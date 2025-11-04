У Польщі спостерігається активізація антиукраїнських операцій РФ, - Генштаб
Генштаб ЗС Польщі повідомив про зростання російських психологічних операцій, спрямованих на розпалювання антиукраїнських настроїв у країні на тлі дискусій про мирні переговори щодо завершення війни РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі польського військового відомства у Х.
Зокрема зазначається, що російські сили проводять операцію тиску проти України, які мають створити атмосферу страху і відчуття загроз, нібито "пов'язаної з перебуванням українців у Польщі".
"У Польщі підбурюються антиукраїнські настрої. Ці дії поділяються на кінетичні події (підпали українських автомобілів, закриття антивоєнних муралів) та інтенсивну наративну діяльність в Інтернеті - на порталах та акаунтах осіб, які пропагують настрої ненависті до України.
Зростання антиукраїнських настроїв спостерігається в місцях, де знаходяться вузли допомоги з переправлення зброї або підтримки воюючої України (наприклад, Гдиня, Гданськ)", – зазначають у Генштабі ЗС Польщі.
Генштаб Збройних сил Польщі зазначає, що Росія намагається використовувати тему Волинської трагедії для маніпуляцій. Москва прагне створити враження, що "українці становлять для Польщі більшу загрозу, ніж сама Росія".
Як підкреслюють у відомстві, мета такої інформаційної кампанії - викликати серед поляків негативні емоції щодо України. Це, на думку Генштабу, має змусити громадян тиснути на владу, спонукаючи її ухвалювати рішення, які йдуть у розріз із національними інтересами Польщі.
Також у Генштабі зауважують, що "акції саботажу є частиною узгоджених дій російських спецслужб", спрямованих на ослаблення підтримки України та сприяння російській агресії.
