РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9776 посетителей онлайн
Новости Антиукраинские заявления в Польше
1 681 9

Генштаб Польши заявил о росте антиукраинской пропаганды РФ

Польща

Генштаб ВС Польши сообщил о росте российских психологических операций, направленных на разжигание антиукраинских настроений в стране на фоне дискуссий о мирных переговорах по завершению войны РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении польского военного ведомства в Х.

В частности, отмечается, что российские силы проводят операцию давления против Украины, которая должна создать атмосферу страха и ощущение угрозы, якобы "связанной с пребыванием украинцев в Польше".

Польше разжигаются антиукраинские настроения. Эти действия делятся на кинетические события (поджоги украинских автомобилей, закрытие антивоенных муралов) и интенсивную нарративную деятельность в Интернете - на порталах и аккаунтах лиц, пропагандирующих настроения ненависти к Украине.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Рост антиукраинских настроений наблюдается в местах, где находятся узлы помощи по переправке оружия или поддержке воюющей Украины (например, Гдыня, Гданьск)", - отмечают в Генштабе ВС Польши.

Генштаб Вооруженных сил Польши отмечает, что Россия пытается использовать тему Волынской трагедии для манипуляций. Москва стремится создать впечатление, что "украинцы представляют для Польши большую угрозу, чем сама Россия".

Как подчеркивают в ведомстве, цель такой информационной кампании – вызвать у поляков негативные эмоции по отношению к Украине. Это, по мнению Генштаба, должно заставить граждан давить на власть, побуждая ее принимать решения, которые идут вразрез с национальными интересами Польши.

Также в Генштабе отмечают, что "акции саботажа являются частью согласованных действий российских спецслужб", направленных на ослабление поддержки Украины и содействие российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Польши Навроцкий встал на сторону России, - Rzeczpospolita

Автор: 

Польша (8968) россия (97924)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Європі Кібер-поліція, але вибачте на слові,
лиже яйця.
Колись я надіслала в поліцію інформацію з Телеграму про російський сайт, який відверто в
Німеччині продає наркотики. Вказано локація, учасників, впритул до ідентифікації
по прізвищах.
І сайт досі існує, і все нормально для них.
Всі сайти повинні контролюватись і такі акаунти, які займаються
поширенням ворожнечі, мови ненависті, антизаконною діяльністю
повинні видалятись за 24 години.
показать весь комментарий
04.11.2025 06:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gEDH0NuHA3k

Розпалюючи сканал у Венесуелі , Трамп відкриває Карибську кризу-2. Росія заявляє підтримку Венесуелі разом з Китаєм . Іран підтримає!

ось це буде те що Україна піде на 2-йплан
показать весь комментарий
04.11.2025 06:53 Ответить
в Україні на Банковій антиукраїнська операція - і дуже успішна
показать весь комментарий
04.11.2025 07:38 Ответить
Поляки насамперед зацікавлені в бампері між ними і ***********. Поляки тричі втрачали державність. Це завжди ставалося після того як вони починали доколупуватися до українців. Їм здається що тепер вони "під парасолькою НАТО", але ... клята закономірність вказує на інше.
показать весь комментарий
04.11.2025 07:55 Ответить
До Навроцького такого не було.4
показать весь комментарий
04.11.2025 08:02 Ответить
Якби українські втікачі менше розважалися та менше ходили до ресторацій, а бодай трохи допомагали Війську України, то жодне фсб не змогло б провести операцію.
показать весь комментарий
04.11.2025 08:15 Ответить
Дурня. Якби українці працювали 18 годин на добу, тільки за їжу і тоді б їм пригадали "волинську різню".
показать весь комментарий
04.11.2025 08:30 Ответить
Польський блогер зайшов у львівський супермаркет. Показав завалені продуктами полиці і польську горілку, за ціною дешевшою, як в Польщі. Як поляки плювались жовчю. І польську гуманітарку продають, і продукти лежать, а їх ніхто не купляє бо українцям не по кишені. І бензин Польща Україні дає безкоштовно, тому він дешевий.
показать весь комментарий
04.11.2025 08:38 Ответить
Не пройшло і 5-ти років, і схоже що деякі поляки почали це врешті розуміти.
показать весь комментарий
04.11.2025 08:42 Ответить
 
 