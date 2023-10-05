На украинку с 5-летней дочерью напали в Польше: бросали банками из-под пива и обзывали " к#рвами". ФОТО

Двое мужчин напали в Польше на украинку с пятилетним ребёнком. Злоумышленники бросали в них пустые банки из-под пива и называли "украинскими к#рвами".

Об этом сообщил Фонд "Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения" в Польше, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Инцидент произошел в населенном пункте Завоя в Малопольском воеводстве 29 сентября.

"Они забросали ребенка банками из-под пива, а когда он заплакал, подошли к девушке и кричали ей, что она "украинская к#рва" и что ей должно быть стыдно, потому что она дрянь, потому что у нее украинская мать", - говорится в сообщении.

Самой женщине угрожали убийством. Мужчины угрожали женщине, что убьют ее, потому что она - украинка и говорили, что она "скоро найдет покой на кладбище".

По информации польских правозащитников, вызванный патруль полиции не остановил агрессоров. Только после огласки активистов местная полиция нашла и задержала двух нападавших.

Представители полиции в комментарии изданию Sucha24.pl отрицают, что игнорировали поиск нападавших. Они уверяют, что задержали злоумышленников на следующий день после инцидента.

Мужчин обвиняют в публичных оскорблениях по национальному признаку. Подозреваемым прокурор избрал меры пресечения в виде полицейского надзора и запрета приближаться к потерпевшим.

За совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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