УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
1 878 10

Дрон вибухнув і ліквідував окупанта, який відбивався гілкою - бойова робота 60-ї ОМБр. ВIДЕО

Бійці 60-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України ліквідували шістьох російських окупантів ударними безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із загарбників намагався сховатися в рові від українського дрона, але, розуміючи неминучість, вистрілив собі в голову.

На останніх кадрах відео видно, як інший окупант намагається відбитися від БПЛА гілкою. Проте під час удару дрон вибухає, знищуючи російського військового.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також: Мінус укриття, автівки та десять окупантів: робота дронарів "Ivan Franko Group". ВIДЕО

армія рф (19112) безпілотник (5059) знищення (8517) 60 ОМБр (62)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Ось вам орки, і ******* день!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!! Смерть *******цям!!
показати весь коментар
19.10.2025 18:20 Відповісти
+3
"Паиграем в "салочки"...".
показати весь коментар
19.10.2025 17:41 Відповісти
+3
Колюню! Я ж тобі казав, що саме ТИ не витримаєш, і знову "полізеш у сраку колупаться", до мене? Не втримався? А я тобі про що писав 3 вересня? У мене стікер над компом. А там написано: "Коля Водяний. 3 вересня, 4 ночі. "Контрольний" строк від його "прощання" зі мною". Я вирішив перевірить - наскільки тобі вистачить без того, щоб не плюнуть лайном у мене? Перевірив - місяць і три дні... Саме тоді ти вперше "зірвався"... Ти ж клявся у вересні, що не будеш зі мною спілкуваться! Виявляється, ти СЛАБАК?
показати весь коментар
19.10.2025 18:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Паиграем в "салочки"...".
показати весь коментар
19.10.2025 17:41 Відповісти
Колюню! Я ж тобі казав, що саме ТИ не витримаєш, і знову "полізеш у сраку колупаться", до мене? Не втримався? А я тобі про що писав 3 вересня? У мене стікер над компом. А там написано: "Коля Водяний. 3 вересня, 4 ночі. "Контрольний" строк від його "прощання" зі мною". Я вирішив перевірить - наскільки тобі вистачить без того, щоб не плюнуть лайном у мене? Перевірив - місяць і три дні... Саме тоді ти вперше "зірвався"... Ти ж клявся у вересні, що не будеш зі мною спілкуваться! Виявляється, ти СЛАБАК?
показати весь коментар
19.10.2025 18:15 Відповісти
Він вибрав не ту гілку 😂
показати весь коментар
19.10.2025 17:46 Відповісти
Суху? Але зараз осінь... І гілка мокра від дощу... От батарею дрона, і "замкнуло"...
показати весь коментар
19.10.2025 18:22 Відповісти
Нiби навiть влучив гiлкою, але все одно вибухом достало
показати весь коментар
19.10.2025 17:57 Відповісти
Дрон - не собака, уміє кусати. на відстані.
показати весь коментар
19.10.2025 19:18 Відповісти
Ось вам орки, і ******* день!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!! Смерть *******цям!!
показати весь коментар
19.10.2025 18:20 Відповісти
 
 