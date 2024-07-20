У Польщі поблизу кордону з Німеччиною автобус з українцями врізався в машину дорожньої служби, постраждали діти. ФОТО

ДТП сталася у Свебодзінському повіті Польщі близько п'ятої години ранку 20 липня на ділянці дороги, де тривав ремонт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили видання RMF24 та TVN24.

Зазначається, що пасажирами автобуса були громадяни України, зокрема четверо дітей у віці двох, трьох, чотирьох і 15 років. Після аварії усіх постраждалих доставили до лікарні. П’ятеро з них - у важкому стані. Серед найбільш серйозно постраждалих також є діти.

Причини аварії з'ясовує поліція, однак уже зараз відомо, що водій був тверезий.

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