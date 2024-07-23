В Варшаве мужчина с ножом напал на двух украинских подростков, - СМИ

В Варшаве в одном из городских парков мужчина напал с ножом на двух украинских 15-летних парней. Подростков госпитализировали с ранениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио" и Wyborcza.

Как отмечается, информация о конфликте с участием вооруженного ножом мужчины поступила в полицию 22 июля после 15:00.

По данным СМИ, 26-летний нападавший родом из Узбекистана. Между ним и группой подростков произошла ссора, которая и привела к драке.

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Он якобы прибыл на место происшествия с рюкзаком от компании, которая занимается доставкой еды.

Жертвами нападавшего стали двое 15-летних украинцев.

Как выяснила Wyborcza, двое парней получили ранения рук и живота. Их сверстники, которые были с ними, не пострадали.

В полиции также отметили, что пока неизвестны подробности о состоянии подростков, а также мотивы нападавшего.

26-летнего злоумышленника задержала полиция. Издание добавило, что во время побега нападавший якобы потерял свои вещи, что позволило полиции быстро выйти на его след.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Кракове трое несовершеннолетних напали с мачете и слезоточивым газом на 17-летнего гражданина Украины и жестоко его избили. Юноше отрубили палец и пробили голову.