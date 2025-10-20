УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10698 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
1 913 2

Прикордонники РУБпАК "СТРІКС" знищили техніку та укріплення ворога на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

На Південно-Слобожанському напрямку аеророзвідники РУБпАК "СТРІКС" продовжують нищити позиції окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські прикордонники точними ударами FPV-дронів знищили чотири ворожі позиції, три автомобілі та одне укриття противника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон вибухнув і ліквідував окупанта, який відбивався гілкою - бойова робота 60-ї ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6511) дрони (6094)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які ж ці орки неадекватні. "ЗАКУРСК" у них. Ніби у Курську область ЗСУ увійшли не через 2,5 роки після повномасштабного вторгнення ВС РФ на територію України.
показати весь коментар
20.10.2025 12:02 Відповісти
 
 