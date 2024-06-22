В Румынии перевернулся автобус с украинцами. ВИДЕО

22 июня, около 5 утра, в Румынии произошла авария с участием туристического автобуса, который направлялся из Киева в Болгарию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают румынские СМИ.

Во время движения, когда большинство пассажиров спали, автобус перевернулся и упал на обочину дороги. В салоне находились более 50 человек, среди них - дети. Известно, что в результате ДТП есть пострадавшие. Их уже забрала скорая помощь.

Нескольким лицам оказали помощь на месте. На месте работают румынская полиция и медики. Правоохранители будут устанавливать причины аварии.

Напомним, в декабре прошлого года в Словакии перевернулся автобус из Украины с 53 пассажирами. Среди пострадавших есть дети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: пострадали 14 человек. ФОТО