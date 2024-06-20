У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП: постраждало 14 осіб. ФОТО
У Люблінському воєводстві Польщі 20 червня автобус із громадянами України з’їхав у кювет та перекинувся на бік. 14 людей постраждали, серед них - двоє дітей.
Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що аварія сталась на дорозі національного значення у районі села Закренце неподалік від Красноставу.
Усього в автобусі на момент аварії перебували 58 людей. Унаслідок ДТП постраждали 14 українців. Серед потерпілих – двоє дітей, 13 людей госпіталізували.
Поліція уточнила, що це був польський автобус із громадянами України, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса виявився тверезий.
Ділянку національної дороги у районі ДТП перекрили.
Польські ЗМІ публікують фото.
Але водій автобуса був ****** (і не він один).
Бо часто порушують швидкість, белькочуть по телефону, базікають з напарниками.
Треба намагатися думати і передбачати, а не тупо тиснути на пендалі.
Коли дорога погана - зменши швидкість. шоб ЧЕРГОВОГО україснького кара не затягнуло.
Бо вже задовбала кількість карів саме з України, яких затягує.
Взагалі, їхні новини мало чим відрізняються від наших, якщо не враховувати війну, звичайно.
Нещодавно був там, слухав радіо в машині. Ось декілька новин:хлопець 19 років на мерседесі не впорався і злетів з дороги в стовп, 18-річна пасажирка загинула; колумбієць вдарив ножем аргентинця, один в клітку, другий-в лікарню. Це лише пара новин, не писатиму про сімейні сварки, вбивства та зникнення.
А водій нашого автобуса може бути просто недосвідченим, досвідчених мобілізують, за кермо рейсового або туристичного садять, кого попало.
Позавчора в мережі бачив, що шукали водія на автобус з Києва до Хорватії, їхати завтра, автобус повний, водій на ВЛК...
знайшов за пару сек ту ділянку в гуглі, за менше 100м там перехід, а фото зроблено з другорядної дороги.
п.с. траса в тому місці має ширину яка і не снилась нашим..
Ти не думалО, чому в Україні так багато людей гине на дорогах, так багато аварій?
Бо такі діди, з яких можна взіти тільки ссаки для аналізу простати, ніфуя не фуричать своїми мізками.