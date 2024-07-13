На Запоріжжі водій збив військового на смерть та втік з місця ДТП. ФОТО

У Запорізькій області водій авто на смерть збив військового, який ішов узбіччям дороги. Невідомий втік з місця ДТП, залишивши військовослужбовця помирати на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області.

"12 липня близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького смт Комишуваха невідомий водій автомобіля "Toyota Hilux" скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той ішов узбіччям дороги в попутному напрямку руху", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, водій, не зупиняючись, покинув місце події. Від травм пішохід помер на місці.

Поліцейські докладають усіх зусиль для розшуку автомобіля, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 14 людей, зокрема 6-річна дитина, загинули в ДТП на Рівненщині: автоцистерна зіткнулася із маршруткою, - МВС. ФОТО (оновлено)



