В Варшаве мужчина с ножом напал на двух украинских подростков, - СМИ
В Варшаве в одном из городских парков мужчина напал с ножом на двух украинских 15-летних парней. Подростков госпитализировали с ранениями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио" и Wyborcza.
Как отмечается, информация о конфликте с участием вооруженного ножом мужчины поступила в полицию 22 июля после 15:00.
По данным СМИ, 26-летний нападавший родом из Узбекистана. Между ним и группой подростков произошла ссора, которая и привела к драке.
Он якобы прибыл на место происшествия с рюкзаком от компании, которая занимается доставкой еды.
Жертвами нападавшего стали двое 15-летних украинцев.
Как выяснила Wyborcza, двое парней получили ранения рук и живота. Их сверстники, которые были с ними, не пострадали.
В полиции также отметили, что пока неизвестны подробности о состоянии подростков, а также мотивы нападавшего.
26-летнего злоумышленника задержала полиция. Издание добавило, что во время побега нападавший якобы потерял свои вещи, что позволило полиции быстро выйти на его след.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Кракове трое несовершеннолетних напали с мачете и слезоточивым газом на 17-летнего гражданина Украины и жестоко его избили. Юноше отрубили палец и пробили голову.
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Інакше кажучи, чуваки замовили, скажімо, піцу, а платити відмовилися. Або почали понтуватися. Тут не Польща винна, а батьки цих товаришів.