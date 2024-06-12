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Полиция Германии подтвердила гибель 9-летней украинки, пропавшей неделю назад

У Німеччині знайшли тіло зниклої української дівчини

В Германии недалеко от города Дебельн в Саксонии нашли мертвой девятилетнюю девочку из Украины, которая исчезла еще 3 июня. Тогда ребенок вышел из дома, чтобы сесть на автобус в школу, но до учебного заведения так и не доехал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Как пишет издание, тело девочки обнаружили 11 июня вдали от лесных троп, куда было трудно добраться. В прокуратуре Саксонии отметили, что сейчас расследование "сосредоточено на кругу общения семьи", но подозреваемых в преступлении нет.

"Мы убеждены в том, что погибшая - девятилетняя украинка Валерия, которая пропала. Мы выражаем глубокие соболезнования ее семье. Валерия стала жертвой преступления. Мы расследуем убийство", - заявил комиссар полиции Карстен Кемпф.

В свою очередь представитель прокуратуры Ингрид Бургхарт отметила, что судмедэкспертиза уже провела вскрытие, признаков сексуального насилия не установлено. За последние несколько дней официальные лица опросили около 400 граждан, а также проверили всех сексуальных преступников, которым грозит повторное преступление.

Последний раз девочку видели 3 июня.

История поисков 9-летней украинки

Девочка с Днепропетровщины живет в Германии с матерью с 2022 года. Ее родители разведены, а отец Валерии служит на украинском фронте.

Напомним, 3 июня в городе Дебельн, Саксония, исчезла 9-летняя украинская девочка Валерия. Утром она пошла на учебу в школу, но на занятиях она не появилась и не вернулась домой. Вечером того же дня ее мать подала заявление в полицию. На поиски девочки привлекали подразделения полиции и добровольцев.

Поиски ребенка продолжались восемь дней.

11 июня во время поисков пропавшей девочки полиция обнаружила тело. Его нашли в лесу примерно в четырех километрах от дома, где жила семья.

Автор: 

Германия (6973) дети (6503) исчезновение (282) убийство (6486)


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Топ комментарии
+32
Щось в тій німеччині вже небезпечніше ніж в Україні.
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12.06.2024 16:24
+30
"русские немцы" - аксюморон такий зараз утворився в Дойчланді

по простому - совковий непотріб, який втік за довгою сосискою в Німеччину у 90-ті роки
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12.06.2024 16:11
+24
Якщо дівчинка була справжньою українкою
І розмовляла лише українською, російської не знала
Шукайте серед агресивних російських тварин, себто російських школярів або їхніх батьків
Тим більш, якщо знали, що батько за Україну воює.
Виходьте на сайти росіян -школярів в Європі, в Тік-Току, Ватсапю Телеграм, Твіттер
І читайте, як там вони знущаються, б"ють українців за те, що українці
Але "біженці" вже те саме.
Російськомовні біженці ненавидять українців
Не менше, ніж к ацапи.
І взагалі невідомо, хто насправді в Європу приїхав
Паспорт України може кожен купити і завдяки тим сракоросмовним біженцям
теж розмовляти російською, прикритись ними.
Як їх відрізнити- росіян садистів, які купили паспорт і тих, хто россобачою мовою з України розмовляє?
Окрім того, що в Німеччині і так повно сракомовного б идла?
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12.06.2024 16:33
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Шерше лє кацап!
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12.06.2024 16:07 Ответить
"В Германии афганец напал и серьезно ранил ножом украинку

В немецком городе Франкфурт-на-Майне афганец с ножом напал на украинку. В результате атаки женщина была серьезно ранена. Об этом сообщает издание https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/mainufer-frankfurt-mann-19-greift-frau-mit-messer-an-19781269.html Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Известно, что нападение произошло в понедельник, 10 июня, около 14:00. В это время женщина сидела на скамейке в парке, когда к ней сзади незаметно подошел 19-летний парень, схватил ее за плечо и нанес несколько ударов отделочным ножом по голове и шее.

Как утверждают правоохранители, преступник и жертва не были знакомы друг с другом.

