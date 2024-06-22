РУС
В Румынии перевернулся автобус с украинцами. ВИДЕО

22 июня, около 5 утра, в Румынии произошла авария с участием туристического автобуса, который направлялся из Киева в Болгарию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают румынские СМИ.

Во время движения, когда большинство пассажиров спали, автобус перевернулся и упал на обочину дороги. В салоне находились более 50 человек, среди них - дети. Известно, что в результате ДТП есть пострадавшие. Их уже забрала скорая помощь.

Нескольким лицам оказали помощь на месте. На месте работают румынская полиция и медики. Правоохранители будут устанавливать причины аварии.

Напомним, в декабре прошлого года в Словакии перевернулся автобус из Украины с 53 пассажирами. Среди пострадавших есть дети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: пострадали 14 человек. ФОТО

Нехай чоловіки, а дітей із жінками Вам не жалко?

А що Ви у Німеччині робите? І не зарікайтесь, у країні, де Ви зараз перебуваєте теж ДТП звичайна річ.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:29 Ответить
+10
Не витрачайте час. Це хвора людина. Там мати з маленькою дитиною на руках з подушкою в кольорах прапору України, а він і радий, щоб вони померли, тому що "разговаривают по русски" і не в Україні. Скоріше за все сраний кацапський бот. Тут фублей нет животное
показать весь комментарий
22.06.2024 12:10 Ответить
+5
Открою тебе секрет. Кацапы в Германии (загнивающей Европе) тоже без немецкого языка только на стройках работают. И там этих мразей как грязи. А вот понимать українську мову, у этого быдла оперативки не хватает
показать весь комментарий
22.06.2024 12:13 Ответить
Всі живі, здорові.
Цікаво чи автобуси європейських країн так само часто потрапляють в аварії як наші.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:02 Ответить
це не автобуси-це людський фактор бо водії які засинають за кермом є в усіх країнах світу...
показать весь комментарий
22.06.2024 11:05 Ответить
Водіїв в автобусі двоє.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:13 Ответить
так-але не одночасно за кермом...
показать весь комментарий
22.06.2024 11:20 Ответить
ох і ******* відповідь у тебе. і таке саме дурне тебе слухає. бо якби не було дурним, то вже щось відповіло.

таки тому їх і повинно бути двоє, щоб вони по черзі відпочивали.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:57 Ответить
..так автобус з болгарськими номерами!! Невже Болгарія не європейська країна?
показать весь комментарий
22.06.2024 11:36 Ответить
а у статті і не кажуть, що автобус український. він віз українських пасажирів.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:58 Ответить
.. прочитайте на яке питання моя відповідь!
показать весь комментарий
22.06.2024 19:18 Ответить
В автобуса номери не україрські, напевно і водії не наші.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:42 Ответить
Не витрачайте час. Це хвора людина. Там мати з маленькою дитиною на руках з подушкою в кольорах прапору України, а він і радий, щоб вони померли, тому що "разговаривают по русски" і не в Україні. Скоріше за все сраний кацапський бот. Тут фублей нет животное
показать весь комментарий
22.06.2024 12:10 Ответить
мова українська, прапорець німецький, а ментальність кацапська...
показать весь комментарий
22.06.2024 15:15 Ответить
Придержи свою злобу .
показать весь комментарий
22.06.2024 11:34 Ответить
хлопцям з окопа це скажи! воюють разом усі українці - україномовні та російськомовні, іноземці

цікаво з якого такого регіону ти в Німеччину переїхала?!
показать весь комментарий
22.06.2024 12:12 Ответить
Кацапська для хохлів - це наше всьо! Як же без цього.
показать весь комментарий
22.06.2024 13:23 Ответить
Чоловіки? Діти, 8,10,14 років які присутні на відео для вас теж чоловіки призовного віку?
показать весь комментарий
22.06.2024 12:44 Ответить
правила форуму заважають відповісти тобі як слід
показать весь комментарий
22.06.2024 13:10 Ответить
А у тебя имя не украинское. Пристрелить тебя теперь?
показать весь комментарий
22.06.2024 11:34 Ответить
99% то тобі так хоцця. але існує лише у твоїй фантазії.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:03 Ответить
а к чему тут твои высеры кацап? на твоем "кацапоязыке"?
показать весь комментарий
22.06.2024 15:28 Ответить
"Відкрию тобі секрет - хохли теж бігом почали вчити німецьку! Напевно тому, що хохломову німці не розуміють!" - це яза 3 секунди перевела в гуглі ваш кацапський текст і прочитала. Гидотний текст,але гугл працює. То чи не простіше вам було би одразу перекласти і викласти свою думку українською а не лапотною?
показать весь комментарий
22.06.2024 13:47 Ответить
хм, не наравиться - не читай. читай українською. але скоріш за все ти відносишся до тих рогульо-кугутів, які готові українською усяке говно читати і його за правду приймати, не фільтруючи - а нашо, воно ж українською.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:06 Ответить
гівно чи не гівно - залежить не від мови, а від від того, хто говорить. Просто розумні люди давно зрозуміли, що по факту російська мова у країні поруч з нашою 140млн особин довела до деградації. Тому краще хоч на хінді, хоч гагаузькою,аби не лапотною
показать весь комментарий
22.06.2024 21:08 Ответить
ой, а що інколи україномовні рогулі і кугутки несуть рідною - ховайся в жито. наприкад як ти зараз.
показать весь комментарий
23.06.2024 08:22 Ответить
і я часом несу але перреважно російською, ще зберіглося пару друзів звідти, хоча зараз вони по німечччинам-британіям. А от ви несете... навіть я так не можу
показать весь комментарий
23.06.2024 23:47 Ответить
ти хочеш сказати,що переходячи на росіянську, ти тупієш?

