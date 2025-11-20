РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13163 посетителя онлайн
Новости Убытки Укрзализныци
3 070 55

"Я - самый активный в истории член наблюдательных советов", - пиарщик ОП Лещенко

Лещенко назвал себя самым активным членом наблюдательных советов

Советник главы ОП Сергей Лещенко считает себя самым активным в истории членом наблюдательных советов.

Об этом он заявил в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Думаю, если взять всех членов наблюдательных советов всех государственных компаний, то я буду самым активным из них за все время существования такого явления, как наблюдательные советы", - сказал советник главы Офиса Президента.

Лещенко считает, что его "деятельность в наблюдательном совете заметна" и руководители подразделений, которые видели его по всей стране, "могут это подтвердить".

Что предшествовало?

Напомним, ранее Лещенко заявил, что компанию "Укрзалізниця" нужно спасать из-за миллиардных убытков.

Перед этим Кабмин избрал новый состав наблюдательного совета "Укрзалізниці", куда снова попал Сергей Лещенко.

Читайте: Чтобы вывести "Укрзалізницю" из убытков, цены на билеты нужно повысить в 4 раза, – Лещенко

Автор: 

Лещенко Сергей (701) наблюдательный совет (101)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
ну то что ты член - это неоспоримый факт, а всё остальное debatable
показать весь комментарий
20.11.2025 15:00 Ответить
+22
озвуч тоді, хто пасивний ))
показать весь комментарий
20.11.2025 15:02 Ответить
+19
Финансовый результат Укрзалізниці в студію!!
показать весь комментарий
20.11.2025 15:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну то что ты член - это неоспоримый факт, а всё остальное debatable
показать весь комментарий
20.11.2025 15:00 Ответить
Ти щойно мене випередив! 😂
показать весь комментарий
20.11.2025 15:02 Ответить
Аналогічно.
показать весь комментарий
20.11.2025 17:39 Ответить
😁
показать весь комментарий
20.11.2025 17:34 Ответить
озвуч тоді, хто пасивний ))
показать весь комментарий
20.11.2025 15:02 Ответить
Л
показать весь комментарий
20.11.2025 15:02 Ответить
Найкативніший своїм ******.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:02 Ответить
Финансовый результат Укрзалізниці в студію!!
показать весь комментарий
20.11.2025 15:04 Ответить
нагадало: "я зупинив сім війн!"
показать весь комментарий
20.11.2025 16:28 Ответить
купа прокацапського меркантильного лайна...

Щоб ти здох, виродку.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:05 Ответить
Шкода що за мати банять...
показать весь комментарий
20.11.2025 15:07 Ответить
Паразите-дармоїде, казав би як є насправді - не активним членом, а зівʼявшим ху#м!
показать весь комментарий
20.11.2025 15:07 Ответить
та ясно ...як всмокче льоша доріжку ,то така активність і сорому не має ...
показать весь комментарий
20.11.2025 15:13 Ответить
При Сіроже залізниця розквітла і заколосилась.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:14 Ответить
Гімно нікчемне
показать весь комментарий
20.11.2025 15:15 Ответить
Тож треба таке пи@данути
показать весь комментарий
20.11.2025 15:18 Ответить
Ти просто член,сірожа. Довбаний куколд на побігеньках у своєї діджейки.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:21 Ответить
Слизький хлищ - скрізь пролізе - без мила
показать весь комментарий
20.11.2025 15:24 Ответить
а коли б ще прив'язав собі до головки олівця - то був би найактивніший член-кореспондент!
показать весь комментарий
20.11.2025 15:26 Ответить
Зайти в коменти по темі - це просто свято якесь 😁
показать весь комментарий
20.11.2025 17:38 Ответить
Яке ти паскудне та нікчемне.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:27 Ответить
Сер Лещ найактивніший мудило на всю Украіну +
брехло
показать весь комментарий
20.11.2025 15:29 Ответить
Опудало косооке
показать весь комментарий
20.11.2025 15:30 Ответить
Льшик, півник задрочений, то що ти член і альфонс знає вся Україна. А баба твоя, що насосала в москві тобі на квартиру, тебе тоже членом вважає? Чи так, шісткою у д,Ермака? Так ти член чи шістка, прокукурікай всім.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:31 Ответить
ти найактивніший балабол і зелепітар
показать весь комментарий
20.11.2025 15:32 Ответить
За таки гроші ( 450 тис. в місяць) повний профан чим може бути корисний для суспільства в наглядовій раді? Та і не ти Сєруня самий активний, а Тімоха Мілованов, той в трьох наче наглядових був... Що одна почвара, що друга. Лизоблюди і пристосуванці.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:34 Ответить
членом хорошего человека не назовут
показать весь комментарий
20.11.2025 15:34 Ответить
знатний пдр
показать весь комментарий
20.11.2025 15:36 Ответить
просто, член
показать весь комментарий
20.11.2025 15:40 Ответить
Найактивніший нюхач коксу в історії наглядових рад відчуває можливість і проситься в міністри.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:41 Ответить
Оцю падаль потрібно гнати з вр
показать весь комментарий
20.11.2025 15:42 Ответить
Автор тексту Чепинога Віталій.

