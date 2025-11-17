Голова САП Клименко про "Міндічгейт": протягом 15 місяців були витоки інформації в різних напрямках
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розслідують можливі витоки інформації під час проведення операції "Мідас".
Про це під час засідання ТСК ВР заявив керівник САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом 15 місяців документування ми бачили витоки в різних напрямках. Ми їх паралельно реєстрували, але не проводили активні розслідування, щоб не зашкодити операції. Таких витків було кілька. Наразі вони активно розслідуються не в одному, і навіть не у двох кримінальних провадженнях за цими статтями", - зазначив він.
За словами Клименка, також розпочато службові розслідування щодо можливої причетності прокурорів САП до витоку інформації.
"За результатами розслідувань та службових перевірок ми обов'язково поінформуємо, що нами вдалося встановити і чи вдалося встановити причетність працівників НАБУ та САП до витоків інформації саме в цьому провадженні", - сказав очільник САП.
Щодо інших правоохоронних органів Клименко заявив про готовність обмінюватися із ними інформацією, надавати матеріали, які є в провадженні.
"Для того, щоб вони в себе могли провести відповідні розслідування для встановлення причетності їхніх працівників до цієї схеми або будь-якого обміну інформацією з представниками бек-офісу", - підсумував він.
Що передувало?
Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тімуром Міндічем.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
