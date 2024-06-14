Убийство 9-летней Валерии в Германии: в Праге задержан один из подозреваемых
Сегодня, 14 июня, в Праге задержали 36-летнего мужчину, которого считают одним из подозреваемых в убийстве 9-летней украинки Валерии в Германии.
Об этом сообщила прокуратура немецкого города Хемниц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Мужчину, гражданина Молдовы, арестовали в одном из пражских ресторанов около 10:15 по местному времени по ордеру прокуратуры Хемница.
"В ближайшее время он будет передан в Германию для участия в уголовном производстве по обвинению в убийстве по неосторожности", - добавили правоохранители, отметив, что больше подробностей привести не могут.
Ранее сообщалось, что по факту убийства 9-летней девочки Валерии в Германии разыскивают двух подозреваемых - уроженца Молдовы и беженца из Украины.
Исчезновение 9-летней Валерии в Германии.
3 июня 2024 года девочка не дошла до школы. Была начата поисковая операция, привлечено более 300 правоохранителей.
Последний раз ее видели около 6:50 утра, когда она вышла из дома, чтобы пойти на автобус в школу, но там ее так и не видели. В школе не забили тревогу из-за ее отсутствия, поэтому мама девочки заметила исчезновение дочери только около 18:30 того же дня.
Впоследствии, 11 июня, в лесу вблизи города Дебельн (Саксония) нашли тело, которое идентифицировали как Валерию. Его обнаружили вдали от лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности. Следователи сосредоточились на социальном кругу семьи, сообщили в местную прокуратуру. Подозреваемых и арестов пока нет.
Отец девочки, военный Роман Гудзенко последние два года видел своих детей только через экран телефона. По его словам, бывшая жена обещала привезти Валерию, как только начнутся каникулы, но не сделала этого. Роман поехал в Германию, его отпустили с фронта.
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Той поц цілий ранок наярював шлюсі
Що хоче її трахнути
Потім зустрів її дитину біля школи
Змусив її дзвонити мамі- проститутці по своєму мобільному
Дитина, можливо, відмовлялась
Воно вдарило її і вбило.
Всі вбивці ховають своїх жертв, де ти срати боїшся
Це рефлекс
Навряд чи з вас вийде Шерлок Холмс.
Щоб боротись з ворогом
Потрібно його добре знати
Всі кацапи- серійні вбивці
Чи ви сумніваєтесь, що то кацап?
Зло повинно бути покаране
І шо могло піти не так?
Тоді б і трагедії не було!
Маю таку думку.
А ви можете її заперечити, якщо у вас є для цього підстави.
Але дитину вже не вернеш...
А дитину не вернеш...
Вчителі будуть дзвонити щоразу, коли дитина не приходить в школу, ви чокнуті?
На це потрібно урок витратити
Я їх розумію, вони не секретарші батьків -проституток
Малій дитині дають мобільний
Якщо переживають за її дорогу до школи
Вона дзвонить мамі, що дійшла
А потім здає мобільний вчителям
Ця кацапка НЕ ДАВАЛА їй мобільний
Вона винна,бо уроки в Німеччині, як правило , до 12:00
А ця ка цапська шлюха почала згадувати про дитину тільки о 18:30
Коли натрахалась
Та й біологічний батько теж це зауважив
Тому хоче забрати другу дочку від цієї лярви
Всі кацапки себе так поводять
Віддали дітей до школи - і ура!
Можуть бухати, трахатись.
***********
Дякую. Ви тільки підтвердили мою думку.
"О домє больше думай, дура!" (с)
Ви якось дивно виправдовуєте вбивцю!
якось дивно не розумієте
Яке тобі діло хто з ким спить і скільки раз?
Тебе шо ніхто не трахає, чого тебе це так хвилює?
І у даному випадку, цілком очевидно, що поведінка матері у її особистому житті стала однією з головних передумов для трагічного фіналу.
Не зробить висновки - трагедія може повторитися.
А ви давайте, розказуйте далі про
базарних баб з хронічним недотрахомкосьмічєськіє кораблі, бороздящіє Бальшой тєатр...
Але чоловіка кинула, в Німеччині мала статтеві зв'язки з молдованином, дала цьоиу молдовану доступ до дитини малої (познайомила його з дитиною, демонструвала, що йому можна довіряти).
Це - закордоннеб... з тяжкими наслідками для дитини.
Більше повірю, що то якісь фанатичні кацапи зробили, бо для такого злочину треба бути альтернативно їбанутим на голову, таке більше кацапам властиво.