Дрон вибухнув і ліквідував окупанта, який відбивався гілкою - бойова робота 60-ї ОМБр. ВIДЕО

Бійці 60-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України ліквідували шістьох російських окупантів ударними безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із загарбників намагався сховатися в рові від українського дрона, але, розуміючи неминучість, вистрілив собі в голову.

На останніх кадрах відео видно, як інший окупант намагається відбитися від БПЛА гілкою. Проте під час удару дрон вибухає, знищуючи російського військового.

