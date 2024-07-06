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Новини Фото ДТП
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14 людей, зокрема 6-річна дитина, загинули в ДТП на Рівненщині: автоцистерна зіткнулася із маршруткою, - МВС. ФОТО (оновлено)

ДТП на Рівненщині: 14 загиблих

На Рівненщині автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом -  14 людей загинуло. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя.

На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП.

Дивіться: У Румунії перевернувся автобус з українцями. ВIДЕО

Згодом у ДСНС уточнили: "Сьогодні о 15:45 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Верхів Острозької ТГ Рівненського району.

Рятувальники, що прибули на місце побачили, що ДТП сталося за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

ДТП на Рівненщині - 14 загиблих
ДТП на Рівненщині - 14 загиблих

Автор: 

ДТП (4482) Рівненська область (1190)


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Топ коментарі
+20
На дорогах - "бєспрєдел" твориться! За пасажироперевезення беруться вчорашні учні автошкіл Гасають як скажені! Раніше на автобуси садили людей з першим класом водіння! Старий мій якийсь час працював диспетчером автоколони Там були автобуси приміського та міжміського сполучення Тому трохи знаю про це
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06.07.2024 17:45 Відповісти
+14
Мобілізували ледь не 90% водіїв як фур, так і маршруток.
Відповідно підприємства набирають "шопопало".
Маєм результат.
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06.07.2024 17:50 Відповісти
+13
Схоже знов один з водіїв заснув за кермом-дуже шкода загиблих людей особливо дітей...
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06.07.2024 17:38 Відповісти
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Всі обставини встановлять, звичайно. Але фури - це щось...
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06.07.2024 17:35 Відповісти
Ну то не фура..то значно гірше..

Якщо водіїв з великим стажем кермування отакими ТЗ та фурами загребуть, а замість них, всупереч правил будуть за кермо саджати 18+..то буде ж@па..
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06.07.2024 18:05 Відповісти
На маршрутках вже більша половина водіїв 60+ , нерідко такі водії і помирають прямо за кермом. А 18+ не так вже і погано (мажори не в счот), головне що б права чесно оримували. Бо як на купленних масово поїдуть,то мало не покажеться нікому.
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06.07.2024 18:40 Відповісти
Без досвіду?? Ой ні..
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06.07.2024 18:44 Відповісти
а чи не була за кермом того бензовоза новонавчена жінка?
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06.07.2024 22:58 Відповісти
Схоже знов один з водіїв заснув за кермом-дуже шкода загиблих людей особливо дітей...
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06.07.2024 17:38 Відповісти
Віина на дорогах
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06.07.2024 17:38 Відповісти
Невже замало війни ? схаменітся виродки ,наведіть лад на дорогах нікчемна поліція.
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06.07.2024 17:39 Відповісти
так оце вони й навели лад. Ще більше досвідчених водіїв треба бусифікувати прямо посеред дороги.
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06.07.2024 18:44 Відповісти
Полиция слишком занята штрафованием "неправильно" припаркованных и помощью ТЦК, чтобы отвлекаться на такие мелочи.
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07.07.2024 00:27 Відповісти
Я скільки не водив бачив багато перевернутих фур. Водії водять до виснаження і засинають.
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06.07.2024 17:39 Відповісти
На дорогах - "бєспрєдел" твориться! За пасажироперевезення беруться вчорашні учні автошкіл Гасають як скажені! Раніше на автобуси садили людей з першим класом водіння! Старий мій якийсь час працював диспетчером автоколони Там були автобуси приміського та міжміського сполучення Тому трохи знаю про це
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06.07.2024 17:45 Відповісти
Мобілізували ледь не 90% водіїв як фур, так і маршруток.
Відповідно підприємства набирають "шопопало".
Маєм результат.
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06.07.2024 17:50 Відповісти
Та бо немає у нас ні справжнього мвс ні поліції ні вірховенства права і, що саме гірше, люди не розуміють як це все пов'язавно з смертями на дорозі. Це проблема більшості країн радянського союзу.
До речі, смертність на дорогах у московії приблизно така сама, як втрати на війні. Тому вони досі тої війни "не відчувають".
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06.07.2024 17:50 Відповісти
Не меліть дурниць. За 23 рік на дорогах росії загинуло 14,5 тис.. Це та кількість яка в Україні дохне за два тижні.
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06.07.2024 19:55 Відповісти
І справді, и 4 тисячі в Україні. Що на кількість населення вдвіче більше ніж на московії.
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06.07.2024 22:02 Відповісти
В США в 2021 загинуло в ДТП 45404 людей, 12.9 на 100000 населення. В Україні в 2019 загинуло в ДТП 4487 людей, 10.2 на 100000 населення.
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06.07.2024 17:55 Відповісти
Бо не всі українці мають авто
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06.07.2024 17:58 Відповісти
Не триндіть,авто зарах доступне і мають всі,хто хоче
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06.07.2024 18:04 Відповісти
Доступні - то не авто, а дрова - або відро з болтами.
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06.07.2024 18:07 Відповісти
Авто доступні, недоступними стають, обслуговування авто, заправка, страховка.
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06.07.2024 18:30 Відповісти
Доступні дрова, а не авто.
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06.07.2024 18:36 Відповісти
Микола Джеря

