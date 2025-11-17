Запроваджений Кабміном аудит не виявить схеми "шлагбауму" в енергетиці, - НАБУ

У НАБУ вважають, що аудит, який розпочав Кабмін, не виявить схему "шлагбауму" в "Енергоатомі". Це робиться іншим чином.

Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов під час засідання ТСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо дії щодо призначення аудиту в державних підприємствах, запроваджений Кабміном. Однак ми повинні розуміти, що аудит не виявить схеми "шлагбауму" взагалі. Ця схема не виявляється таким чином", - наголосив він.

НАБУ закликало контрагентів та постачальників "Енергоатому", які мали справу зі злочинною організацією, які потерпіли від їхніх дій, звертатися до НАБУ та САП з відповідними повідомленнями.

"Пояснювати та показувати, як з ними відбувалась співпраця чи якийсь тиск. І не чекати поки ми прийдемо з обшуками чи іншими слідчими діями", - додав він.

Раніше повідомлялося про те, що глава уряду Свириденко доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях.

