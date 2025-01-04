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Поляк ударил ногой украинку в центре Варшавы. Известный адвокат предлагает пострадавшей правовую помощь. ВИДЕО

Накануне Нового года в центре Варшавы, на улице Смольна, поляк жестоко избил украинку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

По данным издания, женщина разговаривала по телефону. В этот момент водитель элитного "Мерседеса" дал задний ход и сбил ее своей машиной. После того он выскочил из автомобиля и ногой ударил украинку в спину. Удар был настолько сильным, что у женщины даже слетел ботинок, а поляк еще и отфутболил его.

Об инциденте также пишет в фейсбуке известный украинский адвокат Ярослав Романчук, который работает в Польше. Он предложил пострадавшей украинке правовую помощь.

Также читайте: В Варшаве мужчина с ножом напал на двух украинских подростков, - СМИ

По его словам, юристы варшавского офиса Euconlaw Group готовы предоставить женщине бесплатную правовую помощь по программе Pro bono, а он, как адвокат, лично будет сопровождать это дело.

Автор: 

нападение (2215) Польша (8422) украинцы (3862) Варшава (183)


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Топ комментарии
+25
Все досить заплутано , на відео жінка першою конфлікт загострила ,застосувавши газ , а з чого почалося - не зрозуміло .
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04.01.2025 15:33
+24
Схоже що там трохи не так було. Дамочка після словесної перепалки з амбалом поляком, достала газовий балон і задула йому в писок. Після чого, замість того, щоб взяти ноги в руки і тікати, розвернулась і з виглядом ділової ковбаси, пішла собі. Аж тут амбал кинувся в атаку і зарядив дамочці зноги, а потім зафутболив і газовий балон. Такі справи.....
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04.01.2025 15:34
+23
Не відмажуть, незалежно що там сталося, за рукоприкладство буде відповідати
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04.01.2025 15:33
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Якби в Україні не було рЯм, бураків та буряків, мештів чи вуйків то не було б того розмаїття мови яке притаманне різним регіонам. Рафінована штучна винайдена науковцями-філологами мова хай використовується у документації та законодавстві. А жива розмовна українська з своїми особливостями у кожному містечку дає причетність до місцевої спільноти, практично до родини. Це не тільки стосовно України. Так є повсюди у світі. А ти можеш розмовляти як хочеш. Тільки не підказуй мені. Ми не на симпозиумі українських філологів. Все. До побачення.
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04.01.2025 19:00 Ответить
Щоб тобі не "підказували" - не виставляй себе телепнем "букварьним". Бувай !
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04.01.2025 19:07 Ответить
Я так розумію, за 21 один рік у Польші, тобі було гидко чи непатріотично пригощати польку та вести її до ліжка?
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04.01.2025 16:09 Ответить
Як кажуть поляки - шлюб українки кінчається на кордоні з Україною...
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04.01.2025 16:24 Ответить
не кажуть...
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04.01.2025 16:51 Ответить
Ромцю! Так це "українська курва" лягала під "Мерседес" і цим зганьбила "гонорового пана"?
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04.01.2025 16:05 Ответить
В мене одне питання : чому вона йому балон в пику забула. Від цього буде залежати наскільки він винен.
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04.01.2025 15:52 Ответить
Видишь в чем проблемма они епанутые но пока он поляк и находится в Польше ему много сойдет с рук. А вот был недавно кейс когда польская компания не платила водителям фур и водители в Германии на парковке устроили забастовку с требованием выплатить зарплаты отказались куда либо ехать но владец поляк забылся что он это не Польша где все ему можно нанял бандитов и приехал к ним с желанием выкинуть водителей из машин и перегнать их к себе в Польшу как только он попытался это провернуть полиция германии жестко их всех арестовала у компании огромные проблеммы черный список со всеми вытекающими
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04.01.2025 16:19 Ответить
Докладываю тем кто ничего не понял! Эта девушка разговаривала по телефону в какой то момент у нее произошел конфликт с этим человеком причина конфликта не ясно но он начал с ней ругаться а она перекрыла ему выезд с парковки и в разгар перепалки пшикнула с балончика а он ударил ее ногой. Полиция сообщила ей что за балончик в лицо ее ожидает такая же отвественость (так как она первая напала на мужчину) как и у того кто ее пнул и посоветовала не писать заявление.
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04.01.2025 16:09 Ответить
Як би це нашим інстасамкам довести фейсбучним, які виють про рівноправність, але різко здають задню коли доходить до рукоприкладства або їх права захищати Україну в окопах, тоді самки починають вити про нєтусічасмужіков і мнєвсядалжни...
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04.01.2025 16:27 Ответить
Никакой ответственности, т.к. он вел себя агрессивно и угрожал расправой. После чего выполнил свои угрозы. Хулиганка с умышленным нанесением телесного вреда здоровья.
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04.01.2025 16:29 Ответить
"угрози расправи" в студію ! А от газ у пику і так видно !
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04.01.2025 16:46 Ответить
ну да, выпрыжку брюса-ли там совсем не видно. Перцевый баллончик даже не электрошокер, а вот что с ноги зарядил - ну сам лох.
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04.01.2025 18:38 Ответить
Відео та опис не відповідають дійсності, це навіть не перевіряючи інформації про національність учасників. Я бачу: етап сварки, без початку конфлікту, балон в очі мужику і його ганебний удар в спину з ноги....тут межує адміністративне із кримінальним правопорушенням, все залежить від заподіяної шкоди і всіх фактів.
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04.01.2025 16:09 Ответить
"Таварисч", коли хочеш щось розумне написати - зупинись, подумай, закуси і спочинь.. Цей Козел ударив ногою ЖІНКУ у середину хребта. На щастя хребет витримав, інакше настала би негайна смерть. Я бажаю - щоб хто би то не був так само тобі врізав над печінку ногою так, щоб у тебе не лише топанок, а твоя дурна голова відлетіла. "Коментахтор".
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04.01.2025 16:51 Ответить
Його б до нас в ТЦК! Ціни б не було!
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04.01.2025 16:10 Ответить
У нас не менші в ТЦК , тому не нервуйся ((
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04.01.2025 16:47 Ответить
Сцишся повістки?
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04.01.2025 17:19 Ответить
я сцусь.
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04.01.2025 22:38 Ответить
Може сьвядек здаженя щось більше розповість, бо на відео бачу наслідки
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04.01.2025 16:16 Ответить
А давайте розкопаємо детально хто вона і звідки.
І щось підказує, що там будуть промосковські вуха стирчати ажна кілометр.
Бо Польща з Україною знову покращують стосунки - НАСТАВ ЧАС ЗНОВУ ЗІПСУВАТИ.
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04.01.2025 16:21 Ответить
