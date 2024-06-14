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Вбивство 9-річної Валерії у Німеччині: Поліція розшукує двох підозрюваних, - Bild

Поліція розшукує підозрюваних у вбивстві 9-річної Валерії в Німеччині

За фактом вбивства 9-річної дівчинки Валерії у Німеччині розшукують двох підозрюваних - уродженця Молдови та біженця з України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це пише видання Bild.

Так, за даними джерел видання, першим, кого розшукують є уродженець Молдови на ім'я Андрій. У нього раніше були стосунки з 33-річною матір'ю Валерії.

Чоловік наразі проживає у Празі, чеські слідчі поки не можуть його знайти. Зранку в день зникнення Валерії він писав її мамі й вимагав зідзвонитися. За інформацією журнаілстів, Андрій був у Дебельні того дня - його зафіксували камери спостереження біля будинку його матері, а також відстеження мобільного.

Другим підозрюваним є 50-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій Л. Він був сусідом родини дівчинки. Незадовго до загибелі дитина повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік. Геннадій хотів зустрічатися з матір'ю Валерії, але та йому відмовила. Після цього він обіцяв "зруйнувати їй життя".

Поліція не коментує, чи чоловіки підозрювані в убивстві, чи їх хочуть опитати як свідків.

Також читайте: Розпочато розслідування за фактом умисного вбивства посадовця Запорізької міськради, - Офіс генпрокурора

Зникнення 9-річної Валерії у Німеччині.

3 червня 2024 року дівчинка не дійшла до школи. Було розпочато пошукову операцію, залучено понад 300 правоохоронців.

Востаннє її бачили близько 6:50 ранку, коли вона вийшла з дому, щоб піти на автобус до школи, але там її так і не бачили. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише близько 18:30 того ж дня.

Згодом, 11 червня, у лісі поблизу міста Дебельн (Саксонія) знайшли тіло, яке ідентифікували як Валерію. Його виявили далеко від лісових доріжок, у підліску непрохідної місцевості. Слідчі зосередилися на соціальному колі родини, повідомили у місцевій прокуратурі. Підозрюваних і арештів поки що немає.

Батько дівчинки, військовий Роман Гудзенко останні два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. За його словами, колишня дружина обіцяла привезти Валерію, щойно почнуться канікули, але не зробила цього. Роман виїхав до Німеччини, його відпустили з фронту.

Читайте: Поліція Німеччини підтвердила загибель 9-річної українки, яка зникла тиждень тому

Автор: 

Німеччина (7381) діти (5093) вбивство (3095)


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Топ коментарі
+9
Вони були розлучені. Вона йому нічого не винна.
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14.06.2024 13:53
+7
Поки чоловік на фронті, дружина б...дує в німеччині. Скільки таких родин
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14.06.2024 13:49
+5
Спочатку один ї..ав потім інший поки чоловік на фронті. Пострадала дитина. Висновок - мати б..дь.
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14.06.2024 14:28
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це вже який пИ..ць від сперматогенезу...
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14.06.2024 13:47 Відповісти
Поки чоловік на фронті, дружина б...дує в німеччині. Скільки таких родин
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14.06.2024 13:49 Відповісти
Вони були розлучені. Вона йому нічого не винна.
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14.06.2024 13:53 Відповісти
Ага,зато дочці вінна.
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14.06.2024 14:19 Відповісти
Спочатку один ї..ав потім інший поки чоловік на фронті. Пострадала дитина. Висновок - мати б..дь.
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14.06.2024 14:28 Відповісти
Та це вже стара інфа! Шось адміни на Цензорі протупили.
Той українець ВЖЕ вчора пред'явив алібі - його не було в ті дні взагалі в Німаччині.
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14.06.2024 14:34 Відповісти
" ..50-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій Л. " І оце має статус біженця , отримує виплати . Де ви , захисники ухилянтів ?
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14.06.2024 14:56 Відповісти
В 50 років він вже вояка ніякий.
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14.06.2024 15:09 Відповісти
Ви його знаєте , що він ніякий ? Якщо залицяється, то ще ого який !))) Пані , воно могло б допомагати ЗСУ , сітки маскувальні плести , багато чого робити . І в ЗСУ в такому віці воюють , це не пенсійний вік , а воно просто економічний біженець .
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14.06.2024 15:18 Відповісти
Пані Тетяна, ЗСУ потрібні медсестри, санітарки, кухарки і просто прибіральниці. Не женить інших, поки Ви сама не у ЗСУ.
Огідно дивитись, як Ви гоните інших тат, братів на війну, поки сама ховається на дивані.
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14.06.2024 18:16 Відповісти
Пані Ольга , дає корисні поради з Польщі , тим, хто постійно під обстрілами в Україні , у кого рідні на фронті . Світ на виворіт .
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14.06.2024 18:22 Відповісти
Так, я громадянка Польщі та США, це країни НАТО.
А Ви - орущая істерічна баба, що сидить на дивані та посилає інших на фронт.
Тетяно, Ви - позор України. Ви труслива істота, що рішуче штовхає на смерть інших.
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14.06.2024 19:27 Відповісти
Ти не жінка , ти мужик , і не громадянка Польщі , ти або місцева вата , або Воно з длнри .
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14.06.2024 19:52 Відповісти
Отакої)))) що завгодно , тількі щоб себе розумницю виправдати. А ну пішла на фронт. !! Ти теж сітки плести всієш !! Судна виносити в госпіталях. Пішла кажу !! Або рота закрий. !!
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15.06.2024 10:00 Відповісти
Згадала, з таким ніком --, на форумі був такий , а потім його забанили , за антиукраїнську позицію .
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14.06.2024 19:55 Відповісти
Так всё же, почему ТЫ не в ЗСУ?
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14.06.2024 21:53 Відповісти
Ааа , зрозуміла хто ти . Злий Гном , в цій статті не жартуй -ок ?
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14.06.2024 22:53 Відповісти
А то шо?
И я не шучу!
Так почему ты не в ЗСУ!?
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15.06.2024 10:46 Відповісти
І що ? Вона з Польші не гонить інших на смерть , як це робите ви. Дійсно , в ЗСУ багато жінок служить , той ви могли б принести користь. Чому ні ? Чому я військовозобов'язана ( медик ) моду служити , а ви ні ? Чі в вас пиз…да не така як у мене ?
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15.06.2024 09:59 Відповісти
Клас ! Я теж медик . А давайте так , зустрінемося , і поговоримо -ок ? Давайте в ПЦТМ ( позаштатний центр тактичної медицини ) у полковника Полторацького -ок ? )))
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15.06.2024 20:04 Відповісти
Тим більше !! Вперед !! Показуй власним прикладом , як треба захищати країну !
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16.06.2024 12:02 Відповісти
В тві пишуть що батько з фронту почав шукати дитину онлайн і розповів про матір що вона дійсно вела аморальний спосіб життя замість виховувати дитину. То фейсбучні незламні квочки накинулись на нього і влаштували травлю. А зараз виявилось що він правий, та й люди з маленького Німецького містечка знають мамашу
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15.06.2024 14:47 Відповісти
 
 