Введенный Кабмином аудит не выявит схемы "шлагбаума" в энергетике, - НАБУ
В НАБУ считают, что аудит, начатый Кабмином, не выявит схему "шлагбаума" в "Энергоатоме". Это делается другим способом.
Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов во время заседания ВСК, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы приветствуем действия по назначению аудита в государственных предприятиях, введенный Кабмином. Однако мы должны понимать, что аудит не выявит схемы "шлагбаума" вообще. Эта схема не выявляется таким образом", - подчеркнул он.
НАБУ призвало контрагентов и поставщиков "Энергоатома", которые имели дело с преступной организацией, пострадавшие от их действий, обращаться в НАБУ и САП с соответствующими сообщениями.
"Объяснять и показывать, как с ними происходило сотрудничество или какое-то давление. И не ждать, пока мы придем с обысками или другими следственными действиями", - добавил он.
Ранее сообщалось о том, что глава правительства Свириденко доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Одні злодії втекли, інші сядуть на їх місце.
Тільки проблема в тому, що починати треба з себе, а це означає, що посадять стрілочника, з урахуванням його інтересів.