Украинская ДРГ уничтожила три укрытия и 13 оккупантов на Сумском направлении. ВИДЕО

Украинская диверсионно-разведывательная группа во взаимодействии с операторами БПЛА уничтожили противника на Сумском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередного рейда Сил обороны было зачищено три вражеских укрытия и ликвидировано 13 российских военных.

Бойцы обнародовали видео боевой работы в своем телеграмм-канале.

Вас там не глючить ? Пост з тим відео про ССО на сторінці нижче і в топі)
показать весь комментарий
21.10.2025 18:34 Ответить
Жнеца пожали 🤣
показать весь комментарий
21.10.2025 18:36 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2025 18:54 Ответить
не унывайте, пацаны!.... все кацапсинским жмурам крипчайшыва здаровля!
показать весь комментарий
21.10.2025 19:21 Ответить
 
 