Польский депутат Цисонь посоветовала таксисту из Украины "возвращаться в свою страну": ее отстранили от работы

Депутат Гданьского городского совета Сильвия Цисон

В Польше депутат городского совета Гданьска от альянса "Гражданская коалиция" Сильвия Цисонь обругала украинского таксиста, посоветовав ему "возвращаться в свою страну". Ее отстранили от работы за оскорбления на национальной почве.

Об этом пишут польские СМИ RFM24 и Onet, передает Цензор.НЕТ.

Версия конфликта от депутата

Сначала Цисонь опубликовала в соцсетях фото капельницы и сообщение, в котором пожаловалась на поездку в такси до стадиона в Гданьске, где в тот день играла "Лехия Гданьск" против "ГКС Катовице".

Политик рассказала, что водитель из Украины якобы сначала подобрал ее и детей в неправильном месте, а потом высадил не там, где было нужно.

По словам депутата, таксист плохо понимал польский, а после ее замечания разозлился, начал выкрикивать бранные слова, а также попытался плюнуть в нее и распылить слезоточивый газ. Кроме того, как утверждала Цисонь, мужчина достал канистру с бензином и брызнул ей в лицо.

Впоследствии она удалила сообщение с этой историей из своих соцсетей.

Реакция водителя

После публикации этого сообщения водитель такси передал порталу trojmiasto.pl запись с видеорегистратора автомобиля. На видео слышно, как Цисонь разговаривает с водителем, и мужчина свободно говорит на польском языке, спокойно отвечая на ее замечания. Зато сама депутат использует вульгарную лексику и советует мужчине "возвращаться в свою страну". Также на записи не слышно, чтобы водитель распылял слезоточивый газ.

14 августа Цисонь заявила, что обратилась с просьбой приостановить ее членство в клубе советников "Гражданской коалиции" в Гданьском городском совете и в партии "Польская инициатива". Эта просьба была удовлетворена.

Она извинилась за использование ненормативной лексики, однако утверждает, что опубликованная запись показывает лишь часть события и не отражает его полностью. Она настаивает на том, что таксист все же забрызгал ее слезоточивым газом.

Дело на контроле полиции

Кроме работы в Гданьском городском совете, Цисонь также является директором в офисе министра образования Барбары Новацкой. Министр рассказала, что "до решения вопроса" членство Цисонь в "Польской инициативе" приостановлено.

Сейчас полиция расследует это дело. Цисонь обвиняет водителя в нарушении ее личной неприкосновенности и использовании перцового спрея, тогда как таксист подал жалобу на политика за оскорбление на национальной почве.

В Польше нарушение личной неприкосновенности является уголовным преступлением, что может привести к ограничению или лишению свободы на срок до одного года. За оскорбление на национальной почве грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ксенофобия (132) Польша (8800) такси (214) украинцы (3914)
Топ комментарии
+25
Сходив би вже ти в дупло. Відставний розстрільник диванів з пердака.
16.09.2025 22:16 Ответить
+16
Таксист призовного віку ??? Правильно сказала.
16.09.2025 22:13 Ответить
+16
Поржал с ее версии, это же надо так врать, ей показалось мало лжи про оскорбления, плевок и газ, и она добавила попытку облить бензином, и как у нее только не хватило фантазии еще написать, как о нее подожженную насиловал прямо на такси)))
16.09.2025 22:25 Ответить
Троль, троль!
100% троль!
Ви, альтернативно обдаровані, думаєте, що московити самі себе виженуть з України.
Що якийсь невідомий "хтось", буде захищати ваші родини, а ви не народжені для війни!
Пиндуйте в ТЦК, мамині черешеньки!
17.09.2025 00:33 Ответить
Кацап, не смерди тут разом зі своєю "гайкою", котора тебе лайкає.
Твої "русскіє мужікі" по лісосмугах і полях валяються, а їх даже бродячі собаки гидують їсти.
16.09.2025 22:50 Ответить
Бугагага! "Рассійскіє мужікі" в полях України валяються, а це вже ваші нові мужья намаз проводять. Немає вже "русскіх" мужіков, а є таджики, узбеки, киргизи, чеченці, дагестанці, которі проводять мусульманський намаз в центрі мацкви. Ахахах!

