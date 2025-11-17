РУС
Новости Миндичгейт
Введенный Кабмином аудит не выявит схемы "шлагбаума" в энергетике, - НАБУ

Миндичгейт: НАБУ заявляет, что схему шлагбаум не выявит аудит

В НАБУ считают, что аудит, начатый Кабмином, не выявит схему "шлагбаума" в "Энергоатоме". Это делается другим способом.

Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов во время заседания ВСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем действия по назначению аудита в государственных предприятиях, введенный Кабмином. Однако мы должны понимать, что аудит не выявит схемы "шлагбаума" вообще. Эта схема не выявляется таким образом", - подчеркнул он.

НАБУ призвало контрагентов и поставщиков "Энергоатома", которые имели дело с преступной организацией, пострадавшие от их действий, обращаться в НАБУ и САП с соответствующими сообщениями.

"Объяснять и показывать, как с ними происходило сотрудничество или какое-то давление. И не ждать, пока мы придем с обысками или другими следственными действиями", - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что глава правительства Свириденко доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях.

Миндичгейт

НАБУ (4712) аудит (366)
Для Кабміну головне - розпочати "бурхливу діяльність" щоб не піти всім у відставку!!! Результат їх не цікавить!
17.11.2025 12:38 Ответить
Шо там виявляти - гроші йдуть як у воду - беріть любу компанію і розкручуйте - не промахнетесь
17.11.2025 12:39 Ответить
Тут головне що б аудит кабміну не вийшов сам на себе - тоді прийдеться втікати з України - відлітати вслід за Карлсоном-Міндічом.
17.11.2025 12:39 Ответить
17.11.2025 12:40 Ответить
Совкодрочери і зебіли - це майже завжди одні і ті самі люди.
17.11.2025 12:53 Ответить
Аудит потрібен що "грошові схеми" не зламалися і грошовий потік не перервався.
Одні злодії втекли, інші сядуть на їх місце.
17.11.2025 12:43 Ответить
Поки тільки розмови та хайп. Чому Міндіч ще не у міжнародному розшуку?
17.11.2025 12:45 Ответить
"НАБУ закликало контрагентів та постачальників "Енергоатому", які мали справу зі злочинною організацією, які потерпіли від їхніх дій, звертатися до НАБУ та САП з відповідними повідомленнями" - свята наїнвність, розрахована на ідіотів, котрі в це повірять.
17.11.2025 12:52 Ответить
Що може врятувати Зе, це посадити всіх корупціонерів.
Тільки проблема в тому, що починати треба з себе, а це означає, що посадять стрілочника, з урахуванням його інтересів.
17.11.2025 12:52 Ответить
І так зрозуміло, як Зе може виявити свої порушення?
17.11.2025 13:00 Ответить
Тіньовий офіс не зміг би працювати, якби в державних структурах не були їхні люди які керують фінансами та блокують оплати, або підписання угод. 100 треба трусити їх і клубок розвяжеться, бо їм платили копійки. А аудит хіба може перевірити факти затримок з оплатами.
17.11.2025 13:00 Ответить
 
 