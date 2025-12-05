Правительство Зеленского саботировало работу наблюдательных советов, что способствовало росту коррупции, - The New York Times

Американское издание The New York Times опубликовало расследование о том, как украинское правительство годами блокировало работу независимых наблюдательных советов государственных предприятий, что способствовало росту коррупции.

Правительство вмешивалось в работу госпредприятий

Когда российские войска напали на Украину, западные партнеры Киева оказались перед дилеммой: как вкладывать миллиарды в поддержку Украины и быть уверенными, что эти деньги не разворуют коррумпированные чиновники и руководители госпредприятий. Риски были велики, ведь ключевые отрасли — энергоснабжение, закупка вооружения и атомная энергетика — контролировались государственными компаниями, которые много лет считались источником обогащения для влиятельных людей.

Чтобы обезопасить финансирование, США и европейские страны требовали контроля. Они обязали Украину допустить независимые наблюдательные советы — группы внешних экспертов, которые следят за расходами, назначают руководителей и предотвращают коррупцию, отмечают корреспонденты газеты The New York Times.

Согласно данным расследования The New York Times, в течение последних четырех лет украинское правительство систематически препятствовало осуществлению такого контроля, что способствовало распространению коррупции.

Корреспонденты добавляют, что администрация президента Украины Владимира Зеленского наполнила советы директоров лояльными к себе людьми, а часть мест оставила пустыми. Руководство в Киеве даже переписало уставы компаний, чтобы ограничить надзор, сохранив контроль правительства и позволив тратить сотни миллионов долларов без вмешательства посторонних лиц.

Наблюдательные советы выполняют важную функцию надзора, позволяя независимым экспертам, как правило, из других стран, тщательно проверять основные решения, принимаемые в украинских государственных компаниях.

Они также играют центральную роль в коррупционном скандале, бушующем вокруг правительства Зеленского. Антикоррупционные органы обвинили членов его ближайшего окружения в хищении и отмывании 100 миллионов долларов из государственной атомной энергетической компании "Энергоатом".

Администрация Зеленского обвинила наблюдательный совет "Энергоатома" в том, что он не смог остановить коррупцию. Но, как выяснила газета, именно правительство Зеленского лишило наблюдательный совет "Энергоатома" полномочий.

В документах и интервью с около 20 западными и украинскими чиновниками, которые тесно сотрудничали с советами директоров компаний или были их членами, NYT обнаружила политическое вмешательство не только в "Энергоатом", но и в национальную энергетическую компанию "Укрэнерго", а также в Агентство оборонных закупок Украины. Некоторые люди высказались на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальные вопросы.

Советник Зеленского отказался комментировать, заявив, что наблюдательные советы не входят в компетенцию президента.

"Европейские лидеры годами критиковали в частном порядке, но неохотно терпели коррупцию в Украине, считая, что поддержка борьбы против российского вторжения чрезвычайно важна. Поэтому даже несмотря на то, что Украина подрывала внешний контроль, европейские деньги продолжали поступать", — добавляют корреспонденты.

Политическое вмешательство в деятельность наблюдательного совета "Энергоатома" является примером того, как украинские лидеры блокируют усилия по предупреждению коррупции. Администрация Зеленского затягивала формирование совета "Энергоатома", а когда он наконец был сформирован, правительство оставило одно место вакантным, что ограничило возможности совета действовать.

Если бы наблюдательный совет работал нормально, он мог бы ограничить то, что власть сейчас называет распространенной коррупцией. Согласно данным следователей, подрядчики проектов "Энергоатома" должны были платить откаты до 15 процентов.

Скандал вокруг "Энергоатома" политически подорвал авторитет Зеленского и ослабил его аргументы в пользу вступления Украины в Европейский Союз и НАТО — две институции, которые с осторожностью относятся к принятию нового члена, страдающего от коррупции.

Если Украина не поборет коррупцию, Киев также может не получить сотни миллиардов, необходимых для восстановления страны после войны.

Как взять под контроль правление

Владимир Кудрицкий, бывший генеральный директор "Укрэнерго", сообщил, что администрация Зеленского начала вмешиваться в деятельность компании за несколько месяцев до начала полномасштабной войны.

Он рассказал, что в конце 2021 года начал получать звонки от Германа Галущенко, тогдашнего министра энергетики. Галущенко хотел, чтобы Кудрицкий нанял на руководящие должности людей, которые имели ограниченный опыт работы в энергетической отрасли.

