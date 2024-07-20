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Новини Фото ДТП
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У Польщі поблизу кордону з Німеччиною автобус з українцями врізався в машину дорожньої служби, постраждали діти. ФОТО

ДТП сталася у Свебодзінському повіті Польщі близько п'ятої години ранку 20 липня на ділянці дороги, де тривав ремонт. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили видання RMF24 та TVN24.

Зазначається, що пасажирами автобуса були громадяни України, зокрема четверо дітей у віці двох, трьох, чотирьох і 15 років. Після аварії усіх постраждалих доставили до лікарні. П’ятеро з них - у важкому стані. Серед найбільш серйозно постраждалих також є діти.

Причини аварії з'ясовує поліція, однак уже зараз відомо, що водій був тверезий.

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ДТП у Польщі
ДТП у Польщі

Автор: 

ДТП (4467) Польща (8496) українці (2538) автобус (344)


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Топ коментарі
+5
Водій був тверезий, але довбойоб! На пожиттєве за таке! На ідеальній трасі влаштувати ДТП з дитячими жертвами!
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20.07.2024 12:33
+5
5 ранку час, коли найбільше хочеться спати, по собі знаю…
І треба зупинитись і поспати хоч півгодини.
Не знаю, що гнало водія, може, форс-мажор, може, дурість…
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20.07.2024 12:56
+4
І обмеження часу знаходження за кермом,тобто відкатавши певні години за кермом і відпочивати,у люлю !!))
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20.07.2024 12:05
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За кордоном існує така дивна річ як обмеження швидкості, багатьом українцям незрозуміла.
Вона існує не для заробляння грошей, а для поліпшення рівня життя.
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20.07.2024 11:56 Відповісти
І обмеження часу знаходження за кермом,тобто відкатавши певні години за кермом і відпочивати,у люлю !!))
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20.07.2024 12:05 Відповісти
На автобані обмеження швидкості 140, а інколи і нема обмежень взагалі. Там такі швидкості, що я їхала 110, амене обганяли ***** всі, я вже хотіла вийти з машини, бо думала що стою…
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20.07.2024 16:34 Відповісти
Що таке важливе могло гнати воділу на шаленій швидкості о 5-00 ранку? Видача дармових євро в Німеччині о 7-00 ранку?
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20.07.2024 12:20 Відповісти
Водій був тверезий, але довбойоб! На пожиттєве за таке! На ідеальній трасі влаштувати ДТП з дитячими жертвами!
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20.07.2024 12:33 Відповісти
Краще щоб він був злегка випивший , може-б акуратніше їхав .
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20.07.2024 13:52 Відповісти
Да уснул скорее всего, есть такая манера у водителей таких автобусов - гнать без отдыха.
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20.07.2024 15:04 Відповісти
5 ранку час, коли найбільше хочеться спати, по собі знаю…
І треба зупинитись і поспати хоч півгодини.
Не знаю, що гнало водія, може, форс-мажор, може, дурість…
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20.07.2024 12:56 Відповісти
Якщо подивитися на фото уважно, то скоріш за все автобус заціпив спецмашину при обгоні. Так що найвірогідніше - це втома водія.
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20.07.2024 14:07 Відповісти
це не обгін,водій був втомлений, і в останню мить побачив перешкоду-різко вивернув кермо вліво,зачепив причіп авто дорожньої служби,і перекинувся.
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20.07.2024 14:32 Відповісти
Это не автобус, в прямом понимании! А хрен, который заработать хотел! Зачем такие громкие заголовки? Что бы на просмотрах рекламных денег срубить?
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20.07.2024 17:17 Відповісти
 
 