100%, тільки не розумію чому цензор таку муйню публікує.
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04.01.2025 19:10 Ответить
Покарати бидло!
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04.01.2025 16:21 Ответить
Ну в тебе і критерії...
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04.01.2025 16:31 Ответить
🧐😁😂
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04.01.2025 17:05 Ответить
Её уже наказали! Главное чтобы синяка не осталось, а то эта мразь может побои снять!
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05.01.2025 11:54 Ответить
Якби чеченку так хтось вдарив, вони б же через пару днів показово булиб вітп..жені і посажені на бутилку.
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04.01.2025 16:25 Ответить
Чеченка не буде прискати заготовленим балончиком в обличчя.
Не те виховання.
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04.01.2025 16:29 Ответить
А нас учили на курсі "Розвідка і спостереження" що друге правило розвідника - "Ти бачиш тільки те, що тобі показали!"
А журнашлюхи однакові в усіх країнах, бо їх вчать, що для того шоб тебе читали трохи збреши і надрукуй літерами пожирніше!
Ви почитайте підписи на відиках у Ютубі - виявляється ми прогавили з тими святами і насправді вже другий день іде четверта світова війна!
Оруелл би оху*в, якби подивився телемарафон і тонтон-макутів з ТЦК в дії. І усіх країнах це класифікується як викрадення людей, а тільки в нас це запрошення до Школи Патріотизму.
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04.01.2025 16:30 Ответить
Що таке, повістку в Польщі отримав?
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04.01.2025 17:20 Ответить
Підпольська шмата...ти буха чи під солями?
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04.01.2025 18:03 Ответить
Польша - это Европа, но заселена зАсранными аборигенами.
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04.01.2025 16:38 Ответить
Абориген , киш із Польщі !
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04.01.2025 16:48 Ответить
польша -це ж*па миру
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04.01.2025 17:05 Ответить
А чего ж тогда пол Украины со сбитыми коленками туда ломятся? Это украинцы туалеты в Польше чистят, а не наоборот!
P.s. Много раз бывал в Польше и не встречал негатива!!!
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05.01.2025 11:58 Ответить
від недалекого розуму. Тому і чистять, бо придурки. Хай чистять)
Кожен раз коли їду через польщу - то стрес і негатив. Найкраще буде у моєму житті, коли закінчиться війна і я ніколи, ніколи в житті не змушений буду їхати через цю країну
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05.01.2025 17:00 Ответить
І що там насправді було? Бо з цього відео видно тільки як жіночка ********** руками накинулася на чоловіка. Як завжди щось вирвуть з контекста, а чи воно і насправді так було як описують?
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04.01.2025 16:51 Ответить
Це так, відео без контексту. Але, навіть якщо не було "передісторії", елементарна чоловіча гідність не дозволяє чоловікові так бити жінку (навіть якщо вона вліпила йому щось на кшталт ляпаса).
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04.01.2025 17:48 Ответить
На парковке одна ходит в слепой зоне авто, "по телефону говорит", другой "случайно" видео снимает. Классика автоподстав.
На парковке, потому что медленно ездят, не задавят. Авто выбирают подороже, чтоб баба побольше срубить. И да, бычат как баба на видео..
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04.01.2025 16:52 Ответить
Може бути. Нежданчик, що з мерина амбал вилізе, тому спільники й сцикнули грузити, а лише кіно знімали.
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04.01.2025 17:48 Ответить
навіть якби це була не дівчина, а хлопець, навіть якби він був не українцем а молдаванином наприклад, навіть якби він не балончиком приснув, а дав в морду кулаком - це не дає права бити його ногою в спину
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04.01.2025 16:54 Ответить
Цілком згоден.Бити тільки в живіт і не чекаючи балончика.
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04.01.2025 17:08 Ответить
А якщо це підстава, щоб на бабло розвести? Щось мені здається спільники відео знімали, а не вилізли, бо не на качків розрахований розвод
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04.01.2025 17:57 Ответить
мутна історія. Хто знімав, як на замовлення?
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04.01.2025 17:06 Ответить
Почитав заголовок - і я однозначно на стороні жінки.Подивився відео - і я однозначно на стороні чоловіка.Потім подумав і вирішив не бути ні на чиїй стороні...Але все одно десь в свідомості чомусь застрягла думка шо жінка кінчена су...ка...
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04.01.2025 17:06 Ответить
...подивився телевізор-і ти однозначно на стороні польських рольніків-блокувальників ? чувак,схоже,в тебе інтелекту,як у рибки гуппі і мухи дрозофіли....без образ,добре?
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04.01.2025 18:06 Ответить
Цілком можливо ,що молодята помиряться, з допомогою цього адвоката а там дай боже ще й одружаться.
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04.01.2025 17:08 Ответить
Хай би всі конфлікти так завершувались.
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04.01.2025 17:50 Ответить
Я бачу тільки те що дівка свідомо йде на конфлікт з мужиком, далі отримує пиндюліну у відповіть.
Тут обоє рябоє, як то кажуть.
Нормальна дівчина ніколи не буде сперичатись з мужиком на підвищених тонах. Тим паче у випадку ДТП, виклич поліцію і чекай, але значить причина конфлікту інша...
п.с. там розберуться хто винен і покарають, це не Україна де закони не діють.
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04.01.2025 17:08 Ответить
А що бити з ноги двохметровому амбалу , неважливо якої нації, жінку в два рази меньшу , це нормально ?
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04.01.2025 17:45 Ответить
Якщо вона з шобли автопідставників, то так промазати не нормально - треба носаком і точно по центру сидіння, можна кілька разів. На 90% впевнений, що спільники кіно знімали. Але навіть якщо не автопідстава, то копняк за газову атаку саме те.
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04.01.2025 18:11 Ответить
а мешканці Бучі свідомо йшли на конфлікт з руснею? з якою тільки тупою наво.лоччу приходиться жити в цій країні....
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04.01.2025 18:08 Ответить
а якщо виявиться що саме вона винна у цій ситуації, що тоді напишеш ?
вона отримала підсрачника після того як задула балончиком у обличчя амбалу, на що сподівалась хз, тут у любого може клема впасти після такого.
Божий одуванчик, янголятко, ніучом неувіноватая, але чомусь заяву у поліцію не подала, ні через копняк ні через "збиття".
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04.01.2025 18:41 Ответить
За даними видання, інцидент стався 29 грудня. Жінка, яка з 2018 року проживає у Варшаві та працює в місцевому магазині, розмовляла по телефону, коли водій авто, намагаючись припаркуватися, збив її. "Я не помітила машину. Я стояла на парковці й розмовляла зі своїм хлопцем, коли цей чоловік накинувся на мене. Коли він вийшов із машини, я звернула на нього увагу, а він спочатку штовхнув мене, а потім ударив по голові, в зону правого вуха й щоки, - розповіла постраждала. - Раніше він ображав мене, тому що йому не подобався мій акцент".

