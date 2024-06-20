УКР
У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП: постраждало 14 осіб. ФОТО

У Люблінському воєводстві Польщі 20 червня автобус із громадянами України з’їхав у кювет та перекинувся на бік. 14 людей постраждали, серед них - двоє дітей.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що аварія сталась на дорозі національного значення у районі села Закренце неподалік від Красноставу.

Усього в автобусі на момент аварії перебували 58 людей. Унаслідок ДТП постраждали 14 українців. Серед потерпілих – двоє дітей, 13 людей госпіталізували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Автобус із 57 українцями потрапив у ДТП в Румунії: 4 особи госпіталізовано. ФОТО

Поліція уточнила, що це був польський автобус із громадянами України, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса виявився тверезий.

Ділянку національної дороги у районі ДТП перекрили.

Польські ЗМІ публікують фото.

ДТП з українцями у Польщі 20 червня
ДТП з українцями у Польщі 20 червня
ДТП з українцями у Польщі 20 червня

для тебе це новина ? а ну тоді все ясно.
Водій автобуса був тверезий.
Але водій автобуса був ****** (і не він один).
Бо часто порушують швидкість, белькочуть по телефону, базікають з напарниками.
Не треба так за кермувальників, вузька дорога і відразу канава з водою, автобус важкий спіймав узбіччя і затянуло у яму.
Треба так. Коли дорога вузька - треба збавити швидкість. Коли орога так собі - треба їхати тихо, бо не знаєш, ЩО там далі.
Треба намагатися думати і передбачати, а не тупо тиснути на пендалі.
Слизька дорога, стягнуло у канаву.
Ви не зрозуміли мого коменту? Хто стягнув?
Коли дорога погана - зменши швидкість. шоб ЧЕРГОВОГО україснького кара не затягнуло.
Бо вже задовбала кількість карів саме з України, яких затягує.
Автобус польський.
З Києва до Варшави ходять польські автобуси? З воділами-поляками?
для тебе це новина ? а ну тоді все ясно.
А крім заголовку прочитати статтю віра не дозволяє?
Та ні, він з Варшави вирушає як Польский а після кордону стає Українським.
Угу, а водіям при перетинанні кордону автоматом змінюють громадянство..
та в Польщі аварії не лише з нашими, про інші у нас просто не розповідають.
Взагалі, їхні новини мало чим відрізняються від наших, якщо не враховувати війну, звичайно.
Нещодавно був там, слухав радіо в машині. Ось декілька новин:хлопець 19 років на мерседесі не впорався і злетів з дороги в стовп, 18-річна пасажирка загинула; колумбієць вдарив ножем аргентинця, один в клітку, другий-в лікарню. Це лише пара новин, не писатиму про сімейні сварки, вбивства та зникнення.
А водій нашого автобуса може бути просто недосвідченим, досвідчених мобілізують, за кермо рейсового або туристичного садять, кого попало.
Позавчора в мережі бачив, що шукали водія на автобус з Києва до Хорватії, їхати завтра, автобус повний, водій на ВЛК...
Поліція уточнила, що це був польський автобус із громадянами України, який прямував з Києва до Варшави, уважніше треба читати новини, а то буде здаватися що Українці всюди.
інструктор?
баба що з неї взяти, вона ж навіть не думає що водій міг перешкоду, пішіхода чи авто яке виїхало з другорядної дороги, уникати.
знайшов за пару сек ту ділянку в гуглі, за менше 100м там перехід, а фото зроблено з другорядної дороги.
п.с. траса в тому місці має ширину яка і не снилась нашим..
Баби в кацапії та в тебе вдома.
Ти не думалО, чому в Україні так багато людей гине на дорогах, так багато аварій?
Бо такі діди, з яких можна взіти тільки ссаки для аналізу простати, ніфуя не фуричать своїми мізками.
ахахах дурочка а ти не думала що за кермом польського автобуса на території польші міг бути поляк ?
Ти квохчеш, як курка. Ахахах. Ко-ко-ко, Яйце великомудрія зніс, дуляцьок?
типова тп
Ти знаєшся на типових тп? Може, побачив у себе вдома типових тп? Признавайся, КХ!
шофера утримайтесь від споживання їжі та напитків в придорожних закладах думаю там може бути причина
цікаво чи була проведена експертиза шоферів на вміст снодійного
