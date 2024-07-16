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Новини
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У Польщі троє підлітків з мачете напали на 17-річного українця: відрубали палець і пробили голову

У Польщі троє підлітків з мачете напали на 17-річного українця

У Кракові троє неповнолітніх напали із мачете та сльозогінним газом на 17-річного громадянина України й жорстоко його побили. Юнаку відрубали палець і пробили голову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta Krakowska і yavp.pl.

Що відомо?

Зазначається, що інцидент стався ввечері 10 липня. 17-річний хлопець з України разом із п'ятьма знайомими проводив час біля водойми в дільниці Zakrzowek.

Як розповіла мати юнака, близько 21:00 до них підійшли четверо молодих поляків і почали вимагати сигарети. Коли вони їх не отримали, почали поводитися агресивно.

17-річний підліток став на захист своїх друзів, зав'язалася бійка, під час якої нападники використали сльозогінний газ та холодну зброю - мачете, яким відрізали один із пальців хлопцю. Щоб врятуватись, юнак стрибнув у воду. Після цього група молодиків втекла.

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Нападників встановлено

За даними ЗМІ, поліція вже встановила особи зловмисників та затримала їх. Ними виявилися поляки віком 15, 16 та 17 років. Усім трьом висунули звинувачення в причетності до нападу із застосуванням небезпечної зброї.

Старший - перебував у розшуку, оскільки втік із Горлицького молодіжного навчального центру.

"Під час обшуку у квартирі, де проживав 17-річний юнак, було виявлено та вилучено предмет, яким, найімовірніше, було завдано удару потерпілому, громадянину України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі поранений 17-річний українець перебуває під наглядом медиків, його життю нічого не загрожує.

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Автор: 

напад (1145) підлітки (424) Польща (8659) українці (2553)


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Топ коментарі
+16
Ось що об'єднує людство від Бердичева до Кейптауна так це гопота.
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16.07.2024 11:38 Відповісти
+10
Як це - пробили голову і "життю нічого не загрожує"? Якщо "пробили" череп, то це відкритий перелом черепа і він кваліфікується як тяжке пошкодження (небезпечне для життя в момент нанесення). "Фільтруйте базар".
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16.07.2024 12:01 Відповісти
+9
Бляха ж ти муха, я не виправдовую польську шантрапу, але у поляків такі самі гопкуваті сусіди - і це Україна, яка кишить гопотою.
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16.07.2024 11:52 Відповісти
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Нігуя собі - молода зміна бандитів
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16.07.2024 11:35 Відповісти
Ось що об'єднує людство від Бердичева до Кейптауна так це гопота.
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16.07.2024 11:38 Відповісти
отакі в нас сусіди, що на сході. що на заході і на півночи.
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16.07.2024 11:40 Відповісти
Бляха ж ти муха, я не виправдовую польську шантрапу, але у поляків такі самі гопкуваті сусіди - і це Україна, яка кишить гопотою.
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16.07.2024 11:52 Відповісти
Поляки не набагато краще рашистів, в плані гонору це точно. Правду про них казав Тарас Шевченко. Просто у них власного ЯЗ немає, а то би на голову зовсім сіли. Що вони і намагалися фермерами і не тільки. І трохи ЄС їх тримає в руках. Не повезло нам з сусідами. Тільки румуни тримаються в мирі з нами, поки що...
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16.07.2024 13:50 Відповісти
Та що ви їм закидаєте про той гонор? Ну станьте соамі гоноровими, а не терпілами.
Я не про фронт, але таке враження, що на гражданці ходять як стада ялових корів. Що їм прохвости під ніс не *******, з тим вони і згодні.

Як ЄС їх тримає в руках? Я живу у Франції, щось не бачу того тримання. Яке тримання? Польща з штанів вискакує? Що ви пишете, якусь бздуру на бздурі.
Але головне - оте суче ниття про чиюсь гоноровість. То станьте гоноровими, станьте панами, досить тертися у хамах, *****.
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16.07.2024 14:51 Відповісти
то може для початку треба щоб нас взяли у єс?
а для такого панам треба розблокувати кордон, а венграм треба віддати закарпаття. Інакше в єс нас не візьмуть. То комусь треба таке ср*не євро-суспільство?
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16.07.2024 16:42 Відповісти
По-перше ввічливіше спілкуйся ,я з тобою коров не пас. Тому на ви ти не вартий. По-друге. Як ти вважаєш, як треба українцям проявляти гоноровість? Теж блокувати польскі фури ,як вони нам кордо блокували? Або вони нашому хлопцю палецб відрізали, то і повинні поймати якогось поляка і пальца йому відрізати?
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16.07.2024 22:09 Відповісти
Тю, так ото ж ми багато втратили, що не пасли корівок. Уявляєш - бджілки бджілкають, сухі коров"ячі лепехи мліють під сонцем. Вітерець легенький шелесь-шелесь. Муууу-муууу...
Ви я не варта? То зажуй те ви. Пальця поляку хочете відрізати? То впіймайте його...Може де якогось евакуйованого поляка в Україні знайдете.

