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Новини Збитки Укрзалізниці
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"Я - найактивніший в історії член наглядових рад", - піарник ОП Лещенко

Лещенко назвав себе найактивнішим членом наглядових рад

Радник глави ОП Сергій Лещенко вважає себе найактивнішим в історії членом наглядових рад.

Про це він заявив в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

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"Думаю, якщо взяти всіх членів наглядових рад всіх державних компаній, то я буду найактивнішим з них за весь час існування такого явища, як наглядові ради", - сказав радник керівника Офісу Президента.

Лещенко вважає, що його "діяльність в наглядовій раді помітна" і керівники підрозділів, які бачили його по всій країні, "можуть це підтвердити".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Лещенко заявив, що компанію "Укрзалізниця" потрібно рятувати через мільярдні збитки.

Перед цим Кабмін обрав новий склад наглядової ради "Укрзалізниці", куди знову потрапив Сергій Лещенко.

Читайте: Щоб вивести "Укрзалізницю" зі збитків, ціни на квитки треба підвищити у 4 рази, – Лещенко

Автор: 

Лещенко Сергій (511) наглядова рада (691)
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Топ коментарі
+50
ну то что ты член - это неоспоримый факт, а всё остальное debatable
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20.11.2025 15:00 Відповісти
+25
озвуч тоді, хто пасивний ))
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20.11.2025 15:02 Відповісти
+24
Финансовый результат Укрзалізниці в студію!!
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20.11.2025 15:04 Відповісти
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ну то что ты член - это неоспоримый факт, а всё остальное debatable
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20.11.2025 15:00 Відповісти
Ти щойно мене випередив! 😂
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20.11.2025 15:02 Відповісти
Аналогічно.
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20.11.2025 17:39 Відповісти
😁
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20.11.2025 17:34 Відповісти
озвуч тоді, хто пасивний ))
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20.11.2025 15:02 Відповісти
Л
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20.11.2025 15:02 Відповісти
Найкативніший своїм ******.
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20.11.2025 15:02 Відповісти
Финансовый результат Укрзалізниці в студію!!
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20.11.2025 15:04 Відповісти
нагадало: "я зупинив сім війн!"
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20.11.2025 16:28 Відповісти
купа прокацапського меркантильного лайна...

Щоб ти здох, виродку.
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20.11.2025 15:05 Відповісти
Шкода що за мати банять...
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20.11.2025 15:07 Відповісти
Паразите-дармоїде, казав би як є насправді - не активним членом, а зівʼявшим ху#м!
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20.11.2025 15:07 Відповісти
та ясно ...як всмокче льоша доріжку ,то така активність і сорому не має ...
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20.11.2025 15:13 Відповісти
При Сіроже залізниця розквітла і заколосилась.
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20.11.2025 15:14 Відповісти
Гімно нікчемне
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20.11.2025 15:15 Відповісти
Тож треба таке пи@данути
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20.11.2025 15:18 Відповісти
Ти просто член,сірожа. Довбаний куколд на побігеньках у своєї діджейки.
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20.11.2025 15:21 Відповісти
Слизький хлищ - скрізь пролізе - без мила
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20.11.2025 15:24 Відповісти
а коли б ще прив'язав собі до головки олівця - то був би найактивніший член-кореспондент!
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20.11.2025 15:26 Відповісти
Зайти в коменти по темі - це просто свято якесь 😁
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20.11.2025 17:38 Відповісти
Яке ти паскудне та нікчемне.
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20.11.2025 15:27 Відповісти
Сер Лещ найактивніший мудило на всю Украіну +
брехло
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20.11.2025 15:29 Відповісти
Опудало косооке
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20.11.2025 15:30 Відповісти
Льшик, півник задрочений, то що ти член і альфонс знає вся Україна. А баба твоя, що насосала в москві тобі на квартиру, тебе тоже членом вважає? Чи так, шісткою у д,Ермака? Так ти член чи шістка, прокукурікай всім.
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20.11.2025 15:31 Відповісти
ти найактивніший балабол і зелепітар
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20.11.2025 15:32 Відповісти
За таки гроші ( 450 тис. в місяць) повний профан чим може бути корисний для суспільства в наглядовій раді? Та і не ти Сєруня самий активний, а Тімоха Мілованов, той в трьох наче наглядових був... Що одна почвара, що друга. Лизоблюди і пристосуванці.
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20.11.2025 15:34 Відповісти
Мені здається, що в нашій країні нічого більш марного ніж наглядові ради немає. А воно ще й вихваляється своєю активністю
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21.11.2025 14:02 Відповісти
членом хорошего человека не назовут
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20.11.2025 15:34 Відповісти
знатний пдр
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20.11.2025 15:36 Відповісти
просто, член
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20.11.2025 15:40 Відповісти
Найактивніший нюхач коксу в історії наглядових рад відчуває можливість і проситься в міністри.
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20.11.2025 15:41 Відповісти
Оцю падаль потрібно гнати з вр
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20.11.2025 15:42 Відповісти
Автор тексту Чепинога Віталій.

