Резонансное убийство в Запорожье – на особом контроле, - Федоров

Резонансное убийство в Запорожье не имеет права остаться без внимания ни власти, ни правоохранителей.

Это подчеркивает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что сегодня около 8 утра в полицию поступило сообщение о том, что возле подъезда многоэтажки одного из районов Запорожья неизвестный из огнестрельного оружия стрелял в местного чиновника. Пострадавший скончался во время реанимационных мер.

"Оперативно провел совещание с правоохранительными органами, полиция проводит следственно-розыскные действия. Расследование резонансного убийства - на особом контроле. Запорожье - не место для криминальных разборок. Поэтому совместно с правоохранителями будем проводить превентивную работу по искоренению криминалитета в областном центре. Отдельное внимание - к усилению мер безопасности жителей города на улицах. Работаем на упреждение", - добавляет Федоров.

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Как сообщалось, в центре Запорожья расстреляли отстраненного директора департамента горсовета Денщика: он умер в больнице, убийцу разыскивают.