Полиция Германии подтвердила гибель 9-летней украинки, пропавшей неделю назад
В Германии недалеко от города Дебельн в Саксонии нашли мертвой девятилетнюю девочку из Украины, которая исчезла еще 3 июня. Тогда ребенок вышел из дома, чтобы сесть на автобус в школу, но до учебного заведения так и не доехал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
Как пишет издание, тело девочки обнаружили 11 июня вдали от лесных троп, куда было трудно добраться. В прокуратуре Саксонии отметили, что сейчас расследование "сосредоточено на кругу общения семьи", но подозреваемых в преступлении нет.
"Мы убеждены в том, что погибшая - девятилетняя украинка Валерия, которая пропала. Мы выражаем глубокие соболезнования ее семье. Валерия стала жертвой преступления. Мы расследуем убийство", - заявил комиссар полиции Карстен Кемпф.
В свою очередь представитель прокуратуры Ингрид Бургхарт отметила, что судмедэкспертиза уже провела вскрытие, признаков сексуального насилия не установлено. За последние несколько дней официальные лица опросили около 400 граждан, а также проверили всех сексуальных преступников, которым грозит повторное преступление.
Последний раз девочку видели 3 июня.
История поисков 9-летней украинки
Девочка с Днепропетровщины живет в Германии с матерью с 2022 года. Ее родители разведены, а отец Валерии служит на украинском фронте.
Напомним, 3 июня в городе Дебельн, Саксония, исчезла 9-летняя украинская девочка Валерия. Утром она пошла на учебу в школу, но на занятиях она не появилась и не вернулась домой. Вечером того же дня ее мать подала заявление в полицию. На поиски девочки привлекали подразделения полиции и добровольцев.
Поиски ребенка продолжались восемь дней.
11 июня во время поисков пропавшей девочки полиция обнаружила тело. Его нашли в лесу примерно в четырех километрах от дома, где жила семья.
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В немецком городе Франкфурт-на-Майне афганец с ножом напал на украинку. В результате атаки женщина была серьезно ранена. Об этом сообщает издание https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/mainufer-frankfurt-mann-19-greift-frau-mit-messer-an-19781269.html Frankfurter Allgemeine Zeitung .
Известно, что нападение произошло в понедельник, 10 июня, около 14:00. В это время женщина сидела на скамейке в парке, когда к ней сзади незаметно подошел 19-летний парень, схватил ее за плечо и нанес несколько ударов отделочным ножом по голове и шее.
Как утверждают правоохранители, преступник и жертва не были знакомы друг с другом.
"По данным полиции, женщине удалось ненадолго освободиться от захвата нападающего и отбежать на несколько метров. Когда она споткнулась и упала на землю, подозреваемый догнал ее и нанес своей лежавшей на земле жертве несколько ударов ножом", - говорится в сообщении.
На крики женщины бросились прохожие, после чего мужчина отпустил женщину и скрылся. Свидетели оказали ей первую помощь и вызвали экстренную службу. Полиция вскоре арестовала преступника, который скрывался в кустах.
Окружной суд Франкфурта выдал ордер на арест подозреваемого за покушение на убийство с причинением тяжких телесных повреждений. Подозреваемый находится под стражей. О мотивах нападения пока ничего не известно. "
по простому - совковий непотріб, який втік за довгою сосискою в Німеччину у 90-ті роки
Їм забороняли вчитись у вузах взагалі, і не пам'ятаю точно, але здається і в технікумах. Як наслідок, діти і онуки цих німців виросли справжнім радянським бидлом- зі слів очевидців, щось подібне можна було зустріти у нас в 90-ті, і те в специфічних регіонах.
В Німеччину їх запрошували на репатріацію в 90-і, але там вони не повернулись до свого коріння, а стали справжньою опорою махрового совку, тупості, і бандитизму. Їх там досі повно, вони не асимілюються. Посуті це росіяни в самому реакційному їх обличчі.
І ще - ніхто дбайливо їхні родослівні не перевіряв
А сталін майже всіх їх винищив загонами нквдистів
А приїхало мільйони..
Це, як ветерани Другої світової на росії
Кожного року більшає.
Мабуть, ви знаєте, чому
Не тих назвали "німцями"
Справжній німець відтак свою мову міг би вивчити за 30 років.
10% лише змогли
Якби їм зараз провели екзамен хоча б на рівень В1
Не здали б 90%
Вічна пам'ять...
Для родителей такое - страшнее войны....
Мои соболезнования...
Так, що авряд чи це вже можна вже просто так назвати "резонансною подією".
Хочеш поговоримо про те як касмічєскіє караблі, бараздят прасторьі?
Українкам треба бути дуже пильними в Німеччині - там вати путінської дуже багато. Вони дивляться масово Скабєєву, а згодом йдуть хто бити автівки українців чи різати колеса, а деякі навіть дітей вбивають.
І розмовляла лише українською, російської не знала
Шукайте серед агресивних російських тварин, себто російських школярів або їхніх батьків
Тим більш, якщо знали, що батько за Україну воює.
Виходьте на сайти росіян -школярів в Європі, в Тік-Току, Ватсапю Телеграм, Твіттер
І читайте, як там вони знущаються, б"ють українців за те, що українці
Але "біженці" вже те саме.
Російськомовні біженці ненавидять українців
Не менше, ніж к ацапи.
