У Румунії перевернувся автобус з українцями. ВIДЕО

22 червня, близько 5 ранку, у Румунії сталася аварія за участі туристичного автобуса, який прямував з Києва до Болгарії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють румунські ЗМІ.

Під час руху, коли більшість пасажирів спали, автобус перевернувся і впав на узбіччя дороги. У салоні перебували понад 50 осіб, серед них – діти. Відомо, що внаслідок ДТП є постраждалі. Їх уже забрала швидка допомога.

Кільком особам надали допомогу на місці. На місці працюють румунська поліція та медики. Правоохоронці будуть встановлювати причини аварії.

Нагадаємо, у грудні минулого року у Словаччині перекинувся автобус з України з 53 пасажирами. Серед постраждалих є діти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП: постраждало 14 осіб. ФОТО

+10
Нехай чоловіки, а дітей із жінками Вам не жалко?

А що Ви у Німеччині робите? І не зарікайтесь, у країні, де Ви зараз перебуваєте теж ДТП звичайна річ.
показати весь коментар
22.06.2024 11:29 Відповісти
+10
Не витрачайте час. Це хвора людина. Там мати з маленькою дитиною на руках з подушкою в кольорах прапору України, а він і радий, щоб вони померли, тому що "разговаривают по русски" і не в Україні. Скоріше за все сраний кацапський бот. Тут фублей нет животное
показати весь коментар
22.06.2024 12:10 Відповісти
+5
Открою тебе секрет. Кацапы в Германии (загнивающей Европе) тоже без немецкого языка только на стройках работают. И там этих мразей как грязи. А вот понимать українську мову, у этого быдла оперативки не хватает
показати весь коментар
22.06.2024 12:13 Відповісти
Всі живі, здорові.
Цікаво чи автобуси європейських країн так само часто потрапляють в аварії як наші.
показати весь коментар
22.06.2024 11:02 Відповісти
це не автобуси-це людський фактор бо водії які засинають за кермом є в усіх країнах світу...
показати весь коментар
22.06.2024 11:05 Відповісти
Водіїв в автобусі двоє.
показати весь коментар
22.06.2024 11:13 Відповісти
так-але не одночасно за кермом...
показати весь коментар
22.06.2024 11:20 Відповісти
ох і ******* відповідь у тебе. і таке саме дурне тебе слухає. бо якби не було дурним, то вже щось відповіло.

таки тому їх і повинно бути двоє, щоб вони по черзі відпочивали.
показати весь коментар
22.06.2024 17:57 Відповісти
..так автобус з болгарськими номерами!! Невже Болгарія не європейська країна?
показати весь коментар
22.06.2024 11:36 Відповісти
а у статті і не кажуть, що автобус український. він віз українських пасажирів.
показати весь коментар
22.06.2024 17:58 Відповісти
.. прочитайте на яке питання моя відповідь!
показати весь коментар
22.06.2024 19:18 Відповісти
В автобуса номери не україрські, напевно і водії не наші.
показати весь коментар
22.06.2024 12:42 Відповісти
Нехай чоловіки, а дітей із жінками Вам не жалко?

А що Ви у Німеччині робите? І не зарікайтесь, у країні, де Ви зараз перебуваєте теж ДТП звичайна річ.
показати весь коментар
22.06.2024 11:29 Відповісти
Не витрачайте час. Це хвора людина. Там мати з маленькою дитиною на руках з подушкою в кольорах прапору України, а він і радий, щоб вони померли, тому що "разговаривают по русски" і не в Україні. Скоріше за все сраний кацапський бот. Тут фублей нет животное
показати весь коментар
22.06.2024 12:10 Відповісти
мова українська, прапорець німецький, а ментальність кацапська...
показати весь коментар
22.06.2024 15:15 Відповісти
Придержи свою злобу .
показати весь коментар
22.06.2024 11:34 Відповісти
хлопцям з окопа це скажи! воюють разом усі українці - україномовні та російськомовні, іноземці