"Тимофій Милованов, як член наглядової ради «Енергоатому», отримував щомісячну винагороду 900 тисяч гривень, тобто майже мільйон. Окрім того, він був членом наглядової ради «Укроборонпрому». Точних сум я не знаю, але десь такого ж порядку певно. Таких членів наглядових рад у нас багато.

Що таке член наглядової ради? В мене в дворі росте груша сорту «Бера», я на неї час від часу поглядаю. Я член наглядової ради груші. Правда, безплатно.

Звісно, я можу написати велику і аргументовану статтю про ефективність та надзвичайну користь наглядових рад, навести масу прикладів з світової практики про те, як наглядові ради робили велику й корисну роботу. Але все це від лукавого… На практиці Міндічгейт показав, що з наглядових рад користі, як мертвому з кадила.

Трапилося мені таке цікаве давнє слово: «жабоштрик» - по-суті нероба, той, хто нічого не робить, а тільки штрикає жаб палицею на лузі. Жабоштрицтво - це та система державного управління, яка склалася в Україні. Воно може бути цілком прийнятне у Люксембурзі чи в Монако, де люди тихо пиляють собі «ренту» з грального бізнесу. Але ж не в країні, яка спливає кров'ю четвертий рік, а хтось часом з себе останню сорочку скидає, аби задонатити на військо.

Це я веду до того, що якось треба повернути в політику і в державне управління таку забуту, зужиту й немодну категорію, як мораль, або бодай якусь її подобу. Недавно про це писав Сергій Тихий. Це звучить банально й трохи святенницьки, але так воно мені видається. Іншого виходу немає.

Еліта нації (народу, суспільства, держави), про яку ми весь час говоримо, визначається саме мораллю, а не дипломом, освітою, статками, посадою. Моральним бути важко, і не кожен може бути моральним. Мораль - це процес, а не акт. Моральним треба бути завжди. Не можна бути моральним в понеділок, і в четвер. Мораль - це робота і боротьба. Найчастіше з самим собою. Не кожен може бути моральним, не кожен повинен бути моральним. Має бути якась сума моральних людей, які тримають країну своїм живим прикладом. Зрештою, про це писав колись ще В'ячеслав Липинський.

Я знаю багато моральних людей, які нічого не вирішують. Я знаю багато людей, які вирішують, але вони не моральні. Якось годилось б цей дисбаланс вирівняти. Як? Я не знаю - як. Якось…"
показать весь комментарий
20.11.2025 15:43 Ответить
"Я - найактивніший в історії член" - всё, конец предложения
показать весь комментарий
20.11.2025 15:43 Ответить
Навіть велику рогату худобу рахують по головах. І тільки працівників наглядових рад по членах.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:44 Ответить
гнида ти і всі наглядові ради... Голосистих і блатних в наглядову раду повибирали ..озолотили..Де ти був слизняк в 14 році коли ніхто не заступився за Єгора Фірсова з його товаришем, коли ті Порошенку не підкорилися?? Ти з наємом карєру собі блатну робили...гноми
показать весь комментарий
20.11.2025 15:48 Ответить
під...ло Сергій Лещенко вилізло на помост ..
показать весь комментарий
20.11.2025 15:50 Ответить
Сірожа,в тебе з рота ботва моркви виглядає яку тобі всунули ЗЕлені.Ти отримав те що хотів - гарну оплату (не знаю за який хєр?).За весь час правління ЗЕблоїдів ти критичного в їхню адресу нічого навіть не моргнув.Як же ти гарно критикував владу при Порошенко,а потім язик твій при ЗЕленському до жопи затягнуло?
показать весь комментарий
20.11.2025 15:51 Ответить
Ключове слово - член...
показать весь комментарий
20.11.2025 15:54 Ответить
Який ти члєн? - ти ***** неголена!
показать весь комментарий
20.11.2025 15:56 Ответить
Ти найактівнийший пасивний 3,14дераст, Серьожа.
показать весь комментарий
20.11.2025 16:04 Ответить
Пздц продолжается
показать весь комментарий
20.11.2025 16:15 Ответить
Сиежа молодец.
показать весь комментарий
20.11.2025 16:16 Ответить
Ти найпасивніше п*дрило й найх*йовіша х*йня!
показать весь комментарий
20.11.2025 16:17 Ответить
Де такі чмошнікі беруться
показать весь комментарий
20.11.2025 16:19 Ответить
Він не член - він вона
на задньому фоні ручка

