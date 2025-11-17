УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини Міндічгейт
4 288 15

Запроваджений Кабміном аудит не виявить схеми "шлагбауму" в енергетиці, - НАБУ

Міндічгейт: НАБУ каже, що схему шлагбаум не виявить аудит

У НАБУ вважають, що аудит, який розпочав Кабмін, не виявить схему "шлагбауму" в "Енергоатомі". Це робиться іншим чином.

Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов під час засідання ТСК, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми вітаємо дії щодо призначення аудиту в державних підприємствах, запроваджений Кабміном. Однак ми повинні розуміти, що аудит не виявить схеми "шлагбауму" взагалі. Ця схема не виявляється таким чином", - наголосив він.

НАБУ закликало контрагентів та постачальників "Енергоатому", які мали справу зі злочинною організацією, які потерпіли від їхніх дій, звертатися до НАБУ та САП з відповідними повідомленнями.

"Пояснювати та показувати, як з ними відбувалась співпраця чи якийсь тиск. І не чекати поки ми прийдемо з обшуками чи іншими слідчими діями", - додав він.

Раніше повідомлялося про те, що глава уряду Свириденко доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях.

Також читайте: Голова САП Клименко про "Міндічгейт": протягом 15 місяців були витоки інформації в різних напрямках

Міндічгейт

Читайте: Міністр економіки Соболев запевняє, що нічого не знав про схему "шлагбаум" в "Енергоатомі"

Автор: 

НАБУ (5732) аудит (608)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Для Кабміну головне - розпочати "бурхливу діяльність" щоб не піти всім у відставку!!! Результат їх не цікавить!
показати весь коментар
17.11.2025 12:38 Відповісти
+10
Тут головне що б аудит кабміну не вийшов сам на себе - тоді прийдеться втікати з України - відлітати вслід за Карлсоном-Міндічом.
показати весь коментар
17.11.2025 12:39 Відповісти
+5
Шо там виявляти - гроші йдуть як у воду - беріть любу компанію і розкручуйте - не промахнетесь
показати весь коментар
17.11.2025 12:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для Кабміну головне - розпочати "бурхливу діяльність" щоб не піти всім у відставку!!! Результат їх не цікавить!
показати весь коментар
17.11.2025 12:38 Відповісти
Шо там виявляти - гроші йдуть як у воду - беріть любу компанію і розкручуйте - не промахнетесь
показати весь коментар
17.11.2025 12:39 Відповісти
Тут головне що б аудит кабміну не вийшов сам на себе - тоді прийдеться втікати з України - відлітати вслід за Карлсоном-Міндічом.
показати весь коментар
17.11.2025 12:39 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2025 12:40 Відповісти
Совкодрочери і зебіли - це майже завжди одні і ті самі люди.
показати весь коментар
17.11.2025 12:53 Відповісти
Аудит потрібен що "грошові схеми" не зламалися і грошовий потік не перервався.
Одні злодії втекли, інші сядуть на їх місце.
показати весь коментар
17.11.2025 12:43 Відповісти
Поки тільки розмови та хайп. Чому Міндіч ще не у міжнародному розшуку?
показати весь коментар
17.11.2025 12:45 Відповісти
"НАБУ закликало контрагентів та постачальників "Енергоатому", які мали справу зі злочинною організацією, які потерпіли від їхніх дій, звертатися до НАБУ та САП з відповідними повідомленнями" - свята наїнвність, розрахована на ідіотів, котрі в це повірять.
показати весь коментар
17.11.2025 12:52 Відповісти
Що може врятувати Зе, це посадити всіх корупціонерів.
Тільки проблема в тому, що починати треба з себе, а це означає, що посадять стрілочника, з урахуванням його інтересів.
показати весь коментар
17.11.2025 12:52 Відповісти
І так зрозуміло, як Зе може виявити свої порушення?
показати весь коментар
17.11.2025 13:00 Відповісти
Тіньовий офіс не зміг би працювати, якби в державних структурах не були їхні люди які керують фінансами та блокують оплати, або підписання угод. 100 треба трусити їх і клубок розвяжеться, бо їм платили копійки. А аудит хіба може перевірити факти затримок з оплатами.
показати весь коментар
17.11.2025 13:00 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2025 13:07 Відповісти
Ніяких порушень бюджетної дисципліни в Енергоатомі не було, гроші платили згідно з тендерами за виконані роботи. Було хабарництво і відкати, але цього аудит не виявляє, не там шукаєте
показати весь коментар
17.11.2025 14:07 Відповісти
Що це за схема?
показати весь коментар
17.11.2025 14:23 Відповісти
Так ти ж взяв на камеру - як вони домовлялися. Навіщо випрошувати щиросердечне зізнання та явку з повинною, коли в тебе на руках докази злочинної змови, дача хабара держслужбовцю тощо. Винен хто брав гроші - та й хто давав теж!
показати весь коментар
17.11.2025 17:58 Відповісти
 
 