цікаво з якого такого регіону ти в Німеччину переїхала?!
показати весь коментар
22.06.2024 12:12 Відповісти
Кацапська для хохлів - це наше всьо! Як же без цього.
показати весь коментар
22.06.2024 13:23 Відповісти
Чоловіки? Діти, 8,10,14 років які присутні на відео для вас теж чоловіки призовного віку?
показати весь коментар
22.06.2024 12:44 Відповісти
правила форуму заважають відповісти тобі як слід
показати весь коментар
22.06.2024 13:10 Відповісти
А у тебя имя не украинское. Пристрелить тебя теперь?
показати весь коментар
22.06.2024 11:34 Відповісти
99% то тобі так хоцця. але існує лише у твоїй фантазії.
показати весь коментар
22.06.2024 18:03 Відповісти
Открою тебе секрет. Кацапы в Германии (загнивающей Европе) тоже без немецкого языка только на стройках работают. И там этих мразей как грязи. А вот понимать українську мову, у этого быдла оперативки не хватает
показати весь коментар
22.06.2024 12:13 Відповісти
а к чему тут твои высеры кацап? на твоем "кацапоязыке"?
показати весь коментар
22.06.2024 15:28 Відповісти
"Відкрию тобі секрет - хохли теж бігом почали вчити німецьку! Напевно тому, що хохломову німці не розуміють!" - це яза 3 секунди перевела в гуглі ваш кацапський текст і прочитала. Гидотний текст,але гугл працює. То чи не простіше вам було би одразу перекласти і викласти свою думку українською а не лапотною?
показати весь коментар
22.06.2024 13:47 Відповісти
хм, не наравиться - не читай. читай українською. але скоріш за все ти відносишся до тих рогульо-кугутів, які готові українською усяке говно читати і його за правду приймати, не фільтруючи - а нашо, воно ж українською.
показати весь коментар
22.06.2024 18:06 Відповісти
гівно чи не гівно - залежить не від мови, а від від того, хто говорить. Просто розумні люди давно зрозуміли, що по факту російська мова у країні поруч з нашою 140млн особин довела до деградації. Тому краще хоч на хінді, хоч гагаузькою,аби не лапотною
показати весь коментар
22.06.2024 21:08 Відповісти
ой, а що інколи україномовні рогулі і кугутки несуть рідною - ховайся в жито. наприкад як ти зараз.
показати весь коментар
23.06.2024 08:22 Відповісти
і я часом несу але перреважно російською, ще зберіглося пару друзів звідти, хоча зараз вони по німечччинам-британіям. А от ви несете... навіть я так не можу
показати весь коментар
23.06.2024 23:47 Відповісти
ти хочеш сказати,що переходячи на росіянську, ти тупієш?

мова ж лише інструмент передачі ахінєї чи розумниз речей. раз ти росіянською несеш брєд, то і українською теж.
показати весь коментар
24.06.2024 00:09 Відповісти
та ні. Просто вони мене доводять до сказу, а коли я злюсь, я несу шопопало це при тому що вони ну дуже хароші руцкі
показати весь коментар
24.06.2024 00:35 Відповісти
так лічиться надо, а не нести шопопало. мовскалі так само себе ведуть, ти їм уподоблюєшся і ще дозволяєш собі іншим вказувати, коли саба недодєлана. ну чисто рогульо-кугутизм. називається по научному ефект Даннінга-Крюгера.
показати весь коментар
24.06.2024 09:41 Відповісти
так зараз ти вказуєш шо кому робити , шмаркач недоучений. рагуль лапотний
показати весь коментар
24.06.2024 09:45 Відповісти
курко, ВКАЗУВАТИ звучало б так "іди лікуйся", тут явно порада. хочеш береш її хочеш ні - мені до сраки. а ти все ще далі файно демонструєш, яке ти тупе. голос, собако, голос!
показати весь коментар
24.06.2024 09:52 Відповісти
знаєш такий вираз "краще жувати, ніж говорити", в маштабах інтернету він звучить так "краще маструбувати (дрочти), ніж по клаві строчити". можеш зійти за вумну.
показати весь коментар
24.06.2024 09:55 Відповісти
вказуючи кому якою говорити, ти уподоблюєшся московитам. взагалі у світі популярний полілінгвізм.
показати весь коментар
23.06.2024 08:23 Відповісти
бєбєбє
показати весь коментар
24.06.2024 00:37 Відповісти
у тебе прекрасна демонстрвція твоє власної тупості. давай ще. я таких триндичих колекціоную.
показати весь коментар
24.06.2024 09:39 Відповісти
Хохломову, кажеш, гнидо APOFIS?
показати весь коментар
22.06.2024 15:19 Відповісти
ну і вчать, і говорять далі між собою якою їм вдобно. німцям пофіг.
показати весь коментар
22.06.2024 18:02 Відповісти
..Юра... а може трошки подумаєш...і подивишся..що автобус з болгарськими номерами...!!! І ніде не написано..що він українській... І ніде не написано..що пасажири виключно українці.
показати весь коментар
22.06.2024 11:40 Відповісти
У Румунії перевернувся автобус з українцями. ВIДЕО