"Тимофій Милованов, як член наглядової ради «Енергоатому», отримував щомісячну винагороду 900 тисяч гривень, тобто майже мільйон. Окрім того, він був членом наглядової ради «Укроборонпрому». Точних сум я не знаю, але десь такого ж порядку певно. Таких членів наглядових рад у нас багато.

Що таке член наглядової ради? В мене в дворі росте груша сорту «Бера», я на неї час від часу поглядаю. Я член наглядової ради груші. Правда, безплатно.

Звісно, я можу написати велику і аргументовану статтю про ефективність та надзвичайну користь наглядових рад, навести масу прикладів з світової практики про те, як наглядові ради робили велику й корисну роботу. Але все це від лукавого… На практиці Міндічгейт показав, що з наглядових рад користі, як мертвому з кадила.

Трапилося мені таке цікаве давнє слово: «жабоштрик» - по-суті нероба, той, хто нічого не робить, а тільки штрикає жаб палицею на лузі. Жабоштрицтво - це та система державного управління, яка склалася в Україні. Воно може бути цілком прийнятне у Люксембурзі чи в Монако, де люди тихо пиляють собі «ренту» з грального бізнесу. Але ж не в країні, яка спливає кров'ю четвертий рік, а хтось часом з себе останню сорочку скидає, аби задонатити на військо.

Це я веду до того, що якось треба повернути в політику і в державне управління таку забуту, зужиту й немодну категорію, як мораль, або бодай якусь її подобу. Недавно про це писав Сергій Тихий. Це звучить банально й трохи святенницьки, але так воно мені видається. Іншого виходу немає.

Еліта нації (народу, суспільства, держави), про яку ми весь час говоримо, визначається саме мораллю, а не дипломом, освітою, статками, посадою. Моральним бути важко, і не кожен може бути моральним. Мораль - це процес, а не акт. Моральним треба бути завжди. Не можна бути моральним в понеділок, і в четвер. Мораль - це робота і боротьба. Найчастіше з самим собою. Не кожен може бути моральним, не кожен повинен бути моральним. Має бути якась сума моральних людей, які тримають країну своїм живим прикладом. Зрештою, про це писав колись ще В'ячеслав Липинський.

Я знаю багато моральних людей, які нічого не вирішують. Я знаю багато людей, які вирішують, але вони не моральні. Якось годилось б цей дисбаланс вирівняти. Як? Я не знаю - як. Якось…"
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20.11.2025 15:43 Відповісти
"Я - найактивніший в історії член" - всё, конец предложения
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20.11.2025 15:43 Відповісти
Навіть велику рогату худобу рахують по головах. І тільки працівників наглядових рад по членах.
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20.11.2025 15:44 Відповісти
гнида ти і всі наглядові ради... Голосистих і блатних в наглядову раду повибирали ..озолотили..Де ти був слизняк в 14 році коли ніхто не заступився за Єгора Фірсова з його товаришем, коли ті Порошенку не підкорилися?? Ти з наємом карєру собі блатну робили...гноми
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20.11.2025 15:48 Відповісти
під...ло Сергій Лещенко вилізло на помост ..
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20.11.2025 15:50 Відповісти
Сірожа,в тебе з рота ботва моркви виглядає яку тобі всунули ЗЕлені.Ти отримав те що хотів - гарну оплату (не знаю за який хєр?).За весь час правління ЗЕблоїдів ти критичного в їхню адресу нічого навіть не моргнув.Як же ти гарно критикував владу при Порошенко,а потім язик твій при ЗЕленському до жопи затягнуло?
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20.11.2025 15:51 Відповісти
Ключове слово - член...
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20.11.2025 15:54 Відповісти
Який ти члєн? - ти ***** неголена!
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20.11.2025 15:56 Відповісти
Ти найактівнийший пасивний 3,14дераст, Серьожа.
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20.11.2025 16:04 Відповісти
Найактивніший з активних і найпасивніший з пасивних.
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20.11.2025 18:24 Відповісти
Пздц продолжается
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20.11.2025 16:15 Відповісти
Сиежа молодец.
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20.11.2025 16:16 Відповісти
Ти найпасивніше п*дрило й найх*йовіша х*йня!
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20.11.2025 16:17 Відповісти
Де такі чмошнікі беруться
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20.11.2025 16:19 Відповісти
Він не член - він вона
на задньому фоні ручка

