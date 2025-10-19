РУС
12257 посетителей онлайн
Новости
949 9

Дрон взорвался и ликвидировал оккупанта, который отбивался веткой, - боевая работа 60-й ОМБр. ВИДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины ликвидировали шестерых российских оккупантов ударными беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из захватчиков пытался спрятаться во рву от украинского дрона, но, понимая неизбежность, выстрелил себе в голову.

На последних кадрах видео видно, как другой оккупант пытается отбиться от БПЛА веткой. Однако во время удара дрон взрывается, уничтожая российского военного.

армия РФ (20951) беспилотник (4432) уничтожение (8193) 60 ОМБр (62)
"Паиграем в "салочки"...".
показать весь комментарий
19.10.2025 17:41 Ответить
Колюню! Я ж тобі казав, що саме ТИ не витримаєш, і знову "полізеш у сраку колупаться", до мене? Не втримався? А я тобі про що писав 3 вересня? У мене стікер над компом. А там написано: "Коля Водяний. 3 вересня, 4 ночі. "Контрольний" строк від його "прощання" зі мною". Я вирішив перевірить - наскільки тобі вистачить без того, щоб не плюнуть лайном у мене? Перевірив - місяць і три дні... Саме тоді ти вперше "зірвався"... Ти ж клявся у вересні, що не будеш зі мною спілкуваться! Виявляється, ти СЛАБАК?
показать весь комментарий
19.10.2025 18:15 Ответить
Ти ще і не натурал...Тьху,гидота..
показать весь комментарий
19.10.2025 18:27 Ответить
А ти - СЛАБАК!!!
показать весь комментарий
19.10.2025 18:30 Ответить
Він вибрав не ту гілку 😂
показать весь комментарий
19.10.2025 17:46 Ответить
Суху? Але зараз осінь... І гілка мокра від дощу... От батарею дрона, і "замкнуло"...
показать весь комментарий
19.10.2025 18:22 Ответить
Нiби навiть влучив гiлкою, але все одно вибухом достало
показать весь комментарий
19.10.2025 17:57 Ответить
Ось вам орки, і ******* день!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!! Смерть *******цям!!
показать весь комментарий
19.10.2025 18:20 Ответить
 
 