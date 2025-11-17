Запроваджений Кабміном аудит не виявить схеми "шлагбауму" в енергетиці, - НАБУ
У НАБУ вважають, що аудит, який розпочав Кабмін, не виявить схему "шлагбауму" в "Енергоатомі". Це робиться іншим чином.
Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов під час засідання ТСК, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вітаємо дії щодо призначення аудиту в державних підприємствах, запроваджений Кабміном. Однак ми повинні розуміти, що аудит не виявить схеми "шлагбауму" взагалі. Ця схема не виявляється таким чином", - наголосив він.
НАБУ закликало контрагентів та постачальників "Енергоатому", які мали справу зі злочинною організацією, які потерпіли від їхніх дій, звертатися до НАБУ та САП з відповідними повідомленнями.
"Пояснювати та показувати, як з ними відбувалась співпраця чи якийсь тиск. І не чекати поки ми прийдемо з обшуками чи іншими слідчими діями", - додав він.
Раніше повідомлялося про те, що глава уряду Свириденко доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Одні злодії втекли, інші сядуть на їх місце.
Тільки проблема в тому, що починати треба з себе, а це означає, що посадять стрілочника, з урахуванням його інтересів.