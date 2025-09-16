Польский депутат Цисонь посоветовала таксисту из Украины "возвращаться в свою страну": ее отстранили от работы
В Польше депутат городского совета Гданьска от альянса "Гражданская коалиция" Сильвия Цисонь обругала украинского таксиста, посоветовав ему "возвращаться в свою страну". Ее отстранили от работы за оскорбления на национальной почве.
Об этом пишут польские СМИ RFM24 и Onet, передает Цензор.НЕТ.
Версия конфликта от депутата
Сначала Цисонь опубликовала в соцсетях фото капельницы и сообщение, в котором пожаловалась на поездку в такси до стадиона в Гданьске, где в тот день играла "Лехия Гданьск" против "ГКС Катовице".
Политик рассказала, что водитель из Украины якобы сначала подобрал ее и детей в неправильном месте, а потом высадил не там, где было нужно.
По словам депутата, таксист плохо понимал польский, а после ее замечания разозлился, начал выкрикивать бранные слова, а также попытался плюнуть в нее и распылить слезоточивый газ. Кроме того, как утверждала Цисонь, мужчина достал канистру с бензином и брызнул ей в лицо.
Впоследствии она удалила сообщение с этой историей из своих соцсетей.
Реакция водителя
После публикации этого сообщения водитель такси передал порталу trojmiasto.pl запись с видеорегистратора автомобиля. На видео слышно, как Цисонь разговаривает с водителем, и мужчина свободно говорит на польском языке, спокойно отвечая на ее замечания. Зато сама депутат использует вульгарную лексику и советует мужчине "возвращаться в свою страну". Также на записи не слышно, чтобы водитель распылял слезоточивый газ.
14 августа Цисонь заявила, что обратилась с просьбой приостановить ее членство в клубе советников "Гражданской коалиции" в Гданьском городском совете и в партии "Польская инициатива". Эта просьба была удовлетворена.
Она извинилась за использование ненормативной лексики, однако утверждает, что опубликованная запись показывает лишь часть события и не отражает его полностью. Она настаивает на том, что таксист все же забрызгал ее слезоточивым газом.
Дело на контроле полиции
Кроме работы в Гданьском городском совете, Цисонь также является директором в офисе министра образования Барбары Новацкой. Министр рассказала, что "до решения вопроса" членство Цисонь в "Польской инициативе" приостановлено.
Сейчас полиция расследует это дело. Цисонь обвиняет водителя в нарушении ее личной неприкосновенности и использовании перцового спрея, тогда как таксист подал жалобу на политика за оскорбление на национальной почве.
В Польше нарушение личной неприкосновенности является уголовным преступлением, что может привести к ограничению или лишению свободы на срок до одного года. За оскорбление на национальной почве грозит лишение свободы на срок до трех лет.