У Києві більша частина працюючих власного авта не мають, якщо що.
Мегаполіс, бачите, громадський транспорт...
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06.07.2024 18:12 Відповісти
Водії вантажівок та перевізники пасажирів мають їздити по "такогоафу" з відпочинком потрібним й т.п.
Водії в Україні зараз як раби на деяких фірмах 24/7 , а не бажаєш то звільнимо й ТЦК (знаю, знайомий працює).
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06.07.2024 18:02 Відповісти
Наші тахографи використовують тільки на міжнародних перевезеннях 100%..а по території України - одиниці...
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06.07.2024 18:28 Відповісти
Я знаю. В країні хаос, аби за порушення заарештовували авто й забирали посвідчення водія та ліцензію у перевізника (після 5-7го випадку порушення) , тоді....... порожні розмови.
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06.07.2024 20:27 Відповісти
Перевізники економлять на додаткових змінщиках, люди перевтомлюються
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06.07.2024 18:04 Відповісти
Водіїв "швидких" забрали в армію,хліб в село возять 2 рази в тиждень,питаю в шофера,чого?А він каже,а що ви хочите,нас залишилось двоє з 16-ти бо не мають ще 25-ти років і один дєд 65-ть років.малолєтки і пенсіонери за кермом,ось і наслідки.Головне-це телемарафон і 95-квартал забронювати-це стратегічні галузі економіки.
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06.07.2024 18:04 Відповісти
терміново +15000 нових поліцейських
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06.07.2024 18:05 Відповісти
Tanix

+ 100 нових видів дорожніх знаків і + 10 нових водійських категорій!
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06.07.2024 18:17 Відповісти
на кожну модель автомобіля повинна бути окрема категорія....
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06.07.2024 20:05 Відповісти
Молодий на. війні, пенсіонери ні воювати ні працювати, ні змітати владу не хочуть. Так і живемо.
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06.07.2024 18:15 Відповісти
Що воділи фур,що маршрутчики обоє рябоє!Хазяї і тих і тих розраховуються з ментами і воділам можна витворяти на дорогах що завгодно...
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06.07.2024 18:17 Відповісти
На водіїв зараз набирають пенсіонерів, інвалідів,жінок. Безпеки дорожнього руху це не добавить.
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06.07.2024 18:26 Відповісти
Якби родичі загиблих подали толковий позов до суду десь по 10 млн. за труп,
і суд працював як треба, то власники автоколон були б уважнішими до вимог безпеки.
А коли пасажири - безправне бидло, то з ним так і поступають.
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06.07.2024 18:50 Відповісти
Царство небесне загиблим.
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06.07.2024 21:20 Відповісти
Маршрутку буквально разорвало пополам. Виновник - покойный водитель грузовика, он https://t.me/insiderUKR/78183 вылетел на встречку.

Предварительно, у автоцистерны на ходу развалилось переднее колесо, возможно, из-за жары.
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06.07.2024 21:53 Відповісти
колеса разваливаются - потому что ХЛАМ. А температура - то все понт для детей
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06.07.2024 22:07 Відповісти
Потому что ТО не проходят, а покупают. Кто вообще проверяет талоны ТО у фур?
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07.07.2024 00:32 Відповісти
 
 