Против главы Деснянского района Киева Бахматова полиция открыла уголовное производство, - Старостенко

Полиция открыла уголовное производство против главы Деснянского района Киева Максима Бахматова, который во время своего отчета в помещении РГА избил женщину. Ему инкриминируется статья 351 Уголовного кодекса Украины – "препятствование деятельности депутата".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила жертва нападающего – депутат Киевсовета Анна Старостенко.

"Друзья, полиция по моему заявлению возбудила уголовное производство по ст. 351 УК Украины (Препятствование деятельности депутата). Напомню, на прошлой неделе во время открытого отчета в Деснянской РГА мне было отказано в праве на выступление, применены физическая сила и публичные оскорбления со стороны председателя РГА Максима Бахматова", - написала Анна Старостенко у себя в фейсбуке.

Она отметила, что ожидает от полиции объективного расследования, а от Бахматова – публичных извинений.

"Это недопустимо для представителя власти и опасно как прецедент. На публичных мероприятиях должна действовать только одна сила – сила права. Речь идет не о "личном конфликте", а об уважении к институтам, безопасности женщин в политике и нулевой толерантности к насилию. Ожидаю объективного расследования Национальной полиции и публичных извинений. Киев должен оставаться городом достоинства, где должностные лица служат громаде, а не злоупотребляют властью", – написала Анна Старостенко.

Как сообщалось ранее, председатель Деснянской РГА Киева Максим Бахматов во время своего отчета напал на депутата Киевсовета, заместителя главы КГГА Анну Старостенко и нанес ей телесные повреждения.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Офис Президента дать оценку члену своей команды, а правоохранителей – квалифицировать действия Бахматова по закону.

Партия "УДАР Виталия Кличко", от которой баллотировалась в Киевсовет Анна Старостенко, требует немедленного увольнения Бахматова. В партии отметили, что такие действия назначенного чиновника дискредитируют Президента и отражаются на доверии общества к государственным институтам.