Після цього, як стверджують у виданні, водій ударив її ногою в спину "так сильно, що вона загубила взуття". Згідно з повідомленням, поліція порадила постраждалій жінці не повідомляти про подію.
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04.01.2025 19:02 Ответить
тобто ти робиш висновки по словам 1 сторони...
І уважно прочитай те що скопіював а потім глянь відео.
Хтось тут Патужно грає постраждалу сторону..
п.с. "збити" людину на елітному авто на парковці майже неможливо. це не старий жигуль на якому ти їздиш.
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04.01.2025 19:11 Ответить
в польщі діють закони??? 😂 це новий анекдот??
це ви до такого висновку дійшли після блокади кордону і зсипаного зерна??
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04.01.2025 22:52 Ответить
Сльозогінний газ не призначений для нападу та помсти, жінка явно спровокувала поляка. Винні обидва.
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04.01.2025 17:22 Ответить
щось не схоже,що вона адекватно себе вела
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04.01.2025 18:01 Ответить
А якщо амбала образили і бризнули в лице балончиком , чому не викликати поліцію і не написати на неї заяву.
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04.01.2025 18:07 Ответить
Так чому та вівця лізла до амбала??
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04.01.2025 18:29 Ответить
я згоден з присутніми тут диванно-тиловими аналітиками- бардзо гоноровий та уродзоний європеєць-поляк в принципі не може напасти та бити українку...
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04.01.2025 18:10 Ответить
Ти диванно окопний аналітик 🤣🤣🤣тільки й бачу тебе на цензорі
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04.01.2025 18:25 Ответить
Згідно з повідомленням, поліція порадила постраждалій жінці не повідомляти про подію....
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04.01.2025 18:26 Ответить
Це вже ти відкілясь висмоктав
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04.01.2025 18:32 Ответить
А де ви в Польщі бачили адекватну поліцію, митників і прикордоників? Ще задовго до початку війни вони українців за людей не рахували . Було дуже дивно , що вони напочатку війни допомагали, за свої сраки переживали. А зараз все стало на свої місця. І вдарив і вів себе так , бо знав , що перед ним українка.
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04.01.2025 18:40 Ответить
Ну нормальна жінка так поводитись не буде.
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04.01.2025 18:51 Ответить
А на рахунок поліції прикордонників і митників -то наші ще гірше відносяться до українців ніж поляки
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04.01.2025 18:54 Ответить
На відео, очевидно, чоловік щось їй сказав і вже відходив, Аж, раптом, дівчина застосувала фізичну силу, задувши його з балончика. Мабуть, не знайшовши інших аргументів.
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04.01.2025 20:14 Ответить
«Він образив мене, бо йому не сподобався мій акцент. Він сказав, що я українка і тоді мені треба їхати до Росії», - розповіла Анна. Польська поліція порадила українці Анні не розповідати про цей випадок.

