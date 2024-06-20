У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП: постраждало 14 осіб. ФОТО

У Люблінському воєводстві Польщі 20 червня автобус із громадянами України з’їхав у кювет та перекинувся на бік. 14 людей постраждали, серед них - двоє дітей.

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що аварія сталась на дорозі національного значення у районі села Закренце неподалік від Красноставу.

Усього в автобусі на момент аварії перебували 58 людей. Унаслідок ДТП постраждали 14 українців. Серед потерпілих – двоє дітей, 13 людей госпіталізували.

Поліція уточнила, що це був польський автобус із громадянами України, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса виявився тверезий.

Ділянку національної дороги у районі ДТП перекрили.

Польські ЗМІ публікують фото.






