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Новини
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ДТП з 14 жертвами на Рівненщині: одна з версій слідства - пошкодження колеса вантажівки

ДТП на Рівненщині, де загинуло 14 людей

Перші подробиці розслідування автопригоди, яка забрала життя 14 осіб, повідомили під час брифінгу за участю голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, керівника Головного управління Національної поліції в Рівненській області Віктора Шанського, прокурора Рівненської обласної прокуратури Андрія Рудницького та начальника ДСНС регіону Володимира Захарчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Що відомо про жертв ДТП?

Як зазначається, усі 14 загиблих ідентифіковані: це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років

"Наймолодшій жертві ДТП - хлопчикові, четвертого липня виповнилось шість. Серед загиблих - його батьки. Вижила в автотрощі лише 57-річна бабуся - жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом предпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю немає", - йдеться у повідомленні.

Потерпілу вже допитали слідчі. Все, що вона бачила, як на автобус їде вантажівка.

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Розслідування ДТП

️Для розслідування ДТП призначена група слідчих та процесуальних прокурорів із числа найдосвідченіших працівників.

Наразі розглядають такі версії:

  • зіткнення вантажівки на смузі зустрічного руху із маршруткою відбулось унаслідок розгерметизації колеса
  • випуск на лінію ТЗ із технічною несправністю
  • неуважність водія, порушення ПДР або ж інші обставини непереборної сили

Встановлено належність ТЗ суб’єктам господарської діяльності, із якими також проводять слідчі дії.

Вивчаються документи, на підставі яких ТЗ були випущені на лінію для здійснення перевезень.

Призначено орієнтовно 18 експертиз, за результатами яких будуть встановлені додаткові обставини, зокрема й те, чи були водії у стані сп’яніння

"Якщо під час досудового розслідування будуть встановлені факти порушення посадовими особами правил випуску ТЗ на лінію перевезення, буде надана правова оцінка і їхнім діям", - наголошують у Нацполіції.

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Нагадаємо, 6 липня, близько 15.30 на Рівненщині автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом.14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя. За даними Офісу генпрокурора, водій автоцистерни виїхав на "зустрічку", де зіткнувся з маршруткою.

Автор: 

ДТП (4482) Нацполіція (15276) Рівненська область (1190)


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Топ коментарі
+26
Шикарний текст: "57-річна бабуся"...
А в цей час 57-річні дідусі без проблем проходять ВЛК.
Редакторів ніщо не бентежить.
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07.07.2024 13:06 Відповісти
+8
"Наймолодшій жертві ДТП - хлопчикові, четвертого липня виповнилось шість. Серед загиблих - його батьки. Вижила в автотрощі лише 57-річна бабуся - жителька Нетішина. Джерело:
Типова маніпуляція, дідусем та бабусею можна стати і в 40.
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07.07.2024 13:14 Відповісти
+5
ну ну заслав, якщо лопнуло колесо то явно винен не водій з якого можна зробити цапа відбувайла.
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07.07.2024 13:12 Відповісти
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Пишуть шо то був молоковоз - в якого лопнуло колесо
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07.07.2024 12:58 Відповісти
Вже хазяїн вантажівкі "заслав катлету" кому треба, лопнуло колесо - винних "немає". ЗЕ енд.
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07.07.2024 13:03 Відповісти
ну ну заслав, якщо лопнуло колесо то явно винен не водій з якого можна зробити цапа відбувайла.
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07.07.2024 13:12 Відповісти
Водій, нажаль, теж загинув.
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07.07.2024 13:43 Відповісти
Та чому ж це нема винних, якщо шини нові, то відповідальність на виробнику, а я знаю, що виробник в таких випадках проводить розслідування, навіть буває змінюють весь тех процес і конструкцію шин. Але якщо власник авто не перевірив тиск в колесах, або вчасно не замінив шини, не оглянув на наявність пошкоджень, то самі розумієте,хто винен. Шини просто так,самі по собі не тріскають.
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07.07.2024 17:00 Відповісти
Шикарний текст: "57-річна бабуся"...
А в цей час 57-річні дідусі без проблем проходять ВЛК.
Редакторів ніщо не бентежить.
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07.07.2024 13:06 Відповісти
"Наймолодшій жертві ДТП - хлопчикові, четвертого липня виповнилось шість. Серед загиблих - його батьки. Вижила в автотрощі лише 57-річна бабуся - жителька Нетішина. Джерело:
Типова маніпуляція, дідусем та бабусею можна стати і в 40.
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07.07.2024 13:14 Відповісти
Так здорові, молоді бугаї шифруються, або тонуть в Тисі. А воювати ж комусь треба...
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07.07.2024 13:15 Відповісти
шифруються в поліцейський формі та помічниками депутатів казнокрадів !
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07.07.2024 14:34 Відповісти
Нє, нє. Вдень шифруються, ввечері на лавках попід під'їздами дівчат щупають та пиво херячать та коноплю шмалять. А вдень на батьківських харчах по квартирах сидять.
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07.07.2024 18:00 Відповісти
Колесо - питання до купи осіб (халатність, що призвела ДО). експертиза все прояснить - і про колеса, і чи був тормозний елементарний шлях, і про зустрічну смугу(коли він на неї виїхав)
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07.07.2024 13:06 Відповісти
Угу, й наскільки "лисою" була та резина. Бо деякі підприємства такою фігнею, як огляд ТЗ перед виходом на лінію не переймаються.

Згадалась загибель Кузьми..молоковоз, слизька мокра дорога..
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07.07.2024 13:47 Відповісти
А может этих самых шоферюг тупо не хватает? А оставшиеся ездят на убитых машинах по 12 часов. А куда ж люди подевались?
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07.07.2024 13:50 Відповісти
Вони і в мирній час працювали по 12 годин
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07.07.2024 16:12 Відповісти
То не останнім часом, а завжди вони себе поводять як бидло, типу вважають себе "королем шляхів", що на фурах що на бусах
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07.07.2024 15:02 Відповісти
Шановний, не розказуйте казок. Деякі таксисти і маршрутчики, дійсно гоняють за гривнею ,лихачуть і порушують правила. Водії фур, в більшості випадків дуже чемні, якщо ще хтось допомагає іншим водіям в дорозі,то це вони.
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07.07.2024 16:55 Відповісти
Весь крупнотоннаж ездит на оплате полицаям,на дороге что хотят,то и вытворяют.
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07.07.2024 14:28 Відповісти
Как водитель вообще мог выехать на фуре с неудовлетворительным техническим состоянием ходовой системы в дальний рейс?! Или они сейчас вообще текущий технический осмотр транспортного средства перед выездом в рейс не проходят?! В своё время, пока грузовик, автобус не будет перед выездом осмотрен инженером на яме перед выездом, его за ворота никто не выпустит!!! Последствия - трагические! Бардак во всём!!! Гибнут люди!!!
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07.07.2024 14:36 Відповісти
На собі пізнав,що таке тріскає передня шина, два рази. Добре що машина була легкова і швидкість не велика. А шини були старі і давно просилися на заміну, правда це були 90 ті роки, тоді з цим були проблеми. Шина просто так не тріскає, якщо вона не надто стара,не пошкоджена, не перекачана. Важкогрузи повинні перевірятися перед кожнім рейсом, а хто випустив машину в рейс з поганими шинами,той і винен у трагедії.
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07.07.2024 16:52 Відповісти
Якщо вибухнуло колесо, то винні механіки автопідприємства-перевізника.
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07.07.2024 21:57 Відповісти
 
 