"По данным полиции, женщине удалось ненадолго освободиться от захвата нападающего и отбежать на несколько метров. Когда она споткнулась и упала на землю, подозреваемый догнал ее и нанес своей лежавшей на земле жертве несколько ударов ножом", - говорится в сообщении.

На крики женщины бросились прохожие, после чего мужчина отпустил женщину и скрылся. Свидетели оказали ей первую помощь и вызвали экстренную службу. Полиция вскоре арестовала преступника, который скрывался в кустах.

Окружной суд Франкфурта выдал ордер на арест подозреваемого за покушение на убийство с причинением тяжких телесных повреждений. Подозреваемый находится под стражей. О мотивах нападения пока ничего не известно. "
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12.06.2024 19:00 Ответить
Нічого дивного. Виходячи з того, що афганці зараз великі друзі Кремля,то цей недострелений талібовець вважає українців своїми ворогами.
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12.06.2024 19:07 Ответить
Не факт, що він знав, що вона українка, просто біла людина сидить, та ще й жінка, та ще й без паранджі...Пишуть же, що вони не були знайомі, не розмовляли, і він напав на неї зненацька ззаду, коли вона сиділа на лавочці. На ній же не написано, що вона українка. І навіть, якби говорила щось по телефону, наприклад, то навряд чи афганці знають українську чи російську мову.
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12.06.2024 19:37 Ответить
"русские немцы" - аксюморон такий зараз утворився в Дойчланді

по простому - совковий непотріб, який втік за довгою сосискою в Німеччину у 90-ті роки
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12.06.2024 16:11 Ответить
ага, і це більшою частиною казахскі німці - репатріанти
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12.06.2024 19:38 Ответить
Русские немці- це трохи інше. Так називають тих німців яких за сталіна виселили з України і Поволжжя, в основному в Казакстан, Сибір, Алтай.
Їм забороняли вчитись у вузах взагалі, і не пам'ятаю точно, але здається і в технікумах. Як наслідок, діти і онуки цих німців виросли справжнім радянським бидлом- зі слів очевидців, щось подібне можна було зустріти у нас в 90-ті, і те в специфічних регіонах.
В Німеччину їх запрошували на репатріацію в 90-і, але там вони не повернулись до свого коріння, а стали справжньою опорою махрового совку, тупості, і бандитизму. Їх там досі повно, вони не асимілюються. Посуті це росіяни в самому реакційному їх обличчі.
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13.06.2024 00:07 Ответить
Повністю підтримую
І ще - ніхто дбайливо їхні родослівні не перевіряв
А сталін майже всіх їх винищив загонами нквдистів
А приїхало мільйони..

Це, як ветерани Другої світової на росії
Кожного року більшає.
Мабуть, ви знаєте, чому

Не тих назвали "німцями"
Справжній німець відтак свою мову міг би вивчити за 30 років.
10% лише змогли
Якби їм зараз провели екзамен хоча б на рівень В1
Не здали б 90%
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13.06.2024 06:23 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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12.06.2024 16:22 Ответить
Ужас!
Для родителей такое - страшнее войны....
Мои соболезнования...
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12.06.2024 16:23 Ответить
Щось в тій німеччині вже небезпечніше ніж в Україні.
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12.06.2024 16:24 Ответить
Ні. Не потрібно сприймати резонансні події так ніби це повсякденність.
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12.06.2024 20:26 Ответить
В середньому в Німеччині вбивають, підкреслюю - вбивають українця, раз на місяць. Це тільки та частина яку показують в новинах чи яка отримує розголосу.

Так, що авряд чи це вже можна вже просто так назвати "резонансною подією".
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12.06.2024 20:35 Ответить
А скільки українців вбивають в Україні зараз? Тому це така демагогія.
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12.06.2024 20:38 Ответить
Про шо з тобою говорити як ти не бачиш різниці?
Хочеш поговоримо про те як касмічєскіє караблі, бараздят прасторьі?
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12.06.2024 20:43 Ответить
Так скільки в Україні вже загинуло українців з 2022 року і скільки в Німеччині за це же час?
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12.06.2024 21:50 Ответить
а скільки німців вже загинуло в Україні з 2022 року? явно менше, ніж українців в німеччині
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12.06.2024 23:37 Ответить
Це помста від місцевої вати за те, що батько служить в ЗСУ. Нещодавно був випадок, коли місцевий ватнік-громадянин Німеччини російського походження зарізав двух українців - військових на лікуванні.