Але перед тим згадай-те, що то не поляки віддали раші свої бомбардувальники і ракети, не поляки їздили маршрутками на вахту у срану рашу качати нафту, не поляки обристувалися від захвату від російських співаків, а отакі, що не пасли зі мною корів.
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17.07.2024 00:33 Відповісти
Я розумію, що у вас проблеми з відчутям справедливості, і виконання законів. То що, хтось робив те що ви кажете. (Я в рашці не був.) Не дає права сраним полякам відрізати нашим дітям пальці. Треба, як Ізраіль мститися ворогам-10 полякам пальці відрізати. Те саме, що Зе не втік, не дає йому права розводити корупцію і так далі.
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17.07.2024 15:44 Відповісти
Прієхалі.
1. ДЕ я писала, що поляки мають право відрізати українцям пальці???
2. Невже треба вдаватись до манипуляцій у дискусії, перекручуючи написані опонентом слова?
Ви це роботи спеціально чи по недомислію?
Я писала, що в Україні є так само багато гопкувато шантрапи. Ви не зрозуміли мого коментаря?

Потім ви почали закидати полякам про їхній гонор. Що поганого в гонорові? Кращу гонор, аніж бути волом. Я - за гонор! Не за польський . Просто за гонор! В мене до біса повно того гонору. Я не тєпіла. Що втому поганого?

Якщо треба мститися ворогам - то що саме вам заважає мститися? Вперед! Нє? Хтось повинен мститися? А як будете мститися полякам? Поїдете їм пальці рубати?
Мене бісить порожнє беззмістовне базікання.
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17.07.2024 16:15 Відповісти
Ти вже обновив облікові дані?)
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20.07.2024 01:37 Відповісти
Я жінка. Ти не вкурив?
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20.07.2024 09:33 Відповісти
Ні хто нас ха кордоном не чекає, треба в Україні будувати своє майбутнє.
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16.07.2024 11:54 Відповісти
А що,в Україні ніколи не відбувалось і не відбувається щось подібне?
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16.07.2024 11:58 Відповісти
в польщі це постійно. У нас навіть не памятаю коли чув щось подібне
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16.07.2024 16:44 Відповісти
ухилянти вважають що коли України не стане, їм буде дуже класно деінде. ну ну.
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16.07.2024 11:59 Відповісти
Ну а як тобі,ухилянте, на чужині? Чи ето другоє?
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16.07.2024 12:05 Відповісти
Так, другоє. Я інвалід 1ї групи. Все що я можу зараз в Україні, це пенсію отримувати.
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16.07.2024 13:25 Відповісти
Ну то скажіть мені, ті кабінетні ухилянти, які накрали мільйони і які втечуть з грошима з України, чим їм буде погано,скажімо в Монако? Чи Ви маєте наувазі простих роботяг? Роботяги теж ніде не пропадуть. Ну звісно ми всі за Україну,хто працює,хто захищає, але багато від нас,простих людей,залежить?
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16.07.2024 18:15 Відповісти
А тобі як , не боїшся що поляки мачете і проти тебе застосують ?
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16.07.2024 14:37 Відповісти
А ти не боїшся?
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16.07.2024 18:06 Відповісти
Я ж не у Польщі , у нас коли хто і бігає , то вже як мінімум з гранатою , чого мені мачете боятися , такого я устигну кокнути ))
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16.07.2024 18:31 Відповісти
Та я теж не в Польщі, але бачив відосик, десь в Одесі,теж бігав неадекват з мачете))) А з гранатою більш небезпечні , бо довбня з мачете хоть видно за кілометр
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16.07.2024 18:37 Відповісти
Так я ж і написав що з мачете не боюся хоч і старий , картеч такого зупинить швидко ))
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16.07.2024 18:39 Відповісти
Причем сдесь "ухелянти"?
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16.07.2024 12:05 Відповісти
Клятий 17-річний ухилянт, виїхав в 15 років за кордон, замість того, щоб на фронт іти.
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16.07.2024 14:30 Відповісти
онажемать вивезла. За все треба платити
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16.07.2024 16:45 Відповісти
Як це - пробили голову і "життю нічого не загрожує"? Якщо "пробили" череп, то це відкритий перелом черепа і він кваліфікується як тяжке пошкодження (небезпечне для життя в момент нанесення). "Фільтруйте базар".
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16.07.2024 12:01 Відповісти
Так вже минулося коли нанесли ,тому і пишуть що не загрожує . Формулювання "не загрожує життю " трішки різниться від "шкода здоров'ю" , зашили , прокапують від набряку , ускладнень немає , тому і не загрожує . Був би без свідомості , казали б трішки інше .
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16.07.2024 14:43 Відповісти
Я прожил возле Вроцлава 1,5 года после начала войны.Такого дерьма в Польше огромное колличество, я имею ввиду нападение на украинцев,просто потому что они украинцы.Лично на мою семью нападали в Вабжихе.Дети в школе испытывают постоянные нападения.Мой сын дрался в школе(именно на национальной почве).Я знаю о случаи избиения детей на национальной почве.И это все идеологическая подпитка от правых правящих элит.Я никогда об этом не писал,что бы меня не обвиняли цензеровские дурачки в разжигании розни.Могу сказать про поляков-с их ценностями им нет места в ЕС,они по своему менталетету ближе к маскалям(такие же гонорови и еще более бестолковые)
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16.07.2024 12:14 Відповісти
I савсєм друхоє дєла в гірманіі, вот там тішіна і парядак!!
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16.07.2024 12:22 Відповісти
Не знаю.Я только приехал с сыном после операции в Харькове
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16.07.2024 12:35 Відповісти
а як там справи в інтеграційних класах старшої школи в Німеччині?
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16.07.2024 12:32 Відповісти
Не очень,но нападений на национальной почве не было.
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16.07.2024 12:33 Відповісти
брехня, все теж саме є в інтеграційних де ******** наших аж гай шумить, ******** не тільки на національній а навіть на релігійній, купа скандалів на цю тему.
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16.07.2024 12:42 Відповісти
і менти і учителя - болт клали на інтеграційні класи, самі розбирайтесь (цитата), інша справа німецькі класи, тому саме туди і хочуть всі потрапити із наших, але рік-два доводиться терпіти в інтеграційних щоб вивчити мову бо інакше не беруть!
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16.07.2024 12:44 Відповісти
Не знаю.Я написал про свой опыт.Только приехал из Украины с младшим сыном.Старшие уже пол года ходили в школу.Нападений не было,но учителя болт ложат-это правда.И как правило это учителя интегрированая вата
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16.07.2024 12:59 Відповісти
не виправдовую нікого але мені здається, що все було не зовсім так або зовсім не так а чуємо ми лише фінал від постраждалих. нехай почнуть мене клювати, але:

