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Вбивство 9-річної Валерії у Німеччині: У Празі затримали одного з підозрюваних

Вбивство 9-річної Валерії у Німеччині

Сьогодні, 14 червня, у Празі затримали 36-річного чоловіка, якого вважають одним із підозрюваних у вбивстві 9-річної українки Валерії в Німеччині.

Про це повідомила прокуратура німецького міста Хемніц, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Чоловіка, громадянина Молдови, арештували в одному з празьких ресторанів близько 10:15 за місцевим часом за ордером прокуратури Хемніца.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивство 9-річної Валерії у Німеччині: Поліція розшукує двох підозрюваних, - Bild

"Найближчим часом він буде переданий до Німеччини для участі у кримінальному провадженні за звинуваченням у вбивстві з необережності", – додали правоохоронці, наголосивши, що більше подробиць навести не можуть.

Раніше повідомлялося, що за фактом вбивства 9-річної дівчинки Валерії у Німеччині розшукують двох підозрюваних - уродженця Молдови та біженця з України.

Зникнення 9-річної Валерії у Німеччині.

3 червня 2024 року дівчинка не дійшла до школи. Було розпочато пошукову операцію, залучено понад 300 правоохоронців.

Востаннє її бачили близько 6:50 ранку, коли вона вийшла з дому, щоб піти на автобус до школи, але там її так і не бачили. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише близько 18:30 того ж дня.

Згодом, 11 червня, у лісі поблизу міста Дебельн (Саксонія) знайшли тіло, яке ідентифікували як Валерію. Його виявили далеко від лісових доріжок, у підліску непрохідної місцевості. Слідчі зосередилися на соціальному колі родини, повідомили у місцевій прокуратурі. Підозрюваних і арештів поки що немає.

Батько дівчинки, військовий Роман Гудзенко останні два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. За його словами, колишня дружина обіцяла привезти Валерію, щойно почнуться канікули, але не зробила цього. Роман виїхав до Німеччини, його відпустили з фронту.

Автор: 

Німеччина (7381) діти (5093) вбивство (3095) українці (2541)


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Топ коментарі
+20
Як можна вбити з необережності дитину яка їхала до школи?
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14.06.2024 18:41
+11
Яке горе 😥
Зло повинно бути покаране
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14.06.2024 18:42
+8
Поки батько дитини воює на фронті, ця ... злигалася з молдавським *******.
І шо могло піти не так?

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14.06.2024 18:55
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Як можна вбити з необережності дитину яка їхала до школи?
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14.06.2024 18:41 Відповісти
Версія може бути така
Той поц цілий ранок наярював шлюсі
Що хоче її трахнути
Потім зустрів її дитину біля школи
Змусив її дзвонити мамі- проститутці по своєму мобільному
Дитина, можливо, відмовлялась
Воно вдарило її і вбило.
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14.06.2024 19:42 Відповісти
А потім вбиту дитину затягнув хз куди у ліс де вовкі срать бояться?
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14.06.2024 19:52 Відповісти
А ви б залишили в людному місці?
Всі вбивці ховають своїх жертв, де ти срати боїшся
Це рефлекс
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14.06.2024 19:56 Відповісти
Отже він, в людному місці, вбив дитину і потім тягнув її хз куди?
Навряд чи з вас вийде Шерлок Холмс.
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14.06.2024 20:00 Відповісти
Я вивчала паттерн серійних вбивць
Щоб боротись з ворогом
Потрібно його добре знати
Всі кацапи- серійні вбивці
Чи ви сумніваєтесь, що то кацап?
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14.06.2024 20:09 Відповісти
А я тоже в тетріс грав колись і шо🤣
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14.06.2024 20:35 Відповісти
Бачу у тебе великий досвід щодо шлюх. Чи не з тієї гільдії що так впевнено версії пропонуєш дурням що ще й обговорюють це?
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14.06.2024 20:52 Відповісти
Яке горе 😥
Зло повинно бути покаране
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14.06.2024 18:42 Відповісти
Поки батько дитини воює на фронті, ця ... злигалася з молдавським *******.
І шо могло піти не так?

