На Запоріжжі водій збив військового на смерть та втік з місця ДТП. ФОТО
У Запорізькій області водій авто на смерть збив військового, який ішов узбіччям дороги. Невідомий втік з місця ДТП, залишивши військовослужбовця помирати на місці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області.
"12 липня близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького смт Комишуваха невідомий водій автомобіля "Toyota Hilux" скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той ішов узбіччям дороги в попутному напрямку руху", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, водій, не зупиняючись, покинув місце події. Від травм пішохід помер на місці.
Поліцейські докладають усіх зусиль для розшуку автомобіля, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.
Як так вбити людину, та ******* шо він сам винен?????? Щей з'їбвася підар
Він йшов по узбіччу. Там 2 полоси - цього мало?
При русі краєм проїжджої частини пішоходи повинні йти назустріч руху транспортних засобів.
...водій автомобіля "Toyota Hilux" скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той ішов узбіччям дороги в попутному напрямку руху", - йдеться в повідомленні. Джерело:
Очевидно, что кто то нагло врет. Два вопроса как раз в том, - кто врет и в чем врет?
P.S. " Ще забув додати що віддаю перевагу нічній їзді через меншу завантаженість доріг." .... гм ...
ви точно ночами їздите , що розповідаєте про темне праве узбіччя ? І саме головне - ночами постійно трішки неврівноважені люди їздять , це щоб культурно сказати . Ніч Бог не для того дав ((
І не вірю щи ти , сцикунець молдаванський , врешті замовкнеш , не у твоєму стилі визнати власну тупість і сцикливість .
)))
дитину, жінку, навіть алкаша гришу!
****** утирки, з рульом в руках, повинні нести покарання!
це, навмисне вбивство.
сів за руль, потенційний вбивця!
" Більш того, я особисто, по тротуару намагаюсь ходити назустріч руху транспорту, тому що я, як водій, на відміну від купи неляканих ідіотів, усвідомлюю ризики і волію хоч трохи контролювати те, що відбувається на дорозі." Хто вам лікар , ходіть по тому тротуару як вам завгодно , правда не зрозумів що ви там робите якщо такий крутий водій з тридцятирічним стажем , з таким досвідом людина вийшовши з авто шукає де сісти , а не куди пішки йти , це у водіїв професійне , хоч і шкідливе , недарма кажуть що водій на авто і ср..ти їздить )).
'4. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПІШОХОДІВ
4.1. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку.
Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому - по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху.'
Це загальне правило, а тепер спеціальне:
'4.3. За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів.'
То де тут у Правилах те про що ви намагатись усіх тут переконати, а саме відмінність напрямку руху пішохода відносно руху транспорту? Що у межах населеного пункту, що за цими межами - принцип однаковий! Завжди було цікаво - чим керуються невігласи, що ходять по дорозі по ходу руху транспорту, наражаючи себе і часто- густо своїх дітей на небезпеку?! Їм виявляється фари світять і ПДР вони не в змозі переглянути уважно хоч раз в житті. Ну ОК, але ж здоровий глузд ніхто не відміняв! Стільки написати флуду замість того щоб просто почитати ПДР!
Тоді нічого дивного , для таких як ви мерседес випустив модель яка автоматично реагує на ідіота на узбіччі , зупиняє авто та фарами висвічує пішохідну доріжку , авто не навчилося розрізняти стаж водіння пішоходом авто та обраний ним спосіб пересування по автошляху , саме тому вирішило бути розумнішим ((
Тепер про спеціальне , тому прийдеться повторитися : не пиши дурниці , мова іде про населений пункт , а не дорогу у чистому полі !
Збито ЛЮДИНУ!Не їжака,не зайця,а саме людину!
Чомусь за збитого кабана-оленя водія карають,хоча на них і немає світловідбивачів.А тут...
Людину,та ще й військового.,та ще й утік...та ще й уночі під час комендантського часу..