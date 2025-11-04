Генштаб Польши заявил о росте антиукраинской пропаганды РФ

Генштаб ВС Польши сообщил о росте российских психологических операций, направленных на разжигание антиукраинских настроений в стране на фоне дискуссий о мирных переговорах по завершению войны РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении польского военного ведомства в Х.

В частности, отмечается, что российские силы проводят операцию давления против Украины, которая должна создать атмосферу страха и ощущение угрозы, якобы "связанной с пребыванием украинцев в Польше".

"В Польше разжигаются антиукраинские настроения. Эти действия делятся на кинетические события (поджоги украинских автомобилей, закрытие антивоенных муралов) и интенсивную нарративную деятельность в Интернете - на порталах и аккаунтах лиц, пропагандирующих настроения ненависти к Украине.

Рост антиукраинских настроений наблюдается в местах, где находятся узлы помощи по переправке оружия или поддержке воюющей Украины (например, Гдыня, Гданьск)", - отмечают в Генштабе ВС Польши.

Генштаб Вооруженных сил Польши отмечает, что Россия пытается использовать тему Волынской трагедии для манипуляций. Москва стремится создать впечатление, что "украинцы представляют для Польши большую угрозу, чем сама Россия".

Как подчеркивают в ведомстве, цель такой информационной кампании – вызвать у поляков негативные эмоции по отношению к Украине. Это, по мнению Генштаба, должно заставить граждан давить на власть, побуждая ее принимать решения, которые идут вразрез с национальными интересами Польши.

Также в Генштабе отмечают, что "акции саботажа являются частью согласованных действий российских спецслужб", направленных на ослабление поддержки Украины и содействие российской агрессии.

