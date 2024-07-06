14 людей, зокрема 6-річна дитина, загинули в ДТП на Рівненщині: автоцистерна зіткнулася із маршруткою, - МВС. ФОТО (оновлено)

На Рівненщині автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом - 14 людей загинуло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя.

На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП.

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Згодом у ДСНС уточнили: "Сьогодні о 15:45 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Верхів Острозької ТГ Рівненського району.

Рятувальники, що прибули на місце побачили, що ДТП сталося за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter.







