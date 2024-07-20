В Польше близ границы с Германией автобус с украинцами врезался в машину дорожной службы, пострадали дети. ФОТО

ДТП произошло в Свебодзинском повете Польши около пяти часов утра 20 июля на участке дороги, где шел ремонт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили издания RMF24 и TVN24.

Отмечается, что пассажирами автобуса были граждане Украины, в частности четверо детей в возрасте двух, трех, четырех и 15 лет. После аварии всех пострадавших доставили в больницу. Пятеро из них - в тяжелом состоянии. Среди наиболее серьезно пострадавших также есть дети.

Причины аварии выясняет полиция, однако уже сейчас известно, что водитель был трезв.

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