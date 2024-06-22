У Румунії перевернувся автобус з українцями. ВIДЕО
22 червня, близько 5 ранку, у Румунії сталася аварія за участі туристичного автобуса, який прямував з Києва до Болгарії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють румунські ЗМІ.
Під час руху, коли більшість пасажирів спали, автобус перевернувся і впав на узбіччя дороги. У салоні перебували понад 50 осіб, серед них – діти. Відомо, що внаслідок ДТП є постраждалі. Їх уже забрала швидка допомога.
Кільком особам надали допомогу на місці. На місці працюють румунська поліція та медики. Правоохоронці будуть встановлювати причини аварії.
Нагадаємо, у грудні минулого року у Словаччині перекинувся автобус з України з 53 пасажирами. Серед постраждалих є діти.
Цікаво чи автобуси європейських країн так само часто потрапляють в аварії як наші.
таки тому їх і повинно бути двоє, щоб вони по черзі відпочивали.
А що Ви у Німеччині робите? І не зарікайтесь, у країні, де Ви зараз перебуваєте теж ДТП звичайна річ.
цікаво з якого такого регіону ти в Німеччину переїхала?!
мова ж лише інструмент передачі ахінєї чи розумниз речей. раз ти росіянською несеш брєд, то і українською теж.
ходять один до одного і товаришують люди з Києва-Харкова-Одеси-Сум-Полтави-Донецька, мітингують, збирають допомогу, дружать діти! наші закордоном - молодці!
досить вже розпалювати ворожнечу! а говорять вони на різних мов і це теж нормально, бо держава, яка воює за своє існування не приділяла цьому уваги
а ви обирали кучмов-януковичей-зеленських....
а тепер не бачите справжніх ворогів, які здають країну
може підеш в окоп і скажеш хлопцям російськомовним, що вони невірно захищають Україну?!
йбнуті ви, люди! фаріон у поміч
якщо я тобі скажу, що у Києві при владі зрадники і купа держслужбовців та мусорів служать кацапам і говорять вони різними мовами ?!
розслідування по кацапським генералам бачив, що батьки їх+сестри+брати з Волині, Львівщини, Хмельниччіни і українську добре знають! а вбивають всеодно українців
далі будеш бажати нещастя людям з того автобуса?!
Думати..пані...це не ВАШЕ! )))
Що тут аналізувати? Мені на відміну від словаків все добре відомо про Україну.А от звідки словацькі обивателі черпають свої вигадки про туристичні автобуси з Києва-не відомо.
це все вони винуваті -що в автобусі їхали, ще й кацапсячою розмовляють... повний набір
далі ще думку чув: от повернуться ці "зрадники" зі своїх польщ-німеччин-канад і будуть нам, "незламним героям" тут вказувати, як жити далі!
війна, каліцтва та блекаути - це наслідок симбіозу хйла та недолугого кловуна, а не людей з автобуса
добре що то не орестович/голік/трубіцин в автобусі були - бо то наші герої україномовні