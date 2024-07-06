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Водій автоцистерни виїхав на "зустрічку", де зіткнувся з маршруткою, - Офіс генпрокурора про ДТП на Рівненщині. ФОТОрепортаж

В Офісі Генпрокуратури розповіли, що винуватцем ДТП на Рівненщині міг бути водій автоцистерни, який виїхав на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус із людьми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

ДТП на Рівненщині, де загинуло 14 людей
ДТП на Рівненщині, де загинуло 14 людей

Подробиці аварії

За даними слідства, 6 липня на дорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу с. Верхів, Рівненського району Рівненської області, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою "Рівне-Хмельницький".

Зазначається, що внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких 6-річний хлопчик. За життя ще однієї жінки, жительки міста Нетішин, Хмельницької області, борються лікарі.

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ДТП на Рівненщині, де загинуло 14 людей
ДТП на Рівненщині, де загинуло 14 людей

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експертна служба, керівництво прокуратури, поліції, ДСНС та обласної державної адміністрації. Наразі тривають необхідні слідчі дії.

"Тіла всіх загиблих вже ідентифіковано", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, близько 15.30  на Рівненщині автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя.

Автор: 

ДТП (4482) Офіс Генпрокурора (3280) Рівненська область (1190)


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Топ коментарі
+18
по вашому кожен бензовоз маю супроводжувати поліція?
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06.07.2024 22:22 Відповісти
+14
Черговий коментар диванного короля доріг, який максимум возив навоз на город, а вже знає як в інших країнах. Іноді краще помовчати.
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06.07.2024 22:35 Відповісти
+14
З чого це такі висновки?Попередньо кажуть,що розірвало скат на фурі.Це дійсно могло статися на такій жарі.Ваш коментар це таке собі,лайном підвонює.
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06.07.2024 22:53 Відповісти
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Виїхав бо...дибіл((
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06.07.2024 22:08 Відповісти
З чого це такі висновки?Попередньо кажуть,що розірвало скат на фурі.Це дійсно могло статися на такій жарі.Ваш коментар це таке собі,лайном підвонює.
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06.07.2024 22:53 Відповісти
Скат може. Ще до війни переді мною, о пів на восьму в Олександрівці Вознесенського району у фури гепнуло переднє ліве. Фура була геть не керована і поїхала через дорогу в будинок, збивши газовий стояк. Це добре, що не траса і швидкість така собі. Але ж люди обабіч йшли до роботи. Водій живий був, трохи в крові. Газ довго шипів, поки перехожий не підбіг і не перекрив клапан. Пригода без жертв. Будинок потім власник відновив.
Я вважаю усе через те, що гуму ставлять або дешеву чинайську, або з накатки.
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07.07.2024 09:40 Відповісти
Сказали наварка.
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07.07.2024 09:50 Відповісти
Скільки біди приніс поспіхун. Царствіє небесне загиблим...
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06.07.2024 22:09 Відповісти
Вже бачили висновки експертизи?
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06.07.2024 22:55 Відповісти
Може й заснув від перевтоми...Не думаю, що на автоцистерні він кудись дуже поспішав.
Скоріш, проблема в нестачі кваліфікованих і відпочивших далекобійників, в умовах тотальної бусифікації в країні.
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06.07.2024 23:02 Відповісти
в країнах людей розумних такий вантаж супроводжує поліція,де наше стадо ухилянтів ???
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06.07.2024 22:09 Відповісти
Сам придумав?
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06.07.2024 22:41 Відповісти
почитай,якщо тупий про правила перевезення небеспечних вантажів
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06.07.2024 22:42 Відповісти
Угу, а залізничні состави у супроводі поліцейських поїздів.

За правилами - перевізник тільки повинен подати й погодити маршрут авто, що перевозить небезпечний вантаж. І авто повинно бути сертифіковано й мати спеціальне маркування.

