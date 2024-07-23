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Новости
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В Варшаве мужчина с ножом напал на двух украинских подростков, - СМИ

У Варшаві чоловік напав із ножем на двох 15-річних українців

В Варшаве в одном из городских парков мужчина напал с ножом на двух украинских 15-летних парней. Подростков госпитализировали с ранениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио" и Wyborcza.

Как отмечается, информация о конфликте с участием вооруженного ножом мужчины поступила в полицию 22 июля после 15:00.

По данным СМИ, 26-летний нападавший родом из Узбекистана. Между ним и группой подростков произошла ссора, которая и привела к драке.

Также читайте: В Польше трое подростков с мачете напали на 17-летнего украинца: отрубили палец и пробили голову

Он якобы прибыл на место происшествия с рюкзаком от компании, которая занимается доставкой еды.

Жертвами нападавшего стали двое 15-летних украинцев.

Как выяснила Wyborcza, двое парней получили ранения рук и живота. Их сверстники, которые были с ними, не пострадали.

В полиции также отметили, что пока неизвестны подробности о состоянии подростков, а также мотивы нападавшего.

26-летнего злоумышленника задержала полиция. Издание добавило, что во время побега нападавший якобы потерял свои вещи, что позволило полиции быстро выйти на его след.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Кракове трое несовершеннолетних напали с мачете и слезоточивым газом на 17-летнего гражданина Украины и жестоко его избили. Юноше отрубили палец и пробили голову.

Автор: 

нападение (2207) подростки (433) ранение (3375) украинцы (3861) Варшава (183)


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Топ комментарии
+11
До чого тут азербайджанці, якщо нападник узбек?
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23.07.2024 09:16
+7
цікаво сформульовано заголовок: "в Варшаві чоловік з ножем напав на українських підлітків"! так а чому так само як вказали "українських підлітків" не вказати на "азербайджанський чоловік з ножем"? бо ціль створити або підсилити враження, що в Польщі антиукраїнські настрої?
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23.07.2024 08:42
+4
А не уехали бы в Пильшу, а остались бы в Украине, то были бы целые и невредимые
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23.07.2024 08:42
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Правила форума Совет форумчан
цікаво сформульовано заголовок: "в Варшаві чоловік з ножем напав на українських підлітків"! так а чому так само як вказали "українських підлітків" не вказати на "азербайджанський чоловік з ножем"? бо ціль створити або підсилити враження, що в Польщі антиукраїнські настрої?
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23.07.2024 08:42 Ответить
До чого тут азербайджанці, якщо нападник узбек?
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23.07.2024 09:16 Ответить
А не уехали бы в Пильшу, а остались бы в Украине, то были бы целые и невредимые
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23.07.2024 08:42 Ответить
виглядали б як цілі і неушкоджені ))) це якщо перефразувати відомий анєкдот
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23.07.2024 08:43 Ответить
Всі нападники з ножами - тривожно якось - може и украінцям пневматику носити
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23.07.2024 08:49 Ответить
якийсь галімий битовий конфлік намагаються роздмухати до рівні етнічного
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23.07.2024 08:52 Ответить
в неї нульова зупиняюча дія, вас на шматки встигнуть порізати ніж нападник щось відчує
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23.07.2024 09:02 Ответить
Є ж електрошокери - чи ше якась баида
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23.07.2024 09:04 Ответить
товсе малоефективне якщо вас вбиватимуть реально
тільки револьвер .44 Remington Magnum
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23.07.2024 09:08 Ответить
Сам не приміняв - але по відео кадрів з копами - коли вони шокерами луплять нападника - то того плющить не по дитячому
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23.07.2024 09:14 Ответить
там купа вад, складно попасти, швидкість та дальність невелика, не пробиває щільну одежу і тп
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23.07.2024 09:17 Ответить
Ну надіюсь узбек був не в стьоганіи фуфаиці?
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23.07.2024 10:36 Ответить
і тюбєтєйці 😁
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23.07.2024 10:41 Ответить
якщо вас захочуть вбити і вас про це не попередять, то 100 відсотків вас прикінчать будь у вас хоч гармата системи Гатлінга
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23.07.2024 09:19 Ответить
життя складне, та взагалі здаватись одразу як ви - то тупо
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23.07.2024 09:35 Ответить
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23.07.2024 08:49 Ответить
Знов узбек... Та що ж таке
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23.07.2024 09:15 Ответить
"Він нібито прибув на місце події з рюкзаком від компанії, яка займається доставкою їжі... Їхні однолітки, які були з ними, не постраждали."

Інакше кажучи, чуваки замовили, скажімо, піцу, а платити відмовилися. Або почали понтуватися. Тут не Польща винна, а батьки цих товаришів.
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23.07.2024 09:36 Ответить
Нормальная людина, якщо їй не заплатили, просто не віддасть піццу. А ця мерзота накинулися з ножем. Ви вважаєте це нормальним?!
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23.07.2024 10:36 Ответить
 
 