Тело убитого в Ирландии 17-летнего украинца Давиденко планируют вернуть в Украину "в ближайшее время", - посольство

Вадим Давиденко
Фото: RTE

Репатриация тела погибшего парня будет проведена после завершения следственных действий и получения соответствующих разрешений от ирландских органов.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Ирландии, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в диппредставительстве, на этой неделе семья Вадима Давиденко приезжала в Дублин, где вместе с консулом встречалась с представителями полиции Ирландии и Службы по делам детей и семьи (Tusla). Именно эта служба руководит центром размещения беженцев, в котором был убит 17-летний украинец.

Посольство сообщило, что репатриация тела состоится "в ближайшее время", после завершения необходимых процедур и получения разрешений ирландской стороны.

Расследование обстоятельств убийства продолжается.

Убийство подростка из Украины в Ирландии

  • Ранее The Irish Times сообщило, что в столице Ирландии (Дублине) после нападения погиб 17-летний подросток из Украины. Полиция задержала другого юношу с иностранным гражданством, которого считают главным подозреваемым. Трагедия произошла в центре для беженцев.
  • Впоследствии посольство Украины в Ирландии подтвердило гибель в Дублине гражданина Украины Вадима Давиденко, который получил смертельное ранение в результате ножевых ранений.
  • 17-летний сомалиец, подозреваемый в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давиденко в центре для беженцев, взят под стражу.

Шкода хлопця... Батькам щирі співчуття...
