РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9877 посетителей онлайн
Новости Антиукраинские заявления в Польше
156 2

Польша не имеет подтверждений о системных или растущих случаях антиукраинских действий, - посольство

Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" об эксгумации жертв Волынской трагедии

Посольство Украины в Польше не имеет подтверждений о системных или растущих случаях антиукраинских действий в стране.

Об этом сообщили в диппредставительстве в ответ на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.

В посольстве отметили, что отдельные инциденты, которые происходят, рассматриваются польскими органами в рамках общей уголовной статистики - без признаков организованного или мотивированного по национальному признаку характера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тело убитого в Ирландии 17-летнего украинца Давыденко планируют вернуть в Украину "в ближайшее время", - посольство

Что предшествовало?

Ранее Генштаб Польши сообщал, что Россия пытается разжечь антиукраинские настроения, в частности путем поджогов украинских автомобилей, зарисовывания антивоенных муралов и распространения враждебных месседжей в соцсетях. Масштабы таких действий не уточнялись.

Также вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал поляков не поддаваться подстрекательствам против Украины и Германии, подчеркнув, что настоящая угроза для Польши исходит от России.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Польша (8974) посольство Украины (341)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спочатку Косиняк публічно обурюється червоно-чорними прапорами, на техніці польських зразків, переданій ще до призначення його на посаду, мусолить "Волинські морди", а тепер закликає поляків на підбурювання проти України та Німеччини...
Подивимося на результат... Він може буть у вигляді "голосування ногами" - коли українці почнуть перебираться в ту ж Німеччину...
показать весь комментарий
07.11.2025 17:26 Ответить
"Опіська" - пропустив "не піддаваться"
показать весь комментарий
07.11.2025 17:27 Ответить
 
 