Трех украинцев избили в Варшаве из-за их национальности: полиция задержала нападавших

В Варшаве группа мужчин напала на трех граждан Украины, а затем жестоко избила из-за их национальности.

Об этом 5 сентября пишет Raport Warszawski со ссылкой на польскую полицию, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел поздно вечером 29 августа в районе одного из столичных магазинов в районе Бялоленка.

В полиции рассказали, что нападавшие оскорбительно обращались к украинцам, ссылаясь на их происхождение, а затем жестоко избили их.

Женщина, которая была рядом с украинцами, вызвала полицию и сняла происходящее на камеру.

На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые опросили свидетелей, собрали доказательства и составили черты нападавших. Из-за травм одному из пострадавших понадобилась помощь медиков.

Полиция уже на следующий день задержала одного из подозреваемых - 41-летнего мужчину, а несколько часов спустя - еще двух: 28- и 36-летнего мужчин.

Во время обыска у одного из задержанных нашли наркотическое вещество мефедрон.

Всем трем задержанным предъявили обвинения:

41-летнего мужчину могут привлечь за участие в нападении.

28-летнего нападавшего обвинили в нанесении телесных повреждений, оскорблении человека по национальному признаку и угрозах в адрес свидетелей

36-летнего задержанного обвиняют в нападении, оскорблении и хранении наркотиков. В его случае отягчающим обстоятельством является то, что он совершил нападение как рецидивист.

Суд ввел для подозреваемых полицейский надзор и запрет контакта с пострадавшими и между собой.

Нападение и оскорбление по национальному признаку в Польше наказываются лишением свободы на срок до пяти лет, а для рецидивиста - более суровое наказание.

Полиция добавила, что нападение имело "четкий национальный мотив".