ДТП з 14 жертвами на Рівненщині: одна з версій слідства - пошкодження колеса вантажівки

Перші подробиці розслідування автопригоди, яка забрала життя 14 осіб, повідомили під час брифінгу за участю голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, керівника Головного управління Національної поліції в Рівненській області Віктора Шанського, прокурора Рівненської обласної прокуратури Андрія Рудницького та начальника ДСНС регіону Володимира Захарчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Що відомо про жертв ДТП?

Як зазначається, усі 14 загиблих ідентифіковані: це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років

"Наймолодшій жертві ДТП - хлопчикові, четвертого липня виповнилось шість. Серед загиблих - його батьки. Вижила в автотрощі лише 57-річна бабуся - жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом предпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю немає", - йдеться у повідомленні.

Потерпілу вже допитали слідчі. Все, що вона бачила, як на автобус їде вантажівка.

Також читайте: Ексголову Броварської РДА Майбоженка, який п’яним скоїв наїзд на чотирьох пішоходів, залишили під вартою до 26 липня

Розслідування ДТП

️Для розслідування ДТП призначена група слідчих та процесуальних прокурорів із числа найдосвідченіших працівників.

Наразі розглядають такі версії:

зіткнення вантажівки на смузі зустрічного руху із маршруткою відбулось унаслідок розгерметизації колеса

випуск на лінію ТЗ із технічною несправністю

неуважність водія, порушення ПДР або ж інші обставини непереборної сили

Встановлено належність ТЗ суб’єктам господарської діяльності, із якими також проводять слідчі дії.

Вивчаються документи, на підставі яких ТЗ були випущені на лінію для здійснення перевезень.

Призначено орієнтовно 18 експертиз, за результатами яких будуть встановлені додаткові обставини, зокрема й те, чи були водії у стані сп’яніння

"Якщо під час досудового розслідування будуть встановлені факти порушення посадовими особами правил випуску ТЗ на лінію перевезення, буде надана правова оцінка і їхнім діям", - наголошують у Нацполіції.

Також дивіться: Вантажівка із російським танком переїхала легковий автомобіль з чотирма військовими армії РФ. ВIДЕО 18+

Нагадаємо, 6 липня, близько 15.30 на Рівненщині автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом.14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя. За даними Офісу генпрокурора, водій автоцистерни виїхав на "зустрічку", де зіткнувся з маршруткою.