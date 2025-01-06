В Варшаве водитель сбил украинского подростка на пешеходном переходе: мальчик умер в больнице, - СМИ. ФОТО
В пятницу, 3 января, водитель микроавтобуса на пешеходном переходе сбил 14-летнего подростка из Украины и скрылся с места аварии. Мужчина ранее был судим и на момент ДТП не имел действующих прав.
Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Что известно о ДТП?
Как отмечается, после ДТП первым помощь парню оказал прохожий - военный. Пострадавшего забрали в больницу, впрочем в результате серьезных травм головы и грудной клетки мальчик умер в больнице.
Сегодня, 6 января, в окружной прокуратуре Варшавы сообщили, что погибший парень - 14-летний украинец.
Пострадавший является гражданином Украины. Злоумышленник - гражданин Польши. После содеянного подозреваемый спрятал микроавтобус в окрестностях Варшавы. Там он употреблял алкоголь с одним из членов семьи", - сообщил во время пресс-конференции представитель окружной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба.
Задержание виновника
Был ли погибший парень военным беженцем, в прокуратуре отметили, что "это станет известно завтра, 7 января, после того, как правоохранители пообщаются с мамой жертвы аварии".
По данным польского издания, полиция задержала на следующий день, 4 января, разыскиваемого 43-летнего водителя микроавтобуса. Во время задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Было установлено, что преступник работал на одну из курьерских компаний, действующих в Варшаве. Это, в свою очередь, позволило установить автомобиль, место его парковки, а также лицо, которое управляло машиной в момент инцидента", - сообщили в полиции.
Мужчина является гражданином Польши.
По информации прокуратуры, "он уже имел судимости, в частности, за хранение наркотиков, а также за помощь иностранцам в нелегальном пересечении границы".
Также представитель прокуратуры сообщил, что "прокурор направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".
Водителю инкриминируют две статьи - совершение ДТП со смертельным исходом и побег с места происшествия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет, добавил представитель прокуратуры.
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То бабу нашу ногой в спину, то это...
То бабу нашу ногой в спину, то это..."
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У вас можливо, баби, а у нас жінки. Мскаль, не намагайся перекинути увагу на поляків, це не той випадок.
а сам ховається, та не приїхав на дебати до Харкова