Польша не имеет подтверждений о системных или растущих случаях антиукраинских действий, - посольство
Посольство Украины в Польше не имеет подтверждений о системных или растущих случаях антиукраинских действий в стране.
Об этом сообщили в диппредставительстве в ответ на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.
В посольстве отметили, что отдельные инциденты, которые происходят, рассматриваются польскими органами в рамках общей уголовной статистики - без признаков организованного или мотивированного по национальному признаку характера.
Что предшествовало?
Ранее Генштаб Польши сообщал, что Россия пытается разжечь антиукраинские настроения, в частности путем поджогов украинских автомобилей, зарисовывания антивоенных муралов и распространения враждебных месседжей в соцсетях. Масштабы таких действий не уточнялись.
Также вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал поляков не поддаваться подстрекательствам против Украины и Германии, подчеркнув, что настоящая угроза для Польши исходит от России.
