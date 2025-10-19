1 878 10
Дрон вибухнув і ліквідував окупанта, який відбивався гілкою - бойова робота 60-ї ОМБр. ВIДЕО
Бійці 60-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України ліквідували шістьох російських окупантів ударними безпілотниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із загарбників намагався сховатися в рові від українського дрона, але, розуміючи неминучість, вистрілив собі в голову.
На останніх кадрах відео видно, як інший окупант намагається відбитися від БПЛА гілкою. Проте під час удару дрон вибухає, знищуючи російського військового.