мова ж лише інструмент передачі ахінєї чи розумниз речей. раз ти росіянською несеш брєд, то і українською теж.
показать весь комментарий
24.06.2024 00:09 Ответить
та ні. Просто вони мене доводять до сказу, а коли я злюсь, я несу шопопало це при тому що вони ну дуже хароші руцкі
показать весь комментарий
24.06.2024 00:35 Ответить
так лічиться надо, а не нести шопопало. мовскалі так само себе ведуть, ти їм уподоблюєшся і ще дозволяєш собі іншим вказувати, коли саба недодєлана. ну чисто рогульо-кугутизм. називається по научному ефект Даннінга-Крюгера.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:41 Ответить
так зараз ти вказуєш шо кому робити , шмаркач недоучений. рагуль лапотний
показать весь комментарий
24.06.2024 09:45 Ответить
курко, ВКАЗУВАТИ звучало б так "іди лікуйся", тут явно порада. хочеш береш її хочеш ні - мені до сраки. а ти все ще далі файно демонструєш, яке ти тупе. голос, собако, голос!
показать весь комментарий
24.06.2024 09:52 Ответить
знаєш такий вираз "краще жувати, ніж говорити", в маштабах інтернету він звучить так "краще маструбувати (дрочти), ніж по клаві строчити". можеш зійти за вумну.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:55 Ответить
вказуючи кому якою говорити, ти уподоблюєшся московитам. взагалі у світі популярний полілінгвізм.
показать весь комментарий
23.06.2024 08:23 Ответить
бєбєбє
показать весь комментарий
24.06.2024 00:37 Ответить
у тебе прекрасна демонстрвція твоє власної тупості. давай ще. я таких триндичих колекціоную.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:39 Ответить
Хохломову, кажеш, гнидо APOFIS?
показать весь комментарий
22.06.2024 15:19 Ответить
ну і вчать, і говорять далі між собою якою їм вдобно. німцям пофіг.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:02 Ответить
..Юра... а може трошки подумаєш...і подивишся..що автобус з болгарськими номерами...!!! І ніде не написано..що він українській... І ніде не написано..що пасажири виключно українці.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:40 Ответить
Ой, то ви в Німеччині не були. З 10 "українців" 9 російською говорять. Це просто ******* як огидно.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:47 Ответить
я знаю,причому,вони ходять отоварюватися в т.з. русскіє магазіни,слухають там політінформації і у вайбері пишуть в Україну,що це Україна напала на Путіна але Путін робить все правильно і краще припинити опір щоб не було ще більших жертв....
показать весь комментарий
22.06.2024 11:55 Ответить
юра, не п..зди

ходять один до одного і товаришують люди з Києва-Харкова-Одеси-Сум-Полтави-Донецька, мітингують, збирають допомогу, дружать діти! наші закордоном - молодці!

досить вже розпалювати ворожнечу! а говорять вони на різних мов і це теж нормально, бо держава, яка воює за своє існування не приділяла цьому уваги

а ви обирали кучмов-януковичей-зеленських....
а тепер не бачите справжніх ворогів, які здають країну

може підеш в окоп і скажеш хлопцям російськомовним, що вони невірно захищають Україну?!
йбнуті ви, люди! фаріон у поміч
показать весь комментарий
22.06.2024 12:17 Ответить
так таких багато і чому ти дивуєшся!

якщо я тобі скажу, що у Києві при владі зрадники і купа держслужбовців та мусорів служать кацапам і говорять вони різними мовами ?!