От тільки не кажіть, що у Європі бензовози чи інші авто із небезпечними вантажами типу толуола у супроводі поліції їздять))) Поліцаїв на всіх не вистачить))
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06.07.2024 23:03 Відповісти
Бензіну обнухалось ???
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06.07.2024 23:06 Відповісти
Та походу ти його перепив.
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06.07.2024 23:10 Відповісти
Читай правила дебілятко у нас і за кордоном перевезення таких вантажів!!!
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06.07.2024 23:08 Відповісти
Приємно познайомитись, самокритично то як!)) Саме перечитай спочатку))
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06.07.2024 23:11 Відповісти
відсутність аргументів й мізків ти компенсуєш хамством?
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06.07.2024 23:17 Відповісти
Ти шо - дурак??
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07.07.2024 11:23 Відповісти
В "людей розумних" не вистачило б поліції ,щоб до кожної цистерни приставити.Там що,цистерна вибухнула і всі згоріли живцем?Ви зовсім непритомний?
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06.07.2024 22:57 Відповісти
Та воно дурне, щось вчепилось до тої цистерни,наче від контейнера був інший результат
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06.07.2024 22:59 Відповісти
В жодній країні такий вантаж НЕ супроводжує поліція.
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06.07.2024 23:39 Відповісти
дурня повна....
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07.07.2024 05:52 Відповісти
Справа вільне поле, м'який грунт - водій маршрутки міг відвернути від лобового удару.
Мікроавтобус максимум ліг би на бік і всі були б живі.
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06.07.2024 22:11 Відповісти
Це означає, що виїзд фури на зустрічну відбувся дуже миттєво - схоже на сон чи втрату свідомості, можливе і відволікання.
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06.07.2024 23:04 Відповісти
Або недосвідчений водій, або може похилого віку. Тут он вже пропонували за кермо таких ТЗ 18 річних та 60+ саджати..
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06.07.2024 23:25 Відповісти
"Війна" на дорогах ніколи не зупиняється.
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06.07.2024 22:11 Відповісти
перевезення небеспечного вантажу без супроводу поліції,але це не про нас
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06.07.2024 22:13 Відповісти
по вашому кожен бензовоз маю супроводжувати поліція?
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06.07.2024 22:22 Відповісти
Черговий коментар диванного короля доріг, який максимум возив навоз на город, а вже знає як в інших країнах. Іноді краще помовчати.
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06.07.2024 22:35 Відповісти
Кацапом смердиш
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06.07.2024 22:41 Відповісти
Ти що ідіот ? права хоч маєш ?
не пиши про те про що поняття не маєш, бо тормозом виглядаєш.
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06.07.2024 22:44 Відповісти
Іди нахрін звідси й не позорся, негабаритні грузи супроводжуються поліцією чи спецавто з мигалками, а не кожну автоцистерну
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06.07.2024 22:44 Відповісти
Дурнику, взагалі то я в нормальній країні живу і басу як "бензовози" по ЄС їздять,водійське посвідчення тут отримував, а ти в свому селі крім таски з гноєм нічого не возив, так що офнись
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06.07.2024 22:55 Відповісти
ніяки бензовози ніде в світі поліція не супроводжує! іди проспись
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06.07.2024 22:43 Відповісти
Людський організм на 80% складається з рідини у так званому зв'язаному стані . Так от у тебе ця вся рідина ГАЛЬМІВНА😄😄😄😄
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06.07.2024 23:17 Відповісти
Який бред.
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07.07.2024 05:47 Відповісти
сама історія України після квітня 19го? - суцільний бред...
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07.07.2024 05:49 Відповісти
моє слово марення ставилося до кацапського коментатора який сказав що бензовози у нормальних країнах всюди супроводжує поліція. Так ось, це брехня і кацапська маячня.
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07.07.2024 05:56 Відповісти
саме так! - нема такого,
діди впали з дівана під ранок і їм примаячилося...
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07.07.2024 05:59 Відповісти
У вас чудове почуття гумору, Хоча який тут може бути гумор, стільки людей загинуло , жах.
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07.07.2024 07:10 Відповісти
думаю під таким же кайфом вони і повзли на голосню за бубу - тут ніякого дивовня...
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07.07.2024 06:02 Відповісти
хлопці і дівчята не голосні, воно ім в нікуди і не капало...
батьки їх знають, зайняті над підніманням дітей,
все одно за кого не проголосуй все одне буде янукович.
і тепер питання на засипку - кому нема було чого робити як передивитися всі серії слуґі народу і за ньoго голоснути?
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07.07.2024 06:13 Відповісти
Питання риторичне, звiсно дурням. Я ще пам'ятаю як люди коментували як Зеленський матюкався в першій серії, що ми знову виберемо таких же п******** і Знову і знову вибираємо підо--сів, люди прямо були в такому захопленні від матюків Зеленського.
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07.07.2024 07:16 Відповісти
Лопнуло колесо.
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06.07.2024 23:10 Відповісти
Не за темою.

