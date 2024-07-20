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Новости Фото ДТП
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В Польше близ границы с Германией автобус с украинцами врезался в машину дорожной службы, пострадали дети. ФОТО

ДТП произошло в Свебодзинском повете Польши около пяти часов утра 20 июля на участке дороги, где шел ремонт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили издания RMF24 и TVN24.

Отмечается, что пассажирами автобуса были граждане Украины, в частности четверо детей в возрасте двух, трех, четырех и 15 лет. После аварии всех пострадавших доставили в больницу. Пятеро из них - в тяжелом состоянии. Среди наиболее серьезно пострадавших также есть дети.

Причины аварии выясняет полиция, однако уже сейчас известно, что водитель был трезв.

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ДТП у Польщі
ДТП у Польщі

Автор: 

ДТП (7698) Польша (8543) украинцы (3880) автобус (98)


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Топ комментарии
+5
Водій був тверезий, але довбойоб! На пожиттєве за таке! На ідеальній трасі влаштувати ДТП з дитячими жертвами!
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20.07.2024 12:33 Ответить
+5
5 ранку час, коли найбільше хочеться спати, по собі знаю…
І треба зупинитись і поспати хоч півгодини.
Не знаю, що гнало водія, може, форс-мажор, може, дурість…
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20.07.2024 12:56 Ответить
+4
І обмеження часу знаходження за кермом,тобто відкатавши певні години за кермом і відпочивати,у люлю !!))
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20.07.2024 12:05 Ответить
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За кордоном існує така дивна річ як обмеження швидкості, багатьом українцям незрозуміла.
Вона існує не для заробляння грошей, а для поліпшення рівня життя.
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20.07.2024 11:56 Ответить
І обмеження часу знаходження за кермом,тобто відкатавши певні години за кермом і відпочивати,у люлю !!))
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20.07.2024 12:05 Ответить
На автобані обмеження швидкості 140, а інколи і нема обмежень взагалі. Там такі швидкості, що я їхала 110, амене обганяли ***** всі, я вже хотіла вийти з машини, бо думала що стою…
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20.07.2024 16:34 Ответить
Що таке важливе могло гнати воділу на шаленій швидкості о 5-00 ранку? Видача дармових євро в Німеччині о 7-00 ранку?
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20.07.2024 12:20 Ответить
Водій був тверезий, але довбойоб! На пожиттєве за таке! На ідеальній трасі влаштувати ДТП з дитячими жертвами!
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20.07.2024 12:33 Ответить
Краще щоб він був злегка випивший , може-б акуратніше їхав .
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20.07.2024 13:52 Ответить
Да уснул скорее всего, есть такая манера у водителей таких автобусов - гнать без отдыха.
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20.07.2024 15:04 Ответить
5 ранку час, коли найбільше хочеться спати, по собі знаю…
І треба зупинитись і поспати хоч півгодини.
Не знаю, що гнало водія, може, форс-мажор, може, дурість…
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20.07.2024 12:56 Ответить
Якщо подивитися на фото уважно, то скоріш за все автобус заціпив спецмашину при обгоні. Так що найвірогідніше - це втома водія.
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20.07.2024 14:07 Ответить
це не обгін,водій був втомлений, і в останню мить побачив перешкоду-різко вивернув кермо вліво,зачепив причіп авто дорожньої служби,і перекинувся.
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20.07.2024 14:32 Ответить
Это не автобус, в прямом понимании! А хрен, который заработать хотел! Зачем такие громкие заголовки? Что бы на просмотрах рекламных денег срубить?
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20.07.2024 17:17 Ответить
 
 