Против главы Деснянского района Киева Бахматова полиция открыла уголовное производство, - Старостенко
Полиция открыла уголовное производство против главы Деснянского района Киева Максима Бахматова, который во время своего отчета в помещении РГА избил женщину. Ему инкриминируется статья 351 Уголовного кодекса Украины – "препятствование деятельности депутата".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила жертва нападающего – депутат Киевсовета Анна Старостенко.
"Друзья, полиция по моему заявлению возбудила уголовное производство по ст. 351 УК Украины (Препятствование деятельности депутата). Напомню, на прошлой неделе во время открытого отчета в Деснянской РГА мне было отказано в праве на выступление, применены физическая сила и публичные оскорбления со стороны председателя РГА Максима Бахматова", - написала Анна Старостенко у себя в фейсбуке.
Она отметила, что ожидает от полиции объективного расследования, а от Бахматова – публичных извинений.
"Это недопустимо для представителя власти и опасно как прецедент. На публичных мероприятиях должна действовать только одна сила – сила права. Речь идет не о "личном конфликте", а об уважении к институтам, безопасности женщин в политике и нулевой толерантности к насилию. Ожидаю объективного расследования Национальной полиции и публичных извинений. Киев должен оставаться городом достоинства, где должностные лица служат громаде, а не злоупотребляют властью", – написала Анна Старостенко.
Как сообщалось ранее, председатель Деснянской РГА Киева Максим Бахматов во время своего отчета напал на депутата Киевсовета, заместителя главы КГГА Анну Старостенко и нанес ей телесные повреждения.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал Офис Президента дать оценку члену своей команды, а правоохранителей – квалифицировать действия Бахматова по закону.
Партия "УДАР Виталия Кличко", от которой баллотировалась в Киевсовет Анна Старостенко, требует немедленного увольнения Бахматова. В партии отметили, что такие действия назначенного чиновника дискредитируют Президента и отражаются на доверии общества к государственным институтам.
Це ж резидент камєді-клаб. А отже інтелект на рівні плінтуса. Ну і поведінка як у примата зеленого...
Радовались как дети!
Я тогда словно попала в другую ,чужую мне Украину
Зеленский мне всегда казался почти гопником
Примитивным ,пошлым , абсолютно безыдейным
А народу именно это и ЗАШЛО
Я уже тогда ,в 2019 понимала - это плохо закончится
Поэтому все ,что происходило дальше - было абсолютно не удивительно
Напротив - закономерно
Все ,что произошло дальше- было логично
Что выбрали - то и получили!!!!
Судя по опросам - многим нравится до сих пор....
А як мабуть Веталю хотілося б самому навішати тому ОП-шному РДАшнику.
Відмажуть.
Он, вже почали коменти вкидувати про "Безконтактне побиття словами". І це ж тільки початок.
А перед цим вкинуть щось про "ядєрний рєактор", про якийсь безпілотний трактор, про "фламінго" з гаража, чи про вбивцю Парубія....який ВЖЕ дає інтерв'ю(!!!) приближеним до ОПи "журнашлюшкам" і чекає....на обмін в рашку!
Ось така фуйня малята.
Кожен день цієї зграї при владі наближає поразку(тотальну!) України.