22 червня, близько 5 ранку, у Румунії сталася аварія за участі туристичного автобуса, який прямував з Києва до Болгарії. Джерело:
показати весь коментар
22.06.2024 11:42 Відповісти
Ой, то ви в Німеччині не були. З 10 "українців" 9 російською говорять. Це просто ******* як огидно.
показати весь коментар
22.06.2024 11:47 Відповісти
я знаю,причому,вони ходять отоварюватися в т.з. русскіє магазіни,слухають там політінформації і у вайбері пишуть в Україну,що це Україна напала на Путіна але Путін робить все правильно і краще припинити опір щоб не було ще більших жертв....
показати весь коментар
22.06.2024 11:55 Відповісти
юра, не п..зди

ходять один до одного і товаришують люди з Києва-Харкова-Одеси-Сум-Полтави-Донецька, мітингують, збирають допомогу, дружать діти! наші закордоном - молодці!

досить вже розпалювати ворожнечу! а говорять вони на різних мов і це теж нормально, бо держава, яка воює за своє існування не приділяла цьому уваги

а ви обирали кучмов-януковичей-зеленських....
а тепер не бачите справжніх ворогів, які здають країну

може підеш в окоп і скажеш хлопцям російськомовним, що вони невірно захищають Україну?!
йбнуті ви, люди! фаріон у поміч
показати весь коментар
22.06.2024 12:17 Відповісти
так таких багато і чому ти дивуєшся!

якщо я тобі скажу, що у Києві при владі зрадники і купа держслужбовців та мусорів служать кацапам і говорять вони різними мовами ?!

розслідування по кацапським генералам бачив, що батьки їх+сестри+брати з Волині, Львівщини, Хмельниччіни і українську добре знають! а вбивають всеодно українців

далі будеш бажати нещастя людям з того автобуса?!
показати весь коментар
22.06.2024 12:32 Відповісти
на🖕
показати весь коментар
22.06.2024 18:13 Відповісти
тобто на більше у тебе мозку не вистачає.
показати весь коментар
22.06.2024 18:23 Відповісти
Ну не настільки все погано, навіть російськомовні в своїй більшості ненавидять рашку, але коли чуєш від них російську при тому, що це мова ворога, якого вони самі ненавидять, то якось це дивно дуже.
показати весь коментар
22.06.2024 12:50 Відповісти
Н-да....Схоже у "туристів" з туристичного автобуса,в т.ч. і лобів призовного віку,все в Україні добре....якщо вони відправилися в туристичний вояж за кордон...А от у більшості українців є проблеми у вигляді смертей,каліцтв,втрат майна,блекаутів,подорожчання і т.п. Як же ж мені жалко цих "туристів"!!!
показати весь коментар
22.06.2024 11:40 Відповісти
..Юрцю!!! А ти з дитинства тупенький...чи з віком набув цю ваду? Тобі не зрозуміло... що автобус болгарський... і що такі автобуси..які дурноголові називають **туристичними** регулярно снують між країнами . Ти ... не допускаєш, що у цей автобус у Кишиньові.... могли сісти молдавани... русняву мову яких ти і чуєш (здається..русняву..як по тобі!!!))) І то попробуй виїхати туристичним автобусом..якщо ти громадянин України призивного віку. Такі виїзджають на Гелендвагенах..і з довідками ..підписаними самим Будановим... Звичайне бидло автобусами не їздить. Воно або тоне в Тисі.. або ловиться біля кордону..і скиглить ..бо ніхто дурню 10-15 тисяч доларів не поверне вже. А якщо перепливе...то не факт.. що не зловлять і не повернуть назад вже тіж румуни..))) Включай вже мозок. Навчись аналізувати. Згодиться може тобі!!!
показати весь коментар
22.06.2024 11:54 Відповісти
Ви їх чули? Це точно українці?
показати весь коментар
22.06.2024 12:04 Відповісти
https://lb.ua/world/2024/03/29/605794_sered_postrazhdalih_avarii_avtobusa.html

