Вбивство 9-річної Валерії у Німеччині: У Празі затримали одного з підозрюваних

Сьогодні, 14 червня, у Празі затримали 36-річного чоловіка, якого вважають одним із підозрюваних у вбивстві 9-річної українки Валерії в Німеччині.

Про це повідомила прокуратура німецького міста Хемніц, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Чоловіка, громадянина Молдови, арештували в одному з празьких ресторанів близько 10:15 за місцевим часом за ордером прокуратури Хемніца.

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"Найближчим часом він буде переданий до Німеччини для участі у кримінальному провадженні за звинуваченням у вбивстві з необережності", – додали правоохоронці, наголосивши, що більше подробиць навести не можуть.

Раніше повідомлялося, що за фактом вбивства 9-річної дівчинки Валерії у Німеччині розшукують двох підозрюваних - уродженця Молдови та біженця з України.

Зникнення 9-річної Валерії у Німеччині.

3 червня 2024 року дівчинка не дійшла до школи. Було розпочато пошукову операцію, залучено понад 300 правоохоронців.

Востаннє її бачили близько 6:50 ранку, коли вона вийшла з дому, щоб піти на автобус до школи, але там її так і не бачили. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише близько 18:30 того ж дня.

Згодом, 11 червня, у лісі поблизу міста Дебельн (Саксонія) знайшли тіло, яке ідентифікували як Валерію. Його виявили далеко від лісових доріжок, у підліску непрохідної місцевості. Слідчі зосередилися на соціальному колі родини, повідомили у місцевій прокуратурі. Підозрюваних і арештів поки що немає.

Батько дівчинки, військовий Роман Гудзенко останні два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. За його словами, колишня дружина обіцяла привезти Валерію, щойно почнуться канікули, але не зробила цього. Роман виїхав до Німеччини, його відпустили з фронту.