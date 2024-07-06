Водій автоцистерни виїхав на "зустрічку", де зіткнувся з маршруткою, - Офіс генпрокурора про ДТП на Рівненщині. ФОТОрепортаж

В Офісі Генпрокуратури розповіли, що винуватцем ДТП на Рівненщині міг бути водій автоцистерни, який виїхав на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус із людьми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 286 КК України).





Подробиці аварії

За даними слідства, 6 липня на дорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу с. Верхів, Рівненського району Рівненської області, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою "Рівне-Хмельницький".

Зазначається, що внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких 6-річний хлопчик. За життя ще однієї жінки, жительки міста Нетішин, Хмельницької області, борються лікарі.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експертна служба, керівництво прокуратури, поліції, ДСНС та обласної державної адміністрації. Наразі тривають необхідні слідчі дії.

"Тіла всіх загиблих вже ідентифіковано", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, близько 15.30 на Рівненщині автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя.