УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини Міндічгейт
8 751 13

Голова САП Клименко про "Міндічгейт": протягом 15 місяців були витоки інформації в різних напрямках

Витоки інформації під час Міндічгейту: що кажуть у САП?

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розслідують можливі витоки інформації під час проведення операції "Мідас".

Про це під час засідання ТСК ВР заявив керівник САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Протягом 15 місяців документування ми бачили витоки в різних напрямках. Ми їх паралельно реєстрували, але не проводили активні розслідування, щоб не зашкодити операції. Таких витків було кілька. Наразі вони активно розслідуються не в одному, і навіть не у двох кримінальних провадженнях за цими статтями", - зазначив він.

За словами Клименка, також розпочато службові розслідування щодо можливої причетності прокурорів САП до витоку інформації.

Читайте: Міністр економіки Соболев запевняє, що нічого не знав про схему "шлагбаум" в "Енергоатомі"

"За результатами розслідувань та службових перевірок ми обов'язково поінформуємо, що нами вдалося встановити і чи вдалося встановити причетність працівників НАБУ та САП до витоків інформації саме в цьому провадженні", - сказав очільник САП.

Щодо інших правоохоронних органів Клименко заявив про готовність обмінюватися із ними інформацією, надавати матеріали, які є в провадженні.

"Для того, щоб вони в себе могли провести відповідні розслідування для встановлення причетності їхніх працівників до цієї схеми або будь-якого обміну інформацією з представниками бек-офісу", - підсумував він.

Що передувало?

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тімуром Міндічем.

Читайте: Відставка корупційного Кабміндіча, нова коаліція у ВР, відновлення довіри та гарантія ненападу на НАБУ, - Порошенко оприлюднив план виходу з кризи. ВIДЕО

Міндічгейт

Також дивіться: Двушка на Москву не єдина транзакція: Більші квіточки будуть в оборонці// Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Автор: 

ВР (15163) ТСК (390) корупція (5072) витік (82) САП (2613)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
На морду цукерманів? Там дійсно є на що подивитися. А який,цікавий міндіч і шефіри, не звернули увагу?
показати весь коментар
17.11.2025 13:06 Відповісти
+2
Чому тягнули з Міндічем - чому не було підозри - шо він на трьох дітях з"їбався
показати весь коментар
17.11.2025 12:12 Відповісти
+2
Означає,що в САП наперед були вже впхані працівники безпечної служби,або від будана.
показати весь коментар
17.11.2025 12:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому тягнули з Міндічем - чому не було підозри - шо він на трьох дітях з"їбався
показати весь коментар
17.11.2025 12:12 Відповісти
Це Ви до Зе і його СБУ та прикордонників? Чи можливо до свого в диску Генпрокурора?
показати весь коментар
17.11.2025 13:04 Відповісти
Клименко казав шо в САП були витоки
показати весь коментар
17.11.2025 13:09 Відповісти
Означає,що в САП наперед були вже впхані працівники безпечної служби,або від будана.
показати весь коментар
17.11.2025 12:19 Відповісти
Не означає. Їх могли купити пізніше.
показати весь коментар
17.11.2025 12:57 Відповісти
Одне другому не поміха.
показати весь коментар
17.11.2025 14:17 Відповісти
Вони і направляли. У САП і ВАКС. Чи треба було генпрокурору?
показати весь коментар
17.11.2025 12:47 Відповісти
Без Железняка нічого б не відбулося. Він для влади чужий, але має тісні (у хорошому сенсі) зв'язки з донорами нашого б' юджету. Тому він був цією "Бабою Ягою", яка це все підганяла. Не треба робити "зливний бачок" з ініціатора цього розслідування, який питання цих оборудок, оборудок з дронами піднімав постійно на всіх рівнях. Железняк точно не працює у структурах НАБУ і САП, точно не мав допуску до матеріалів справи, а користується виключно відкритими джерелами, в основному журналістськими розслідуванням. Такі заяви таких адвокатів схожі на цілеспрямовану атаку на ініціаторів розслідування корупції.
показати весь коментар
17.11.2025 12:45 Відповісти
Керівник САП Олександр Клименко не бажає пояснити, як йому та його колегам з НАБУ та НАЗК вдається вже дев'ять років облизувати справу "Краяна" та наколядовані там 92 млн. грн?
показати весь коментар
17.11.2025 12:57 Відповісти
Ви подивіться на оце...морду!!!
показати весь коментар
17.11.2025 12:59 Відповісти
На морду цукерманів? Там дійсно є на що подивитися. А який,цікавий міндіч і шефіри, не звернули увагу?
показати весь коментар
17.11.2025 13:06 Відповісти
 
 