У Польщі троє підлітків з мачете напали на 17-річного українця: відрубали палець і пробили голову
У Кракові троє неповнолітніх напали із мачете та сльозогінним газом на 17-річного громадянина України й жорстоко його побили. Юнаку відрубали палець і пробили голову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta Krakowska і yavp.pl.
Що відомо?
Зазначається, що інцидент стався ввечері 10 липня. 17-річний хлопець з України разом із п'ятьма знайомими проводив час біля водойми в дільниці Zakrzowek.
Як розповіла мати юнака, близько 21:00 до них підійшли четверо молодих поляків і почали вимагати сигарети. Коли вони їх не отримали, почали поводитися агресивно.
17-річний підліток став на захист своїх друзів, зав'язалася бійка, під час якої нападники використали сльозогінний газ та холодну зброю - мачете, яким відрізали один із пальців хлопцю. Щоб врятуватись, юнак стрибнув у воду. Після цього група молодиків втекла.
Нападників встановлено
За даними ЗМІ, поліція вже встановила особи зловмисників та затримала їх. Ними виявилися поляки віком 15, 16 та 17 років. Усім трьом висунули звинувачення в причетності до нападу із застосуванням небезпечної зброї.
Старший - перебував у розшуку, оскільки втік із Горлицького молодіжного навчального центру.
"Під час обшуку у квартирі, де проживав 17-річний юнак, було виявлено та вилучено предмет, яким, найімовірніше, було завдано удару потерпілому, громадянину України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі поранений 17-річний українець перебуває під наглядом медиків, його життю нічого не загрожує.
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Я не про фронт, але таке враження, що на гражданці ходять як стада ялових корів. Що їм прохвости під ніс не *******, з тим вони і згодні.
Як ЄС їх тримає в руках? Я живу у Франції, щось не бачу того тримання. Яке тримання? Польща з штанів вискакує? Що ви пишете, якусь бздуру на бздурі.
Але головне - оте суче ниття про чиюсь гоноровість. То станьте гоноровими, станьте панами, досить тертися у хамах, *****.
а для такого панам треба розблокувати кордон, а венграм треба віддати закарпаття. Інакше в єс нас не візьмуть. То комусь треба таке ср*не євро-суспільство?
Ви я не варта? То зажуй те ви. Пальця поляку хочете відрізати? То впіймайте його...Може де якогось евакуйованого поляка в Україні знайдете.
Але перед тим згадай-те, що то не поляки віддали раші свої бомбардувальники і ракети, не поляки їздили маршрутками на вахту у срану рашу качати нафту, не поляки обристувалися від захвату від російських співаків, а отакі, що не пасли зі мною корів.
1. ДЕ я писала, що поляки мають право відрізати українцям пальці???
2. Невже треба вдаватись до манипуляцій у дискусії, перекручуючи написані опонентом слова?
Ви це роботи спеціально чи по недомислію?
Я писала, що в Україні є так само багато гопкувато шантрапи. Ви не зрозуміли мого коментаря?
Потім ви почали закидати полякам про їхній гонор. Що поганого в гонорові? Кращу гонор, аніж бути волом. Я - за гонор! Не за польський . Просто за гонор! В мене до біса повно того гонору. Я не тєпіла. Що втому поганого?
Якщо треба мститися ворогам - то що саме вам заважає мститися? Вперед! Нє? Хтось повинен мститися? А як будете мститися полякам? Поїдете їм пальці рубати?
Мене бісить порожнє беззмістовне базікання.
я був у Кракові перед новим 2024 роком, заходиш в старе місто за стіни а там кожен кабак - українці в умовній "п`яній вишні" по 3-5-10 чоловік, всі бухають, оруть, матеряться, на вокзалі полу бомжі наші убиті шастають...... Дуже було соромно за "співвітчизничків".
А от тепер уявіть, що компашка малолітніх бухала на пляжу, орала і матюкалась заважаючи іншим і до них підійшли заспокоїти і понеслась. Просто так нічого не буває.
Дебіли є всюди але наших дебілів я би виділив в окремий підвид....
Краків це туристичне красиве місто, там завжи туристів всіх національностей напевно більше ніж самих поляків, особливо на свята
Особисто у мене, запізнювався на поїзд в Україну, протупив, пішов не туди. 10 хв. до відправки, мечуся, не можу потяг знайти. тут їх поліцаї. А кидаюся до них, спасіть, допоможіть, де поїзд 10 хв. до відправки.
Вона мені каже пред'явіть паспорт. 5 хв показово вивчала. Потім пред'явіть квиток. Ще 5 хв. І потім мені злорадно: ви запізнилися. Щоб вона сдохла