В Польше трое подростков с мачете напали на 17-летнего украинца: отрубили палец и пробили голову
В Кракове трое несовершеннолетних напали с мачете и слезоточивым газом на 17-летнего гражданина Украины и жестоко его избили. Юноше отрубили палец и пробили голову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta Krakowska и yavp.pl.
Что известно?
Отмечается, что инцидент произошел вечером 10 июля. 17-летний парень из Украины вместе с пятью знакомыми проводил время возле водоема в участке Zakrzowek.
Как рассказала мать юноши, около 21:00 к ним подошли четверо молодых поляков и начали требовать сигареты. Когда они их не получили, начали вести себя агрессивно.
17-летний подросток встал на защиту своих друзей, завязалась драка, во время которой нападавшие использовали слезоточивый газ и холодное оружие - мачете, которым отрезали один из пальцев парню. Чтобы спастись, юноша прыгнул в воду. После этого группа молодых людей скрылась.
Нападавшие установлены
По данным СМИ, полиция уже установила личности злоумышленников и задержала их. Ими оказались поляки в возрасте 15, 16 и 17 лет. Всем троим предъявлено обвинение в причастности к нападению с применением опасного оружия.
Старший - находился в розыске, поскольку сбежал из Горлицкого молодежного учебного центра.
"Во время обыска в квартире, где проживал 17-летний юноша, был обнаружен и изъят предмет, которым, вероятнее всего, был нанесен удар потерпевшему, гражданину Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас раненый 17-летний украинец находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.
Я не про фронт, але таке враження, що на гражданці ходять як стада ялових корів. Що їм прохвости під ніс не *******, з тим вони і згодні.
Як ЄС їх тримає в руках? Я живу у Франції, щось не бачу того тримання. Яке тримання? Польща з штанів вискакує? Що ви пишете, якусь бздуру на бздурі.
Але головне - оте суче ниття про чиюсь гоноровість. То станьте гоноровими, станьте панами, досить тертися у хамах, *****.
а для такого панам треба розблокувати кордон, а венграм треба віддати закарпаття. Інакше в єс нас не візьмуть. То комусь треба таке ср*не євро-суспільство?
Ви я не варта? То зажуй те ви. Пальця поляку хочете відрізати? То впіймайте його...Може де якогось евакуйованого поляка в Україні знайдете.
Але перед тим згадай-те, що то не поляки віддали раші свої бомбардувальники і ракети, не поляки їздили маршрутками на вахту у срану рашу качати нафту, не поляки обристувалися від захвату від російських співаків, а отакі, що не пасли зі мною корів.
1. ДЕ я писала, що поляки мають право відрізати українцям пальці???
2. Невже треба вдаватись до манипуляцій у дискусії, перекручуючи написані опонентом слова?
Ви це роботи спеціально чи по недомислію?
Я писала, що в Україні є так само багато гопкувато шантрапи. Ви не зрозуміли мого коментаря?
Потім ви почали закидати полякам про їхній гонор. Що поганого в гонорові? Кращу гонор, аніж бути волом. Я - за гонор! Не за польський . Просто за гонор! В мене до біса повно того гонору. Я не тєпіла. Що втому поганого?
Якщо треба мститися ворогам - то що саме вам заважає мститися? Вперед! Нє? Хтось повинен мститися? А як будете мститися полякам? Поїдете їм пальці рубати?
Мене бісить порожнє беззмістовне базікання.
я був у Кракові перед новим 2024 роком, заходиш в старе місто за стіни а там кожен кабак - українці в умовній "п`яній вишні" по 3-5-10 чоловік, всі бухають, оруть, матеряться, на вокзалі полу бомжі наші убиті шастають...... Дуже було соромно за "співвітчизничків".
А от тепер уявіть, що компашка малолітніх бухала на пляжу, орала і матюкалась заважаючи іншим і до них підійшли заспокоїти і понеслась. Просто так нічого не буває.
Дебіли є всюди але наших дебілів я би виділив в окремий підвид....
Краків це туристичне красиве місто, там завжи туристів всіх національностей напевно більше ніж самих поляків, особливо на свята
Особисто у мене, запізнювався на поїзд в Україну, протупив, пішов не туди. 10 хв. до відправки, мечуся, не можу потяг знайти. тут їх поліцаї. А кидаюся до них, спасіть, допоможіть, де поїзд 10 хв. до відправки.
Вона мені каже пред'явіть паспорт. 5 хв показово вивчала. Потім пред'явіть квиток. Ще 5 хв. І потім мені злорадно: ви запізнилися. Щоб вона сдохла