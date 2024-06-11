Резонансное убийство в Запорожье – на особом контроле, - Федоров
Резонансное убийство в Запорожье не имеет права остаться без внимания ни власти, ни правоохранителей.
Это подчеркивает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что сегодня около 8 утра в полицию поступило сообщение о том, что возле подъезда многоэтажки одного из районов Запорожья неизвестный из огнестрельного оружия стрелял в местного чиновника. Пострадавший скончался во время реанимационных мер.
"Оперативно провел совещание с правоохранительными органами, полиция проводит следственно-розыскные действия. Расследование резонансного убийства - на особом контроле. Запорожье - не место для криминальных разборок. Поэтому совместно с правоохранителями будем проводить превентивную работу по искоренению криминалитета в областном центре. Отдельное внимание - к усилению мер безопасности жителей города на улицах. Работаем на упреждение", - добавляет Федоров.
Как сообщалось, в центре Запорожья расстреляли отстраненного директора департамента горсовета Денщика: он умер в больнице, убийцу разыскивают.
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Як там кажуть: "Знання - сила", але іноді ці знання і...вбивають.
Мабуть хапуга зебидлотна допікла комусь...
скакнув через голову?
скажи спасибі, що зе!прострочений не чув цього, бо занятий у берліні.
Криминальные разборки у чиновников))))
У владі Україні більщість людей з неукраїнськими прізвищами, задовбав вже цей толерантний зоопарк.