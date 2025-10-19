Дрон взорвался и ликвидировал оккупанта, который отбивался веткой, - боевая работа 60-й ОМБр. ВИДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины ликвидировали шестерых российских оккупантов ударными беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из захватчиков пытался спрятаться во рву от украинского дрона, но, понимая неизбежность, выстрелил себе в голову.

На последних кадрах видео видно, как другой оккупант пытается отбиться от БПЛА веткой. Однако во время удара дрон взрывается, уничтожая российского военного.

