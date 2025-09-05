Трьох українців побили у Варшаві через їхню національність: поліція затримала нападників
У Варшаві група чоловіків напала на трьох громадян України, а потім жорстоко побила через їхню національність.
Про це 5 вересня пише Raport Warszawski із посиланням на польську поліцію, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент стався пізно ввечері 29 серпня в районі одного зі столичних магазинів у районі Бялоленка.
У поліції розповіли, що нападники образливо зверталися до українців, посилаючись на їхнє походження, а потім жорстоко побили їх.
Жінка, яка була поруч з українцями, викликала поліцію і зняла те, що відбувається, на камеру.
На місце прибули співробітники слідчо-оперативної групи, які опитали свідків, зібрали докази й склали риси нападників. Через травми одному з постраждалих знадобилася допомога медиків.
Поліція вже наступного дня затримала одного з підозрюваних — 41-річного чоловіка, а кілька годин потому — ще двох: 28- і 36-річного чоловіків.
Під час обшуку в одного із затриманих знайшли наркотичну речовину мефедрон.
Усім трьом затриманим висунули обвинувачення:
- 41-річного чоловіка можуть притягнути за участь у нападі.
- 28-річного нападника звинуватили в нанесенні тілесних ушкоджень, образі людини за національною ознакою та погрозах на адресу свідків
- 36-річного затриманого звинувачують у нападі, образі та зберіганні наркотиків. У його випадку обтяжливою обставиною є те, що він скоїв напад як рецидивіст.
Суд запровадив для підозрюваних поліцейський нагляд і заборону контакту з постраждалими та між собою.
Напад і образа за національною ознакою в Польщі караються позбавленням волі на строк до п'яти років, а для рецидивіста — суворіше покарання.
Поліція додала, що напад мав "чіткий національний мотив".