https://tyachivnews.in.ua/news/58226-u-polsch-perevernuvsya-reysoviy-avtobus-z-************-foto.html

https://news.meta.ua/news/v-slovakii-perevernulsia-avtobus-s-ukraintsami-est-postradavshie-foto-5635185/

https://24tv.ua/ru/avarija-vengrii-perekinulsja-avtobus-ukrainskimi-nomerami-31_n2463939

Думати..пані...це не ВАШЕ! )))
показати весь коментар
22.06.2024 12:24 Відповісти
У Румунії перевернувся автобус з українцями. ВIДЕО

22 червня, близько 5 ранку, у Румунії сталася аварія за участі туристичного автобуса, який прямував з Києва до Болгарії. Джерело:

Що тут аналізувати? Мені на відміну від словаків все добре відомо про Україну.А от звідки словацькі обивателі черпають свої вигадки про туристичні автобуси з Києва-не відомо.
показати весь коментар
22.06.2024 12:00 Відповісти
... коли недалекі люди у якості аргументів починають звертати увагу на прапорець ..біля ніку.. то це реальний факт розумової неповноцінності. Юрцю!! Ти не знаєш ..що тисячі українськіх військових знаходяться зараз за кордоном... Ти не знаєш..що десятки українськіх транспортних літаків знаходяться за кордоном і працюють... ти не знаєш... що і військові українські транспортні літаки не стоять в Україні... Що тобі пояснювати..коли аналізувати це не твоє! Твоє безапеліаційно ****@ти і вважати себе розумним!!!))) Продовжуй!!
показати весь коментар
22.06.2024 12:15 Відповісти
все вірно - не видавати їм паспорти, назад не пущати, далі красти та зраджувати!
це все вони винуваті -що в автобусі їхали, ще й кацапсячою розмовляють... повний набір

далі ще думку чув: от повернуться ці "зрадники" зі своїх польщ-німеччин-канад і будуть нам, "незламним героям" тут вказувати, як жити далі!

війна, каліцтва та блекаути - це наслідок симбіозу хйла та недолугого кловуна, а не людей з автобуса

добре що то не орестович/голік/трубіцин в автобусі були - бо то наші герої україномовні
показати весь коментар
22.06.2024 12:25 Відповісти
Балакають цапською. Це звідки він їхав.
показати весь коментар
22.06.2024 12:00 Відповісти
потрібно бути обережними на заправках і стоянках шоферам непити ні кави ні чаю якась вражина може підсипати щось
показати весь коментар
22.06.2024 12:01 Відповісти
А в уборній замість звичайного паперу підсунути наждачний.
показати весь коментар
22.06.2024 12:48 Відповісти
цілком підтримую! а щодо контингенту...дійсно,таке враження що кацапотролятина,ухилянти всіх мастей,біженці-квіточки обліпили цей сайт,як мухи стерво дохлого бурята...
показати весь коментар
22.06.2024 18:17 Відповісти
 
 