Як розповіла постраждала, вона живе у Польщі з 2018 року - спершу там вчилася, а тепер працює. За її словами, 29 грудня 2024 року вона стояла біля автостоянки й розмовляла телефоном зі своїм хлопцем. Під час цього в неї врізалася машина, яка хотіла припаркуватися. Чоловік з автомобіля вирішив не просити дівчину, щоб та відійшла, й не скористався сигналом. Після цього він вийшов з автомобіля й вдарив її кулаком в обличчя. Після удару дівчина підійшла до чоловіка і розпилила йому в обличчя газовий балончик. Той вдарив її ще раз, але вже ногами у ділянку попереку. Анна каже, що удар був такої сили, що з неї злетіло взуття.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/polyak-zbiv-ukrajinku-na-mashini-y-pochav-potim-jiji-shtovhati-pokazali-foto-50479088.html
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04.01.2025 21:00 Ответить
Як на мене, то тут кримінальна відповідальність: причиною наїзду і розбою стала неприязнь за національною і мовною ознакою.
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04.01.2025 21:09 Ответить
"розбою"? Що вкрав у дівчини водій цього "Мерседеса"? У кримінальному праві України (ч. 1 ст. 187) розбій визначений як "напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства".
P.S. Як на мене, то у цитованому вище тексті "nv.ua" є або помилки в перекладі вихідного тексту, або свідома брехня.
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04.01.2025 23:02 Ответить
Дівчина не зробила нічого такого щоб здоровий амбал бив її руками в обличчя і ногами. Пояк проявив себе як справжнє бидло. але думаю що нічого йому не буде. полььська поліціяя тж більше любитььь своїх а не закон
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04.01.2025 23:57 Ответить
Да хрен с ней, главное чтобы у пацана проблем небыло!! Выпросила и получила! А скрин можно на заставку поставить, мол уважают наших в Европе!))
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05.01.2025 20:48 Ответить
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