Водій автоцистерни виїхав на "зустрічку", де зіткнувся з маршруткою, - Офіс генпрокурора про ДТП на Рівненщині. ФОТОрепортаж
В Офісі Генпрокуратури розповіли, що винуватцем ДТП на Рівненщині міг бути водій автоцистерни, який виїхав на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус із людьми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 286 КК України).
Подробиці аварії
За даними слідства, 6 липня на дорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу с. Верхів, Рівненського району Рівненської області, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою "Рівне-Хмельницький".
Зазначається, що внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких 6-річний хлопчик. За життя ще однієї жінки, жительки міста Нетішин, Хмельницької області, борються лікарі.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експертна служба, керівництво прокуратури, поліції, ДСНС та обласної державної адміністрації. Наразі тривають необхідні слідчі дії.
"Тіла всіх загиблих вже ідентифіковано", - зазначили в Офісі Генпрокурора.
Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, близько 15.30 на Рівненщині автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя.
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Я вважаю усе через те, що гуму ставлять або дешеву чинайську, або з накатки.
Скоріш, проблема в нестачі кваліфікованих і відпочивших далекобійників, в умовах тотальної бусифікації в країні.
За правилами - перевізник тільки повинен подати й погодити маршрут авто, що перевозить небезпечний вантаж. І авто повинно бути сертифіковано й мати спеціальне маркування.
От тільки не кажіть, що у Європі бензовози чи інші авто із небезпечними вантажами типу толуола у супроводі поліції їздять))) Поліцаїв на всіх не вистачить))
Мікроавтобус максимум ліг би на бік і всі були б живі.
не пиши про те про що поняття не маєш, бо тормозом виглядаєш.
діди впали з дівана під ранок і їм примаячилося...
батьки їх знають, зайняті над підніманням дітей,
все одно за кого не проголосуй все одне буде янукович.
і тепер питання на засипку - кому нема було чого робити як передивитися всі серії слуґі народу і за ньoго голоснути?
"...виїхав на "зустрічку"...".
Знову xxLи мавпують кацапню. У кацапів "встрєчка" якось звучить.
А xxLи нічого не можуть вигадати, лише скалькувати в кацапів. Виходить неоковирна "зустрічка". Тьху!
Коли вже перестанете дивитися в бік кацапії й приносити в Україну кацапське сміття?
За кермо таких ТЗ не можна саджати недосвідчених 18+. Як пропонують..
Згідно з чинними правилами HOS, далекобійникам у США дозволено керувати автомобілем максимум 11 годин протягом 24-годинного періоду.
Крім того, існують обмеження на загальну кількість годин, які водій вантажівки може відпрацювати протягом тижня або восьми днів. Максимальний час перебування на службі становить обмеження від 60 до 70 годин протягом 7-8 послідовних днів, після чого водій повинен взяти не менше 34 послідовних годин перерви на службі, щоб відновити свій 7-денний або 8-денний цикл.
Завжди їздять так,ніби за ними хтось женеться.А як водії так собі,мене в 1972 р півроку на водія вчили,а щоб отримати категорію"D",ще курси були плюс два роки стажу.Та й бензовози не ті,щоо раніше були,50-60 тонн,з яких 30 палива,якби їхав без перевищення,може б і колесо ціле було.