показать весь комментарий
20.11.2025 16:30 Ответить
Ти не член, ти гандон зі члена ОПи.
показать весь комментарий
20.11.2025 16:33 Ответить
образовалась целая команда совершенно бездарных персонажей , которых сделали членами наглядовых рад, депутатами, министрами и т.д. в обмен на услуги определенного рода.
Иначе как лещенко, наем, и прочие, оказались на таких сладких должностях в госкорпорациях, министерствах и отраслях, в которых они полные профаны ?
показать весь комментарий
20.11.2025 16:55 Ответить
Всі прекрасно побачили, що фокус з наглядовою радою наприкладі УЗ, що складалась з теоретиків і антикорупціонерів, не вдався....І не дивлячись на те,що члени наглядової ради "УЗ" отримали зарплатні загалом ДЕСЯТКИ млн грн . При цьому не понесли жодної відповідальності за некомпетентні та корупційні рішення, які приймались на УЗ. Бо замість того, щоб проводити структурні перетворення, топменеджмент "УЗ" регулярно приймав шкідницькі рішення.. Наприклад наглядова рада зірвала отримання кредиту **** на закупівлю нових вагонів. У результаті державу зобов'язали сплатити банку 85 млн грн комісії за те, що кредит не був використаний. Провал програми закупівель матеріалів для потреб "УЗ ", провал плану ремонтів інфраструктури, постійні негативні фінансові результати діяльності компанії. План капітальних інвестицій традиційно виконувався на 30-50%, що призводив до масової аварійності, зниження швидкості руху, відсутності гарантій своєчасного і в повному обсязі перевезення вантажів і пасажирів. І збитки перевищували десятки млрд. грн. Компанія зі стану поганого перейшла у стан катастрофічний....Сергій Лещенко членом наглядової ради УЗ значився лише формально:. І Лещенко під час роботи в наглядових радах не вистачило найважливішего - конкретних дій. За всі роки роботи в цьому органі Лещенко більшості запамятався лише одним - казковими гонорарами. Адже тільки за перші чотири місяці на посаді члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заробив 1,4 млн грн (350 тис. на місяць).,Лещенко непрофесіонал, він не має спеціальних знань, потрібних для управління наприклад залізницями. Його запросили до наглядової ради як відомого борця з корупцією. Адже корупція - велика проблема "Укрзалізниці". Але , призначення екснардепа і колишнього журналіста Сергія Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" сталося таким чином, що його саме по собі можна вважати корупційним рішенням.Він потрапляє до наглядової ради не тому, що є фахівцем в управлінні залізницею. Й не тому, що він є фахівцем в управлінні бізнесом. Це корупційне призначення. Він там і уособлює цю корупцію, з якою нібито бореться....Бо усі добре також памятають квартирний скандал, який прославив Сергія Лещенка як депутата зі скромною зарплатою, якому вдалося придбати квартиру в центрі Києва в елітному житловому комплексі за нечувані десятки млн грн. У незаконному збагаченні Лещенка підозрювала не тільки громадськість, але й генпрокурор. За підрахунками експертів, ремонт в квартирі Лещенка обійшовся йому тоді у космічну суму...І зараз нахабності вистачає заявляти що він нібито самий найкращий і незамінний, помітний і єффкктивний...Як говорить народна приказка:" Ти його в двері, а він у вікно лізе. Скоро доведеться мабуть і окремий закон про делещенкозацію ухвалювати, так просто він від годівниці за наші з вами податки не відстане....
показать весь комментарий
20.11.2025 16:59 Ответить
Завжди думав що він пасивний підораст...але хай буде активним
показать весь комментарий
20.11.2025 17:09 Ответить
туалетний утьонок "активний"
показать весь комментарий
20.11.2025 17:11 Ответить
Що член, то точно🤣
показать весь комментарий
20.11.2025 17:13 Ответить
Донаблюдался, скромняга
показать весь комментарий
20.11.2025 17:30 Ответить
вялочлєн обнюханий.
показать весь комментарий
20.11.2025 17:45 Ответить
 
 