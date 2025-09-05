Трех украинцев избили в Варшаве из-за их национальности: полиция задержала нападавших
В Варшаве группа мужчин напала на трех граждан Украины, а затем жестоко избила из-за их национальности.
Об этом 5 сентября пишет Raport Warszawski со ссылкой на польскую полицию, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел поздно вечером 29 августа в районе одного из столичных магазинов в районе Бялоленка.
В полиции рассказали, что нападавшие оскорбительно обращались к украинцам, ссылаясь на их происхождение, а затем жестоко избили их.
Женщина, которая была рядом с украинцами, вызвала полицию и сняла происходящее на камеру.
На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые опросили свидетелей, собрали доказательства и составили черты нападавших. Из-за травм одному из пострадавших понадобилась помощь медиков.
Полиция уже на следующий день задержала одного из подозреваемых - 41-летнего мужчину, а несколько часов спустя - еще двух: 28- и 36-летнего мужчин.
Во время обыска у одного из задержанных нашли наркотическое вещество мефедрон.
Всем трем задержанным предъявили обвинения:
- 41-летнего мужчину могут привлечь за участие в нападении.
- 28-летнего нападавшего обвинили в нанесении телесных повреждений, оскорблении человека по национальному признаку и угрозах в адрес свидетелей
- 36-летнего задержанного обвиняют в нападении, оскорблении и хранении наркотиков. В его случае отягчающим обстоятельством является то, что он совершил нападение как рецидивист.
Суд ввел для подозреваемых полицейский надзор и запрет контакта с пострадавшими и между собой.
Нападение и оскорбление по национальному признаку в Польше наказываются лишением свободы на срок до пяти лет, а для рецидивиста - более суровое наказание.
Полиция добавила, что нападение имело "четкий национальный мотив".
"іщє Польща не згінела" (чи як там у них, незламних ліворуціонерів-підсцарських, ***********?)...