розслідування по кацапським генералам бачив, що батьки їх+сестри+брати з Волині, Львівщини, Хмельниччіни і українську добре знають! а вбивають всеодно українців

далі будеш бажати нещастя людям з того автобуса?!
показать весь комментарий
22.06.2024 12:32 Ответить
на🖕
показать весь комментарий
22.06.2024 18:13 Ответить
тобто на більше у тебе мозку не вистачає.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:23 Ответить
Ну не настільки все погано, навіть російськомовні в своїй більшості ненавидять рашку, але коли чуєш від них російську при тому, що це мова ворога, якого вони самі ненавидять, то якось це дивно дуже.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:50 Ответить
Н-да....Схоже у "туристів" з туристичного автобуса,в т.ч. і лобів призовного віку,все в Україні добре....якщо вони відправилися в туристичний вояж за кордон...А от у більшості українців є проблеми у вигляді смертей,каліцтв,втрат майна,блекаутів,подорожчання і т.п. Як же ж мені жалко цих "туристів"!!!
показать весь комментарий
22.06.2024 11:40 Ответить
..Юрцю!!! А ти з дитинства тупенький...чи з віком набув цю ваду? Тобі не зрозуміло... що автобус болгарський... і що такі автобуси..які дурноголові називають **туристичними** регулярно снують між країнами . Ти ... не допускаєш, що у цей автобус у Кишиньові.... могли сісти молдавани... русняву мову яких ти і чуєш (здається..русняву..як по тобі!!!))) І то попробуй виїхати туристичним автобусом..якщо ти громадянин України призивного віку. Такі виїзджають на Гелендвагенах..і з довідками ..підписаними самим Будановим... Звичайне бидло автобусами не їздить. Воно або тоне в Тисі.. або ловиться біля кордону..і скиглить ..бо ніхто дурню 10-15 тисяч доларів не поверне вже. А якщо перепливе...то не факт.. що не зловлять і не повернуть назад вже тіж румуни..))) Включай вже мозок. Навчись аналізувати. Згодиться може тобі!!!
показать весь комментарий
22.06.2024 11:54 Ответить
Ви їх чули? Це точно українці?
показать весь комментарий
22.06.2024 12:04 Ответить
https://lb.ua/world/2024/03/29/605794_sered_postrazhdalih_avarii_avtobusa.html

https://tyachivnews.in.ua/news/58226-u-polsch-perevernuvsya-reysoviy-avtobus-z-************-foto.html

https://news.meta.ua/news/v-slovakii-perevernulsia-avtobus-s-ukraintsami-est-postradavshie-foto-5635185/

https://24tv.ua/ru/avarija-vengrii-perekinulsja-avtobus-ukrainskimi-nomerami-31_n2463939

Думати..пані...це не ВАШЕ! )))
показать весь комментарий
22.06.2024 12:24 Ответить
Що тут аналізувати? Мені на відміну від словаків все добре відомо про Україну.А от звідки словацькі обивателі черпають свої вигадки про туристичні автобуси з Києва-не відомо.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:00 Ответить
... коли недалекі люди у якості аргументів починають звертати увагу на прапорець ..біля ніку.. то це реальний факт розумової неповноцінності. Юрцю!! Ти не знаєш ..що тисячі українськіх військових знаходяться зараз за кордоном... Ти не знаєш..що десятки українськіх транспортних літаків знаходяться за кордоном і працюють... ти не знаєш... що і військові українські транспортні літаки не стоять в Україні... Що тобі пояснювати..коли аналізувати це не твоє! Твоє безапеліаційно ****@ти і вважати себе розумним!!!))) Продовжуй!!
показать весь комментарий
22.06.2024 12:15 Ответить
все вірно - не видавати їм паспорти, назад не пущати, далі красти та зраджувати!
це все вони винуваті -що в автобусі їхали, ще й кацапсячою розмовляють... повний набір

далі ще думку чув: от повернуться ці "зрадники" зі своїх польщ-німеччин-канад і будуть нам, "незламним героям" тут вказувати, як жити далі!

війна, каліцтва та блекаути - це наслідок симбіозу хйла та недолугого кловуна, а не людей з автобуса

добре що то не орестович/голік/трубіцин в автобусі були - бо то наші герої україномовні
показать весь комментарий
22.06.2024 12:25 Ответить
Балакають цапською. Це звідки він їхав.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:00 Ответить
потрібно бути обережними на заправках і стоянках шоферам непити ні кави ні чаю якась вражина може підсипати щось
показать весь комментарий
22.06.2024 12:01 Ответить
А в уборній замість звичайного паперу підсунути наждачний.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:48 Ответить
цілком підтримую! а щодо контингенту...дійсно,таке враження що кацапотролятина,ухилянти всіх мастей,біженці-квіточки обліпили цей сайт,як мухи стерво дохлого бурята...
показать весь комментарий
22.06.2024 18:17 Ответить
 
 