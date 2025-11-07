Польша не имеет подтверждений о системных или растущих случаях антиукраинских действий, - посольство

Посольство Украины в Польше не имеет подтверждений о системных или растущих случаях антиукраинских действий в стране.

Об этом сообщили в диппредставительстве в ответ на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.

В посольстве отметили, что отдельные инциденты, которые происходят, рассматриваются польскими органами в рамках общей уголовной статистики - без признаков организованного или мотивированного по национальному признаку характера.

Что предшествовало?

Ранее Генштаб Польши сообщал, что Россия пытается разжечь антиукраинские настроения, в частности путем поджогов украинских автомобилей, зарисовывания антивоенных муралов и распространения враждебных месседжей в соцсетях. Масштабы таких действий не уточнялись.

Также вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал поляков не поддаваться подстрекательствам против Украины и Германии, подчеркнув, что настоящая угроза для Польши исходит от России.

