Полиция Германии подтвердила гибель 9-летней украинки, пропавшей неделю назад

В Германии недалеко от города Дебельн в Саксонии нашли мертвой девятилетнюю девочку из Украины, которая исчезла еще 3 июня. Тогда ребенок вышел из дома, чтобы сесть на автобус в школу, но до учебного заведения так и не доехал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Как пишет издание, тело девочки обнаружили 11 июня вдали от лесных троп, куда было трудно добраться. В прокуратуре Саксонии отметили, что сейчас расследование "сосредоточено на кругу общения семьи", но подозреваемых в преступлении нет.

"Мы убеждены в том, что погибшая - девятилетняя украинка Валерия, которая пропала. Мы выражаем глубокие соболезнования ее семье. Валерия стала жертвой преступления. Мы расследуем убийство", - заявил комиссар полиции Карстен Кемпф.

В свою очередь представитель прокуратуры Ингрид Бургхарт отметила, что судмедэкспертиза уже провела вскрытие, признаков сексуального насилия не установлено. За последние несколько дней официальные лица опросили около 400 граждан, а также проверили всех сексуальных преступников, которым грозит повторное преступление.

Последний раз девочку видели 3 июня.

История поисков 9-летней украинки

Девочка с Днепропетровщины живет в Германии с матерью с 2022 года. Ее родители разведены, а отец Валерии служит на украинском фронте.

Напомним, 3 июня в городе Дебельн, Саксония, исчезла 9-летняя украинская девочка Валерия. Утром она пошла на учебу в школу, но на занятиях она не появилась и не вернулась домой. Вечером того же дня ее мать подала заявление в полицию. На поиски девочки привлекали подразделения полиции и добровольцев.

Поиски ребенка продолжались восемь дней.

11 июня во время поисков пропавшей девочки полиция обнаружила тело. Его нашли в лесу примерно в четырех километрах от дома, где жила семья.