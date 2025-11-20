"Я - самый активный в истории член наблюдательных советов", - пиарщик ОП Лещенко

Советник главы ОП Сергей Лещенко считает себя самым активным в истории членом наблюдательных советов.

Об этом он заявил в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Думаю, если взять всех членов наблюдательных советов всех государственных компаний, то я буду самым активным из них за все время существования такого явления, как наблюдательные советы", - сказал советник главы Офиса Президента.

Лещенко считает, что его "деятельность в наблюдательном совете заметна" и руководители подразделений, которые видели его по всей стране, "могут это подтвердить".

Что предшествовало?

Напомним, ранее Лещенко заявил, что компанию "Укрзалізниця" нужно спасать из-за миллиардных убытков.

Перед этим Кабмин избрал новый состав наблюдательного совета "Укрзалізниці", куда снова попал Сергей Лещенко.

Читайте: Чтобы вывести "Укрзалізницю" из убытков, цены на билеты нужно повысить в 4 раза, – Лещенко