В Ирландии взяли под стражу подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давиденко, - СМИ

В Ирландии взяли под стражу 17-летнего сомалийца, которого подозревают в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко в центре для беженцев.

Обвиняемый предстал перед Дублинским окружным судом в субботу, 18 октября. Его имя не раскрывают, поскольку он несовершеннолетний.

На слушании присутствовали социальный работник и назначенный судом опекун.

Детектив-сержант Марк Квилл заявил, что парень "ничего не ответил", когда перед этим ему предъявили обвинения в присутствии социального работника и переводчика.

Суд решил отправить подозреваемого под стражу в детский следственный изолятор Оберстаун в Дублине. Адвокат подозреваемого рассказала, что ее подзащитному предоставят немедленную психиатрическую и медицинскую помощь в следственном изоляторе.

Обвиняемый предстанет перед Судом по делам детей 21 октября. Его адвокат попросил, чтобы тот присутствовал лично, а не через видеосвязь.

Убийство подростка из Украины в Ирландии

Ранее The Irish Times сообщило, что в столице Ирландии (Дублине) после нападения погиб 17-летний подросток из Украины. Полиция задержала другого юношу с иностранным гражданством, которого считают главным подозреваемым. Трагедия произошла в центре для беженцев.

Впоследствии посольство Украины в Ирландии подтвердило гибель в Дублине гражданина Украины Вадима Давыденко, который получил смертельное ранение из-за нанесения ножевых ранений.

