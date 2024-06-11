Начато расследование по факту умышленного убийства должностного лица Запорожского горсовета, - Офис генпрокурора

Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование по факту умышленного убийства чиновника Запорожского горсовета (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 11 июня 2024 года утром возле подъезда многоэтажки центрального района Запорожья неизвестный стрелял в руководителя одного из департаментов городского совета, после чего покинул место происшествия. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице.

Проводится неотложные следственно-оперативные мероприятия.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Как сообщалось, в центре Запорожья расстреляли отстраненного директора департамента горсовета Денщика: он умер в больнице, убийцу разыскивают.