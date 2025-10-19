РУС
Новости Убийство детей
В Ирландии взяли под стражу подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давиденко, - СМИ

убийство подростка из Украины

В Ирландии взяли под стражу 17-летнего сомалийца, которого подозревают в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко в центре для беженцев.

Об этом пишет RTE, сообщает Цензор.НЕТ.

Обвиняемый предстал перед Дублинским окружным судом в субботу, 18 октября. Его имя не раскрывают, поскольку он несовершеннолетний.

На слушании присутствовали социальный работник и назначенный судом опекун.

Детектив-сержант Марк Квилл заявил, что парень "ничего не ответил", когда перед этим ему предъявили обвинения в присутствии социального работника и переводчика.

Суд решил отправить подозреваемого под стражу в детский следственный изолятор Оберстаун в Дублине. Адвокат подозреваемого рассказала, что ее подзащитному предоставят немедленную психиатрическую и медицинскую помощь в следственном изоляторе.

Обвиняемый предстанет перед Судом по делам детей 21 октября. Его адвокат попросил, чтобы тот присутствовал лично, а не через видеосвязь.

Убийство подростка из Украины в Ирландии

Ранее The Irish Times сообщило, что в столице Ирландии (Дублине) после нападения погиб 17-летний подросток из Украины. Полиция задержала другого юношу с иностранным гражданством, которого считают главным подозреваемым. Трагедия произошла в центре для беженцев.

Впоследствии посольство Украины в Ирландии подтвердило гибель в Дублине гражданина Украины Вадима Давыденко, который получил смертельное ранение из-за нанесения ножевых ранений.

і при цьому Ірландія виганяє українців..ну ну .. сомалійців вам в допомогу, Ірландія
18.10.2025 23:11 Ответить
У всіх Західних країнах одна і та ж проблема:
Коли їдуть спеціалісти (лікарі, інжинери.........) з країн що розвиваються, ці люди як правило з багатших сімей і з західною освітою.
Відповідно, з цими спеціалістами і проблем практично немає.
А коли їдуть біженці- нелегали, то часто це різний сброд, який вишукує - кому сісти на шию.
18.10.2025 23:28 Ответить
Важко сказати, що там, між ними сталося, але інколи, у мене самого виникаж бажання задавити деяких представників нашої молоді, нашого генофонду. Ну то таке. Я ні в якому разі не виправдовую вбивцю. Хай розбирається слідство і суд.
18.10.2025 23:50 Ответить
Мов би наш хлопець готував, чи їв свинину, а сомалійцю це не сподобалося.
19.10.2025 11:28 Ответить
Може він не тільки готував, а ще й нагодував мавпочку свининою? Бо, інакше, яка йому різниця хто що готує або їсть?
19.10.2025 13:06 Ответить
політика знищення європи - арабам неграм з їх кошарою субсидії пільги і виплати,тупим неробам і дикунам.а українець сьогодні при пошуку роботи отримує тисячі перешкод.
19.10.2025 08:05 Ответить
У південних народів генетично нижчий контроль імпульсивності, тому Іслам спеціально розроблений для них.

Іслам забороняє алкоголь, щоб контролювати їх імпульсивну поведінку.

Іслам скриває жінок у хіджаб, щоб контролювати сексуальні імпульси і попереджати напади.

Ці народи просто не можуть себе добре контролювати, тому лідирують у кримінальних статистиках в Європі.
19.10.2025 08:23 Ответить
Які саме південні народи?
Сюди відносяться, приміром, Італія-Іспанія, країни Карибського басейну, Східна Азія та ін? Вони ж теж південні.
показать весь комментарий
