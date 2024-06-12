Поліція Німеччини підтвердила загибель 9-річної українки, яка зникла тиждень тому

У Німеччині неподалік міста Дебельн у Саксонії знайшли мертвою дев'ятирічну дівчинку з України, яка зникла ще 3 червня. Тоді дитина вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але до навчального закладу так і не доїхала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Як пише видання, тіло дівчинки виявили 11 червня далеко від лісових стежок, куди було важко дістатися. У прокуратурі Саксонії зазначили, що наразі розслідування "зосереджено на колі спілкування сім'ї", але підозрюваних у злочині немає.

"Ми переконані в тому, що загибла - дев'ятирічна українка Валерія, яка зникла. Ми висловлюємо глибокі співчуття її родині. Валерія стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство", - заявив комісар поліції Карстен Кемпф.

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Своєю чергою представниця прокуратури Інгрід Бургхарт зазначила, що судмедекспертиза уже провела розтин, ознак сексуального насильства не встановлено. За останні кілька днів поліцейські опитали близько 400 громадян, а також перевірили осіб, які раніше скоювали сексуальні злочини.

Востаннє дівчинку бачили 3 червня.

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Історія пошуків 9-річної українки

Дівчинка з Дніпропетровщини живе в Німеччині з матір'ю з 2022 року. Її батьки розлучені, а батько Валерії служить на українському фронті.

Нагадаємо, 3 червня у місті Дебельн, Саксонія, зникла 9-річна українська дівчинка Валерія. Зранку вона пішла на навчання до школи, але на заняттях вона не з'явилася і не повернулася додому. Вечері того ж дня її мати подала заяву у поліцію. На пошуки дівчинки залучали підрозділи поліції та добровольців.

Пошуки дитини тривали вісім днів.

11 червня під час пошуків зниклої дівчинки поліція виявила тіло. Його знайшли у лісі приблизно за чотири кілометри від будинку, де мешкала родина.