"...виїхав на "зустрічку"...".

Знову xxLи мавпують кацапню. У кацапів "встрєчка" якось звучить.

А xxLи нічого не можуть вигадати, лише скалькувати в кацапів. Виходить неоковирна "зустрічка". Тьху!

Коли вже перестанете дивитися в бік кацапії й приносити в Україну кацапське сміття?
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06.07.2024 22:19 Відповісти
Полосу зустрічного руху..якщо мовою протоколу..
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06.07.2024 23:27 Відповісти
Який жах. Завжди незатишно почуваюся в цих міжміських мікроавтобусах, так званих "маршрутках". Великі міжміські автобуси, все таки безпечніші...
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06.07.2024 22:21 Відповісти
Загинула купа людей.Мало війни ще.
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06.07.2024 22:22 Відповісти
Та сумно,просто слів немає....
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06.07.2024 22:36 Відповісти
може заснув ..
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06.07.2024 22:37 Відповісти
Відсутність між зустрічними смугами відбійників
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06.07.2024 22:41 Відповісти
Які відбійники? Фото гляньте. Ширина дорожнього полотна й розмітка. То ж Вам не Одеська чи Бориспольська траси..
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06.07.2024 23:29 Відповісти
3 смуги для руху... водятел явно або пацан який передивився форсажів або пенсіонер.
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06.07.2024 22:41 Відповісти
Да ви що , правда , Я був у большому автобусі З Київа на Дніпро у 18-му році , була осень , слізко . У автобуса відмовили гальма , дивом зупинився , за допомогу транссмісії
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06.07.2024 22:43 Відповісти
Якщо коробка передач ручна, то зупинитись не так уже і важко.
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06.07.2024 23:44 Відповісти
... якщо є час і місце для маневрування
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07.07.2024 04:16 Відповісти
Якщо великий бус, по типу Неоплан, то він скоріш за все мав стабілізаційну плиту..вона не дає розмотувати бус на швидкості й при ожеледиці..якщо тільки за кермом не камікадзе, або ідіот

За кермо таких ТЗ не можна саджати недосвідчених 18+. Як пропонують..
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07.07.2024 00:59 Відповісти
Зазвичай маршрутчікі ліхачат
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06.07.2024 23:09 Відповісти
Я проїхала півУкраіни позавчора, то люди добрі, хіба так можна їздити. Люди як подуріли, пруть лоб до лоба, ніхто нікого не пропустить, а перехід від автобану до звичайної дороги і навпаки, взагалі ніякими знаками не помічений. Поліцію бачила пару разів за 800 км, але всим на них насрати, як і поліції на те що люди виробляють. Про дотримання безпечної швидкості немає мови взагалі. Та на наших дорогах повбиватися - це як два пальці об асфаль
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06.07.2024 23:23 Відповісти
У Сполучених Штатах на водіїв вантажівок поширюються правила, відомі як правила робочого часу (HOS), які регулюють кількість часу, який вони можуть провести за кермом за певний період.
Згідно з чинними правилами HOS, далекобійникам у США дозволено керувати автомобілем максимум 11 годин протягом 24-годинного періоду.

Крім того, існують обмеження на загальну кількість годин, які водій вантажівки може відпрацювати протягом тижня або восьми днів. Максимальний час перебування на службі становить обмеження від 60 до 70 годин протягом 7-8 послідовних днів, після чого водій повинен взяти не менше 34 послідовних годин перерви на службі, щоб відновити свій 7-денний або 8-денний цикл.
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07.07.2024 00:54 Відповісти
Взагалі такі аварії передбачувані.Значні перевищення швидкості,особливо маршрутчиками.
Завжди їздять так,ніби за ними хтось женеться.А як водії так собі,мене в 1972 р півроку на водія вчили,а щоб отримати категорію"D",ще курси були плюс два роки стажу.Та й бензовози не ті,щоо раніше були,50-60 тонн,з яких 30 палива,якби їхав без перевищення,може б і колесо ціле було.
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07.07.2024 09:59 Відповісти
 
 