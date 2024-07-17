На Львівщині зіткнулись маршрутка й вантажівка: 4 загиблих та 7 травмованих. ФОТО
Унаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області загинули чотири людини, ще семеро дістали поранення.
Про це повідомила поліція Львівської області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ДТП сталася сьогодні, 17 липня, близько 10:10 на автодорозі "Мукачево — Івано-Франківськ - Львів".
"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися маршрутний автобус "БАЗ" сполученням "Львів - Вибранівка" та автопоїзд "МАН". Унаслідок зіткнення загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса", - повідомили у поліції.
У поліції зазначили, що водій автобуса та шестеро пасажирів маршрутки, серед яких - чотирирічний хлопчик, дістали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні, медики уточнюють діагнози.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Власникам бусів встановлювати ремені безпеки в бусах це не менша дикість.
Як життя тварин ....