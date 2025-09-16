УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7612 відвідувачів онлайн
Новини Антиукраїнські заяви у Польщі Скандал з депутаткою та українцем у Польщі
3 738 37

Польська депутатка Цісонь порадила таксисту з України "повертатися до своєї країни": її відсторонили від роботи

Депутатка Гданської міської ради Сільвія Цісонь

У Польщі депутатка міської ради Гданська від альянсу "Громадянська коаліція" Сільвія Цісонь облаяла українського таксиста, порадивши йому "повертатися до своєї країни". Її відсторонили від роботи за образи на національному ґрунті.

Про це пишуть польські ЗМІ RFM24 та Onet, передає Цензор.НЕТ.

Версія конфлікту від депутатки

Спершу Цісонь опублікувала в соцмережах фото крапельниці та допис, у якому поскаржилася на поїздку в таксі до стадіону в Гданську, де в той день грала "Лехія Гданськ" проти "ГКС Катовиці".

Політикиня розповіла, що водій з України нібито спочатку підібрав її та дітей у неправильному місці, а потім висадив не там, де було потрібно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Польщі Навроцький став на бік Росії, - Rzeczpospolita

За словами депутатки, таксист погано розумів польську, а після її зауваження розлютився, почав вигукувати лайливі слова, а також спробував плюнути в неї та розпорошити сльозогінний газ. Крім того, як стверджувала Цісонь, чоловік дістав каністру з бензином і бризнув їй в обличчя.

Згодом вона видалила допис з цією історією зі своїх соцмереж.

Реакція водія

Після публікації цього допису водій таксі передав порталу trojmiasto.pl запис з відеореєстратора автомобіля. На відео чути, як Цісонь розмовляє з водієм, і чоловік вільно говорить польською мовою, спокійно відповідаючи на її зауваження. Натомість сама депутатка використовує вульгарну лексику та радить чоловікові "повертатися до своєї країни". Також на записі не чутно, щоб водій розпилював сльозогінний газ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На українку з 5-річною донькою напали в Польщі: кидали банками з-під пива та обзивали "к#рвами". ФОТО

14 серпня Цісонь заявила, що звернулася з проханням призупинити її членство в клубі радників "Громадянської коаліції" в Гданській міській раді та в партії "Польська ініціатива". Це прохання задовольнили.

Вона перепросила за використання ненормативної лексики, однак стверджує, що опублікований запис показує лише частину події й не відображає її повністю. Вона наполягає на тому, що таксист все ж таки забризкав її сльозогінним газом.

Справа на контролі поліції

Окрім роботи в Гданській міській раді, Цісонь також є директоркою в офісі міністерки освіти Барбари Новацької. Міністерка розповіла, що "до розв’язання питання" членство Цісонь у "Польській ініціативі" призупинено.

Також читайте: Трьох українців побили у Варшаві через їхню національність: поліція затримала нападників

Зараз поліція розслідує цю справу. Цісонь звинувачує водія в порушенні її особистої недоторканності та використанні перцевого спрею, тоді як таксист подав скаргу на політикиню за образу на національному ґрунті.

У Польщі порушення особистої недоторканності є кримінальним злочином, що може призвести до обмеження або позбавлення волі на строк до одного року. За образу на національному ґрунті загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Автор: 

ксенофобія (38) Польща (8950) таксі (367) українці (2598)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Сходив би вже ти в дупло. Відставний розстрільник диванів з пердака.
показати весь коментар
16.09.2025 22:16 Відповісти
+9
Таксист призовного віку ??? Правильно сказала.
показати весь коментар
16.09.2025 22:13 Відповісти
+6
Поржал с ее версии, это же надо так врать, ей показалось мало лжи про оскорбления, плевок и газ, и она добавила попытку облить бензином, и как у нее только не хватило фантазии еще написать, как о нее подожженную насиловал прямо на такси)))
показати весь коментар
16.09.2025 22:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таксист призовного віку ??? Правильно сказала.
показати весь коментар
16.09.2025 22:13 Відповісти
Сходив би вже ти в дупло. Відставний розстрільник диванів з пердака.
показати весь коментар
16.09.2025 22:16 Відповісти
Це кацапський троль 100%. Не розумію чому його не банять.
показати весь коментар
16.09.2025 22:39 Відповісти
Даже зарегился чтобы отметить смелость и величие пересичных патриотов )) Вот поверь, если в рашке проведут мобилизацию, то русские мужики, так как ты не будут прятаться. Им Украина нужней, чем тебе. А потом Ростовские военком и Суздалький ОМОН научат тебя быть мужиком. Вот образ хокла-предателя из русских анекдотов он не с потолка взят, а с толп таких хероев как ты. И это замкнутый круг, так как ради таких женщин, как ты воевать не хочется. Не всем нравятся бабы с пенисами.

Только оккупация исправит этот "народ". Сам он занят самоуничтожением и взаимной ненавистью.
показати весь коментар
16.09.2025 22:39 Відповісти
Кацап, не смерди тут разом зі своєю "гайкою", котора тебе лайкає.
Твої "русскіє мужікі" по лісосмугах і полях валяються, а їх даже бродячі собаки гидують їсти.
показати весь коментар
16.09.2025 22:50 Відповісти
Ті бот как-то криво себе зарплату зарабатіваешь.
"русскіє мужікі" по лісосмугах і полях валяються, а херои по диванам валяются. Я же про это и ниписал. Они не боятся. Среди них ещё много миллионов найдётся. Что тебе не ясно. перечитай написанное раз 10.
показати весь коментар
16.09.2025 22:53 Відповісти
Бугагага! "Рассійскіє мужікі" в полях України валяються, а це вже ваші нові мужья намаз проводять. Немає вже "русскіх" мужіков, а є таджики, узбеки, киргизи, чеченці, дагестанці, которі проводять мусульманський намаз в центрі мацкви. Ахахах!

