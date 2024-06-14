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Убийство 9-летней Валерии в Германии: в Праге задержан один из подозреваемых

Вбивство 9-річної Валерії у Німеччині

Сегодня, 14 июня, в Праге задержали 36-летнего мужчину, которого считают одним из подозреваемых в убийстве 9-летней украинки Валерии в Германии.

Об этом сообщила прокуратура немецкого города Хемниц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Мужчину, гражданина Молдовы, арестовали в одном из пражских ресторанов около 10:15 по местному времени по ордеру прокуратуры Хемница.

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"В ближайшее время он будет передан в Германию для участия в уголовном производстве по обвинению в убийстве по неосторожности", - добавили правоохранители, отметив, что больше подробностей привести не могут.

Ранее сообщалось, что по факту убийства 9-летней девочки Валерии в Германии разыскивают двух подозреваемых - уроженца Молдовы и беженца из Украины.

Исчезновение 9-летней Валерии в Германии.

3 июня 2024 года девочка не дошла до школы. Была начата поисковая операция, привлечено более 300 правоохранителей.

Последний раз ее видели около 6:50 утра, когда она вышла из дома, чтобы пойти на автобус в школу, но там ее так и не видели. В школе не забили тревогу из-за ее отсутствия, поэтому мама девочки заметила исчезновение дочери только около 18:30 того же дня.

Впоследствии, 11 июня, в лесу вблизи города Дебельн (Саксония) нашли тело, которое идентифицировали как Валерию. Его обнаружили вдали от лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности. Следователи сосредоточились на социальном кругу семьи, сообщили в местную прокуратуру. Подозреваемых и арестов пока нет.

Отец девочки, военный Роман Гудзенко последние два года видел своих детей только через экран телефона. По его словам, бывшая жена обещала привезти Валерию, как только начнутся каникулы, но не сделала этого. Роман поехал в Германию, его отпустили с фронта.

Автор: 

Германия (6978) дети (6514) убийство (6490) украинцы (3863)


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Топ комментарии
+20
Як можна вбити з необережності дитину яка їхала до школи?
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14.06.2024 18:41
+11
Яке горе 😥
Зло повинно бути покаране
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14.06.2024 18:42
+8
Поки батько дитини воює на фронті, ця ... злигалася з молдавським *******.
І шо могло піти не так?

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14.06.2024 18:55
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Як можна вбити з необережності дитину яка їхала до школи?
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14.06.2024 18:41 Ответить
Версія може бути така
Той поц цілий ранок наярював шлюсі
Що хоче її трахнути
Потім зустрів її дитину біля школи
Змусив її дзвонити мамі- проститутці по своєму мобільному
Дитина, можливо, відмовлялась
Воно вдарило її і вбило.
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14.06.2024 19:42 Ответить
А потім вбиту дитину затягнув хз куди у ліс де вовкі срать бояться?
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14.06.2024 19:52 Ответить
А ви б залишили в людному місці?
Всі вбивці ховають своїх жертв, де ти срати боїшся
Це рефлекс
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14.06.2024 19:56 Ответить
Отже він, в людному місці, вбив дитину і потім тягнув її хз куди?
Навряд чи з вас вийде Шерлок Холмс.
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14.06.2024 20:00 Ответить
Я вивчала паттерн серійних вбивць
Щоб боротись з ворогом
Потрібно його добре знати
Всі кацапи- серійні вбивці
Чи ви сумніваєтесь, що то кацап?
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14.06.2024 20:09 Ответить
А я тоже в тетріс грав колись і шо🤣
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14.06.2024 20:35 Ответить
Бачу у тебе великий досвід щодо шлюх. Чи не з тієї гільдії що так впевнено версії пропонуєш дурням що ще й обговорюють це?
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14.06.2024 20:52 Ответить
Яке горе 😥
Зло повинно бути покаране
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14.06.2024 18:42 Ответить
Поки батько дитини воює на фронті, ця ... злигалася з молдавським *******.
І шо могло піти не так?