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20.11.2025 16:30 Відповісти
Ти не член, ти гандон зі члена ОПи.
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20.11.2025 16:33 Відповісти
образовалась целая команда совершенно бездарных персонажей , которых сделали членами наглядовых рад, депутатами, министрами и т.д. в обмен на услуги определенного рода.
Иначе как лещенко, наем, и прочие, оказались на таких сладких должностях в госкорпорациях, министерствах и отраслях, в которых они полные профаны ?
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20.11.2025 16:55 Відповісти
Причому звертаю увагу, що Сірожа на своїй посаді вже багато років. Хто його кришує? А тим часом УЗ іде на дно
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21.11.2025 14:00 Відповісти
Всі прекрасно побачили, що фокус з наглядовою радою наприкладі УЗ, що складалась з теоретиків і антикорупціонерів, не вдався....І не дивлячись на те,що члени наглядової ради "УЗ" отримали зарплатні загалом ДЕСЯТКИ млн грн . При цьому не понесли жодної відповідальності за некомпетентні та корупційні рішення, які приймались на УЗ. Бо замість того, щоб проводити структурні перетворення, топменеджмент "УЗ" регулярно приймав шкідницькі рішення.. Наприклад наглядова рада зірвала отримання кредиту **** на закупівлю нових вагонів. У результаті державу зобов'язали сплатити банку 85 млн грн комісії за те, що кредит не був використаний. Провал програми закупівель матеріалів для потреб "УЗ ", провал плану ремонтів інфраструктури, постійні негативні фінансові результати діяльності компанії. План капітальних інвестицій традиційно виконувався на 30-50%, що призводив до масової аварійності, зниження швидкості руху, відсутності гарантій своєчасного і в повному обсязі перевезення вантажів і пасажирів. І збитки перевищували десятки млрд. грн. Компанія зі стану поганого перейшла у стан катастрофічний....Сергій Лещенко членом наглядової ради УЗ значився лише формально:. І Лещенко під час роботи в наглядових радах не вистачило найважливішего - конкретних дій. За всі роки роботи в цьому органі Лещенко більшості запамятався лише одним - казковими гонорарами. Адже тільки за перші чотири місяці на посаді члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заробив 1,4 млн грн (350 тис. на місяць).,Лещенко непрофесіонал, він не має спеціальних знань, потрібних для управління наприклад залізницями. Його запросили до наглядової ради як відомого борця з корупцією. Адже корупція - велика проблема "Укрзалізниці". Але , призначення екснардепа і колишнього журналіста Сергія Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" сталося таким чином, що його саме по собі можна вважати корупційним рішенням.Він потрапляє до наглядової ради не тому, що є фахівцем в управлінні залізницею. Й не тому, що він є фахівцем в управлінні бізнесом. Це корупційне призначення. Він там і уособлює цю корупцію, з якою нібито бореться....Бо усі добре також памятають квартирний скандал, який прославив Сергія Лещенка як депутата зі скромною зарплатою, якому вдалося придбати квартиру в центрі Києва в елітному житловому комплексі за нечувані десятки млн грн. У незаконному збагаченні Лещенка підозрювала не тільки громадськість, але й генпрокурор. За підрахунками експертів, ремонт в квартирі Лещенка обійшовся йому тоді у космічну суму...І зараз нахабності вистачає заявляти що він нібито самий найкращий і незамінний, помітний і єффкктивний...Як говорить народна приказка:" Ти його в двері, а він у вікно лізе. Скоро доведеться мабуть і окремий закон про делещенкозацію ухвалювати, так просто він від годівниці за наші з вами податки не відстане....
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20.11.2025 16:59 Відповісти
Завжди думав що він пасивний підораст...але хай буде активним
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20.11.2025 17:09 Відповісти
Він самий активний з пасивних.
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20.11.2025 18:27 Відповісти
туалетний утьонок "активний"
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20.11.2025 17:11 Відповісти
Що член, то точно🤣
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20.11.2025 17:13 Відповісти
Донаблюдался, скромняга
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20.11.2025 17:30 Відповісти
вялочлєн обнюханий.
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20.11.2025 17:45 Відповісти
LOL 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
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20.11.2025 18:15 Відповісти
Що ЧЛЕН, ніхто не спорить: такого виродка, урода і сраколиза- вже давноне було одним словом- ІУДА
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20.11.2025 19:11 Відповісти
Серьожа лещенко сказав нісенітницю виконуючи наказ пана Зеленського, щоб потягнути всякі прокльони і удар з Гундосіка Брехливого і корумпованого з ніг до голови на себе.
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20.11.2025 21:14 Відповісти
Найактивніший та найменш продуктивний член наглядової ради. Сірожа, ти чого? Вивчив вже ширину колії?
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21.11.2025 13:59 Відповісти
 
 