"Я - найактивніший в історії член наглядових рад", - піарник ОП Лещенко

Радник глави ОП Сергій Лещенко вважає себе найактивнішим в історії членом наглядових рад.

Про це він заявив в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

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"Думаю, якщо взяти всіх членів наглядових рад всіх державних компаній, то я буду найактивнішим з них за весь час існування такого явища, як наглядові ради", - сказав радник керівника Офісу Президента.

Лещенко вважає, що його "діяльність в наглядовій раді помітна" і керівники підрозділів, які бачили його по всій країні, "можуть це підтвердити".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Лещенко заявив, що компанію "Укрзалізниця" потрібно рятувати через мільярдні збитки.

Перед цим Кабмін обрав новий склад наглядової ради "Укрзалізниці", куди знову потрапив Сергій Лещенко.

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