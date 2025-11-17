Голова САП Клименко про "Міндічгейт": протягом 15 місяців були витоки інформації в різних напрямках

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розслідують можливі витоки інформації під час проведення операції "Мідас".

Про це під час засідання ТСК ВР заявив керівник САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом 15 місяців документування ми бачили витоки в різних напрямках. Ми їх паралельно реєстрували, але не проводили активні розслідування, щоб не зашкодити операції. Таких витків було кілька. Наразі вони активно розслідуються не в одному, і навіть не у двох кримінальних провадженнях за цими статтями", - зазначив він.

За словами Клименка, також розпочато службові розслідування щодо можливої причетності прокурорів САП до витоку інформації.

"За результатами розслідувань та службових перевірок ми обов'язково поінформуємо, що нами вдалося встановити і чи вдалося встановити причетність працівників НАБУ та САП до витоків інформації саме в цьому провадженні", - сказав очільник САП.

Щодо інших правоохоронних органів Клименко заявив про готовність обмінюватися із ними інформацією, надавати матеріали, які є в провадженні.

"Для того, щоб вони в себе могли провести відповідні розслідування для встановлення причетності їхніх працівників до цієї схеми або будь-якого обміну інформацією з представниками бек-офісу", - підсумував він.

Що передувало?

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тімуром Міндічем.

Міндічгейт

