Вбивство 9-річної Валерії у Німеччині: У Празі затримали одного з підозрюваних
Сьогодні, 14 червня, у Празі затримали 36-річного чоловіка, якого вважають одним із підозрюваних у вбивстві 9-річної українки Валерії в Німеччині.
Про це повідомила прокуратура німецького міста Хемніц, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Чоловіка, громадянина Молдови, арештували в одному з празьких ресторанів близько 10:15 за місцевим часом за ордером прокуратури Хемніца.
"Найближчим часом він буде переданий до Німеччини для участі у кримінальному провадженні за звинуваченням у вбивстві з необережності", – додали правоохоронці, наголосивши, що більше подробиць навести не можуть.
Раніше повідомлялося, що за фактом вбивства 9-річної дівчинки Валерії у Німеччині розшукують двох підозрюваних - уродженця Молдови та біженця з України.
Зникнення 9-річної Валерії у Німеччині.
3 червня 2024 року дівчинка не дійшла до школи. Було розпочато пошукову операцію, залучено понад 300 правоохоронців.
Востаннє її бачили близько 6:50 ранку, коли вона вийшла з дому, щоб піти на автобус до школи, але там її так і не бачили. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише близько 18:30 того ж дня.
Згодом, 11 червня, у лісі поблизу міста Дебельн (Саксонія) знайшли тіло, яке ідентифікували як Валерію. Його виявили далеко від лісових доріжок, у підліску непрохідної місцевості. Слідчі зосередилися на соціальному колі родини, повідомили у місцевій прокуратурі. Підозрюваних і арештів поки що немає.
Батько дівчинки, військовий Роман Гудзенко останні два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. За його словами, колишня дружина обіцяла привезти Валерію, щойно почнуться канікули, але не зробила цього. Роман виїхав до Німеччини, його відпустили з фронту.
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Той поц цілий ранок наярював шлюсі
Що хоче її трахнути
Потім зустрів її дитину біля школи
Змусив її дзвонити мамі- проститутці по своєму мобільному
Дитина, можливо, відмовлялась
Воно вдарило її і вбило.
Всі вбивці ховають своїх жертв, де ти срати боїшся
Це рефлекс
Навряд чи з вас вийде Шерлок Холмс.
Щоб боротись з ворогом
Потрібно його добре знати
Всі кацапи- серійні вбивці
Чи ви сумніваєтесь, що то кацап?
Зло повинно бути покаране
І шо могло піти не так?
Тоді б і трагедії не було!
Маю таку думку.
А ви можете її заперечити, якщо у вас є для цього підстави.
Але дитину вже не вернеш...
А дитину не вернеш...
Вчителі будуть дзвонити щоразу, коли дитина не приходить в школу, ви чокнуті?
На це потрібно урок витратити
Я їх розумію, вони не секретарші батьків -проституток
Малій дитині дають мобільний
Якщо переживають за її дорогу до школи
Вона дзвонить мамі, що дійшла
А потім здає мобільний вчителям
Ця кацапка НЕ ДАВАЛА їй мобільний
Вона винна,бо уроки в Німеччині, як правило , до 12:00
А ця ка цапська шлюха почала згадувати про дитину тільки о 18:30
Коли натрахалась
Та й біологічний батько теж це зауважив
Тому хоче забрати другу дочку від цієї лярви
Всі кацапки себе так поводять
Віддали дітей до школи - і ура!
Можуть бухати, трахатись.
***********
Дякую. Ви тільки підтвердили мою думку.
"О домє больше думай, дура!" (с)
Ви якось дивно виправдовуєте вбивцю!
якось дивно не розумієте
Яке тобі діло хто з ким спить і скільки раз?
Тебе шо ніхто не трахає, чого тебе це так хвилює?
І у даному випадку, цілком очевидно, що поведінка матері у її особистому житті стала однією з головних передумов для трагічного фіналу.
Не зробить висновки - трагедія може повторитися.
А ви давайте, розказуйте далі про
базарних баб з хронічним недотрахомкосьмічєськіє кораблі, бороздящіє Бальшой тєатр...
Але чоловіка кинула, в Німеччині мала статтеві зв'язки з молдованином, дала цьоиу молдовану доступ до дитини малої (познайомила його з дитиною, демонструвала, що йому можна довіряти).
Це - закордоннеб... з тяжкими наслідками для дитини.
Більше повірю, що то якісь фанатичні кацапи зробили, бо для такого злочину треба бути альтернативно їбанутим на голову, таке більше кацапам властиво.