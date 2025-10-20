1 913 2
Прикордонники РУБпАК "СТРІКС" знищили техніку та укріплення ворога на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
На Південно-Слобожанському напрямку аеророзвідники РУБпАК "СТРІКС" продовжують нищити позиції окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські прикордонники точними ударами FPV-дронів знищили чотири ворожі позиції, три автомобілі та одне укриття противника.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон вибухнув і ліквідував окупанта, який відбивався гілкою - бойова робота 60-ї ОМБр. ВIДЕО
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Tierre
показати весь коментар20.10.2025 12:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль