Украинская ДРГ уничтожила три укрытия и 13 оккупантов на Сумском направлении. ВИДЕО

Украинская диверсионно-разведывательная группа во взаимодействии с операторами БПЛА уничтожили противника на Сумском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередного рейда Сил обороны было зачищено три вражеских укрытия и ликвидировано 13 российских военных.

Бойцы обнародовали видео боевой работы в своем телеграмм-канале.

