Трех украинцев избили в Варшаве из-за их национальности: полиция задержала нападавших

В Варшаве избили трех украинцев из-за их национальности

В Варшаве группа мужчин напала на трех граждан Украины, а затем жестоко избила из-за их национальности.

Об этом 5 сентября пишет Raport Warszawski со ссылкой на польскую полицию, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел поздно вечером 29 августа в районе одного из столичных магазинов в районе Бялоленка.

В полиции рассказали, что нападавшие оскорбительно обращались к украинцам, ссылаясь на их происхождение, а затем жестоко избили их.

Женщина, которая была рядом с украинцами, вызвала полицию и сняла происходящее на камеру.

На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые опросили свидетелей, собрали доказательства и составили черты нападавших. Из-за травм одному из пострадавших понадобилась помощь медиков.

Полиция уже на следующий день задержала одного из подозреваемых - 41-летнего мужчину, а несколько часов спустя - еще двух: 28- и 36-летнего мужчин.

Во время обыска у одного из задержанных нашли наркотическое вещество мефедрон.

Всем трем задержанным предъявили обвинения:

  • 41-летнего мужчину могут привлечь за участие в нападении.
  • 28-летнего нападавшего обвинили в нанесении телесных повреждений, оскорблении человека по национальному признаку и угрозах в адрес свидетелей
  • 36-летнего задержанного обвиняют в нападении, оскорблении и хранении наркотиков. В его случае отягчающим обстоятельством является то, что он совершил нападение как рецидивист.

Суд ввел для подозреваемых полицейский надзор и запрет контакта с пострадавшими и между собой.

Нападение и оскорбление по национальному признаку в Польше наказываются лишением свободы на срок до пяти лет, а для рецидивиста - более суровое наказание.

Полиция добавила, что нападение имело "четкий национальный мотив".

избиение (9857) Польша (8649) украинцы (3907) Варшава (185)
+12
польский проруснявий препіздент навроцький вже відерегував ?
05.09.2025 16:47
+12
електорат навроцького.
05.09.2025 16:48
+10
Ні, він ше могили розкопує на Волині.
05.09.2025 17:06
польский проруснявий препіздент навроцький вже відерегував ?
05.09.2025 16:47
Ні, він ше могили розкопує на Волині.
05.09.2025 17:06
Я зараз у Ковелі - не бачу його тут...
05.09.2025 18:44
А в ліс ходив?
05.09.2025 18:59
він косить під нацика місцевого , але він якраз не е прокацапським...
05.09.2025 19:03
електорат навроцького.
05.09.2025 16:48
А де наш найвеличніший, де МЗС, чи це їх не стосується? Чому не викликали посла і так далі?
05.09.2025 16:52
цей тренд ненависті поляків до українців з кожним роком тільки зростає--скоро прийдеться українцям звідси дуже швидко тікати
05.09.2025 16:52
Там більшість звихнуті на зверхності мазурв над українцями та литовцями. Консерватори лише додають оливи у вогонь постійно роздмухуючи Волинь і цькуючи Степана Бандеру. Та й Богдан Хмельницький для ляхів здрайця і різник.
05.09.2025 16:53
Польща теж була імперією... Хоча в історії немає умовного способу/сослагательного наклонения, але була могутня імперія в Європі Річ Посполита (1569-1795) і одного разу навіть окупували Москву -ніби були запрошені в часи Семибоярщини. Було б цікаво знати чи ті постраждалі в Польщі українці не ухилянти.
05.09.2025 16:55
Ну, Польша і Тешенську область Чехії окупувала колись. Разом з гитлірівцями
05.09.2025 17:04
Це уйобіки польського розливу.
05.09.2025 17:02
У нас теж таких уйобків достатньо, на жаль...
05.09.2025 17:15
Сподіваємося, що ці покидьки апріорі не зможуть відкупитися з огляду на відсутність корупції у польській поліції + суспільний резонанс.
05.09.2025 17:05
Ну хоть не 1 троих избил... трое не смогли ничего сделать?
05.09.2025 17:55
пздтися з українцями, коли мИ у меншості (а якщо ще за гроші параші) гоноровим хвойдам полякам явно до гнилої душОнки.. та й спонсори, кацапи-людожери, лише радіють з цього..
"іщє Польща не згінела" (чи як там у них, незламних ліворуціонерів-підсцарських, ***********?)...
05.09.2025 18:01
Доки українці(але це стосується всіх) не зрозуміють,що краще рідного краю немає,доти таке і буде. Нікому ми не потрібні,нас поважають і ми хороші як гості,пару днів і на хауз!!
05.09.2025 19:18
 
 