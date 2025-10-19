В Ирландии взяли под стражу подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давиденко, - СМИ
В Ирландии взяли под стражу 17-летнего сомалийца, которого подозревают в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко в центре для беженцев.
Об этом пишет RTE, сообщает Цензор.НЕТ.
Обвиняемый предстал перед Дублинским окружным судом в субботу, 18 октября. Его имя не раскрывают, поскольку он несовершеннолетний.
На слушании присутствовали социальный работник и назначенный судом опекун.
Детектив-сержант Марк Квилл заявил, что парень "ничего не ответил", когда перед этим ему предъявили обвинения в присутствии социального работника и переводчика.
Суд решил отправить подозреваемого под стражу в детский следственный изолятор Оберстаун в Дублине. Адвокат подозреваемого рассказала, что ее подзащитному предоставят немедленную психиатрическую и медицинскую помощь в следственном изоляторе.
Обвиняемый предстанет перед Судом по делам детей 21 октября. Его адвокат попросил, чтобы тот присутствовал лично, а не через видеосвязь.
Убийство подростка из Украины в Ирландии
Ранее The Irish Times сообщило, что в столице Ирландии (Дублине) после нападения погиб 17-летний подросток из Украины. Полиция задержала другого юношу с иностранным гражданством, которого считают главным подозреваемым. Трагедия произошла в центре для беженцев.
Впоследствии посольство Украины в Ирландии подтвердило гибель в Дублине гражданина Украины Вадима Давыденко, который получил смертельное ранение из-за нанесения ножевых ранений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли їдуть спеціалісти (лікарі, інжинери.........) з країн що розвиваються, ці люди як правило з багатших сімей і з західною освітою.
Відповідно, з цими спеціалістами і проблем практично немає.
А коли їдуть біженці- нелегали, то часто це різний сброд, який вишукує - кому сісти на шию.
Іслам забороняє алкоголь, щоб контролювати їх імпульсивну поведінку.
Іслам скриває жінок у хіджаб, щоб контролювати сексуальні імпульси і попереджати напади.
Ці народи просто не можуть себе добре контролювати, тому лідирують у кримінальних статистиках в Європі.
Сюди відносяться, приміром, Італія-Іспанія, країни Карибського басейну, Східна Азія та ін? Вони ж теж південні.