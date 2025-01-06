В Варшаве водитель сбил украинского подростка на пешеходном переходе: мальчик умер в больнице, - СМИ. ФОТО

В пятницу, 3 января, водитель микроавтобуса на пешеходном переходе сбил 14-летнего подростка из Украины и скрылся с места аварии. Мужчина ранее был судим и на момент ДТП не имел действующих прав.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Что известно о ДТП?

Как отмечается, после ДТП первым помощь парню оказал прохожий - военный. Пострадавшего забрали в больницу, впрочем в результате серьезных травм головы и грудной клетки мальчик умер в больнице.

Сегодня, 6 января, в окружной прокуратуре Варшавы сообщили, что погибший парень - 14-летний украинец.

Пострадавший является гражданином Украины. Злоумышленник - гражданин Польши. После содеянного подозреваемый спрятал микроавтобус в окрестностях Варшавы. Там он употреблял алкоголь с одним из членов семьи", - сообщил во время пресс-конференции представитель окружной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба.

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Задержание виновника

Был ли погибший парень военным беженцем, в прокуратуре отметили, что "это станет известно завтра, 7 января, после того, как правоохранители пообщаются с мамой жертвы аварии".

По данным польского издания, полиция задержала на следующий день, 4 января, разыскиваемого 43-летнего водителя микроавтобуса. Во время задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Было установлено, что преступник работал на одну из курьерских компаний, действующих в Варшаве. Это, в свою очередь, позволило установить автомобиль, место его парковки, а также лицо, которое управляло машиной в момент инцидента", - сообщили в полиции.

Мужчина является гражданином Польши.

По информации прокуратуры, "он уже имел судимости, в частности, за хранение наркотиков, а также за помощь иностранцам в нелегальном пересечении границы".

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Также представитель прокуратуры сообщил, что "прокурор направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

Водителю инкриминируют две статьи - совершение ДТП со смертельным исходом и побег с места происшествия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет, добавил представитель прокуратуры.