Польща не має підтверджень про системні чи зростаючі випадки антиукраїнських дій, - посольство

Посольство України в Польщі не має підтверджень про системні чи зростаючі випадки антиукраїнських дій у країні.

Про це повідомили у диппредставництві у відповідь на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.

У посольстві зазначили, що окремі інциденти, які трапляються, розглядаються польськими органами в межах загальної кримінальної статистики - без ознак організованого чи мотивованого за національною ознакою характеру.

Що передувало?

Раніше Генштаб Польщі повідомляв, що Росія намагається розпалити антиукраїнські настрої, зокрема шляхом підпалів українських автомобілів, замальовування антивоєнних муралів та поширення ворожих меседжів у соцмережах. Масштаби таких дій не уточнювалися.

Також віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав поляків не піддаватися на підбурювання проти України та Німеччини, наголосивши, що справжня загроза для Польщі походить від Росії.

