Начато расследование по факту умышленного убийства должностного лица Запорожского горсовета, - Офис генпрокурора
Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование по факту умышленного убийства чиновника Запорожского горсовета (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, 11 июня 2024 года утром возле подъезда многоэтажки центрального района Запорожья неизвестный стрелял в руководителя одного из департаментов городского совета, после чего покинул место происшествия. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице.
Проводится неотложные следственно-оперативные мероприятия.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Запорожской области.
Как сообщалось, в центре Запорожья расстреляли отстраненного директора департамента горсовета Денщика: он умер в больнице, убийцу разыскивают.
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А чи ви його закінчите, те розслідування, велике питання...
пару років зряплата,преміі,вислуга,звання,медальки
а також бронь від фронту..
І шо мусара вийшли на самі себе?
Закінчення не будеКіно не буде - кінщик захворів....
🟥🟥Сьогодні людину, яка критикувала чинну владу, Максима Денщика, було розстріляно (4 постріли) перед його під'їздом. Щойно він помер у лікарні. Саме він останнім часом висвітлював у медіа всі беззаконня, що відбуваються в Запоріжжі.
Місяць тому він заявив про погрози від Івана Федорова - очільника Запоріжської ОВА, якого призначив Зеленський:
«Хочу офіційно заявити про тиск на мене зі сторони голови ЗОВА Федорова Івана!
Останній «по хорошему» пропонував мені декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням. Я відмовився, бо вважаю що чесно та сумлінно виконую свої обовʼязки! Станом на сьогодні Іван прямо та через різних людей (як в міськраді так і за її межами) погрожує мені розправою зі сторони правоохоронних органів!
Моя позиція є принциповою!
ЗАЗНАЧАЮ, що в разі кримінального переслідування мене зі сторони правоохоронців - це є розправа наді мною за мою позицію!»
Але навіть після цієї заяви реакції Зеленського не було.
СВОБОДА СЛОВА МАЄ ЦІНУ…
Також зазначають, що «Денщик написав від імені міськради позов до суду на повернення Тарасова сквера назад місту, так і почалася метушня. Навіть департамент хотіли цілком прикрити. Хтось явно не поспішає забирати землю у Кальцева. Загалом, повертаємось у дев'яності.».