Убийство 9-летней Валерии в Германии: Полиция разыскивает двух подозреваемых, - Bild

По факту убийства 9-летней девочки Валерии в Германии разыскивают двух подозреваемых - уроженца Молдовы и беженца из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом пишет издание Bild.

Так, по данным источников издания, первым, кого разыскивают, является уроженец Молдовы по имени Андрей. У него ранее были отношения с 33-летней матерью Валерии.

Мужчина сейчас проживает в Праге, чешские следователи пока не могут его найти. Утром в день исчезновения Валерии он писал ее маме и требовал созвониться. По информации журналистов, Андрей был в Дебельне в тот день - его зафиксировали камеры наблюдения возле дома его матери, а также отслеживание мобильного.

Вторым подозреваемым является 50-летний беженец из Украины, бывший моряк Геннадий Л. Он был соседом семьи девочки. Незадолго до гибели ребенок сообщал, что ее преследовал взрослый мужчина. Геннадий хотел встречаться с матерью Валерии, но та ему отказала. После этого он обещал "разрушить ей жизнь".

Полиция не комментирует, подозреваются ли мужчины в убийстве или их хотят опросить как свидетелей.

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Исчезновение 9-летней Валерии в Германии.

3 июня 2024 года девочка не дошла до школы. Была начата поисковая операция, привлечено более 300 правоохранителей.

Последний раз ее видели около 6:50 утра, когда она вышла из дома, чтобы пойти на автобус в школу, но там ее так и не видели. В школе не забили тревогу из-за ее отсутствия, поэтому мама девочки заметила исчезновение дочери только около 18:30 того же дня.

Впоследствии, 11 июня, в лесу вблизи города Дебельн (Саксония) нашли тело, которое идентифицировали как Валерию. Его обнаружили вдали от лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности. Следователи сосредоточились на социальном кругу семьи, сообщили в местную прокуратуру. Подозреваемых и арестов пока нет.

Отец девочки, военный Роман Гудзенко последние два года видел своих детей только через экран телефона. По его словам, бывшая жена обещала привезти Валерию, как только начнутся каникулы, но не сделала этого. Роман поехал в Германию, его отпустили с фронта.

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