Проти глави Деснянського району Києва Бахматова поліція відкрила кримінальне провадження, - Старостенко

Поліція відкрила кримінальне провадження проти голови Деснянського району Києва Максима Бахматова, який під час свого звіту в приміщенні РДА побив жінку. Йому інкримінується стаття 351 Кримінального кодексу України – "перешкоджання діяльності депутата".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила жертва нападника – депутатка Київради Ганна Старостенко.

"Друзі, поліція за моєю заявою порушила кримінальне провадження за ст. 351 КК України (Перешкоджання діяльності депутата). Нагадаю, минулого тижня під час відкритого звіту в Деснянській РДА мені було відмовлено у праві на виступ, застосовано фізичну силу і публічні образи з боку голови РДА Максима Бахматова", - написала Ганна Старостенко у себе в фейсбук.

Вона зазначила, що очікує від поліції об’єктивного розслідування, а від Бахматова – публічних вибачень.

"Це неприпустимо для представника влади й небезпечно як прецедент. На публічних заходах має діяти лише одна сила — сила права. Йдеться не про "особистий конфлікт", а про повагу до інституцій, безпеку жінок у політиці й нульову толерантність до насильства. Очікую об’єктивного розслідування Національної поліції та публічних вибачень. Київ має лишатися містом гідності, де посадовці служать громаді, а не зловживають владою", - написала Ганна Старостенко.

Як повідомлялося раніше, голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов під час свого звіту напав на депутатку Київради, заступницю голови КМДА Ганну Старостенко і наніс їй тілесні ушкодження.

Мер Києва Віталій Кличко закликав Офіс Президента дати оцінку члену своєї команди, а правоохоронців - кваліфікувати дії Бахматова за законом.

Партія "УДАР Віталія Кличка", від якої балотувалася до Київради Ганна Старостенко, вимагає негайного звільнення Бахматова. В партії зазначили, що такі дії призначеного чиновника дискредитують Президента і б’ють по довірі суспільства до державних інституцій.