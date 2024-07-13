УКР
На Запоріжжі водій збив військового на смерть та втік з місця ДТП. ФОТО

У Запорізькій області водій авто на смерть збив військового, який ішов узбіччям дороги. Невідомий втік з місця ДТП, залишивши військовослужбовця помирати на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області.

"12 липня близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького смт Комишуваха невідомий водій автомобіля "Toyota Hilux" скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той ішов узбіччям дороги в попутному напрямку руху", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, водій, не зупиняючись, покинув місце події. Від  травм пішохід помер на місці.

Поліцейські докладають усіх зусиль для розшуку автомобіля, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.

ДТП на Запоріжжі
ДТП на Запоріжжі

ДТП (4543) Запорізька область (4095) ЗСУ (7935)
Топ коментарі
Нехтування пішоходами правил дорожнього руху приводить до фатальних наслідків.
13.07.2024 12:28 Відповісти
Знайти мразоту і віддати побратимам героя!
13.07.2024 12:18 Відповісти
в попутному напрямку руху"
13.07.2024 12:43 Відповісти
Знайти мразоту і віддати побратимам героя!
13.07.2024 12:18 Відповісти
Нехтування пішоходами правил дорожнього руху приводить до фатальних наслідків.
13.07.2024 12:28 Відповісти
А де тут нехтування? Військовий нібито йшов по узбіччу дороги...
13.07.2024 12:39 Відповісти
в попутному напрямку руху"
13.07.2024 12:43 Відповісти
Ще потрібні світловідбиваючі елементи на одязі!
13.07.2024 12:54 Відповісти
де світовідбиваючий одяг має носити? в 30 кілометрах від фронту? зовсім дах протік?
13.07.2024 13:02 Відповісти
Вони *******,
Як так вбити людину, та ******* шо він сам винен?????? Щей з'їбвася підар
13.07.2024 15:51 Відповісти
Може військовий ще й світовідбиваючий одяг має носити?
Він йшов по узбіччу. Там 2 полоси - цього мало?
13.07.2024 12:55 Відповісти
Але у авто пошкоджено ліве дзеркало - це означає, що збило зустрічне авто, чи як?
13.07.2024 12:58 Відповісти
В попутному напрямку це за правилами
13.07.2024 14:46 Відповісти
так у межах населеного пункту саме так і робиться , це поза межами в зустрічному .
13.07.2024 15:17 Відповісти
"в попутному напрямку" - якщо не помиляюсь, треба навпаки
13.07.2024 12:45 Відповісти
помиляєтеся бо це трапилося у населеному пункті .
13.07.2024 15:18 Відповісти
На последнем фото ясно видно, шо это не в населенном пункте.
При русі краєм проїжджої частини пішоходи повинні йти назустріч руху транспортних засобів.
13.07.2024 15:57 Відповісти
Перевіз зір -на першому фото п'ятиповерхівки стоять , ну то для тебе , вочевидь, не житло ((
13.07.2024 16:03 Відповісти
Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому - по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху.
13.07.2024 12:54 Відповісти
У авто пошкодженне ЛІВЕ дзеркало...тобто його збило зустрічне авто...
13.07.2024 13:00 Відповісти
Да это все понятно, но -
...водій автомобіля "Toyota Hilux" скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той ішов узбіччям дороги в попутному напрямку руху", - йдеться в повідомленні. Джерело:

Очевидно, что кто то нагло врет. Два вопроса как раз в том, - кто врет и в чем врет?
13.07.2024 13:30 Відповісти
Яке дзеркало пошкоджено невідомо - авто шукають, а заяви поліції протирічать одна одній. Йшов у попутньому напрямку, а дзеркало чомусь має бути розбите з лівого боку.
13.07.2024 14:33 Відповісти
А варіант того що порушник збив пішохода лівим боком авто , крутнувши руля вправо , не розлядаєте ?
13.07.2024 15:20 Відповісти
Розглядаю будь-який варіант, але в першу чергу найбільш звичайний, ніж той, майже фантастичний, що ви запропонували. Зокрема припускаю і звичайну помилку в повідомленні поліції.
13.07.2024 17:00 Відповісти
У чому фантастика ? У тому що роззява за кермом міг (ла) побачивши людину в останню мить крутнути руля вправо і вдарити лівим боком бо зустрічкою інше авто рухалося ? (( Скільки часу за кермом самі ?
13.07.2024 22:18 Відповісти
Ви, здається, не уявляєте про що пишете. Людина йде в темряві з правого боку, в той останній момент, коли ви її побачите, ви будете робити дві речі - намагатись гальмувати і вивертати максмиальнр ліворуч. 30 років за кермом - вас влаштує? Був на авто у всіх областних центрах України і об'їздив за кермом половину країн Європи. Можу бути експертом?
14.07.2024 00:07 Відповісти
Здається мені що саме ви не уявляєте того що іноді трапляється на дорозі і які ідіоти часто густо та в якому стані знаходяться за кермом та куди його викручують . Цьому може бути два пояснення : 1. 30 ваших років за кермом це дата від якої ви отримали посвідчення водія та і того , 2. Перебуваючи за тим кермом тридцять років ви за цей час зайця солоного не бачили , бо коли людина щоденно тридцять років рулить , то вона ніщо фантастикою не назве, так як те що іноді трапляється на дорозі фантасту важко придумати , а постановнику трюків не виконати (( Звідки такі висновки запитаєте - яка у дідька темрява на правому узбіччі , яким ви авто Європу об'їхали що фари узбіччя не освітлювали ? Хто говорив про гальмування перед зіткненням , я , поліція ? (( Погляньте на фото , там ніде осипу немає після удару , яке в дідька гальмування, там удар був мамо не горюй .
P.S. " Ще забув додати що віддаю перевагу нічній їзді через меншу завантаженість доріг." .... гм ...
ви точно ночами їздите , що розповідаєте про темне праве узбіччя ? І саме головне - ночами постійно трішки неврівноважені люди їздять , це щоб культурно сказати . Ніч Бог не для того дав ((
14.07.2024 01:18 Відповісти
Давайте будем скрізь шукати найфантастичніші варіанти! Ваші дописи - це пусті балачки! Щодо іншого взагалі не хочу далі продовжувати, тому що маю справу з базікою та теоретиком, що немає жодного уявлення про дорожні ситуації.
14.07.2024 02:10 Відповісти
Практик , фари відрегулюй , а то під час нічної їзди узбіччя не бачиш (( Хоча тут інший варіант є - звуження поля зору спричиняє глаукома , саме тому узбіччя може не проглядатися ((
14.07.2024 03:13 Відповісти
Ще забув додати що віддаю перевагу нічній їзді через меншу завантаженість доріг.
14.07.2024 00:18 Відповісти
Про те що по дорозі без тротуарів потрібно йти по полосі зустрічного транспорту памʼятаю ще з начальних класів середньої школи як і багато інших простих але важливих правил які допомагають зберегти життя. Але якщо по правилах йти в темну пору доби то тебе періодично будуть засліплювати фари зустрічних машин тому люди нехтуючи безпекою і вибирають більш «комфортний» але небезпечний спосіб йти по дорозі попутно з рухом автівок.
13.07.2024 12:47 Відповісти
Хренлові учителі були : Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому - по краю проїзної . Написане вами стосується руху пішоходів поза межами населених пунктів .
13.07.2024 15:23 Відповісти
Ну звісно , щоб втекти з України потрібно мати хоробрість іще ту, не обхезався як через кордон біг ? ((
14.07.2024 14:21 Відповісти
Тобто ти , ухилянте , свої проблеми намагаєшся перекласти на інших . Воно ,звісно, з твоїми вчителями це і не дивно , мабуть , саме вони тебе навчили як з України втікати потрібно . Ти разом ними тікав , чи обісцяний сам через кордон бруньки трусив ? ))
14.07.2024 14:30 Відповісти
Ухилянте , не перекладай свою сцикливість на інших , прикриваючись словом Божим
І не вірю щи ти , сцикунець молдаванський , врешті замовкнеш , не у твоєму стилі визнати власну тупість і сцикливість .
14.07.2024 15:20 Відповісти
Хорош *******, Водій - підар.дочого тут відмазувати нещасного водія
13.07.2024 15:47 Відповісти
У даному випадку боневтік виглядає достойною людиною!
)))
13.07.2024 12:38 Відповісти
При чому тут відмазування? Треба йти по зустрічній полосі, щоб ти бачив автомобілі які їдуть по твоїй стороні, та зміг відскочити в бік, коли наприклад водій буде засліплений фарами зустрічного авто, та не побачить Вас на дорозі.
13.07.2024 16:58 Відповісти
Ліве бокове дзеркало - це він під час обгону збив чи як?
13.07.2024 12:39 Відповісти
Або був в стані сп'яніння .
13.07.2024 12:53 Відповісти
військового?
дитину, жінку, навіть алкаша гришу!
****** утирки, з рульом в руках, повинні нести покарання!
це, навмисне вбивство.
сів за руль, потенційний вбивця!
13.07.2024 13:17 Відповісти
К сожалению, в данном случае это критично! Нужно идти навстречу движению. Тогда ты можешь видеть и реагировать. Почитал комментарии, велодорожки, обочины ...
13.07.2024 14:12 Відповісти
ну ось такі як ти #папріколу і ходять назустріч , створюючи аварійні ситуації , дохера ти відреагуєш коли зустрічні авто тебе постійно сліплять , не пиши дурниці , мова іде про населений пункт , а не дорогу у чистому полі !
13.07.2024 15:27 Відповісти
Як би не сліпими зустрічні авто, ви принаймні їх бачите у будь-якому разі. А коли ви йдете спиною до транспортного засобу , то єдина ваша надія, що він на вас не наїде. І неважливо у населеному пункті це чи по за його межами. Водій може бути нетверезий, обдовбаний або просто потягнутися за чимось у салоні і з їхати з траєкторії руху. Коли ви йдете назустріч , то зможете хоч якось зреагувати. Але можете ходити як хочете - премію Дарвіна ніхто не скасовував!
13.07.2024 18:34 Відповісти
"Але можете ходити як хочете - премію Дарвіна ніхто не скасовував!" ...... Як і ПДР (( Але так зрозумів що за кермом авто- вбивці був схожий на вас водій , якому ні правила , ні закони , рівно як і вам , не писані , саме такі як ви на ту премію і є першими номінантами , горе що тільки Бог ідіотів береже , а нормальних до себе забирає (( Хоча ніхто ще не знає результатів судово медичної експертизи і у якому напрямкові рухався пішохід - як і потрібно було , чи як рекомендуєте ви з любові до Дарвіна ,ми не знаємо ((
13.07.2024 22:29 Відповісти
От про що ви взагалі все це написали? Суцільна вода! Правила вимагають від пішоходів руху назустріч транспорту як за межами населеного пункту так і у межах населеного пункту, якщо рух відбувається по краю проїзної частини. І чого б це раптом вони цього вимагають - подумати не пробували? Більш того, я особисто, по тротуару намагаюсь ходити назустріч руху транспорту, тому що я, як водій, на відміну від купи неляканих ідіотів, усвідомлюю ризики і волію хоч трохи контролювати те, що відбувається на дорозі.
14.07.2024 00:43 Відповісти
" Суцільна вода! Правила вимагають від пішоходів руху назустріч транспорту як за межами населеного пункту так і у межах населеного пункту," ..... перечитайте ПДР , за тридцять років ви трішки їх забулися .
" Більш того, я особисто, по тротуару намагаюсь ходити назустріч руху транспорту, тому що я, як водій, на відміну від купи неляканих ідіотів, усвідомлюю ризики і волію хоч трохи контролювати те, що відбувається на дорозі." Хто вам лікар , ходіть по тому тротуару як вам завгодно , правда не зрозумів що ви там робите якщо такий крутий водій з тридцятирічним стажем , з таким досвідом людина вийшовши з авто шукає де сісти , а не куди пішки йти , це у водіїв професійне , хоч і шкідливе , недарма кажуть що водій на авто і ср..ти їздить )).
14.07.2024 01:32 Відповісти
Ось, будь-ласка!

