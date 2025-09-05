УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8877 відвідувачів онлайн
Новини Побиття українців у Польщі
3 505 14

Трьох українців побили у Варшаві через їхню національність: поліція затримала нападників

У Варшаві побили трьох українців через їхню національність

У Варшаві група чоловіків напала на трьох громадян України, а потім жорстоко побила через їхню національність.

Про це 5 вересня пише Raport Warszawski із посиланням на польську поліцію, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався пізно ввечері 29 серпня в районі одного зі столичних магазинів у районі Бялоленка.

У поліції розповіли, що нападники образливо зверталися до українців, посилаючись на їхнє походження, а потім жорстоко побили їх.

Жінка, яка була поруч з українцями, викликала поліцію і зняла те, що відбувається, на камеру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Варшаві білоруса побили й назвали "українською свинею" через слово російською, - ЗМІ

На місце прибули співробітники слідчо-оперативної групи, які опитали свідків, зібрали докази й склали риси нападників. Через травми одному з постраждалих знадобилася допомога медиків.

Поліція вже наступного дня затримала одного з підозрюваних — 41-річного чоловіка, а кілька годин потому — ще двох: 28- і 36-річного чоловіків. 

Під час обшуку в одного із затриманих знайшли наркотичну речовину мефедрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти глави Деснянського району Києва Бахматова поліція відкрила кримінальне провадження, - Старостенко

Усім трьом затриманим висунули обвинувачення:

  • 41-річного чоловіка можуть притягнути за участь у нападі.
  • 28-річного нападника звинуватили в нанесенні тілесних ушкоджень, образі людини за національною ознакою та погрозах на адресу свідків
  • 36-річного затриманого звинувачують у нападі, образі та зберіганні наркотиків. У його випадку обтяжливою обставиною є те, що він скоїв напад як рецидивіст.

Суд запровадив для підозрюваних поліцейський нагляд і заборону контакту з постраждалими та між собою.

Читайте також: У Варшаві водій збив українського підлітка на пішохідному переході: хлопчик помер у лікарні, - ЗМІ. ФОТО

Напад і образа за національною ознакою в Польщі караються позбавленням волі на строк до п'яти років, а для рецидивіста — суворіше покарання.

Поліція додала, що напад мав "чіткий національний мотив".

Автор: 

побиття (994) Польща (8794) українці (2587) Варшава (192)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
польский проруснявий препіздент навроцький вже відерегував ?
показати весь коментар
05.09.2025 16:47 Відповісти
+9
електорат навроцького.
показати весь коментар
05.09.2025 16:48 Відповісти
+8
А де наш найвеличніший, де МЗС, чи це їх не стосується? Чому не викликали посла і так далі?
показати весь коментар
05.09.2025 16:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
польский проруснявий препіздент навроцький вже відерегував ?
показати весь коментар
05.09.2025 16:47 Відповісти
Ні, він ше могили розкопує на Волині.
показати весь коментар
05.09.2025 17:06 Відповісти
електорат навроцького.
показати весь коментар
05.09.2025 16:48 Відповісти
А де наш найвеличніший, де МЗС, чи це їх не стосується? Чому не викликали посла і так далі?
показати весь коментар
05.09.2025 16:52 Відповісти
цей тренд ненависті поляків до українців з кожним роком тільки зростає--скоро прийдеться українцям звідси дуже швидко тікати
показати весь коментар
05.09.2025 16:52 Відповісти
Там більшість звихнуті на зверхності мазурв над українцями та литовцями. Консерватори лише додають оливи у вогонь постійно роздмухуючи Волинь і цькуючи Степана Бандеру. Та й Богдан Хмельницький для ляхів здрайця і різник.
показати весь коментар
05.09.2025 16:53 Відповісти
Польща теж була імперією... Хоча в історії немає умовного способу/сослагательного наклонения, але була могутня імперія в Європі Річ Посполита (1569-1795) і одного разу навіть окупували Москву -ніби були запрошені в часи Семибоярщини. Було б цікаво знати чи ті постраждалі в Польщі українці не ухилянти.
показати весь коментар
05.09.2025 16:55 Відповісти
Ну, Польша і Тешенську область Чехії окупувала колись. Разом з гитлірівцами
показати весь коментар
05.09.2025 17:04 Відповісти
Це уйобіки польського розливу.
показати весь коментар
05.09.2025 17:02 Відповісти
У нас теж таких уйобків достатньо, на жаль...
показати весь коментар
05.09.2025 17:15 Відповісти
Сподіваємося, що ці покидьки апріорі не зможуть відкупитися з огляду на відсутність корупції у польській поліції + суспільний резонанс.
показати весь коментар
05.09.2025 17:05 Відповісти
Ну хоть не 1 троих избил... трое не смогли ничего сделать?
показати весь коментар
05.09.2025 17:55 Відповісти
пздтися з українцями, коли мИ у меншості (а якщо ще за гроші параші) гоноровим хвойдам полякам явно до гнилої душОнки.. та й спонсори, кацапи-людожери, лише радіють з цього..
"іщє Польща не згінела" (чи як там у них, незламних ліворуціонерів-підсцарських, ***********?)...
показати весь коментар
05.09.2025 18:01 Відповісти
 
 