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14.06.2024 18:55 Ответить
На конкурс гумору конюхів готуєшся?
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14.06.2024 19:00 Ответить
і ***** ти дичину пізданув?
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14.06.2024 19:12 Ответить
Матері треба було за дитиною дивитися, а не за молдавськими пісюнами бігати.
Тоді б і трагедії не було!
Маю таку думку.
А ви можете її заперечити, якщо у вас є для цього підстави.
Але дитину вже не вернеш...
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14.06.2024 19:21 Ответить
не знаю яка твоя стать, але чоловік не буде так патякати. Цей молдованин був в неї ще до чоловіка, а чоловік цей (батько двох доньок) розлучився з нею в минулому році. А другий підозрюваний- сусід яйця підкочував але його відшили і він погрожував. Дитина пішла в школу сама що роблять мільйони 9-річних дітей, вчителі її не кинулись, хоча повинні були це зробити по Закону! Тож по факту виходить що хтось накинув купу лайна про "молдавські пісюни"...
А дитину не вернеш...
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14.06.2024 19:28 Ответить
Тисячі 9 річних дітей ходить в школу в Німеччині
Вчителі будуть дзвонити щоразу, коли дитина не приходить в школу, ви чокнуті?
На це потрібно урок витратити
Я їх розумію, вони не секретарші батьків -проституток
Малій дитині дають мобільний
Якщо переживають за її дорогу до школи
Вона дзвонить мамі, що дійшла
А потім здає мобільний вчителям
Ця кацапка НЕ ДАВАЛА їй мобільний
Вона винна,бо уроки в Німеччині, як правило , до 12:00
А ця ка цапська шлюха почала згадувати про дитину тільки о 18:30
Коли натрахалась
Та й біологічний батько теж це зауважив
Тому хоче забрати другу дочку від цієї лярви
Всі кацапки себе так поводять
Віддали дітей до школи - і ура!
Можуть бухати, трахатись.
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14.06.2024 19:38 Ответить
Батьки зобов"язані сповіщати ( по телефону або зараз і електронною поштою) що дитина не прийде в школу. Все інше домисли
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14.06.2024 22:10 Ответить
Цей молдованин був в неї ще до чоловіка, а чоловік цей (батько двох доньок) розлучився з нею в минулому році. А другий підозрюваний- сусід яйця підкочував але його відшили і він погрожував.
***********
Дякую. Ви тільки підтвердили мою думку.

"О домє больше думай, дура!" (с)
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14.06.2024 19:43 Ответить
Ви свічку тримали?
Ви якось дивно виправдовуєте вбивцю!
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14.06.2024 20:01 Ответить
ви українську мову
якось дивно не розумієте
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14.06.2024 20:10 Ответить
Ти яка баба в маразмі, осуджуєш людину якої навіть не знаєш.
Яке тобі діло хто з ким спить і скільки раз?
Тебе шо ніхто не трахає, чого тебе це так хвилює?
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14.06.2024 20:34 Ответить
Вона- шанувальниця фаріон-це багато чого пояснює.
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14.06.2024 20:37 Ответить
Ааа, зрозуміло.
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14.06.2024 20:40 Ответить
М'яко кажучи неправильно писати мерзенні речі про людину яка не зробила вам нічого поганого.і в житті якої сталася трагедія.злість та дурість дві сестри які завжди ходять разом. Всі погані емоції походять від сатани і шкодять найперше іх носію а потім оточуючим.
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14.06.2024 20:52 Ответить
Ви та пані Марта нагадуєте мені двох базарних баб з хронічним недотрахом які судять всіх виключно по собі.В житті кількох людей сталася трагедія ось що насправді важливо.
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14.06.2024 20:54 Ответить
Важливо уникати таких трагедій надалі. А для цього потрібно визначити причини, які призвели до цього.
І у даному випадку, цілком очевидно, що поведінка матері у її особистому житті стала однією з головних передумов для трагічного фіналу.
Не зробить висновки - трагедія може повторитися.
А ви давайте, розказуйте далі про базарних баб з хронічним недотрахом косьмічєськіє кораблі, бороздящіє Бальшой тєатр...
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14.06.2024 21:28 Ответить
Необережна мати мала бути зі своїм чоловіком з України, як вона це обіцяла у церкві під час вінчання (шлюбу).

Але чоловіка кинула, в Німеччині мала статтеві зв'язки з молдованином, дала цьоиу молдовану доступ до дитини малої (познайомила його з дитиною, демонструвала, що йому можна довіряти).

Це - закордоннеб... з тяжкими наслідками для дитини.
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14.06.2024 19:42 Ответить
Віддайте вбивцю батькові. Він знає, що робити.
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14.06.2024 20:11 Ответить
Хтось вірить, що залицяльники могли вбити дитину за відмову її матері з ними спати?
Більше повірю, що то якісь фанатичні кацапи зробили, бо для такого злочину треба бути альтернативно їбанутим на голову, таке більше кацапам властиво.
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14.06.2024 22:01 Ответить
 
 