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwHfILchQNXgvYjHX4CicBVyFPeB5XXRxC0A&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwHfILchQNXgvYjHX4CicBVyFPeB5XXRxC0A&s
16.09.2025 23:05 Ответить
Та вони то валяються!
Але то не твоїх рук справа.
То "хтось", а не ти, і тобі подібні!
17.09.2025 00:35 Ответить
Ваші "русские мужики" навіть зараз біжать в СЗЧ тисячами, так що не тринди кацапчик про "смелых узких", заспівай пісню ще про те, що "русские сваих ни брасают"!
показать весь комментарий
16.09.2025 23:04 Ответить
Може ти й вражина.
Але тут ти правий.
17.09.2025 00:34 Ответить
диванний ікспєрд, ти ж теж призовного віку, то якого біса не в ЗСУ??? гидота зелена, сміливі з-під спідниці на інших гавкати, а сам сциш мабудь за хлібом вийти?
16.09.2025 22:33 Ответить
Розбурхав ти сидільців під ковдрою. 😁 Аж дим пішов.
16.09.2025 22:46 Ответить
Ци -Сонь. Вона китайська комуністка.
16.09.2025 22:14 Ответить
Ще одну покусали кацапські пропагандисти за вуха і мізки. Жертва пропаганди? 🤔 Не думаю!
16.09.2025 22:15 Ответить
курва-курва-курва. недотрах чи абстиненція в польської крутелички?
16.09.2025 22:16 Ответить
Брехливі гниди є повсюди, а пдр порушують всі, і таксисту надала вірну пораду.
16.09.2025 22:21 Ответить
Ти все продовжуєш відправляти інших воювати, поки сам лайно з трусів ще не витрусив? Вилитий кацап бл.
16.09.2025 22:27 Ответить
Ка цапи без проблем 30000 набирають.
Їх не відловлюють, як скажених собак.
Бо, як тут один московит правильно написав, що їм Україна потрібна більше,
ніж місцевим маминим черешенькам!
17.09.2025 00:39 Ответить
Поляки нам такі ж "друзі", як і кацапня.
16.09.2025 22:21 Ответить
Та ви самі собі не друзі.
Зробили фатальний вибір у 2019 році.
Тепер жеріть долю великою лопатою.
17.09.2025 00:40 Ответить
Замітка про те що нічого в Польщі не змінилося. Все як і було раніше. Але ж Гданськ не на березі Ла-Маншу.
16.09.2025 22:21 Ответить
Цікаво, Що вона скаже кацапу у кирзових чоботях?
16.09.2025 22:25 Ответить
Заспіває Jeszcze Polska nie zginęła.
А потім кацапи її зашиють у мішок і кинуть у Віслу.
16.09.2025 22:49 Ответить
Як це в тебе корелюється - зауваження польки ухилянту,
і те, що прийде кацап???
Як ухилянт буде по Польщі кататись, то кацап, мабуть, швидше прийде, ні ???
Що за покруч?
Полька якраз випердоляє хероя, щоб свій край боронив!
17.09.2025 00:43 Ответить
Натрапляв на результати польського інтернет опитування , так от там сказано що найбільш налаштовані проти українців в Польщі - молоді полячки . Найбільший процент серед них .
З чим це пов'язано хз . Не пишеться .
А найбільш прихильні до нас - польські пенси .
16.09.2025 22:25 Ответить
мені розказували польські українці, шо оці молоді полячки після заміжжя перестають за собою доглядати. тому їх жаба душить від вигляду доглянутих українок.
16.09.2025 22:32 Ответить
Наверное польские пенсы еще помнят советскую оккупацию, поэтому несмотря на спесивость и высокомерие ведут себя более сдержанно
16.09.2025 22:45 Ответить
16.09.2025 22:25 Ответить
Яка бойова депутатка - за 10 хв їзди в таксі - такий екшен придумала - таксист міг би й гвера з - під поли витягнути
16.09.2025 22:26 Ответить
Це знак сторонитись сусіда. Він скажений.
16.09.2025 22:31 Ответить
Та вона страшна як атомна війна, тому і така зла ?
16.09.2025 22:41 Ответить
хай порадить це полякам у інших країнах ЄС... аое її хоча б відсторонили... а наше сруязике бидло де було там і лишається
16.09.2025 22:48 Ответить
брехлива курва
16.09.2025 22:49 Ответить
Доречі є у польских таксистів емігрантів така тупа звичка ставати реально за пів кілометра
16.09.2025 22:53 Ответить
🦫
17.09.2025 01:22 Ответить
З партії Туска. Її відсторонили, а наш Лідор своїх друзів-слугів так би не кинув
16.09.2025 22:57 Ответить
Це говорить лише про те, шо поляки програли інформаційну війну: за останній місяць вкиди та негативні коментарі щодо українців побільшало у двоє. Цензор мав статтю вже, але подав криво іі. Як результат - навіть якась дерутатка зірвалася, а отже російське ІПСО працює добре і польське суспільство розколюється. Я згадуюю 19-21 роки в нас. Таке саме ІПСО було, шоп збільшити внутрвшні срачі і ослабити нас
16.09.2025 23:09 Ответить
Чи полякам так само кажуть у сюди в світі де вони живуть?(
16.09.2025 23:17 Ответить
Вот как раз нужен тренд!!
Обидно вобще за братушек "словян" ((( у них как и у нас есть нац.традиция всем Наридом просырать государственность вместо единения нации
17.09.2025 01:21 Ответить
Kremlivska KuPBa!
16.09.2025 23:27 Ответить
поясніть мені, навіщо таксисту каністра з бензином ? Що у Гданську дефіцит бензина, що таксисти змушені возити з собою каністру.
Або може у місцевих таксистів такий рітуал - бризнути з неї в обличчя пасажиру
16.09.2025 23:36 Ответить
Вонючая "католическая шлюхетская " шваль !! Стронг!!🦫
А кто вам в ТРО пойдет, кто коктейли организует и баррикады когда мордор зайдет ???!!!
Панство пшыпызджзецкое порозбегается до Испании! Кто твоих спиногрызов защитит ?????
17.09.2025 01:19 Ответить
яким ідіотом треба бути, щоб залишитися у польщі.
0% мізків у чувака. Ще б в кацапію поїхав і жалівся, що там ображають українців.
17.09.2025 01:26 Ответить
 
 