Введенный Кабмином аудит не выявит схемы "шлагбаума" в энергетике, - НАБУ

В НАБУ считают, что аудит, начатый Кабмином, не выявит схему "шлагбаума" в "Энергоатоме". Это делается другим способом.

Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов во время заседания ВСК, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы приветствуем действия по назначению аудита в государственных предприятиях, введенный Кабмином. Однако мы должны понимать, что аудит не выявит схемы "шлагбаума" вообще. Эта схема не выявляется таким образом", - подчеркнул он.

НАБУ призвало контрагентов и поставщиков "Энергоатома", которые имели дело с преступной организацией, пострадавшие от их действий, обращаться в НАБУ и САП с соответствующими сообщениями.

"Объяснять и показывать, как с ними происходило сотрудничество или какое-то давление. И не ждать, пока мы придем с обысками или другими следственными действиями", - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что глава правительства Свириденко доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях.

Читайте также: Глава САП Клименко о "Миндичгейте": в течение 15 месяцев были утечки информации в разных направлениях

Миндичгейт

Читайте: Министр экономики Соболев уверяет, что ничего не знал о схеме "шлагбаум" в "Энергоатоме"