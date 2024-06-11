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Новости
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Резонансное убийство в Запорожье – на особом контроле, - Федоров

вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі

Резонансное убийство в Запорожье не имеет права остаться без внимания ни власти, ни правоохранителей.

Это подчеркивает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что сегодня около 8 утра в полицию поступило сообщение о том, что возле подъезда многоэтажки одного из районов Запорожья неизвестный из огнестрельного оружия стрелял в местного чиновника. Пострадавший скончался во время реанимационных мер.

"Оперативно провел совещание с правоохранительными органами, полиция проводит следственно-розыскные действия. Расследование резонансного убийства - на особом контроле. Запорожье - не место для криминальных разборок. Поэтому совместно с правоохранителями будем проводить превентивную работу по искоренению криминалитета в областном центре. Отдельное внимание - к усилению мер безопасности жителей города на улицах. Работаем на упреждение", - добавляет Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничнику, застрелившему нарушителя границы на Закарпатье, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - ГБР

Как сообщалось, в центре Запорожья расстреляли отстраненного директора департамента горсовета Денщика: он умер в больнице, убийцу разыскивают.

Автор: 

Запорожье (2656) убийство (6486) Федоров Иван (468)


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Топ комментарии
+8
Кожне вбивство повинно бути на особливому контролі, а тільки, коли вбивають чиновника. Я не здивуюсь, що він багато знав і був учасником якихось оборуток.
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11.06.2024 12:18
+6
Фьодоров - прізвище зовсім не кацапське, не палєво
У владі Україні більщість людей з неукраїнськими прізвищами, задовбав вже цей толерантний зоопарк.
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11.06.2024 12:33
+5
Тобто правоохоронцізразу зрозуміли, що якщо посадовець, то це кримінальні розборки. Браво.
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11.06.2024 12:18
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Тобто правоохоронцізразу зрозуміли, що якщо посадовець, то це кримінальні розборки. Браво.
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11.06.2024 12:18 Ответить
Кожне вбивство повинно бути на особливому контролі, а тільки, коли вбивають чиновника. Я не здивуюсь, що він багато знав і був учасником якихось оборуток.
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11.06.2024 12:18 Ответить
Ну, не просто ж так його відсторонили перед цим!
Як там кажуть: "Знання - сила", але іноді ці знання і...вбивають.
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11.06.2024 12:26 Ответить
..ага.. дбр еще позовите..
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11.06.2024 12:20 Ответить
А може чинуші нехай бояться, того що бумеранг незворотній.
Мабуть хапуга зебидлотна допікла комусь...
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11.06.2024 12:23 Ответить
на особистому контролі у федорова?
скакнув через голову?
скажи спасибі, що зе!прострочений не чув цього, бо занятий у берліні.
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11.06.2024 12:27 Ответить
У вбитого наче були тьорки якраз з Федоровим . Такі плітки ходять по Запоріжжю.
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11.06.2024 12:30 Ответить
Федоров взял под личный контроль дело об убийстве чиновника у которого был конфликт с Федоровым. Такое может быть только у нас
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11.06.2024 12:30 Ответить
Ще одна свиня у владі.
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11.06.2024 12:32 Ответить
Как житель Запорожья, скажу что МАЛО, за гуманитарку, за фортификации их надо всех стрелять и почаще.
Криминальные разборки у чиновников))))
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11.06.2024 12:33 Ответить
Фьодоров - прізвище зовсім не кацапське, не палєво
У владі Україні більщість людей з неукраїнськими прізвищами, задовбав вже цей толерантний зоопарк.
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11.06.2024 12:33 Ответить
Особливо багато у зе-владі.
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11.06.2024 12:53 Ответить
А прізвище завжди відповідає етнічній приналежності?
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11.06.2024 13:53 Ответить
Більше ніж на 90 %
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11.06.2024 16:52 Ответить
Як ти вирахував?
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11.06.2024 22:46 Ответить
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11.06.2024 21:01 Ответить
Ну, якщо "на особистому контролі", то я спокійний - нікого НЕ ЗНАЙДУТЬ!
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11.06.2024 12:34 Ответить
На особливому контролі 😀😀😀ПолЮція порішає ці питання
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11.06.2024 12:36 Ответить
або крав гуманітарку і замітають сліди, або розслідував як крали гіманітарку і замітають сліди
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11.06.2024 12:38 Ответить
Ті хто накрав вже давно звільнилися і кудись по тихому розповзлись. А шуму було спочатку ..
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11.06.2024 13:05 Ответить
на особом контроле значит снова-глухарь.................................................
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11.06.2024 12:47 Ответить
Зачистка причетних та свідків у справі про розкрадання гуманітарки
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11.06.2024 13:56 Ответить
 
 