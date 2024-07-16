В Польше трое подростков с мачете напали на 17-летнего украинца: отрубили палец и пробили голову

В Кракове трое несовершеннолетних напали с мачете и слезоточивым газом на 17-летнего гражданина Украины и жестоко его избили. Юноше отрубили палец и пробили голову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta Krakowska и yavp.pl.

Что известно?

Отмечается, что инцидент произошел вечером 10 июля. 17-летний парень из Украины вместе с пятью знакомыми проводил время возле водоема в участке Zakrzowek.

Как рассказала мать юноши, около 21:00 к ним подошли четверо молодых поляков и начали требовать сигареты. Когда они их не получили, начали вести себя агрессивно.

17-летний подросток встал на защиту своих друзей, завязалась драка, во время которой нападавшие использовали слезоточивый газ и холодное оружие - мачете, которым отрезали один из пальцев парню. Чтобы спастись, юноша прыгнул в воду. После этого группа молодых людей скрылась.

Также читайте: Отношение поляков к беженцам из Украины ухудшилось, - опрос

Нападавшие установлены

По данным СМИ, полиция уже установила личности злоумышленников и задержала их. Ими оказались поляки в возрасте 15, 16 и 17 лет. Всем троим предъявлено обвинение в причастности к нападению с применением опасного оружия.

Старший - находился в розыске, поскольку сбежал из Горлицкого молодежного учебного центра.

"Во время обыска в квартире, где проживал 17-летний юноша, был обнаружен и изъят предмет, которым, вероятнее всего, был нанесен удар потерпевшему, гражданину Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас раненый 17-летний украинец находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство 9-летней Валерии в Германии: в Праге задержан один из подозреваемых