І взагалі невідомо, хто насправді в Європу приїхав
Паспорт України може кожен купити і завдяки тим сракоросмовним біженцям
теж розмовляти російською, прикритись ними.
Як їх відрізнити- росіян садистів, які купили паспорт і тих, хто россобачою мовою з України розмовляє?
Окрім того, що в Німеччині і так повно сракомовного б идла?
Роми купують у себе на Закарпатті, там корупція цвіте і процвітає , ті регіонали її добре насадили
А скільки з Криму , колаборантів, хто має по 4 паспорти, ждунів (за кордоном їх теж тьма, повірте)?
Обирай, який хочеш
Ще й по містах хто ту міграційну службу контролює?
А Німеччина теж в кожне пмт дзвонити не буде, перевірити
Тому росіяни зі свіжими українськими паспортами- не рідкість
Ще трохи лояльності і почнеться....
Можливо, причина вбивства не в батькові -воїні
в асоціальній поведінці мамки
Яка мала двох коханців водночас
Батько хоче відібрати другу дочку
Бо та кацапка не дбала про дитину
А лише про себе
Скоро знатимемо.
В неї риси кацапської мамки
Не дбати про дітей і шукати собі самця
Один коханець вже має алібі
Російський моряк, 50 років
Воно зуби в Турції лікувало, бо там дешевше
Тобто, страхування в нього немає
Не заслужив у Німеччині і не біженець
Другого самця, 33 роки, шукають
На місці батька стражденної дівчинки я цю кацапку б роздерла на місці
Він воює, а та приїхала з двома дітьми! в Німеччину трахатись
Ви, як завжди, повії на будь-яких трасах.
Точно знаю про вашу поведінку в Німеччині
А от к а цапи наших дітей вбивають
Або я вас ніпанімать,
Що ви там нааплодували
Це не люди, це відрижка біомусора. Гуманізм тут недоречний.
Если будет возможность сносить кацарские роддома на х у й!
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c899558nvjqo#:~:text=%D0%94%D0%B5%D0%B2 На пресконференції начальник поліції також зізнався, передає Bild, що в минулу середу, 5 червня, в поліцію вже зверталася жінка, яка нібито почула крики в день зникнення дитини. Вона прийшла через два дні після того, як дитина зникла - і це було лише за два кілометри від місця, де знайшли тіло Валерії.
Ці"біженці" мають кацапський менталітет
Перше - вони почали пити безбожно і порушувати громадський порядок
Далі- розпізнали, що можна красти в магазинах безбожно
Потім розвідали, що контрабандою займатись,, а не працювати - це саме ТЕ
Як і завжди з кацапньою було
Це ще не рахуючи розведену росбабами, на яких переспали камази з чеченцями, проституцію
І багато іншого
Починаючи з дітей-біженців - це просто нескінченний треш
Я бажаю, щоб вони забрались з Німеччини і не засмічували цю прекрасну країну.
Звісно. на росію роднєнькую
Україні це гівно не потрібно, скажу точно.
Всі, хто розмовляє російською мовою , як рідною - неукраїнці
Бо рідна мова тоді в них - російська
Вони-росіяни, які мають український паспорт
І одразу - Ірина Фаріон моя старша сестра, так отак.
Я з нею співпрацюю
Проти порушення законів "біженцями"
Я здаю "біженців" німецькій поліції
Хай не гавкають тут своєю російською
Ненавиджу цих перевертнів
А здавати їх є за що
Бо вони поводять себе, як росіяни.
Болить вам за російську мову?
То не розмовляйте нею за кордоном, якщо українець
Або забирайтесь на росію, а не в Європу
У вас є два "путі"
Бо ви вже всім, сракомовні, надокучили
І поведінкою своєю тупою, асоціальною, теж.
Тому вас легко ловити на протизаконних діях.
І пливете всі "лєбєдями" штрафи платити.
Бачу, досвід в тебе є
Після приїзду"біженців" з менталітетом кацапів
Паттерн кацапів:швидкий і легкий заробіток, або сидіння на шиї в інших націй
Я українка, яка живе в Німеччині
Читайте про УПА.
Дізнаєтесь, чому.
Ви постійно пальцем в небо намагаєтесь тицяти
Припиніть.
Я все пишу правдиво
Побачила, що вкрали в магазині
напились і ламають все на своєму шляху
кричать опівночі
висловлюються расистськими, матюжними вигуками проти людей
паркуються, як скотина, -
навіть сміття не сортують -
все їм в пельку повертається штрафами
Не плутайте мене з вашими рашанськими виродками
хай не порушують закони чужої країни, яка дала їм притулок
І буде їм щастя
Приїхали на все готове
Ще й рашку славлять тут, "біженці"
Самі ж цю війну своїми язиками михатімнарусском" почали,
наших вбивають, а вони розкошують
все їм дозволено- так думають
Думають, що німців можна обдурити
Але тут з"являюсь я.
І повторюю вам- Я УКРАЇНКА
А не "україномовна"
До вашого одного росмовного ганглію це туго доходить
Ви ж не розумієте українську мову, можливо?
Агов, на пальцях пояснити, сракомовна?
я таких тут бачу щодня, з собачою мовою в ротах
І роблю все, щоб ви поскорше вилетіли з цивілізованої країни
Живіть на своїй росії.