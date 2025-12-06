США и Украина согласовали рамки будущих договоренностей относительно безопасности, - Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф опубликовал в соцсетях заявление о ходе переговоров между украинской и американской сторонами.
По его словам, участники обсудили результаты недавней встречи представителей США с российской делегацией, а также возможные шаги, которые способны приблизить завершение войны.
Стороны договорились о рамках будущих соглашений относительно безопасности и обсудили инструменты сдерживания, необходимые для обеспечения длительного мира после завершения боевых действий.
"Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению убийств", - отмечено в сообщении Уиткоффа.
Он также подчеркнул, что и США, и Украина подчеркнули: для предотвращения новой агрессии и реализации комплексного плана восстановления Украины необходимы прекращение войны, инициативы по прекращению огня и деэскалации.
Уиткофф добавил, что украинская и американская стороны договорились продолжить переговоры на следующей встрече.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