"Он начал настаивать. Он начал агрессивно пытаться заставить меня назначить их", — рассказал Кудрицкий.

Бюджеты государственных компаний, таких как "Укрэнерго", исторически были главными целями для коррумпированных политиков, поэтому Кудрицкий заподозрил неладное. Он сказал, что успешно противостоял давлению, поскольку имел поддержку наблюдательного совета.

Наблюдательный совет "Укрэнерго" состоит из семи членов, которые контролируют ключевые проекты и назначения руководства. Правительство формирует состав совета, но четырех его участников выбирают среди иностранцев — из списка, который подают ЕС и западные банки. Еще три места занимают представители украинской власти. Принцип заключается в том, что независимая оценка всегда будет преобладать над интересами правительства.

К концу 2021 года срок полномочий наблюдательного совета "Укрэнерго" истекал. Европейские и украинские чиновники начали встречаться, чтобы определить новый состав совета. Как сейчас говорят европейские чиновники, тогда они еще не осознавали, что украинское правительство фактически взяло контроль над этим советом и таким образом создало модель, которую впоследствии применило и к другим государственным компаниям.

Первые признаки того, что что-то не так, появились после того, как Европейский Союз, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития подали свои списки кандидатов.

Вместо того чтобы выбирать исключительно из этого списка, Министерство энергетики Украины под руководством Галущенко настаивало, чтобы одно из мест занял Роман Пионковский, польский эксперт по энергетике, который работал над консультационными проектами в Украине. Два чиновника сообщили, что Пионковский проходил собеседование на эту должность, но получил слишком низкую оценку, чтобы попасть в список.

Западные чиновники были удивлены, но приняли кандидатуру Пионковского как одного из четырех иностранных экспертов. Новый состав совета был утвержден в декабре 2021 года.

Затем вторглись россияне. "Укрэнерго" вскоре столкнулось с постоянными атаками на энергетическую инфраструктуру.

"Под руководством Кудрицкого "Укрэнерго" круглосуточно проводило ремонтные работы, что позволило поддерживать энергоснабжение в стране. Компания также стала надежным партнером для западных доноров, которые предоставили ей 1,7 млрд долларов в виде кредитов и грантов в первые годы войны", — утверждают корреспонденты.

Вскоре чиновники обвинили Кудрицкого в том, что он не защитил энергетическую инфраструктуру. Хотя он имел поддержку европейских стран, он столкнулся с Галущенко, который хотел его уволить.

На этот раз Кудрицкий не имел защиты со стороны совета. Один иностранный член совета ушел в отставку по личным причинам, и правительство так и не заполнило эту вакансию, что привело к равному распределению между иностранными экспертами и представителями Украины.

Этого должно было быть достаточно, чтобы спасти Кудрицкого от увольнения. Но Пионковский, польский эксперт, встал на сторону украинцев и проголосовал за его увольнение.

Пионковский защищал свою независимость. Он сказал, что не выполнял указаний Киева. Он проголосовал за увольнение, потому что, по его словам, Кудрицкий неоднократно вводил руководство в заблуждение. Он не предоставил подробностей.

Двое других иностранных членов правления подали в отставку в знак протеста, опубликовав заявление, в котором назвали увольнение "политически мотивированным".

Но европейские доноры — банки, центральные правительства и международные институты, которые помогают финансировать Украину — почти ничего не сделали. Банк реконструкции заморозил новые платежи в пользу "Укрэнерго", но выполнил текущие обязательства.

По словам четырех европейских чиновников, в европейских столицах никто не хотел отзывать финансовую поддержку и создавать впечатление, будто они отворачиваются от Украины.

Кудрицкий заявил, что все это не имеет ничего общего с энергетической политикой. Он сказал, что Министерство энергетики хотело облегчить возможность безнаказанной коррупции.

За кулисами скандала

Пока Галущенко пытался установить контроль над "Укрэнерго", он одновременно продвигал большой план расходов в "Энергоатоме".

Он хотел приобрести в Болгарии два старых ядерных реактора российской разработки. Галущенко хотел перевезти их на атомную электростанцию на западе Украины, восстановить их работу и подключить к энергосети.

"Энергоатом" рассчитывал на помощь западных партнеров в финансировании проекта стоимостью 600 миллионов долларов.

Западные доноры и антикоррупционные организации сразу же раскритиковали эту идею. По их мнению, проект имел все признаки расточительства в одной из самых известных коррумпированных государственных компаний Украины.

