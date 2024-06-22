У Румунії перевернувся автобус з українцями. ВIДЕО

22 червня, близько 5 ранку, у Румунії сталася аварія за участі туристичного автобуса, який прямував з Києва до Болгарії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють румунські ЗМІ.

Під час руху, коли більшість пасажирів спали, автобус перевернувся і впав на узбіччя дороги. У салоні перебували понад 50 осіб, серед них – діти. Відомо, що внаслідок ДТП є постраждалі. Їх уже забрала швидка допомога.

Кільком особам надали допомогу на місці. На місці працюють румунська поліція та медики. Правоохоронці будуть встановлювати причини аварії.

Нагадаємо, у грудні минулого року у Словаччині перекинувся автобус з України з 53 пасажирами. Серед постраждалих є діти.