Українкам треба бути дуже пильними в Німеччині - там вати путінської дуже багато. Вони дивляться масово Скабєєву, а згодом йдуть хто бити автівки українців чи різати колеса, а деякі навіть дітей вбивають.
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12.06.2024 16:28 Ответить
Якщо дівчинка була справжньою українкою
І розмовляла лише українською, російської не знала
Шукайте серед агресивних російських тварин, себто російських школярів або їхніх батьків
Тим більш, якщо знали, що батько за Україну воює.
Виходьте на сайти росіян -школярів в Європі, в Тік-Току, Ватсапю Телеграм, Твіттер
І читайте, як там вони знущаються, б"ють українців за те, що українці
Але "біженці" вже те саме.
Російськомовні біженці ненавидять українців
Не менше, ніж к ацапи.
І взагалі невідомо, хто насправді в Європу приїхав
Паспорт України може кожен купити і завдяки тим сракоросмовним біженцям
теж розмовляти російською, прикритись ними.
Як їх відрізнити- росіян садистів, які купили паспорт і тих, хто россобачою мовою з України розмовляє?
Окрім того, що в Німеччині і так повно сракомовного б идла?
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12.06.2024 16:33 Ответить
Крім зитровимаханих мад'яр паспорти ніхто не купує.
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12.06.2024 16:54 Ответить
Я знаю, що говорю
Роми купують у себе на Закарпатті, там корупція цвіте і процвітає , ті регіонали її добре насадили
А скільки з Криму , колаборантів, хто має по 4 паспорти, ждунів (за кордоном їх теж тьма, повірте)?
Обирай, який хочеш
Ще й по містах хто ту міграційну службу контролює?
А Німеччина теж в кожне пмт дзвонити не буде, перевірити
Тому росіяни зі свіжими українськими паспортами- не рідкість
Ще трохи лояльності і почнеться....
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12.06.2024 17:51 Ответить
А для чого купувати, якщо в мешканців Криму та Лугандонії, вони й так є, якщо не спалили в пориві екстазу. Не кажучи вже про те, скільки залишилося бланків в покинутих паспортних столах (сподіваюсь, там хоч якийсь облік вівся), які можуть використовувати ті самі кацапській зайди, яким набридло воювати, а тут є можливість гайнути за кордон і пожити на халяву як український біженець.
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12.06.2024 19:50 Ответить
Я в реченні номер 3 саме про це написала
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12.06.2024 20:52 Ответить
И кто то ж это продает Украинские паспорта сракомовным? Не знаешь, говнюк? Так скажу - украиномовные выродки . На фронте половина ВСУ говорят по руски, люди защищают вас, сцыкливых уклонистов, а вы наложивши в штаны кроете их почем зря.
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12.06.2024 22:11 Ответить
Швидше за все це і є справжня причина вбивства, помства її батькові, який воює у ЗСУ.
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13.06.2024 19:18 Ответить
Німецька поліція зараз шукає коханців мами росіянки
Можливо, причина вбивства не в батькові -воїні
в асоціальній поведінці мамки
Яка мала двох коханців водночас
Батько хоче відібрати другу дочку
Бо та кацапка не дбала про дитину
А лише про себе
Скоро знатимемо.
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13.06.2024 20:11 Ответить
А мати можливо етнічна росіянка з українським паспортом, яка прихильно ставиться до росії? Але все ж таки навіщо її коханцям вбивати дитину?
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14.06.2024 06:48 Ответить
Вона кацапка, це вже точно
В неї риси кацапської мамки
Не дбати про дітей і шукати собі самця
Один коханець вже має алібі
Російський моряк, 50 років
Воно зуби в Турції лікувало, бо там дешевше
Тобто, страхування в нього немає
Не заслужив у Німеччині і не біженець
Другого самця, 33 роки, шукають
На місці батька стражденної дівчинки я цю кацапку б роздерла на місці
Він воює, а та приїхала з двома дітьми! в Німеччину трахатись
Ви, як завжди, повії на будь-яких трасах.
Точно знаю про вашу поведінку в Німеччині
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14.06.2024 07:08 Ответить
там і російської вати повно, яка могла вбити за те що батько у ЗСУ або за мову, і також багато лугандошек, які поперли масово у ЄС через Рашку на усе халявне, повитягавши з під матраців українські паспорти
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12.06.2024 16:52 Ответить
ми не вбиваємо
А от к а цапи наших дітей вбивають
Або я вас ніпанімать,
Що ви там нааплодували
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12.06.2024 17:52 Ответить
Нема нічого страшного у тім щоб винищувати маленьких кацапських *********.
Це не люди, це відрижка біомусора. Гуманізм тут недоречний.
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12.06.2024 17:56 Ответить
Да, именно убивать кацапских детей.
Если будет возможность сносить кацарские роддома на х у й!
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12.06.2024 17:58 Ответить
знаю, що в Канаді діти до 12 років не можуть самі їхати автобусом. Якщо шкільний автобус , то на нього повинні відводити старші. Якщо дитини вже не було у школі і мати не попередила, що дитина не з'явиться по сімейним обставинам, то в школі повинні були зчинити тривогу. і дитину вже розшукувати десь з дев'яти ранку того ж дня. А не вечора. Школа несе частину вини.
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12.06.2024 17:04 Ответить
Там ще гірше...

