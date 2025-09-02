РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10408 посетителей онлайн
Новости
1 769 15

Против главы Деснянского района Киева Бахматова полиция открыла уголовное производство, - Старостенко

бахматов

Полиция открыла уголовное производство против главы Деснянского района Киева Максима Бахматова, который во время своего отчета в помещении РГА избил женщину. Ему инкриминируется статья 351 Уголовного кодекса Украины – "препятствование деятельности депутата".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила жертва нападающего – депутат Киевсовета Анна Старостенко.

"Друзья, полиция по моему заявлению возбудила уголовное производство по ст. 351 УК Украины (Препятствование деятельности депутата). Напомню, на прошлой неделе во время открытого отчета в Деснянской РГА мне было отказано в праве на выступление, применены физическая сила и публичные оскорбления со стороны председателя РГА Максима Бахматова", - написала Анна Старостенко у себя в фейсбуке.

Она отметила, что ожидает от полиции объективного расследования, а от Бахматова – публичных извинений.

"Это недопустимо для представителя власти и опасно как прецедент. На публичных мероприятиях должна действовать только одна сила – сила права. Речь идет не о "личном конфликте", а об уважении к институтам, безопасности женщин в политике и нулевой толерантности к насилию. Ожидаю объективного расследования Национальной полиции и публичных извинений. Киев должен оставаться городом достоинства, где должностные лица служат громаде, а не злоупотребляют властью", – написала Анна Старостенко.

Как сообщалось ранее, председатель Деснянской РГА Киева Максим Бахматов во время своего отчета напал на депутата Киевсовета, заместителя главы КГГА Анну Старостенко и нанес ей телесные повреждения.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Офис Президента дать оценку члену своей команды, а правоохранителей – квалифицировать действия Бахматова по закону.

Партия "УДАР Виталия Кличко", от которой баллотировалась в Киевсовет Анна Старостенко, требует немедленного увольнения Бахматова. В партии отметили, что такие действия назначенного чиновника дискредитируют Президента и отражаются на доверии общества к государственным институтам.

Читайте также: Из-за слежки за депутатом от УДАРа Смирновой открыто уголовное производство

Автор: 

избиение (9856) Киевсовет (1381) уголовное дело (2437) Бахматов Максим (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Це неприпустимо для представника влади

Це ж резидент камєді-клаб. А отже інтелект на рівні плінтуса. Ну і поведінка як у примата зеленого...
показать весь комментарий
02.09.2025 15:51 Ответить
+5
бахматов кінчений... але ж дружбан Оманської Гниди )
показать весь комментарий
02.09.2025 15:53 Ответить
+5
Избиратели Зеленского после его победы в 2019
Радовались как дети!
Я тогда словно попала в другую ,чужую мне Украину
Зеленский мне всегда казался почти гопником
Примитивным ,пошлым , абсолютно безыдейным
А народу именно это и ЗАШЛО
Я уже тогда ,в 2019 понимала - это плохо закончится
Поэтому все ,что происходило дальше - было абсолютно не удивительно
Напротив - закономерно
Все ,что произошло дальше- было логично
Что выбрали - то и получили!!!!
Судя по опросам - многим нравится до сих пор....
показать весь комментарий
02.09.2025 16:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це неприпустимо для представника влади

Це ж резидент камєді-клаб. А отже інтелект на рівні плінтуса. Ну і поведінка як у примата зеленого...
показать весь комментарий
02.09.2025 15:51 Ответить
бахматов кінчений... але ж дружбан Оманської Гниди )
показать весь комментарий
02.09.2025 15:53 Ответить
Але ж є відео. Безконтактне побиття словами
показать весь комментарий
02.09.2025 15:56 Ответить
Избиратели Зеленского после его победы в 2019
Радовались как дети!
Я тогда словно попала в другую ,чужую мне Украину
Зеленский мне всегда казался почти гопником
Примитивным ,пошлым , абсолютно безыдейным
А народу именно это и ЗАШЛО
Я уже тогда ,в 2019 понимала - это плохо закончится
Поэтому все ,что происходило дальше - было абсолютно не удивительно
Напротив - закономерно
Все ,что произошло дальше- было логично
Что выбрали - то и получили!!!!
Судя по опросам - многим нравится до сих пор....
показать весь комментарий
02.09.2025 16:01 Ответить
Ех...
А як мабуть Веталю хотілося б самому навішати тому ОП-шному РДАшнику.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:04 Ответить
Це ж тєло з касти "нє прікасаємих" - з філіалу рашенського "камєді клабу", які є найближчими корєшами й однодумцями з ЗЕлупою.
Відмажуть.
Он, вже почали коменти вкидувати про "Безконтактне побиття словами". І це ж тільки початок.
А перед цим вкинуть щось про "ядєрний рєактор", про якийсь безпілотний трактор, про "фламінго" з гаража, чи про вбивцю Парубія....який ВЖЕ дає інтерв'ю(!!!) приближеним до ОПи "журнашлюшкам" і чекає....на обмін в рашку!
Ось така фуйня малята.
Кожен день цієї зграї при владі наближає поразку(тотальну!) України.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:06 Ответить
ну так може відкриєш відео і подивишся?
показать весь комментарий
02.09.2025 16:08 Ответить
Дивився. Але не тільки те, яке дивився ТИ. Там є ще багато ДО і ПІСЛЯ. Але ж тобі це не цікаво. Правда ж?
показать весь комментарий
02.09.2025 16:10 Ответить
кидай ссилку подивимося
показать весь комментарий
02.09.2025 16:12 Ответить
Бахматов побив Старостенко, тобто, кацап побив українку. Нічого нового...
показать весь комментарий
02.09.2025 16:14 Ответить
один из предурков, поделавший полосы общественного транспорта и велодорожки, не спрашивая киевлян. об таком с вами не договоривались
показать весь комментарий
02.09.2025 16:39 Ответить
Максім Бахматов етнічний кацап. Це означає що разом з молоком матері він всмоктав кацапізм і вважає що "бабу раз в нєдєлю надо ставить раком даби нє забивала что она скотіна". Звільнити покидька негайно! І хто ж цього мудака призначив? А?
показать весь комментарий
02.09.2025 17:09 Ответить
Ну, судячи з усього, смоктав він, не молоко матері...
показать весь комментарий
02.09.2025 17:31 Ответить
Кличкооооо!Чи не Кличко?!
показать весь комментарий
02.09.2025 17:19 Ответить
 
 