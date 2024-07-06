14 людей, зокрема 6-річна дитина, загинули в ДТП на Рівненщині: автоцистерна зіткнулася із маршруткою, - МВС. ФОТО (оновлено)
На Рівненщині автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом - 14 людей загинуло.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Зазначається, що автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя.
На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП.
Згодом у ДСНС уточнили: "Сьогодні о 15:45 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Верхів Острозької ТГ Рівненського району.
Рятувальники, що прибули на місце побачили, що ДТП сталося за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter.
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Якщо водіїв з великим стажем кермування отакими ТЗ та фурами загребуть, а замість них, всупереч правил будуть за кермо саджати 18+..то буде ж@па..
Відповідно підприємства набирають "шопопало".
Маєм результат.
До речі, смертність на дорогах у московії приблизно така сама, як втрати на війні. Тому вони досі тої війни "не відчувають".
У Києві більша частина працюючих власного авта не мають, якщо що.
Мегаполіс, бачите, громадський транспорт...
Водії в Україні зараз як раби на деяких фірмах 24/7 , а не бажаєш то звільнимо й ТЦК (знаю, знайомий працює).
+ 100 нових видів дорожніх знаків і + 10 нових водійських категорій!
і суд працював як треба, то власники автоколон були б уважнішими до вимог безпеки.
А коли пасажири - безправне бидло, то з ним так і поступають.
Предварительно, у автоцистерны на ходу развалилось переднее колесо, возможно, из-за жары.