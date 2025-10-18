УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5883 відвідувача онлайн
Новини Вбивство дітей
1 476 3

В Ірландії взяли під варту підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка, - ЗМІ

вбивство підлітка з України

В Ірландії взяли під варту 17-річного сомалійця, якого підозрюють у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка в центрі для біженців.

Про це пише RTE, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обвинувачений постав перед Дублінським окружним судом у суботу, 18 жовтня. Його ім’я не розкривають, оскільки він неповнолітній.

На слуханні були присутні соціальний працівник та призначений судом опікун.

Читайте також: 17-річного українця зарізали в Ірландії: ймовірного нападника затримали на місці подій

Детектив-сержант Марк Квілл заявив, що хлопець "нічого не відповів", коли перед цим йому висунули обвинувачення у присутності соціального працівника та перекладача.

Суд вирішив відправити підозрюваного під варту у дитячий слідчий ізолятор Оберстаун у Дубліні. Адвокатка підозрюваного розповіла, що її підзахисному нададуть негайну психіатричну та медичну допомогу в слідчому ізоляторі.

Обвинувачений постане перед Судом у справах дітей 21 жовтня. Його адвокат попросив, щоб той був присутній особисто, а не через відеозв’язок.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вбивство підлітка з України в Ірландії 

Раніше The Irish Times повідомило, що у столиці Ірландії (Дубліні) після нападу загинув 17-річний підліток з України. Поліція затримала іншого юнака з іноземним громадянством, якого вважають головним підозрюваним. Трагедія сталася в центрі для біженців.

Згодом посольство України в Ірландії підтвердило загибель у Дубліні громадянина України Вадима Давиденка, який дістав смертельне поранення через завдання ножових поранень.

Читайте також: Посольство України підтвердило загибель 17-річного українця Вадима Давиденка у Дубліні: Тривають слідчі дії

Автор: 

біженці (1997) Ірландія (180) суд (11920) вбивство (3234)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і при цьому Ірландія виганяє українців..ну ну .. сомалійців вам в допомогу, Ірландія
показати весь коментар
18.10.2025 23:11 Відповісти
У всіх Західних країнах одна і та ж проблема:
Коли їдуть спеціалісти (лікарі, інжинери.........) з країн що розвиваються, ці люди як правило з багатших сімей і з західною освітою.
Відповідно, з цими спеціалістами і проблем практично немає.
А коли їдуть біженці- нелегали, то часто це різний сброд, який вишукує - кому сісти на шию.
показати весь коментар
18.10.2025 23:28 Відповісти
Важко сказати, що там, між ними сталося, але інколи, у мене самого виникаж бажання задавити деяких представників нашої молоді, нашого генофонду. Ну то таке. Я ні в якому разі не виправдовую вбивцю. Хай розбирається слідство і суд.
показати весь коментар
18.10.2025 23:50 Відповісти
 
 