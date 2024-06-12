Поліція Німеччини підтвердила загибель 9-річної українки, яка зникла тиждень тому
У Німеччині неподалік міста Дебельн у Саксонії знайшли мертвою дев'ятирічну дівчинку з України, яка зникла ще 3 червня. Тоді дитина вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але до навчального закладу так і не доїхала.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
Як пише видання, тіло дівчинки виявили 11 червня далеко від лісових стежок, куди було важко дістатися. У прокуратурі Саксонії зазначили, що наразі розслідування "зосереджено на колі спілкування сім'ї", але підозрюваних у злочині немає.
"Ми переконані в тому, що загибла - дев'ятирічна українка Валерія, яка зникла. Ми висловлюємо глибокі співчуття її родині. Валерія стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство", - заявив комісар поліції Карстен Кемпф.
Своєю чергою представниця прокуратури Інгрід Бургхарт зазначила, що судмедекспертиза уже провела розтин, ознак сексуального насильства не встановлено. За останні кілька днів поліцейські опитали близько 400 громадян, а також перевірили осіб, які раніше скоювали сексуальні злочини.
Востаннє дівчинку бачили 3 червня.
Історія пошуків 9-річної українки
Дівчинка з Дніпропетровщини живе в Німеччині з матір'ю з 2022 року. Її батьки розлучені, а батько Валерії служить на українському фронті.
Нагадаємо, 3 червня у місті Дебельн, Саксонія, зникла 9-річна українська дівчинка Валерія. Зранку вона пішла на навчання до школи, але на заняттях вона не з'явилася і не повернулася додому. Вечері того ж дня її мати подала заяву у поліцію. На пошуки дівчинки залучали підрозділи поліції та добровольців.
Пошуки дитини тривали вісім днів.
11 червня під час пошуків зниклої дівчинки поліція виявила тіло. Його знайшли у лісі приблизно за чотири кілометри від будинку, де мешкала родина.
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В немецком городе Франкфурт-на-Майне афганец с ножом напал на украинку. В результате атаки женщина была серьезно ранена. Об этом сообщает издание https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/mainufer-frankfurt-mann-19-greift-frau-mit-messer-an-19781269.html Frankfurter Allgemeine Zeitung .
Известно, что нападение произошло в понедельник, 10 июня, около 14:00. В это время женщина сидела на скамейке в парке, когда к ней сзади незаметно подошел 19-летний парень, схватил ее за плечо и нанес несколько ударов отделочным ножом по голове и шее.
Как утверждают правоохранители, преступник и жертва не были знакомы друг с другом.
"По данным полиции, женщине удалось ненадолго освободиться от захвата нападающего и отбежать на несколько метров. Когда она споткнулась и упала на землю, подозреваемый догнал ее и нанес своей лежавшей на земле жертве несколько ударов ножом", - говорится в сообщении.
На крики женщины бросились прохожие, после чего мужчина отпустил женщину и скрылся. Свидетели оказали ей первую помощь и вызвали экстренную службу. Полиция вскоре арестовала преступника, который скрывался в кустах.
Окружной суд Франкфурта выдал ордер на арест подозреваемого за покушение на убийство с причинением тяжких телесных повреждений. Подозреваемый находится под стражей. О мотивах нападения пока ничего не известно. "
по простому - совковий непотріб, який втік за довгою сосискою в Німеччину у 90-ті роки
Їм забороняли вчитись у вузах взагалі, і не пам'ятаю точно, але здається і в технікумах. Як наслідок, діти і онуки цих німців виросли справжнім радянським бидлом- зі слів очевидців, щось подібне можна було зустріти у нас в 90-ті, і те в специфічних регіонах.
В Німеччину їх запрошували на репатріацію в 90-і, але там вони не повернулись до свого коріння, а стали справжньою опорою махрового совку, тупості, і бандитизму. Їх там досі повно, вони не асимілюються. Посуті це росіяни в самому реакційному їх обличчі.
І ще - ніхто дбайливо їхні родослівні не перевіряв
А сталін майже всіх їх винищив загонами нквдистів
А приїхало мільйони..
Це, як ветерани Другої світової на росії
Кожного року більшає.
Мабуть, ви знаєте, чому
Не тих назвали "німцями"
Справжній німець відтак свою мову міг би вивчити за 30 років.
10% лише змогли
Якби їм зараз провели екзамен хоча б на рівень В1
Не здали б 90%
Вічна пам'ять...
Для родителей такое - страшнее войны....
Мои соболезнования...
Так, що авряд чи це вже можна вже просто так назвати "резонансною подією".
Хочеш поговоримо про те як касмічєскіє караблі, бараздят прасторьі?
Українкам треба бути дуже пильними в Німеччині - там вати путінської дуже багато. Вони дивляться масово Скабєєву, а згодом йдуть хто бити автівки українців чи різати колеса, а деякі навіть дітей вбивають.
І розмовляла лише українською, російської не знала
Шукайте серед агресивних російських тварин, себто російських школярів або їхніх батьків
Тим більш, якщо знали, що батько за Україну воює.
Виходьте на сайти росіян -школярів в Європі, в Тік-Току, Ватсапю Телеграм, Твіттер
І читайте, як там вони знущаються, б"ють українців за те, що українці
Але "біженці" вже те саме.
Російськомовні біженці ненавидять українців
Не менше, ніж к ацапи.
