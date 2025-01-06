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Новости Фото ДТП
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В Варшаве водитель сбил украинского подростка на пешеходном переходе: мальчик умер в больнице, - СМИ. ФОТО

В пятницу, 3 января, водитель микроавтобуса на пешеходном переходе сбил 14-летнего подростка из Украины и скрылся с места аварии. Мужчина ранее был судим и на момент ДТП не имел действующих прав.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Что известно о ДТП?

Как отмечается, после ДТП первым помощь парню оказал прохожий - военный. Пострадавшего забрали в больницу, впрочем в результате серьезных травм головы и грудной клетки мальчик умер в больнице.

Сегодня, 6 января, в окружной прокуратуре Варшавы сообщили, что погибший парень - 14-летний украинец.

Пострадавший является гражданином Украины. Злоумышленник - гражданин Польши. После содеянного подозреваемый спрятал микроавтобус в окрестностях Варшавы. Там он употреблял алкоголь с одним из членов семьи", - сообщил во время пресс-конференции представитель окружной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба.

Смертельна ДТП у Польщі: водій збив 14-річного підлітка

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Задержание виновника

Был ли погибший парень военным беженцем, в прокуратуре отметили, что "это станет известно завтра, 7 января, после того, как правоохранители пообщаются с мамой жертвы аварии".

По данным польского издания, полиция задержала на следующий день, 4 января, разыскиваемого 43-летнего водителя микроавтобуса. Во время задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Было установлено, что преступник работал на одну из курьерских компаний, действующих в Варшаве. Это, в свою очередь, позволило установить автомобиль, место его парковки, а также лицо, которое управляло машиной в момент инцидента", - сообщили в полиции.

Мужчина является гражданином Польши.

Смертельна ДТП у Польщі: водій збив 14-річного підлітка

Смертельна ДТП у Польщі: водій збив 14-річного підлітка

По информации прокуратуры, "он уже имел судимости, в частности, за хранение наркотиков, а также за помощь иностранцам в нелегальном пересечении границы".

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Также представитель прокуратуры сообщил, что "прокурор направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

Водителю инкриминируют две статьи - совершение ДТП со смертельным исходом и побег с места происшествия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет, добавил представитель прокуратуры.

Автор: 

ДТП (7677) Польша (8430) украинцы (3862) Варшава (183)


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Топ комментарии
+13
Співчуття батькам та рідним хлопчика! Царство небесне!
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06.01.2025 17:58
+6
До чого ти приліпив сюди політику? В Польщі злочинець буде сидіти. А в нас би вже рішав через кумів, і сів би тільки у випадку, якщо б не вистачило коштів відмазатись..
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06.01.2025 18:32
+5
У цьому разі то просто покидьок, якого треба ізолювати від суспільства назавжди. Воно вже виправиться - людське сміття (безвідносно до національної приналежности).
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06.01.2025 17:44
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***, поляки какие-то звезданутые.
То бабу нашу ногой в спину, то это...
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06.01.2025 17:18 Ответить
Тобто ти хочеш купляти без грошей і кредити брати без віддачі?
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06.01.2025 20:17 Ответить
У цьому разі то просто покидьок, якого треба ізолювати від суспільства назавжди. Воно вже виправиться - людське сміття (безвідносно до національної приналежности).
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06.01.2025 17:44 Ответить
Йолоп, що збив дитину, буде засуджений за трьома статтями: ДТП зі смертельними наслідками, втеча з місця ДТП та ще виявилось, що у нього в минулому році вилучили права. Разом це може потягнути до 20-ти років.
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06.01.2025 19:55 Ответить
До чого ти приліпив сюди політику? В Польщі злочинець буде сидіти. А в нас би вже рішав через кумів, і сів би тільки у випадку, якщо б не вистачило коштів відмазатись..
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06.01.2025 18:32 Ответить
Не роздувайте дорожно-транспортну пригоду до ненависті по відношенню до всіх поляків. Кацапи кожного дня вбивають і дітей і жінок і людей похилого віку, я вже не кажу про військових. Рознесли в хлам десятки міст, а Ви тут підняли хай з простого ДТП. Так, дитину шкода, але він це точно зробив не навмисно і за це понесе відповідальність.
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06.01.2025 19:00 Ответить
давайте тільки без "розпалювання" ворожнечі - що, у нас в Україні мало таких випадків із пяними покидьками за кермом...
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06.01.2025 19:51 Ответить
"***, поляки какие-то звезданутые.
То бабу нашу ногой в спину, то это..."
.
У вас можливо, баби, а у нас жінки. Мскаль, не намагайся перекинути увагу на поляків, це не той випадок.
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06.01.2025 20:15 Ответить
Хто наступний вб'є, або поб'є українця?
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06.01.2025 17:23 Ответить
https://youtu.be/44KYVIzhJ74?t=859 Ось - вважає, що загинути це "повезло"
а сам ховається, та не приїхав на дебати до Харкова
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06.01.2025 19:50 Ответить
Пшека на самокат.
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06.01.2025 17:29 Ответить
Співчуття батькам та рідним хлопчика! Царство небесне!
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06.01.2025 17:58 Ответить
Від 5 до 20? Ну і закони у поляків!
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06.01.2025 18:49 Ответить
Нормальні там закони - все залежить від обставин але йому я думаю "світить" максимальний термін по цій статті тому що там і алкоголь і заборона керування і головне втеча з місця ДТП. Слідкую за цією історією по польському ТБ.
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06.01.2025 18:54 Ответить
Після французів поляки - найдовбонутіші водії. Але в даному випадку не думаю шо тут було якесь національне підгрунтя. І з таким самим успіхом той дегенерат міг задавити і поляка, якби той був в той момент на переході. І якшо підняти статистику, то поляків в Польші теж регулярно давлять.
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06.01.2025 19:40 Ответить
За минулий рік в Польщі на пішоходних переходах було 2500+ аварій та загинуло 155 людей. Офіційна статистика.
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06.01.2025 19:45 Ответить
То ти мабудь не їздив в Каїрі, Індії, або Туреччині!
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06.01.2025 20:16 Ответить
Не їздив. Це точно. Але по Європі (на мою особисту думку) - тверде друге місце після французів, чи навіть іноді їх обганяють...
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06.01.2025 23:54 Ответить
 
 