В Ірландії взяли під варту підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка, - ЗМІ
В Ірландії взяли під варту 17-річного сомалійця, якого підозрюють у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка в центрі для біженців.
Про це пише RTE, повідомляє Цензор.НЕТ.
Обвинувачений постав перед Дублінським окружним судом у суботу, 18 жовтня. Його ім’я не розкривають, оскільки він неповнолітній.
На слуханні були присутні соціальний працівник та призначений судом опікун.
Детектив-сержант Марк Квілл заявив, що хлопець "нічого не відповів", коли перед цим йому висунули обвинувачення у присутності соціального працівника та перекладача.
Суд вирішив відправити підозрюваного під варту у дитячий слідчий ізолятор Оберстаун у Дубліні. Адвокатка підозрюваного розповіла, що її підзахисному нададуть негайну психіатричну та медичну допомогу в слідчому ізоляторі.
Обвинувачений постане перед Судом у справах дітей 21 жовтня. Його адвокат попросив, щоб той був присутній особисто, а не через відеозв’язок.
Вбивство підлітка з України в Ірландії
Раніше The Irish Times повідомило, що у столиці Ірландії (Дубліні) після нападу загинув 17-річний підліток з України. Поліція затримала іншого юнака з іноземним громадянством, якого вважають головним підозрюваним. Трагедія сталася в центрі для біженців.
Згодом посольство України в Ірландії підтвердило загибель у Дубліні громадянина України Вадима Давиденка, який дістав смертельне поранення через завдання ножових поранень.
Коли їдуть спеціалісти (лікарі, інжинери.........) з країн що розвиваються, ці люди як правило з багатших сімей і з західною освітою.
Відповідно, з цими спеціалістами і проблем практично немає.
А коли їдуть біженці- нелегали, то часто це різний сброд, який вишукує - кому сісти на шию.