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c899558nvjqo#:~:text=%D0%94%D0%B5%D0%B2 На пресконференції начальник поліції також зізнався, передає Bild, що в минулу середу, 5 червня, в поліцію вже зверталася жінка, яка нібито почула крики в день зникнення дитини. Вона прийшла через два дні після того, як дитина зникла - і це було лише за два кілометри від місця, де знайшли тіло Валерії.
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12.06.2024 17:17 Ответить
Це просто жах
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12.06.2024 17:08 Ответить
Це кацапи, інших варіантів немає. Їх у Німеччині, як лайна, і українців вони ненавидять до сказу.
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12.06.2024 17:31 Ответить
🙏🏼
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12.06.2024 18:11 Ответить
треба визнати у німців зараз проблема з злочинністю.
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12.06.2024 18:59 Ответить
Після приїзду "біженців" злочинність збільшилась на 40%
Ці"біженці" мають кацапський менталітет
Перше - вони почали пити безбожно і порушувати громадський порядок
Далі- розпізнали, що можна красти в магазинах безбожно
Потім розвідали, що контрабандою займатись,, а не працювати - це саме ТЕ
Як і завжди з кацапньою було
Це ще не рахуючи розведену росбабами, на яких переспали камази з чеченцями, проституцію
І багато іншого
Починаючи з дітей-біженців - це просто нескінченний треш
Я бажаю, щоб вони забрались з Німеччини і не засмічували цю прекрасну країну.
Звісно. на росію роднєнькую
Україні це гівно не потрібно, скажу точно.
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12.06.2024 19:58 Ответить
Для вас москалі це всі українці західніше Житомирської області?
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12.06.2024 20:17 Ответить
Зер герн відповідаю:
Всі, хто розмовляє російською мовою , як рідною - неукраїнці
Бо рідна мова тоді в них - російська
Вони-росіяни, які мають український паспорт
І одразу - Ірина Фаріон моя старша сестра, так отак.
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12.06.2024 20:54 Ответить
Ви україномовна , у Німеччині як хто ?
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14.06.2024 10:30 Ответить
Про підвищення злочинності через українських біженців це трохи гнилувата демагогія. Навіть саме МВС Німеччини підвищення злочинності через українців не підтверджує. П'ють бидлани, які є в будь-якій країні...
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12.06.2024 20:19 Ответить
Мені поліція особисто в рученьки надала цю статистику
Я з нею співпрацюю
Проти порушення законів "біженцями"
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12.06.2024 20:55 Ответить
Так. В інтернеті всі замміністри і перші особи держави на словах.
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12.06.2024 21:48 Ответить
Думайте, як мрієте
Я здаю "біженців" німецькій поліції
Хай не гавкають тут своєю російською
Ненавиджу цих перевертнів
А здавати їх є за що
Бо вони поводять себе, як росіяни.
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12.06.2024 21:56 Ответить
то може наших воїнів що приїхали в німеччину на лікування тоже ви сдали? бо вони російською розмовляли. Тварина
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12.06.2024 23:40 Ответить
)))
Болить вам за російську мову?
То не розмовляйте нею за кордоном, якщо українець
Або забирайтесь на росію, а не в Європу
У вас є два "путі"
Бо ви вже всім, сракомовні, надокучили
І поведінкою своєю тупою, асоціальною, теж.
Тому вас легко ловити на протизаконних діях.
І пливете всі "лєбєдями" штрафи платити.
Бачу, досвід в тебе є
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13.06.2024 06:15 Ответить