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwHfILchQNXgvYjHX4CicBVyFPeB5XXRxC0A&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwHfILchQNXgvYjHX4CicBVyFPeB5XXRxC0A&s
показати весь коментар
16.09.2025 23:05 Відповісти
Ваші "русские мужики" навіть зараз біжать в СЗЧ тисячами, так що не тринди кацапчик про "смелых узких", заспівай пісню ще про те, що "русские сваих ни брасают"!
показати весь коментар
16.09.2025 23:04 Відповісти
Ти теж ухилянт, тільки той що не зміг втекти? Депутатка хамло, та по суті таксист ухилянт...
показати весь коментар
16.09.2025 22:48 Відповісти
диванний ікспєрд, ти ж теж призовного віку, то якого біса не в ЗСУ??? гидота зелена, сміливі з-під спідниці на інших гавкати, а сам сциш мабудь за хлібом вийти?
показати весь коментар
16.09.2025 22:33 Відповісти
Розбурхав ти сидільців під ковдрою. 😁 Аж дим пішов.
показати весь коментар
16.09.2025 22:46 Відповісти
Ци -Сонь. Вона китайська комуністка.
показати весь коментар
16.09.2025 22:14 Відповісти
Ще одну покусали кацапські пропагандисти за вуха і мізки. Жертва пропаганди? 🤔 Не думаю!
показати весь коментар
16.09.2025 22:15 Відповісти
курва-курва-курва. недотрах чи абстиненція в польської крутелички?
показати весь коментар
16.09.2025 22:16 Відповісти
Брехливі гниди є повсюди, а пдр порушують всі, і таксисту надала вірну пораду.
показати весь коментар
16.09.2025 22:21 Відповісти
Ти все продовжуєш відправляти інших воювати, поки сам лайно з трусів ще не витрусив? Вилитий кацап бл.
показати весь коментар
16.09.2025 22:27 Відповісти
Поляки нам такі ж "друзі", як і кацапня.
показати весь коментар
16.09.2025 22:21 Відповісти
Замітка про те що нічого в Польщі не змінилося. Все як і було раніше. Але ж Гданськ не на березі Ла-Маншу.
показати весь коментар
16.09.2025 22:21 Відповісти
Цікаво, Що вона скаже кацапу у кирзових чоботях?
показати весь коментар
16.09.2025 22:25 Відповісти
Заспіває Jeszcze Polska nie zginęła.
А потім кацапи її зашиють у мішок і кинуть у Віслу.
показати весь коментар
16.09.2025 22:49 Відповісти
Натрапляв на результати польського інтернет опитування , так от там сказано що найбільш налаштовані проти українців в Польщі - молоді полячки . Найбільший процент серед них .
З чим це пов'язано хз . Не пишеться .
А найбільш прихильні до нас - польські пенси .
показати весь коментар
16.09.2025 22:25 Відповісти
мені розказували польські українці, шо оці молоді полячки після заміжжя перестають за собою доглядати. тому їх жаба душить від вигляду доглянутих українок.
показати весь коментар
16.09.2025 22:32 Відповісти
Наверное польские пенсы еще помнят советскую оккупацию, поэтому несмотря на спесивость и высокомерие ведут себя более сдержанно
показати весь коментар
16.09.2025 22:45 Відповісти
Поржал с ее версии, это же надо так врать, ей показалось мало лжи про оскорбления, плевок и газ, и она добавила попытку облить бензином, и как у нее только не хватило фантазии еще написать, как о нее подожженную насиловал прямо на такси)))
показати весь коментар
16.09.2025 22:25 Відповісти
Яка бойова депутатка - за 10 хв їзди в таксі - такий екшен придумала - таксист міг би й гвера з - під поли витягнути
показати весь коментар
16.09.2025 22:26 Відповісти
Це знак сторонитись сусіда. Він скажений.
показати весь коментар
16.09.2025 22:31 Відповісти
Та вона страшна як атомна війна, тому і така зла ?
показати весь коментар
16.09.2025 22:41 Відповісти
хай порадить це полякам у інших країнах ЄС... аое її хоча б відсторонили... а наше сруязике бидло де було там і лишається
показати весь коментар
16.09.2025 22:48 Відповісти
брехлива курва
показати весь коментар
16.09.2025 22:49 Відповісти
Доречі є у польских таксистів емігрантів така тупа звичка ставати реально за пів кілометра
показати весь коментар
16.09.2025 22:53 Відповісти
З партії Туска. Її відсторонили, а наш Лідор своїх друзів-слугів так би не кинув
показати весь коментар
16.09.2025 22:57 Відповісти
Це говорить лише про те, шо поляки програли інформаційну війну: за останній місяць вкиди та негативні коментарі щодо українців побільшало у двоє. Цензор мав статтю вже, але подав криво іі. Як результат - навіть якась дерутатка зірвалася, а отже російське ІПСО працює добре і польське суспільство розколюється. Я згадуюю 19-21 роки в нас. Таке саме ІПСО було, шоп збільшити внутрвшні срачі і ослабити нас
показати весь коментар
16.09.2025 23:09 Відповісти
***** ту Польщу.
показати весь коментар
16.09.2025 23:10 Відповісти
Чи полякам так само кажуть у сюди в світі де вони живуть?(
показати весь коментар
16.09.2025 23:17 Відповісти
 
 