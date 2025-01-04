Поляк ударил ногой украинку в центре Варшавы. Известный адвокат предлагает пострадавшей правовую помощь. ВИДЕО
Накануне Нового года в центре Варшавы, на улице Смольна, поляк жестоко избил украинку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
По данным издания, женщина разговаривала по телефону. В этот момент водитель элитного "Мерседеса" дал задний ход и сбил ее своей машиной. После того он выскочил из автомобиля и ногой ударил украинку в спину. Удар был настолько сильным, что у женщины даже слетел ботинок, а поляк еще и отфутболил его.
Об инциденте также пишет в фейсбуке известный украинский адвокат Ярослав Романчук, который работает в Польше. Он предложил пострадавшей украинке правовую помощь.
По его словам, юристы варшавского офиса Euconlaw Group готовы предоставить женщине бесплатную правовую помощь по программе Pro bono, а он, как адвокат, лично будет сопровождать это дело.
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І щось підказує, що там будуть промосковські вуха стирчати ажна кілометр.
Бо Польща з Україною знову покращують стосунки - НАСТАВ ЧАС ЗНОВУ ЗІПСУВАТИ.
Не те виховання.
А журнашлюхи однакові в усіх країнах, бо їх вчать, що для того шоб тебе читали трохи збреши і надрукуй літерами пожирніше!
Ви почитайте підписи на відиках у Ютубі - виявляється ми прогавили з тими святами і насправді вже другий день іде четверта світова війна!
Оруелл би оху*в, якби подивився телемарафон і тонтон-макутів з ТЦК в дії. І усіх країнах це класифікується як викрадення людей, а тільки в нас це запрошення до Школи Патріотизму.
P.s. Много раз бывал в Польше и не встречал негатива!!!
Кожен раз коли їду через польщу - то стрес і негатив. Найкраще буде у моєму житті, коли закінчиться війна і я ніколи, ніколи в житті не змушений буду їхати через цю країну
На парковке, потому что медленно ездят, не задавят. Авто выбирают подороже, чтоб баба побольше срубить. И да, бычат как баба на видео..
Тут обоє рябоє, як то кажуть.
Нормальна дівчина ніколи не буде сперичатись з мужиком на підвищених тонах. Тим паче у випадку ДТП, виклич поліцію і чекай, але значить причина конфлікту інша...
п.с. там розберуться хто винен і покарають, це не Україна де закони не діють.
вона отримала підсрачника після того як задула балончиком у обличчя амбалу, на що сподівалась хз, тут у любого може клема впасти після такого.
Божий одуванчик, янголятко, ніучом неувіноватая, але чомусь заяву у поліцію не подала, ні через копняк ні через "збиття".
Після цього, як стверджують у виданні, водій ударив її ногою в спину "так сильно, що вона загубила взуття". Згідно з повідомленням, поліція порадила постраждалій жінці не повідомляти про подію.
І уважно прочитай те що скопіював а потім глянь відео.
Хтось тут Патужно грає постраждалу сторону..
п.с. "збити" людину на елітному авто на парковці майже неможливо. це не старий жигуль на якому ти їздиш.
це ви до такого висновку дійшли після блокади кордону і зсипаного зерна??
Як розповіла постраждала, вона живе у Польщі з 2018 року - спершу там вчилася, а тепер працює. За її словами, 29 грудня 2024 року вона стояла біля автостоянки й розмовляла телефоном зі своїм хлопцем. Під час цього в неї врізалася машина, яка хотіла припаркуватися. Чоловік з автомобіля вирішив не просити дівчину, щоб та відійшла, й не скористався сигналом. Після цього він вийшов з автомобіля й вдарив її кулаком в обличчя. Після удару дівчина підійшла до чоловіка і розпилила йому в обличчя газовий балончик. Той вдарив її ще раз, але вже ногами у ділянку попереку. Анна каже, що удар був такої сили, що з неї злетіло взуття.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/polyak-zbiv-ukrajinku-na-mashini-y-pochav-potim-jiji-shtovhati-pokazali-foto-50479088.html
P.S. Як на мене, то у цитованому вище тексті "nv.ua" є або помилки в перекладі вихідного тексту, або свідома брехня.