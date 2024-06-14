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Убийство 9-летней Валерии в Германии: Полиция разыскивает двух подозреваемых, - Bild

Поліція розшукує підозрюваних у вбивстві 9-річної Валерії в Німеччині

По факту убийства 9-летней девочки Валерии в Германии разыскивают двух подозреваемых - уроженца Молдовы и беженца из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом пишет издание Bild.

Так, по данным источников издания, первым, кого разыскивают, является уроженец Молдовы по имени Андрей. У него ранее были отношения с 33-летней матерью Валерии.

Мужчина сейчас проживает в Праге, чешские следователи пока не могут его найти. Утром в день исчезновения Валерии он писал ее маме и требовал созвониться. По информации журналистов, Андрей был в Дебельне в тот день - его зафиксировали камеры наблюдения возле дома его матери, а также отслеживание мобильного.

Вторым подозреваемым является 50-летний беженец из Украины, бывший моряк Геннадий Л. Он был соседом семьи девочки. Незадолго до гибели ребенок сообщал, что ее преследовал взрослый мужчина. Геннадий хотел встречаться с матерью Валерии, но та ему отказала. После этого он обещал "разрушить ей жизнь".

Полиция не комментирует, подозреваются ли мужчины в убийстве или их хотят опросить как свидетелей.

Также читайте: Начато расследование по факту умышленного убийства чиновника Запорожского горсовета, - Офис генпрокурора

Исчезновение 9-летней Валерии в Германии.

3 июня 2024 года девочка не дошла до школы. Была начата поисковая операция, привлечено более 300 правоохранителей.

Последний раз ее видели около 6:50 утра, когда она вышла из дома, чтобы пойти на автобус в школу, но там ее так и не видели. В школе не забили тревогу из-за ее отсутствия, поэтому мама девочки заметила исчезновение дочери только около 18:30 того же дня.

Впоследствии, 11 июня, в лесу вблизи города Дебельн (Саксония) нашли тело, которое идентифицировали как Валерию. Его обнаружили вдали от лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности. Следователи сосредоточились на социальном кругу семьи, сообщили в местную прокуратуру. Подозреваемых и арестов пока нет.

Отец девочки, военный Роман Гудзенко последние два года видел своих детей только через экран телефона. По его словам, бывшая жена обещала привезти Валерию, как только начнутся каникулы, но не сделала этого. Роман поехал в Германию, его отпустили с фронта.

Читайте: Полиция Германии подтвердила гибель 9-летней украинки, которая пропала неделю назад

Автор: 

Германия (6978) дети (6514) убийство (6490)


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Топ комментарии
+9
Вони були розлучені. Вона йому нічого не винна.
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14.06.2024 13:53
+7
Поки чоловік на фронті, дружина б...дує в німеччині. Скільки таких родин
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14.06.2024 13:49
+5
Спочатку один ї..ав потім інший поки чоловік на фронті. Пострадала дитина. Висновок - мати б..дь.
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14.06.2024 14:28
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це вже який пИ..ць від сперматогенезу...
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14.06.2024 13:47 Ответить
Поки чоловік на фронті, дружина б...дує в німеччині. Скільки таких родин
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14.06.2024 13:49 Ответить
Вони були розлучені. Вона йому нічого не винна.
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14.06.2024 13:53 Ответить
Ага,зато дочці вінна.
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14.06.2024 14:19 Ответить
Спочатку один ї..ав потім інший поки чоловік на фронті. Пострадала дитина. Висновок - мати б..дь.
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14.06.2024 14:28 Ответить
Та це вже стара інфа! Шось адміни на Цензорі протупили.
Той українець ВЖЕ вчора пред'явив алібі - його не було в ті дні взагалі в Німаччині.
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14.06.2024 14:34 Ответить
" ..50-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій Л. " І оце має статус біженця , отримує виплати . Де ви , захисники ухилянтів ?
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14.06.2024 14:56 Ответить
В 50 років він вже вояка ніякий.
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14.06.2024 15:09 Ответить
Ви його знаєте , що він ніякий ? Якщо залицяється, то ще ого який !))) Пані , воно могло б допомагати ЗСУ , сітки маскувальні плести , багато чого робити . І в ЗСУ в такому віці воюють , це не пенсійний вік , а воно просто економічний біженець .
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14.06.2024 15:18 Ответить
Пані Тетяна, ЗСУ потрібні медсестри, санітарки, кухарки і просто прибіральниці. Не женить інших, поки Ви сама не у ЗСУ.
Огідно дивитись, як Ви гоните інших тат, братів на війну, поки сама ховається на дивані.
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14.06.2024 18:16 Ответить
Пані Ольга , дає корисні поради з Польщі , тим, хто постійно під обстрілами в Україні , у кого рідні на фронті . Світ на виворіт .
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14.06.2024 18:22 Ответить
Так, я громадянка Польщі та США, це країни НАТО.
А Ви - орущая істерічна баба, що сидить на дивані та посилає інших на фронт.
Тетяно, Ви - позор України. Ви труслива істота, що рішуче штовхає на смерть інших.
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14.06.2024 19:27 Ответить
Ти не жінка , ти мужик , і не громадянка Польщі , ти або місцева вата , або Воно з длнри .
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14.06.2024 19:52 Ответить
Отакої)))) що завгодно , тількі щоб себе розумницю виправдати. А ну пішла на фронт. !! Ти теж сітки плести всієш !! Судна виносити в госпіталях. Пішла кажу !! Або рота закрий. !!
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15.06.2024 10:00 Ответить
Згадала, з таким ніком --, на форумі був такий , а потім його забанили , за антиукраїнську позицію .
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14.06.2024 19:55 Ответить
Так всё же, почему ТЫ не в ЗСУ?
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14.06.2024 21:53 Ответить
Ааа , зрозуміла хто ти . Злий Гном , в цій статті не жартуй -ок ?
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14.06.2024 22:53 Ответить
А то шо?
И я не шучу!
Так почему ты не в ЗСУ!?
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15.06.2024 10:46 Ответить
І що ? Вона з Польші не гонить інших на смерть , як це робите ви. Дійсно , в ЗСУ багато жінок служить , той ви могли б принести користь. Чому ні ? Чому я військовозобов'язана ( медик ) моду служити , а ви ні ? Чі в вас пиз…да не така як у мене ?
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15.06.2024 09:59 Ответить
Клас ! Я теж медик . А давайте так , зустрінемося , і поговоримо -ок ? Давайте в ПЦТМ ( позаштатний центр тактичної медицини ) у полковника Полторацького -ок ? )))
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15.06.2024 20:04 Ответить
Тим більше !! Вперед !! Показуй власним прикладом , як треба захищати країну !
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16.06.2024 12:02 Ответить
В тві пишуть що батько з фронту почав шукати дитину онлайн і розповів про матір що вона дійсно вела аморальний спосіб життя замість виховувати дитину. То фейсбучні незламні квочки накинулись на нього і влаштували травлю. А зараз виявилось що він правий, та й люди з маленького Німецького містечка знають мамашу
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15.06.2024 14:47 Ответить
 
 