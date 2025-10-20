Пограничники РУБпАК "СТРИКС" уничтожили технику и укрепления врага на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
На Южно-Слобожанском направлении аэроразведчики РУБпАК "СТРИКС" продолжают уничтожать позиции оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пограничники точными ударами FPV-дронов уничтожили четыре вражеские позиции, три автомобиля и одно укрытие противника.
Дрон взорвался и ликвидировал оккупанта, который отбивался веткой - боевая работа 60-й ОМБр. ВИДЕО
