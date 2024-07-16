У Польщі троє підлітків з мачете напали на 17-річного українця: відрубали палець і пробили голову

У Кракові троє неповнолітніх напали із мачете та сльозогінним газом на 17-річного громадянина України й жорстоко його побили. Юнаку відрубали палець і пробили голову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta Krakowska і yavp.pl.

Що відомо?

Зазначається, що інцидент стався ввечері 10 липня. 17-річний хлопець з України разом із п'ятьма знайомими проводив час біля водойми в дільниці Zakrzowek.

Як розповіла мати юнака, близько 21:00 до них підійшли четверо молодих поляків і почали вимагати сигарети. Коли вони їх не отримали, почали поводитися агресивно.

17-річний підліток став на захист своїх друзів, зав'язалася бійка, під час якої нападники використали сльозогінний газ та холодну зброю - мачете, яким відрізали один із пальців хлопцю. Щоб врятуватись, юнак стрибнув у воду. Після цього група молодиків втекла.

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Нападників встановлено

За даними ЗМІ, поліція вже встановила особи зловмисників та затримала їх. Ними виявилися поляки віком 15, 16 та 17 років. Усім трьом висунули звинувачення в причетності до нападу із застосуванням небезпечної зброї.

Старший - перебував у розшуку, оскільки втік із Горлицького молодіжного навчального центру.

"Під час обшуку у квартирі, де проживав 17-річний юнак, було виявлено та вилучено предмет, яким, найімовірніше, було завдано удару потерпілому, громадянину України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі поранений 17-річний українець перебуває під наглядом медиків, його життю нічого не загрожує.

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