І взагалі невідомо, хто насправді в Європу приїхав
Паспорт України може кожен купити і завдяки тим сракоросмовним біженцям
теж розмовляти російською, прикритись ними.
Як їх відрізнити- росіян садистів, які купили паспорт і тих, хто россобачою мовою з України розмовляє?
Окрім того, що в Німеччині і так повно сракомовного б идла?
Роми купують у себе на Закарпатті, там корупція цвіте і процвітає , ті регіонали її добре насадили
А скільки з Криму , колаборантів, хто має по 4 паспорти, ждунів (за кордоном їх теж тьма, повірте)?
Обирай, який хочеш
Ще й по містах хто ту міграційну службу контролює?
А Німеччина теж в кожне пмт дзвонити не буде, перевірити
Тому росіяни зі свіжими українськими паспортами- не рідкість
Ще трохи лояльності і почнеться....
Можливо, причина вбивства не в батькові -воїні
в асоціальній поведінці мамки
Яка мала двох коханців водночас
Батько хоче відібрати другу дочку
Бо та кацапка не дбала про дитину
А лише про себе
Скоро знатимемо.
В неї риси кацапської мамки
Не дбати про дітей і шукати собі самця
Один коханець вже має алібі
Російський моряк, 50 років
Воно зуби в Турції лікувало, бо там дешевше
Тобто, страхування в нього немає
Не заслужив у Німеччині і не біженець
Другого самця, 33 роки, шукають
На місці батька стражденної дівчинки я цю кацапку б роздерла на місці
Він воює, а та приїхала з двома дітьми! в Німеччину трахатись
Ви, як завжди, повії на будь-яких трасах.
Точно знаю про вашу поведінку в Німеччині
А от к а цапи наших дітей вбивають
Або я вас ніпанімать,
Що ви там нааплодували
Це не люди, це відрижка біомусора. Гуманізм тут недоречний.
Если будет возможность сносить кацарские роддома на х у й!
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c899558nvjqo#:~:text=%D0%94%D0%B5%D0%B2 На пресконференції начальник поліції також зізнався, передає Bild, що в минулу середу, 5 червня, в поліцію вже зверталася жінка, яка нібито почула крики в день зникнення дитини. Вона прийшла через два дні після того, як дитина зникла - і це було лише за два кілометри від місця, де знайшли тіло Валерії.
Ці"біженці" мають кацапський менталітет
Перше - вони почали пити безбожно і порушувати громадський порядок
Далі- розпізнали, що можна красти в магазинах безбожно
Потім розвідали, що контрабандою займатись,, а не працювати - це саме ТЕ
Як і завжди з кацапньою було
Це ще не рахуючи розведену росбабами, на яких переспали камази з чеченцями, проституцію
І багато іншого
Починаючи з дітей-біженців - це просто нескінченний треш
Я бажаю, щоб вони забрались з Німеччини і не засмічували цю прекрасну країну.
Звісно. на росію роднєнькую
Україні це гівно не потрібно, скажу точно.
Всі, хто розмовляє російською мовою , як рідною - неукраїнці
Бо рідна мова тоді в них - російська
Вони-росіяни, які мають український паспорт
І одразу - Ірина Фаріон моя старша сестра, так отак.
Я з нею співпрацюю
Проти порушення законів "біженцями"
Я здаю "біженців" німецькій поліції
Хай не гавкають тут своєю російською
Ненавиджу цих перевертнів
А здавати їх є за що
Бо вони поводять себе, як росіяни.
Болить вам за російську мову?
То не розмовляйте нею за кордоном, якщо українець
Або забирайтесь на росію, а не в Європу
У вас є два "путі"
Бо ви вже всім, сракомовні, надокучили
І поведінкою своєю тупою, асоціальною, теж.
Тому вас легко ловити на протизаконних діях.
І пливете всі "лєбєдями" штрафи платити.
Бачу, досвід в тебе є
Після приїзду"біженців" з менталітетом кацапів
Паттерн кацапів:швидкий і легкий заробіток, або сидіння на шиї в інших націй
Я українка, яка живе в Німеччині
Читайте про УПА.
Дізнаєтесь, чому.
Ви постійно пальцем в небо намагаєтесь тицяти
Припиніть.
Я все пишу правдиво
Побачила, що вкрали в магазині
напились і ламають все на своєму шляху
кричать опівночі
висловлюються расистськими, матюжними вигуками проти людей
паркуються, як скотина, -
навіть сміття не сортують -
все їм в пельку повертається штрафами
Не плутайте мене з вашими рашанськими виродками
хай не порушують закони чужої країни, яка дала їм притулок
І буде їм щастя
Приїхали на все готове
Ще й рашку славлять тут, "біженці"
Самі ж цю війну своїми язиками михатімнарусском" почали,
наших вбивають, а вони розкошують
все їм дозволено- так думають
Думають, що німців можна обдурити
Але тут з"являюсь я.
І повторюю вам- Я УКРАЇНКА
А не "україномовна"
До вашого одного росмовного ганглію це туго доходить
Ви ж не розумієте українську мову, можливо?
Агов, на пальцях пояснити, сракомовна?
я таких тут бачу щодня, з собачою мовою в ротах
І роблю все, щоб ви поскорше вилетіли з цивілізованої країни
Живіть на своїй росії.