Украинская ДРГ уничтожила три укрытия и 13 оккупантов на Сумском направлении. ВИДЕО
Украинская диверсионно-разведывательная группа во взаимодействии с операторами БПЛА уничтожили противника на Сумском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередного рейда Сил обороны было зачищено три вражеских укрытия и ликвидировано 13 российских военных.
Бойцы обнародовали видео боевой работы в своем телеграмм-канале.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Maksym Chernomaz
показать весь комментарий21.10.2025 18:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alessandro Moretti
показать весь комментарий21.10.2025 18:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Pavlo Z
показать весь комментарий21.10.2025 18:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Pavlo Z
показать весь комментарий21.10.2025 19:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль