США и Украина согласовали рамки будущих договоренностей относительно безопасности, - Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф опубликовал в соцсетях заявление о ходе переговоров между украинской и американской сторонами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Виткоффа в Х.

По его словам, участники обсудили результаты недавней встречи представителей США с российской делегацией, а также возможные шаги, которые способны приблизить завершение войны.

Стороны договорились о рамках будущих соглашений относительно безопасности и обсудили инструменты сдерживания, необходимые для обеспечения длительного мира после завершения боевых действий.

"Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению убийств", - отмечено в сообщении Уиткоффа.

Он также подчеркнул, что и США, и Украина подчеркнули: для предотвращения новой агрессии и реализации комплексного плана восстановления Украины необходимы прекращение войны, инициативы по прекращению огня и деэскалации.

Уиткофф добавил, что украинская и американская стороны договорились продолжить переговоры на следующей встрече.

Мирный план США