'4. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПІШОХОДІВ

4.1. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку.

Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому - по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху.'
Це загальне правило, а тепер спеціальне:
'4.3. За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів.'

То де тут у Правилах те про що ви намагатись усіх тут переконати, а саме відмінність напрямку руху пішохода відносно руху транспорту? Що у межах населеного пункту, що за цими межами - принцип однаковий! Завжди було цікаво - чим керуються невігласи, що ходять по дорозі по ходу руху транспорту, наражаючи себе і часто- густо своїх дітей на небезпеку?! Їм виявляється фари світять і ПДР вони не в змозі переглянути уважно хоч раз в житті. Ну ОК, але ж здоровий глузд ніхто не відміняв! Стільки написати флуду замість того щоб просто почитати ПДР!
14.07.2024 02:02 Відповісти
"або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше," нічого не каже , чи ви на всі випадки життя рекомендуєте вийняток "у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому " ? ))
Тоді нічого дивного , для таких як ви мерседес випустив модель яка автоматично реагує на ідіота на узбіччі , зупиняє авто та фарами висвічує пішохідну доріжку , авто не навчилося розрізняти стаж водіння пішоходом авто та обраний ним спосіб пересування по автошляху , саме тому вирішило бути розумнішим ((
Тепер про спеціальне , тому прийдеться повторитися : не пиши дурниці , мова іде про населений пункт , а не дорогу у чистому полі !
14.07.2024 02:50 Відповісти
P.S. Забувся запитати водія зі стажем , в курсі де закінчується проїзджа частина вулиці ?
14.07.2024 02:52 Відповісти
Читаю і страшно становиться.То не туди йшов,то не з того боку...
Збито ЛЮДИНУ!Не їжака,не зайця,а саме людину!
Чомусь за збитого кабана-оленя водія карають,хоча на них і немає світловідбивачів.А тут...
Людину,та ще й військового.,та ще й утік...та ще й уночі під час комендантського часу..
13.07.2024 14:48 Відповісти
Та коментарі - вогонь! Як ще ніхто не запропонував когось розстріляти
13.07.2024 15:03 Відповісти
Страшно то не читай .До чого твоє пердь ? (( Хтось написав що як знайдуть то не покарають ? Почитай відповідальність за залишення місця ДТП із смертельними наслідками.
13.07.2024 15:29 Відповісти
 
 