я був у Кракові перед новим 2024 роком, заходиш в старе місто за стіни а там кожен кабак - українці в умовній "п`яній вишні" по 3-5-10 чоловік, всі бухають, оруть, матеряться, на вокзалі полу бомжі наші убиті шастають...... Дуже було соромно за "співвітчизничків".

А от тепер уявіть, що компашка малолітніх бухала на пляжу, орала і матюкалась заважаючи іншим і до них підійшли заспокоїти і понеслась. Просто так нічого не буває.

Дебіли є всюди але наших дебілів я би виділив в окремий підвид....
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16.07.2024 12:40 Відповісти
Наши там вытворяют нормально,но и поляки не сильно далеко ,особенно в маленьких городах и селах.Хотч в целом конечно мне поляки понравились очень свом отношением к свом семьям и стране,работе.Но а на счет "просто так ничего не бывает" ,так это правда:много нападений именно на национальной неприязни
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16.07.2024 13:06 Відповісти
тільки тоді коли ти себе поводиш як бидло, тоді так, до тебе буже неприязнь. До мене чомусь неприязні не було, хоча я був в самий разгар "вуличного криміналу" - на новорічні свята, серед купи бухих в дрова де пройти навіть складно було.
Краків це туристичне красиве місто, там завжи туристів всіх національностей напевно більше ніж самих поляків, особливо на свята
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16.07.2024 13:18 Відповісти
ні, неприязнь саме через гоноровість, пиху і ненависть.
Особисто у мене, запізнювався на поїзд в Україну, протупив, пішов не туди. 10 хв. до відправки, мечуся, не можу потяг знайти. тут їх поліцаї. А кидаюся до них, спасіть, допоможіть, де поїзд 10 хв. до відправки.
Вона мені каже пред'явіть паспорт. 5 хв показово вивчала. Потім пред'явіть квиток. Ще 5 хв. І потім мені злорадно: ви запізнилися. Щоб вона сдохла
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16.07.2024 16:50 Відповісти
Ви пропустили момент, що нападник був в розшуку.
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16.07.2024 14:34 Відповісти
Пшеки зовсім охреніли! Час ставити їх на місце
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16.07.2024 13:35 Відповісти
Себя надо поставить на место и тогда все встанет на свои места.Просто надо снять розовые очки:в Польше есть пробелема ксенофобии.Они(поляки) могут видеть мир как угодно,только что они со своим мировзрением делают в ЕС?
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16.07.2024 14:14 Відповісти
Це вже якісь фашисти, а не підлітки.
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16.07.2024 15:36 Відповісти
це поляки
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16.07.2024 16:53 Відповісти
 
 