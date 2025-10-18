В Ірландії взяли під варту підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка, - ЗМІ

В Ірландії взяли під варту 17-річного сомалійця, якого підозрюють у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка в центрі для біженців.

Про це пише RTE.

Обвинувачений постав перед Дублінським окружним судом у суботу, 18 жовтня. Його ім’я не розкривають, оскільки він неповнолітній.

На слуханні були присутні соціальний працівник та призначений судом опікун.

Детектив-сержант Марк Квілл заявив, що хлопець "нічого не відповів", коли перед цим йому висунули обвинувачення у присутності соціального працівника та перекладача.

Суд вирішив відправити підозрюваного під варту у дитячий слідчий ізолятор Оберстаун у Дубліні. Адвокатка підозрюваного розповіла, що її підзахисному нададуть негайну психіатричну та медичну допомогу в слідчому ізоляторі.

Обвинувачений постане перед Судом у справах дітей 21 жовтня. Його адвокат попросив, щоб той був присутній особисто, а не через відеозв’язок.

Вбивство підлітка з України в Ірландії

Раніше The Irish Times повідомило, що у столиці Ірландії (Дубліні) після нападу загинув 17-річний підліток з України. Поліція затримала іншого юнака з іноземним громадянством, якого вважають головним підозрюваним. Трагедія сталася в центрі для біженців.

Згодом посольство України в Ірландії підтвердило загибель у Дубліні громадянина України Вадима Давиденка, який дістав смертельне поранення через завдання ножових поранень.

