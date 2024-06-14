Вбивство 9-річної Валерії у Німеччині: Поліція розшукує двох підозрюваних, - Bild

За фактом вбивства 9-річної дівчинки Валерії у Німеччині розшукують двох підозрюваних - уродженця Молдови та біженця з України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це пише видання Bild.

Так, за даними джерел видання, першим, кого розшукують є уродженець Молдови на ім'я Андрій. У нього раніше були стосунки з 33-річною матір'ю Валерії.

Чоловік наразі проживає у Празі, чеські слідчі поки не можуть його знайти. Зранку в день зникнення Валерії він писав її мамі й вимагав зідзвонитися. За інформацією журнаілстів, Андрій був у Дебельні того дня - його зафіксували камери спостереження біля будинку його матері, а також відстеження мобільного.

Другим підозрюваним є 50-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій Л. Він був сусідом родини дівчинки. Незадовго до загибелі дитина повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік. Геннадій хотів зустрічатися з матір'ю Валерії, але та йому відмовила. Після цього він обіцяв "зруйнувати їй життя".

Поліція не коментує, чи чоловіки підозрювані в убивстві, чи їх хочуть опитати як свідків.

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Зникнення 9-річної Валерії у Німеччині.

3 червня 2024 року дівчинка не дійшла до школи. Було розпочато пошукову операцію, залучено понад 300 правоохоронців.

Востаннє її бачили близько 6:50 ранку, коли вона вийшла з дому, щоб піти на автобус до школи, але там її так і не бачили. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише близько 18:30 того ж дня.

Згодом, 11 червня, у лісі поблизу міста Дебельн (Саксонія) знайшли тіло, яке ідентифікували як Валерію. Його виявили далеко від лісових доріжок, у підліску непрохідної місцевості. Слідчі зосередилися на соціальному колі родини, повідомили у місцевій прокуратурі. Підозрюваних і арештів поки що немає.

Батько дівчинки, військовий Роман Гудзенко останні два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. За його словами, колишня дружина обіцяла привезти Валерію, щойно почнуться канікули, але не зробила цього. Роман виїхав до Німеччини, його відпустили з фронту.

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