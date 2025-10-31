1 089 1
Тіло вбитого в Ірландії 17-річного українця Давиденка планують повернути в Україну "найближчим часом", - посольство
Репатріацію тіла загиблого хлопця проведуть після завершення слідчих дій та отримання відповідних дозволів від ірландських органів.
Про це повідомили в посольстві України в Ірландії, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначили в диппредставництві, цього тижня сім’я Вадима Давиденка приїжджала до Дубліна, де разом із консулом зустрічалася з представниками поліції Ірландії та Служби у справах дітей і сім’ї (Tusla). Саме ця служба керує центром розміщення біженців, у якому було вбито 17-річного українця.
Посольство повідомило, що репатріація тіла відбудеться "найближчим часом", після завершення необхідних процедур і дозволів ірландської сторони.
Розслідування обставин убивства триває.
Вбивство підлітка з України в Ірландії
- Раніше The Irish Times повідомило, що у столиці Ірландії (Дубліні) після нападу загинув 17-річний підліток з України. Поліція затримала іншого юнака з іноземним громадянством, якого вважають головним підозрюваним. Трагедія сталася в центрі для біженців.
- Згодом посольство України в Ірландії підтвердило загибель у Дубліні громадянина України Вадима Давиденка, який дістав смертельне поранення через завдання ножових поранень.
- 17-річного сомалійця, якого підозрюють у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка в центрі для біженців, взяли під варту.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Randall Flag #387882
показати весь коментар31.10.2025 12:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль