Новини
Проти глави Деснянського району Києва Бахматова поліція відкрила кримінальне провадження, - Старостенко

Поліція відкрила кримінальне провадження проти голови Деснянського району Києва Максима Бахматова, який під час свого звіту в приміщенні РДА побив жінку. Йому інкримінується стаття 351 Кримінального кодексу України – "перешкоджання діяльності депутата".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила жертва нападника – депутатка Київради Ганна Старостенко.

"Друзі, поліція за моєю заявою порушила кримінальне провадження за ст. 351 КК України (Перешкоджання діяльності депутата). Нагадаю, минулого тижня під час відкритого звіту в Деснянській РДА мені було відмовлено у праві на виступ, застосовано фізичну силу і публічні образи з боку голови РДА Максима Бахматова", - написала Ганна Старостенко у себе в фейсбук.

Вона зазначила, що очікує від поліції об’єктивного розслідування, а від Бахматова – публічних вибачень.

"Це неприпустимо для представника влади й небезпечно як прецедент. На публічних заходах має діяти лише одна сила — сила права. Йдеться не про "особистий конфлікт", а про повагу до інституцій, безпеку жінок у політиці й нульову толерантність до насильства. Очікую об’єктивного розслідування Національної поліції та публічних вибачень. Київ має лишатися містом гідності, де посадовці служать громаді, а не зловживають владою", - написала Ганна Старостенко.

Як повідомлялося раніше, голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов під час свого звіту напав на депутатку Київради, заступницю голови КМДА Ганну Старостенко і наніс їй тілесні ушкодження.

Мер Києва Віталій Кличко закликав Офіс Президента дати оцінку члену своєї команди, а правоохоронців - кваліфікувати дії Бахматова за законом.

Партія "УДАР Віталія Кличка", від якої балотувалася до Київради Ганна Старостенко, вимагає негайного звільнення Бахматова. В партії зазначили, що такі дії призначеного чиновника дискредитують Президента і б’ють по довірі суспільства до державних інституцій.

Це неприпустимо для представника влади

Це ж резидент камєді-клаб. А отже інтелект на рівні плінтуса. Ну і поведінка як у примата зеленого...
показати весь коментар
02.09.2025 15:51 Відповісти
бахматов кінчений... але ж дружбан Оманської Гниди )
показати весь коментар
02.09.2025 15:53 Відповісти
Але ж є відео. Безконтактне побиття словами
показати весь коментар
02.09.2025 15:56 Відповісти
Избиратели Зеленского после его победы в 2019
Радовались как дети!
Я тогда словно попала в другую ,чужую мне Украину
Зеленский мне всегда казался почти гопником
Примитивным ,пошлым , абсолютно безыдейным
А народу именно это и ЗАШЛО
Я уже тогда ,в 2019 понимала - это плохо закончится
Поэтому все ,что происходило дальше - было абсолютно не удивительно
Напротив - закономерно
Все ,что произошло дальше- было логично
Что выбрали - то и получили!!!!
Судя по опросам - многим нравится до сих пор....
показати весь коментар
02.09.2025 16:01 Відповісти
Ех...
А як мабуть Веталю хотілося б самому навішати тому ОП-шному РДАшнику.
показати весь коментар
02.09.2025 16:04 Відповісти
Це ж тєло з касти "нє прікасаємих" - з філіалу рашенського "камєді клабу", які є найближчими корєшами й однодумцями з ЗЕлупою.
Відмажуть.
Он, вже почали коменти вкидувати про "Безконтактне побиття словами". І це ж тільки початок.
А перед цим вкинуть щось про "ядєрний рєактор", про якийсь безпілотний трактор, про "фламінго" з гаража, чи про вбивцю Парубія....який ВЖЕ дає інтерв'ю(!!!) приближеним до ОПи "журнашлюшкам" і чекає....на обмін в рашку!
Ось така фуйня малята.
Кожен день цієї зграї при владі наближає поразку(тотальну!) України.
показати весь коментар
02.09.2025 16:06 Відповісти
ну так може відкриєш відео і подивишся?
показати весь коментар
02.09.2025 16:08 Відповісти
Дивився. Але не тільки те, яке дивився ТИ. Там є ще багато ДО і ПІСЛЯ. Але ж тобі це не цікаво. Правда ж?
показати весь коментар
02.09.2025 16:10 Відповісти
кидай ссилку подивимося
показати весь коментар
02.09.2025 16:12 Відповісти
Бахматов побив Старостенко, тобто, кацап побив українку. Нічого нового...
показати весь коментар
02.09.2025 16:14 Відповісти
 
 