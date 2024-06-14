Убийство 9-летней Валерии в Германии: в Праге задержан один из подозреваемых

Сегодня, 14 июня, в Праге задержали 36-летнего мужчину, которого считают одним из подозреваемых в убийстве 9-летней украинки Валерии в Германии.

Об этом сообщила прокуратура немецкого города Хемниц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Мужчину, гражданина Молдовы, арестовали в одном из пражских ресторанов около 10:15 по местному времени по ордеру прокуратуры Хемница.

Читайте также: Убийство 9-летней Валерии в Германии: Полиция разыскивает двух подозреваемых, - Bild

"В ближайшее время он будет передан в Германию для участия в уголовном производстве по обвинению в убийстве по неосторожности", - добавили правоохранители, отметив, что больше подробностей привести не могут.

Ранее сообщалось, что по факту убийства 9-летней девочки Валерии в Германии разыскивают двух подозреваемых - уроженца Молдовы и беженца из Украины.

Исчезновение 9-летней Валерии в Германии.

3 июня 2024 года девочка не дошла до школы. Была начата поисковая операция, привлечено более 300 правоохранителей.

Последний раз ее видели около 6:50 утра, когда она вышла из дома, чтобы пойти на автобус в школу, но там ее так и не видели. В школе не забили тревогу из-за ее отсутствия, поэтому мама девочки заметила исчезновение дочери только около 18:30 того же дня.

Впоследствии, 11 июня, в лесу вблизи города Дебельн (Саксония) нашли тело, которое идентифицировали как Валерию. Его обнаружили вдали от лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности. Следователи сосредоточились на социальном кругу семьи, сообщили в местную прокуратуру. Подозреваемых и арестов пока нет.

Отец девочки, военный Роман Гудзенко последние два года видел своих детей только через экран телефона. По его словам, бывшая жена обещала привезти Валерию, как только начнутся каникулы, но не сделала этого. Роман поехал в Германию, его отпустили с фронта.