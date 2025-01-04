Поляк ударил ногой украинку в центре Варшавы. Известный адвокат предлагает пострадавшей правовую помощь. ВИДЕО

Накануне Нового года в центре Варшавы, на улице Смольна, поляк жестоко избил украинку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

По данным издания, женщина разговаривала по телефону. В этот момент водитель элитного "Мерседеса" дал задний ход и сбил ее своей машиной. После того он выскочил из автомобиля и ногой ударил украинку в спину. Удар был настолько сильным, что у женщины даже слетел ботинок, а поляк еще и отфутболил его.

Об инциденте также пишет в фейсбуке известный украинский адвокат Ярослав Романчук, который работает в Польше. Он предложил пострадавшей украинке правовую помощь.

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По его словам, юристы варшавского офиса Euconlaw Group готовы предоставить женщине бесплатную правовую помощь по программе Pro bono, а он, как адвокат, лично будет сопровождать это дело.