слава Богу Україна очистилася від такого гі*на як ти. Хай німеччина тепер вигрібає
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14.06.2024 00:15 Ответить
А мешканців Закарпаття здаєте в поліцію , чі тількі мешканців Бвхмуту ? Ви доречі з якої області
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14.06.2024 10:31 Ответить
і чим ти від каціаів відрізняєшся ? От після цього висловлювання до тебе тількі на ти. !!! Бо ти огидніше за кацапів. Фу
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14.06.2024 10:34 Ответить
Так, переважна більшість цих "беженцев" ця махрова проросійська вата, нажаль з України.
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13.06.2024 19:21 Ответить
Можна порівняти зі злочинами проти інших націй і проти корінних німців. Тому писати з України, що Німеччина це небезпечна країна особливо зараз це викривлення мислення.
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12.06.2024 20:21 Ответить
Німеччина стала на 40% небезпечною
Після приїзду"біженців" з менталітетом кацапів
Паттерн кацапів:швидкий і легкий заробіток, або сидіння на шиї в інших націй
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12.06.2024 20:58 Ответить
Та ні. У вас звичайний снобізм емігрантки, що виїхала раніше і вважає себе німкенею. Просто випирає відверто нічим не підкріплена пиха.
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12.06.2024 21:49 Ответить
Я не емігрантка)
Я українка, яка живе в Німеччині
Читайте про УПА.
Дізнаєтесь, чому.
Ви постійно пальцем в небо намагаєтесь тицяти
Припиніть.
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12.06.2024 21:58 Ответить
Я навіть не знаю що буде з вашим світоглядом коли введуть грошову і кримінальну відповідальність за неправдиві доноси. Також я не бачу чим ви відрізняється від тих хто стукав у КДБ на своїх співгромадян під час СРСР. Просто нічим тільки країна і мова відрізняється.
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13.06.2024 14:04 Ответить
це ваші діди і батьки стукали
Я все пишу правдиво
Побачила, що вкрали в магазині
напились і ламають все на своєму шляху
кричать опівночі
висловлюються расистськими, матюжними вигуками проти людей
паркуються, як скотина, -
навіть сміття не сортують -
все їм в пельку повертається штрафами
Не плутайте мене з вашими рашанськими виродками
хай не порушують закони чужої країни, яка дала їм притулок
І буде їм щастя
Приїхали на все готове
Ще й рашку славлять тут, "біженці"
Самі ж цю війну своїми язиками михатімнарусском" почали,
наших вбивають, а вони розкошують
все їм дозволено- так думають
Думають, що німців можна обдурити
Але тут з"являюсь я.
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13.06.2024 14:49 Ответить
Типова вата тільки україномовна. Все ж вами ясно. Хазяїв тільки нових знайшли. Бачила я таких дуже багато за своє життя.
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13.06.2024 15:19 Ответить
У кожного свої методи знищення кацапів
І повторюю вам- Я УКРАЇНКА
А не "україномовна"
До вашого одного росмовного ганглію це туго доходить
Ви ж не розумієте українську мову, можливо?
Агов, на пальцях пояснити, сракомовна?
я таких тут бачу щодня, з собачою мовою в ротах
І роблю все, щоб ви поскорше вилетіли з цивілізованої країни
Живіть на своїй росії.
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13.06.2024 15:31 Ответить
То ти мабуть не бачила « порядних» біженців з Закарпаття , Хмельницького .. я мешкала в таборах та бачила , як молода біженка із Хмельницького питала як отримати кредит на останню модель айфона задом верталась перед чорненькими охоронцями табору )))) Чі україномовним можна ? Га ?
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14.06.2024 10:39 Ответить
 
 