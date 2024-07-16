РУС
В Польше трое подростков с мачете напали на 17-летнего украинца: отрубили палец и пробили голову

У Польщі троє підлітків з мачете напали на 17-річного українця

В Кракове трое несовершеннолетних напали с мачете и слезоточивым газом на 17-летнего гражданина Украины и жестоко его избили. Юноше отрубили палец и пробили голову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta Krakowska и yavp.pl.

Что известно?

Отмечается, что инцидент произошел вечером 10 июля. 17-летний парень из Украины вместе с пятью знакомыми проводил время возле водоема в участке Zakrzowek.

Как рассказала мать юноши, около 21:00 к ним подошли четверо молодых поляков и начали требовать сигареты. Когда они их не получили, начали вести себя агрессивно.

17-летний подросток встал на защиту своих друзей, завязалась драка, во время которой нападавшие использовали слезоточивый газ и холодное оружие - мачете, которым отрезали один из пальцев парню. Чтобы спастись, юноша прыгнул в воду. После этого группа молодых людей скрылась.

Также читайте: Отношение поляков к беженцам из Украины ухудшилось, - опрос

Нападавшие установлены

По данным СМИ, полиция уже установила личности злоумышленников и задержала их. Ими оказались поляки в возрасте 15, 16 и 17 лет. Всем троим предъявлено обвинение в причастности к нападению с применением опасного оружия.

Старший - находился в розыске, поскольку сбежал из Горлицкого молодежного учебного центра.

"Во время обыска в квартире, где проживал 17-летний юноша, был обнаружен и изъят предмет, которым, вероятнее всего, был нанесен удар потерпевшему, гражданину Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас раненый 17-летний украинец находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство 9-летней Валерии в Германии: в Праге задержан один из подозреваемых

Ось що об'єднує людство від Бердичева до Кейптауна так це гопота.
16.07.2024 11:38
Як це - пробили голову і "життю нічого не загрожує"? Якщо "пробили" череп, то це відкритий перелом черепа і він кваліфікується як тяжке пошкодження (небезпечне для життя в момент нанесення). "Фільтруйте базар".
16.07.2024 12:01
Бляха ж ти муха, я не виправдовую польську шантрапу, але у поляків такі самі гопкуваті сусіди - і це Україна, яка кишить гопотою.
16.07.2024 11:52
Нігуя собі - молода зміна бандитів
16.07.2024 11:35
Ось що об'єднує людство від Бердичева до Кейптауна так це гопота.
16.07.2024 11:38
отакі в нас сусіди, що на сході. що на заході і на півночи.
16.07.2024 11:40
Бляха ж ти муха, я не виправдовую польську шантрапу, але у поляків такі самі гопкуваті сусіди - і це Україна, яка кишить гопотою.
16.07.2024 11:52
Поляки не набагато краще рашистів, в плані гонору це точно. Правду про них казав Тарас Шевченко. Просто у них власного ЯЗ немає, а то би на голову зовсім сіли. Що вони і намагалися фермерами і не тільки. І трохи ЄС їх тримає в руках. Не повезло нам з сусідами. Тільки румуни тримаються в мирі з нами, поки що...
16.07.2024 13:50
Та що ви їм закидаєте про той гонор? Ну станьте соамі гоноровими, а не терпілами.
Я не про фронт, але таке враження, що на гражданці ходять як стада ялових корів. Що їм прохвости під ніс не *******, з тим вони і згодні.

Як ЄС їх тримає в руках? Я живу у Франції, щось не бачу того тримання. Яке тримання? Польща з штанів вискакує? Що ви пишете, якусь бздуру на бздурі.
Але головне - оте суче ниття про чиюсь гоноровість. То станьте гоноровими, станьте панами, досить тертися у хамах, *****.
16.07.2024 14:51
то може для початку треба щоб нас взяли у єс?
а для такого панам треба розблокувати кордон, а венграм треба віддати закарпаття. Інакше в єс нас не візьмуть. То комусь треба таке ср*не євро-суспільство?
16.07.2024 16:42
По-перше ввічливіше спілкуйся ,я з тобою коров не пас. Тому на ви ти не вартий. По-друге. Як ти вважаєш, як треба українцям проявляти гоноровість? Теж блокувати польскі фури ,як вони нам кордо блокували? Або вони нашому хлопцю палецб відрізали, то і повинні поймати якогось поляка і пальца йому відрізати?
показать весь комментарий
Тю, так ото ж ми багато втратили, що не пасли корівок. Уявляєш - бджілки бджілкають, сухі коров"ячі лепехи мліють під сонцем. Вітерець легенький шелесь-шелесь. Муууу-муууу...
Ви я не варта? То зажуй те ви. Пальця поляку хочете відрізати? То впіймайте його...Може де якогось евакуйованого поляка в Україні знайдете.