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14.06.2024 18:55 Відповісти
На конкурс гумору конюхів готуєшся?
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14.06.2024 19:00 Відповісти
і ***** ти дичину пізданув?
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14.06.2024 19:12 Відповісти
Матері треба було за дитиною дивитися, а не за молдавськими пісюнами бігати.
Тоді б і трагедії не було!
Маю таку думку.
А ви можете її заперечити, якщо у вас є для цього підстави.
Але дитину вже не вернеш...
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14.06.2024 19:21 Відповісти
не знаю яка твоя стать, але чоловік не буде так патякати. Цей молдованин був в неї ще до чоловіка, а чоловік цей (батько двох доньок) розлучився з нею в минулому році. А другий підозрюваний- сусід яйця підкочував але його відшили і він погрожував. Дитина пішла в школу сама що роблять мільйони 9-річних дітей, вчителі її не кинулись, хоча повинні були це зробити по Закону! Тож по факту виходить що хтось накинув купу лайна про "молдавські пісюни"...
А дитину не вернеш...
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14.06.2024 19:28 Відповісти
Тисячі 9 річних дітей ходить в школу в Німеччині
Вчителі будуть дзвонити щоразу, коли дитина не приходить в школу, ви чокнуті?
На це потрібно урок витратити
Я їх розумію, вони не секретарші батьків -проституток
Малій дитині дають мобільний
Якщо переживають за її дорогу до школи
Вона дзвонить мамі, що дійшла
А потім здає мобільний вчителям
Ця кацапка НЕ ДАВАЛА їй мобільний
Вона винна,бо уроки в Німеччині, як правило , до 12:00
А ця ка цапська шлюха почала згадувати про дитину тільки о 18:30
Коли натрахалась
Та й біологічний батько теж це зауважив
Тому хоче забрати другу дочку від цієї лярви
Всі кацапки себе так поводять
Віддали дітей до школи - і ура!
Можуть бухати, трахатись.
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14.06.2024 19:38 Відповісти
Батьки зобов"язані сповіщати ( по телефону або зараз і електронною поштою) що дитина не прийде в школу. Все інше домисли
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14.06.2024 22:10 Відповісти
Цей молдованин був в неї ще до чоловіка, а чоловік цей (батько двох доньок) розлучився з нею в минулому році. А другий підозрюваний- сусід яйця підкочував але його відшили і він погрожував.
***********
Дякую. Ви тільки підтвердили мою думку.

"О домє больше думай, дура!" (с)
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14.06.2024 19:43 Відповісти
Ви свічку тримали?
Ви якось дивно виправдовуєте вбивцю!
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14.06.2024 20:01 Відповісти
ви українську мову
якось дивно не розумієте
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14.06.2024 20:10 Відповісти
Ти яка баба в маразмі, осуджуєш людину якої навіть не знаєш.
Яке тобі діло хто з ким спить і скільки раз?
Тебе шо ніхто не трахає, чого тебе це так хвилює?
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14.06.2024 20:34 Відповісти
Вона- шанувальниця фаріон-це багато чого пояснює.
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14.06.2024 20:37 Відповісти
Ааа, зрозуміло.
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14.06.2024 20:40 Відповісти
М'яко кажучи неправильно писати мерзенні речі про людину яка не зробила вам нічого поганого.і в житті якої сталася трагедія.злість та дурість дві сестри які завжди ходять разом. Всі погані емоції походять від сатани і шкодять найперше іх носію а потім оточуючим.
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14.06.2024 20:52 Відповісти
Ви та пані Марта нагадуєте мені двох базарних баб з хронічним недотрахом які судять всіх виключно по собі.В житті кількох людей сталася трагедія ось що насправді важливо.
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14.06.2024 20:54 Відповісти
Важливо уникати таких трагедій надалі. А для цього потрібно визначити причини, які призвели до цього.
І у даному випадку, цілком очевидно, що поведінка матері у її особистому житті стала однією з головних передумов для трагічного фіналу.
Не зробить висновки - трагедія може повторитися.
А ви давайте, розказуйте далі про базарних баб з хронічним недотрахом косьмічєськіє кораблі, бороздящіє Бальшой тєатр...
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14.06.2024 21:28 Відповісти
Необережна мати мала бути зі своїм чоловіком з України, як вона це обіцяла у церкві під час вінчання (шлюбу).

Але чоловіка кинула, в Німеччині мала статтеві зв'язки з молдованином, дала цьоиу молдовану доступ до дитини малої (познайомила його з дитиною, демонструвала, що йому можна довіряти).

Це - закордоннеб... з тяжкими наслідками для дитини.
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14.06.2024 19:42 Відповісти
Віддайте вбивцю батькові. Він знає, що робити.
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14.06.2024 20:11 Відповісти
Хтось вірить, що залицяльники могли вбити дитину за відмову її матері з ними спати?
Більше повірю, що то якісь фанатичні кацапи зробили, бо для такого злочину треба бути альтернативно їбанутим на голову, таке більше кацапам властиво.
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14.06.2024 22:01 Відповісти
 
 