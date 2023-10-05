На украинку с 5-летней дочерью напали в Польше: бросали банками из-под пива и обзывали " к#рвами". ФОТО
Двое мужчин напали в Польше на украинку с пятилетним ребёнком. Злоумышленники бросали в них пустые банки из-под пива и называли "украинскими к#рвами".
Об этом сообщил Фонд "Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения" в Польше, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Инцидент произошел в населенном пункте Завоя в Малопольском воеводстве 29 сентября.
"Они забросали ребенка банками из-под пива, а когда он заплакал, подошли к девушке и кричали ей, что она "украинская к#рва" и что ей должно быть стыдно, потому что она дрянь, потому что у нее украинская мать", - говорится в сообщении.
Самой женщине угрожали убийством. Мужчины угрожали женщине, что убьют ее, потому что она - украинка и говорили, что она "скоро найдет покой на кладбище".
По информации польских правозащитников, вызванный патруль полиции не остановил агрессоров. Только после огласки активистов местная полиция нашла и задержала двух нападавших.
Представители полиции в комментарии изданию Sucha24.pl отрицают, что игнорировали поиск нападавших. Они уверяют, что задержали злоумышленников на следующий день после инцидента.
Мужчин обвиняют в публичных оскорблениях по национальному признаку. Подозреваемым прокурор избрал меры пресечения в виде полицейского надзора и запрета приближаться к потерпевшим.
За совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
Пожалуйста, подождите...
ЧОМУ БІДНІ - ТОМУ ЩО ДУРНІ. а чому дурні - тому що бідні.
Ваша умственная ограниченность и быдловатость - на лицо. Тому таке ставлення - що бидла тут багато
І треба розуміти одну річ у Польщі шенген і їм легко виїхати в любу країну і там працювати, тому там залишилося багато контингенту який не дуже хоче працювати...... з напливом наших таким важко знайти роботу, а замість того щоб злізти з стакана воно шукає винних....
Так само наплив українців в розвинуті країни причому уже з правом на роботу почав витісняти поляків з тих країн, які привикли що їм немає заміни.... повертаючись додому вони знову ж таки винять наших а не те що необхідно підняти зад і працювати....
Жодної демократії, "друзів"!Тільки ставка на власну Армію - Еліту і Цвіт нашої Нації. Підтримувати, допомагати всіма силами і засобами. НЕМА іншого шляху і способу. Так сказав і заповідав Степан Бандера. Смерть ворогам.
Може ми будемо оцінювати не по поодиноких випадках, а ставити на терези всі факти, безумовно контролюючи покарання винних у злочинах!