Але перед тим згадай-те, що то не поляки віддали раші свої бомбардувальники і ракети, не поляки їздили маршрутками на вахту у срану рашу качати нафту, не поляки обристувалися від захвату від російських співаків, а отакі, що не пасли зі мною корів.
17.07.2024 00:33
Я розумію, що у вас проблеми з відчутям справедливості, і виконання законів. То що, хтось робив те що ви кажете. (Я в рашці не був.) Не дає права сраним полякам відрізати нашим дітям пальці. Треба, як Ізраіль мститися ворогам-10 полякам пальці відрізати. Те саме, що Зе не втік, не дає йому права розводити корупцію і так далі.
17.07.2024 15:44
Прієхалі.
1. ДЕ я писала, що поляки мають право відрізати українцям пальці???
2. Невже треба вдаватись до манипуляцій у дискусії, перекручуючи написані опонентом слова?
Ви це роботи спеціально чи по недомислію?
Я писала, що в Україні є так само багато гопкувато шантрапи. Ви не зрозуміли мого коментаря?

Потім ви почали закидати полякам про їхній гонор. Що поганого в гонорові? Кращу гонор, аніж бути волом. Я - за гонор! Не за польський . Просто за гонор! В мене до біса повно того гонору. Я не тєпіла. Що втому поганого?

Якщо треба мститися ворогам - то що саме вам заважає мститися? Вперед! Нє? Хтось повинен мститися? А як будете мститися полякам? Поїдете їм пальці рубати?
Мене бісить порожнє беззмістовне базікання.
17.07.2024 16:15
Ти вже обновив облікові дані?)
показать весь комментарий
Я жінка. Ти не вкурив?
показать весь комментарий
Ні хто нас ха кордоном не чекає, треба в Україні будувати своє майбутнє.
показать весь комментарий
А що,в Україні ніколи не відбувалось і не відбувається щось подібне?
показать весь комментарий
в польщі це постійно. У нас навіть не памятаю коли чув щось подібне
показать весь комментарий
ухилянти вважають що коли України не стане, їм буде дуже класно деінде. ну ну.
показать весь комментарий
Ну а як тобі,ухилянте, на чужині? Чи ето другоє?
показать весь комментарий
Так, другоє. Я інвалід 1ї групи. Все що я можу зараз в Україні, це пенсію отримувати.
показать весь комментарий
Ну то скажіть мені, ті кабінетні ухилянти, які накрали мільйони і які втечуть з грошима з України, чим їм буде погано,скажімо в Монако? Чи Ви маєте наувазі простих роботяг? Роботяги теж ніде не пропадуть. Ну звісно ми всі за Україну,хто працює,хто захищає, але багато від нас,простих людей,залежить?
показать весь комментарий
А тобі як , не боїшся що поляки мачете і проти тебе застосують ?
показать весь комментарий
А ти не боїшся?
показать весь комментарий
Я ж не у Польщі , у нас коли хто і бігає , то вже як мінімум з гранатою , чого мені мачете боятися , такого я устигну кокнути ))
показать весь комментарий
Та я теж не в Польщі, але бачив відосик, десь в Одесі,теж бігав неадекват з мачете))) А з гранатою більш небезпечні , бо довбня з мачете хоть видно за кілометр
показать весь комментарий
Так я ж і написав що з мачете не боюся хоч і старий , картеч такого зупинить швидко ))
показать весь комментарий
Причем сдесь "ухелянти"?
показать весь комментарий
Клятий 17-річний ухилянт, виїхав в 15 років за кордон, замість того, щоб на фронт іти.
показать весь комментарий
онажемать вивезла. За все треба платити
показать весь комментарий
Як це - пробили голову і "життю нічого не загрожує"? Якщо "пробили" череп, то це відкритий перелом черепа і він кваліфікується як тяжке пошкодження (небезпечне для життя в момент нанесення). "Фільтруйте базар".
показать весь комментарий
Так вже минулося коли нанесли ,тому і пишуть що не загрожує . Формулювання "не загрожує життю " трішки різниться від "шкода здоров'ю" , зашили , прокапують від набряку , ускладнень немає , тому і не загрожує . Був би без свідомості , казали б трішки інше .
показать весь комментарий
Я прожил возле Вроцлава 1,5 года после начала войны.Такого дерьма в Польше огромное колличество, я имею ввиду нападение на украинцев,просто потому что они украинцы.Лично на мою семью нападали в Вабжихе.Дети в школе испытывают постоянные нападения.Мой сын дрался в школе(именно на национальной почве).Я знаю о случаи избиения детей на национальной почве.И это все идеологическая подпитка от правых правящих элит.Я никогда об этом не писал,что бы меня не обвиняли цензеровские дурачки в разжигании розни.Могу сказать про поляков-с их ценностями им нет места в ЕС,они по своему менталетету ближе к маскалям(такие же гонорови и еще более бестолковые)
показать весь комментарий
I савсєм друхоє дєла в гірманіі, вот там тішіна і парядак!!
показать весь комментарий
Не знаю.Я только приехал с сыном после операции в Харькове
показать весь комментарий
а як там справи в інтеграційних класах старшої школи в Німеччині?
показать весь комментарий
Не очень,но нападений на национальной почве не было.
показать весь комментарий
брехня, все теж саме є в інтеграційних де ******** наших аж гай шумить, ******** не тільки на національній а навіть на релігійній, купа скандалів на цю тему.
показать весь комментарий
і менти і учителя - болт клали на інтеграційні класи, самі розбирайтесь (цитата), інша справа німецькі класи, тому саме туди і хочуть всі потрапити із наших, але рік-два доводиться терпіти в інтеграційних щоб вивчити мову бо інакше не беруть!
показать весь комментарий
Не знаю.Я написал про свой опыт.Только приехал из Украины с младшим сыном.Старшие уже пол года ходили в школу.Нападений не было,но учителя болт ложат-это правда.И как правило это учителя интегрированая вата
показать весь комментарий
не виправдовую нікого але мені здається, що все було не зовсім так або зовсім не так а чуємо ми лише фінал від постраждалих. нехай почнуть мене клювати, але:

я був у Кракові перед новим 2024 роком, заходиш в старе місто за стіни а там кожен кабак - українці в умовній "п`яній вишні" по 3-5-10 чоловік, всі бухають, оруть, матеряться, на вокзалі полу бомжі наші убиті шастають...... Дуже було соромно за "співвітчизничків".

А от тепер уявіть, що компашка малолітніх бухала на пляжу, орала і матюкалась заважаючи іншим і до них підійшли заспокоїти і понеслась. Просто так нічого не буває.

Дебіли є всюди але наших дебілів я би виділив в окремий підвид....
показать весь комментарий
Наши там вытворяют нормально,но и поляки не сильно далеко ,особенно в маленьких городах и селах.Хотч в целом конечно мне поляки понравились очень свом отношением к свом семьям и стране,работе.Но а на счет "просто так ничего не бывает" ,так это правда:много нападений именно на национальной неприязни
показать весь комментарий
тільки тоді коли ти себе поводиш як бидло, тоді так, до тебе буже неприязнь. До мене чомусь неприязні не було, хоча я був в самий разгар "вуличного криміналу" - на новорічні свята, серед купи бухих в дрова де пройти навіть складно було.
Краків це туристичне красиве місто, там завжи туристів всіх національностей напевно більше ніж самих поляків, особливо на свята
показать весь комментарий
ні, неприязнь саме через гоноровість, пиху і ненависть.
Особисто у мене, запізнювався на поїзд в Україну, протупив, пішов не туди. 10 хв. до відправки, мечуся, не можу потяг знайти. тут їх поліцаї. А кидаюся до них, спасіть, допоможіть, де поїзд 10 хв. до відправки.
Вона мені каже пред'явіть паспорт. 5 хв показово вивчала. Потім пред'явіть квиток. Ще 5 хв. І потім мені злорадно: ви запізнилися. Щоб вона сдохла
показать весь комментарий
Ви пропустили момент, що нападник був в розшуку.
показать весь комментарий
Пшеки зовсім охреніли! Час ставити їх на місце
показать весь комментарий
Себя надо поставить на место и тогда все встанет на свои места.Просто надо снять розовые очки:в Польше есть пробелема ксенофобии.Они(поляки) могут видеть мир как угодно,только что они со своим мировзрением делают в ЕС?
показать весь комментарий
Це вже якісь фашисти, а не підлітки.
показать весь комментарий
це поляки
показать весь комментарий
