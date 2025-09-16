Польська депутатка Цісонь порадила таксисту з України "повертатися до своєї країни": її відсторонили від роботи

У Польщі депутатка міської ради Гданська від альянсу "Громадянська коаліція" Сільвія Цісонь облаяла українського таксиста, порадивши йому "повертатися до своєї країни". Її відсторонили від роботи за образи на національному ґрунті.

Про це пишуть польські ЗМІ RFM24 та Onet, передає Цензор.НЕТ.

Версія конфлікту від депутатки

Спершу Цісонь опублікувала в соцмережах фото крапельниці та допис, у якому поскаржилася на поїздку в таксі до стадіону в Гданську, де в той день грала "Лехія Гданськ" проти "ГКС Катовиці".

Політикиня розповіла, що водій з України нібито спочатку підібрав її та дітей у неправильному місці, а потім висадив не там, де було потрібно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Польщі Навроцький став на бік Росії, - Rzeczpospolita

За словами депутатки, таксист погано розумів польську, а після її зауваження розлютився, почав вигукувати лайливі слова, а також спробував плюнути в неї та розпорошити сльозогінний газ. Крім того, як стверджувала Цісонь, чоловік дістав каністру з бензином і бризнув їй в обличчя.

Згодом вона видалила допис з цією історією зі своїх соцмереж.

Реакція водія

Після публікації цього допису водій таксі передав порталу trojmiasto.pl запис з відеореєстратора автомобіля. На відео чути, як Цісонь розмовляє з водієм, і чоловік вільно говорить польською мовою, спокійно відповідаючи на її зауваження. Натомість сама депутатка використовує вульгарну лексику та радить чоловікові "повертатися до своєї країни". Також на записі не чутно, щоб водій розпилював сльозогінний газ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На українку з 5-річною донькою напали в Польщі: кидали банками з-під пива та обзивали "к#рвами". ФОТО

14 серпня Цісонь заявила, що звернулася з проханням призупинити її членство в клубі радників "Громадянської коаліції" в Гданській міській раді та в партії "Польська ініціатива". Це прохання задовольнили.

Вона перепросила за використання ненормативної лексики, однак стверджує, що опублікований запис показує лише частину події й не відображає її повністю. Вона наполягає на тому, що таксист все ж таки забризкав її сльозогінним газом.

Справа на контролі поліції

Окрім роботи в Гданській міській раді, Цісонь також є директоркою в офісі міністерки освіти Барбари Новацької. Міністерка розповіла, що "до розв’язання питання" членство Цісонь у "Польській ініціативі" призупинено.

Також читайте: Трьох українців побили у Варшаві через їхню національність: поліція затримала нападників

Зараз поліція розслідує цю справу. Цісонь звинувачує водія в порушенні її особистої недоторканності та використанні перцевого спрею, тоді як таксист подав скаргу на політикиню за образу на національному ґрунті.

У Польщі порушення особистої недоторканності є кримінальним злочином, що може призвести до обмеження або позбавлення волі на строк до одного року. За образу на національному ґрунті загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.