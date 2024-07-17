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Новини Фото ДТП
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На Львівщині зіткнулись маршрутка й вантажівка: 4 загиблих та 7 травмованих. ФОТО

Унаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області загинули чотири людини, ще семеро дістали поранення.

Про це повідомила поліція Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ДТП сталася сьогодні, 17 липня, близько 10:10 на автодорозі "Мукачево — Івано-Франківськ - Львів".

"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися маршрутний автобус "БАЗ" сполученням "Львів - Вибранівка" та автопоїзд "МАН". Унаслідок зіткнення загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса", - повідомили у поліції.

На Львівщині зіткнулись маршрутка і вантажівка

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У поліції зазначили, що водій автобуса та шестеро пасажирів маршрутки, серед яких - чотирирічний хлопчик, дістали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні, медики уточнюють діагнози.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Правоохоронці встановлюють обставини події. 

ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині

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Автор: 

ДТП (4495) Львівська область (2479)


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17.07.2024 15:22 Відповісти
Потрібно терміново підвищувати штрафи, і ціни на комуналку.Як завжди.
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17.07.2024 15:36 Відповісти
Що-то за автотраса Мукачево - Франківськ - Львів ? По карті получається цифра 7 .
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17.07.2024 15:37 Відповісти
оцея купа залізяччя на колесах зветься автобус????
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17.07.2024 16:19 Відповісти
Для наших людей пристєбатися в автобусі під час руху це дикість.
Власникам бусів встановлювати ремені безпеки в бусах це не менша дикість.
Як життя тварин ....
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21.07.2024 17:04 Відповісти
 
 