США и Украина согласовали рамки будущих договоренностей относительно безопасности, - Уиткофф

Стив Виткофф об оккупированных территориях

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф опубликовал в соцсетях заявление о ходе переговоров между украинской и американской сторонами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Виткоффа в Х.

По его словам, участники обсудили результаты недавней встречи представителей США с российской делегацией, а также возможные шаги, которые способны приблизить завершение войны.

Стороны договорились о рамках будущих соглашений относительно безопасности и обсудили инструменты сдерживания, необходимые для обеспечения длительного мира после завершения боевых действий.

"Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению убийств", - отмечено в сообщении Уиткоффа.

Он также подчеркнул, что и США, и Украина подчеркнули: для предотвращения новой агрессии и реализации комплексного плана восстановления Украины необходимы прекращение войны, инициативы по прекращению огня и деэскалации.

Уиткофф добавил, что украинская и американская стороны договорились продолжить переговоры на следующей встрече.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

переговоры (5318) Стив Уиткофф (212)
так це вже було в Будапешті ,шо опять
06.12.2025 07:56 Ответить
Рамки? Це як рамки без картини?
06.12.2025 08:01 Ответить
Балачки ні про шо
06.12.2025 08:05 Ответить
Світовий падальник сша вже колись багато чого гарантував Україні, а у 2014 році викинуливли власні гарантії до урни, а у 2022 році дістали їх з урни і пожмакали. А з початку 2025 року підтерлись власними пожмаканими гарантіями і оцей пожмаканий папірець з гарантіями, у гівні, демонструють світу і кажуть - чудові гарантії надає сша.
06.12.2025 08:06 Ответить
А США свої гарантії не порушував.
06.12.2025 08:33 Ответить
Віткофф має казіно в Лас-Вегасі, обувать лохів - його професія. Трамп сам такий, та мабуть вирішив, що Вітя більш кваліфікований. Немає ніяких безпекових гарантій, не тількі тому, що РФ на них глибоко срати. А тому, що США за один день зніме всі гарантії та всі санкції, просто потому, і механізмів цьому завадити нема.
06.12.2025 08:10 Ответить
Вже не можна терпіти цих умерових ,віткофів ,ворог знищує Україну ,убиває її жителів ,все руйнує ,а вони домовились про що домовились ?,замість того щоб так званий президент окреслив червонв лінії на що ми ніколи не підем : це відмова від своїх територій ,обмеження суверенітету і зменшення в одностороньому порядку ЗСУ ,переговори можуть бути тільки в разі припинення вогню.
06.12.2025 08:13 Ответить
Поки ці пусті зустрічі відбуваються,інтенсивність дроно-вораектних атак москалів не спадає(
06.12.2025 08:23 Ответить
Саме ці зустрічі і надають ***** карт-бланш на знищення наших міст та енергетики.
Щоб ви всі подохли у страшних муках , хто надає ***** таку безкарну можливість.
06.12.2025 08:38 Ответить
 
 