Проект по реакторам начал реализовываться именно тогда, когда украинское правительство утверждало первый наблюдательный совет "Энергоатома". Один из новых членов совета, британский предприниматель Тим Стоун, имеющий опыт в финансах и ядерной энергетике, планировал провести проверку этих реакторов.

Однако украинские власти заблокировали контракты с наблюдательным советом. Киев обвинил в этом споры по поводу оплаты труда и страхования. Европейские чиновники и некоторые украинские законодатели заявили, что видят другую причину.

"Они понимали, что как только начнут деятельность наблюдательного совета, они могут потерять контроль", — сказал Алексей Мовчан, депутат от партии Зеленского, который выступал за создание независимых советов.

Пока наблюдательный совет "Энергоатома" оставался неактивным, по словам антикоррупционных следователей, украинские чиновники организовывали в компании схему откатов на сумму 100 миллионов долларов.

12 декабря 2024 года, примерно через год после того, как совет должен был начать работу, послы ведущих союзников Украины, в частности США и Великобритании, призвали правительство сформировать совет.

"Это особенно важно, когда "Энергоатом" рассматривает новые крупные долгосрочные финансовые инвестиции и обязательства", — говорится в письме, которое получила газета.

Пока состав совета не был окончательно сформирован, Стоун решил уйти.

Когда в январе Украина наконец утвердила состав наблюдательного совета, место Стоуна было пустым, оставив состав в равном соотношении — два иностранных эксперта и два украинских представителя.

Соглашение по реакторам пока приостановлено и не является частью расследования коррупции. Однако такое распределение должностей оставило "Энергоатом" фактически бессильным в предотвращении коррупции: компания не могла сменить топ-менеджеров, один из которых был отстранен в рамках расследования взяток.

Переписывание правил по оборонным закупкам

Более чем через год после начала войны, после скандала, разразившегося из-за завышенных оборонных контрактов, доноры заставили Киев создать независимое агентство для наведения порядка в процессе закупки оружия.

Однако с момента своего запуска в январе 2024 года Агентство оборонных закупок потратило не менее 1 миллиарда долларов европейских средств либо с неполным наблюдательным советом, либо вовсе без него.

Марина Безрукова, первый руководитель Агентства оборонных закупок, заявила, что отсутствие совета в течение ее первого года на должности сделало ее уязвимой для давления со стороны администрации Зеленского. По ее словам, Министерство обороны настаивало, чтобы она согласовывала сомнительные контракты, в частности с государственным заводом по производству оружия, который не мог эффективно производить минометные снаряды.

Под давлением она подписала документы. Многие снаряды не сработали, что вызвало общественный протест осенью 2024 года.

Министерство обороны обвинило Безрукову в том, что она не доставила оружие на фронт вовремя. Но вопрос о ее увольнении решал наблюдательный совет, который наконец собрался в декабре прошлого года.

Накануне первого заседания совета Министерство обороны переписало устав Агентства, предоставив себе полномочия назначать и увольнять руководителя агентства. Совет протестовал против вмешательства и продлил контракт Безруковой еще на год.

Администрация Зеленского не остановилась. Когда иностранный эксперт ушел в отставку, оставив двух иностранцев и двух представителей правительства в совете, власть воспользовалась моментом. Двое правительственных представителей были уволены, из-за чего совет потерял кворум.

Полномочия передали Министерству обороны, а Безрукову уволили в начале этого года.

"Наблюдательные советы — это лишь ширма. Они не являются реальными", — сказала она в интервью.

Шаг правительства против Агентства оборонных закупок совпал с возвращением Дональда Трампа к власти и постепенным уходом Вашингтона от войны. Это изменение, по словам европейских чиновников, ободрило украинские власти отменить антикоррупционные меры предосторожности.

Администрация Зеленского тихо установила контроль, переписав уставы государственных компаний, включая "Укрэнерго", чтобы предоставить себе новые полномочия или изменить процесс голосования. Правительство также пыталось, но безуспешно, лишить антикоррупционные органы полномочий, когда они проводили расследование в отношении "Энергоатома".

С отступлением США Европе приходится самостоятельно бороться с коррупцией в Киеве. Пресс-секретарь Европейского Союза заявила, что чиновники давили на Украину, чтобы она реформировала свои государственные предприятия. По ее словам, нет доказательств того, что деньги Европейского Союза были использованы не по назначению.

